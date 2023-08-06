为什么法学硕士聊天机器人不会很快取代语言教师

您最后一次使用聊天机器人是什么时候？它可能比你想象的要新。 Tidio 2022 年的一项调查发现 88% 的参与者在过去 12 个月内至少与聊天机器人进行过一次对话，全世界约有 15 亿人使用聊天机器人。 然而，能够提供五个答案的预编程聊天机器人的时代已经结束：生成式人工智能和大型语言模型 (LLM) 已经到来。虽然法学硕士聊天机器人正在彻底改变客户服务，提供多语言支持并分析数据驱动的见解，为企业节省数百万美元，但其用途现已多样化并扩展到教育，特别是语言学习。 从理论上讲，LLM 聊天机器人可能是有史以来最具创新性的语言学习工具，因为它们具有交互性、易于访问且价格实惠。 甚至声称他们可以在 18 个月而不是几年内教孩子们阅读。毕竟，使用法学硕士是一种更具互动性的体验，因为它们不是确定性的，而且他们的答案无法控制。因此，正是它们吸收、处理和创建新数据的能力（专门研究人类语言）使它们特别 ，特别是语言学习。 比尔盖茨 适用于教育 但是，由于接受训练的数据集和无法理解提示信息而导致的飘忽不定的幻觉和不准确是否会导致他们不适合教学呢？ 让我们深入探讨一下 LLM 聊天机器人的优势、它的教育用例，以及为什么它还不会争夺语言教师的职位。 聊天机器人背后的科学 聊天机器人的工作方式因聊天机器人而异；然而，在本文中，LLM（生成式 AI 的一个子集，如 Google 的 Bard 和 OpenAI 的 ChatGPT）将成为主要焦点。 然而，承认语言学习中的聊天机器人从何而来是正确的，因为其他著名的语言应用程序（例如 Duolingo）也使用人工智能聊天机器人，特别是机器学习（ML）和自然语言处理（NLP）模型。尽管如此，这里的限制是这种类型的框架是反向编码的，这意味着它被编程为检查并仅验证正确的答案；它是确定性的。虽然这种类型的问答语言测试在学习新语言时很有用，但法学硕士可以更深入地研究。 法学硕士专注于 NLP，可以生成和模仿人类语言，使其成为语言学习的理想选择。现实世界的用途包括机器翻译、文本摘要、问答系统、聊天机器人和内容生成——它们擅长理解文本数据的上下文和语义。由于其广泛的用途，法学硕士的特点是其巨大的规模和计算要求，因为它们包含数十亿个参数。 另一方面，传统的机器学习通常侧重于理解数据、进行预测、通过模式识别以及标记和未标记数据解决特定任务。在语言学习中，机器学习的应用范围广泛，从语音识别到欺诈检测（发现喜欢作弊的学生）和预测分析。它最适合用于数据结构化和数字表示的任务。与法学硕士不同，传统的机器学习模型更小，计算要求也较低，具体取决于任务的复杂性和所选算法。 法学硕士：语言课程的新超级工具？ 在典型的语言课程中，教师可能会教 8 到 20 名具有不同语言水平（和兴趣）的学生。因此，在一节课中，老师可能需要回答全班 50% 的学生的问题，这样就分散了辅导老师的时间和精力。 因此，法学硕士非常适合教授基础知识，例如掌握简单的语法规则和练习词汇。借助 LLM 聊天机器人，用户可以使用学校认可的笔记本电脑，并要求解释语法规则，就好像他们是 5 岁、10 岁或 15 岁的孩子一样，以满足各个级别的学生的需求。或者他们可以要求使用足球术语来解释语法规则，使其适合个别学生，因此他们更有可能关注。这种参与度的增加意味着用户可能会再次回来练习。 此外，LLM 聊天机器人是对话练习的绝佳替代品，因为它们可以模仿母语人士。此外，它们的互动性和娱乐性是让人们感兴趣的另一个关键原因。所有老师都知道，参与度可能是语言学习中最大的障碍之一。 LLM 聊天机器人的显着优势之一是其广泛的可访问性。任何人都可以创建帐户并访问 Chat GPT 或 Google 的 Bard 等应用程序，因为它们都有功能强大的免费版本。因此，只要有稳定的互联网连接，来自世界各地的任何学生都可以利用 LLM 聊天机器人的实用功能。然而，生活和人工智能中没有什么是完美的。 揭开法学硕士在语言学习中的陷阱 虽然法学硕士是语言学习的宝贵工具，但掌握一门新语言的基本支柱之一是流畅性，而这项技能无法通过与法学硕士在线聊天来实现。由于聊天机器人主要基于书面交流，如果它们是语言学习中使用的唯一工具，它们可能会阻碍发音和口语技能。只有人类老师才能帮助学生完善他们的能力，提供示范，更重要的是，纠正。 围绕生成人工智能和法学硕士发展的最重要问题之一是人工智能幻觉状态。当聊天机器人无法识别或理解向其提供的问题或信息时，就会发生这种情况。因此，他们“擅离职守”并开始编造回应，这意味着他们可以提供不准确的信息，并可能强化错误或误解。 法学硕士从互联网上吸收数据，然后根据这些来源生成新数据，而且由于任何人都可以在互联网上发帖，不正确和有偏见的信息可能会渗透到法学硕士中，他们很难区分事实和虚构。 这些类型的幻觉会破坏信任，据 BBC 报道， 。因此，当在儿童教育环境中使用时，法学硕士的非确定性方面会产生保护问题。人类教师必须经过严格的检查才能与儿童一起工作：如果类似的审核不适用于 LLM 聊天机器人，这可能会将儿童置于潜在的有害境地。 ChatGPT 会要求学生提供 性感图片 此外，学习语言不仅仅包括掌握词形变化、时态和语法规则。语言学习涵盖的内容更多，例如文化理解、惯用表达和语境用法。尽管法学硕士聊天机器人可以根据要求提供一些习语或俚语，但它无法尝试与知识渊博的老师竞争，例如，后者可以提供西班牙语国家之间的基本细微差别。除此之外，一般来说，学生在使用聊天机器人时必须采取主动。用户需要知道提示什么问题，而初学者不太可能具备这些知识。 此外，LLM 聊天机器人有可能帮助学生在考试期间作弊（例如提供答案或语音识别功能），这促使西雅图和加利福尼亚州的一些学区屏蔽了 ChatGPT 等平台。 不可否认，生成式人工智能，特别是法学硕士聊天机器人，是一种令人难以置信的工具，正在彻底改变商业的许多方面，并且很快就会在学校中实施。然而，虽然该模型的可访问性和可负担性可以克服学习新语言时的两个主要障碍，但其不可预测的错误和幻觉意味着当前的技术无法与优秀的语言老师相媲美和取代。 生成式人工智能在其幻觉问题上有一个重大障碍需要克服，但是；在适当的情况下，法学硕士可以成为监督作业和语法练习的有用工具。总体而言，教师应该放心地知道，目前生成式人工智能不会接管教育系统。