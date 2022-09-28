为什么大多数自由职业者在 Upwork 项目提案中失败

网上有无数关于如何撰写 Upwork 自由职业者项目提案以赢得新工作和客户的文章 - 保证！ 您可以将它们全部收集在一系列书籍中——如何编写一个成功的提案，包含或不包含什么，包括最好的模板等。您一直想知道并在完美的 Upwork 项目提案中使用的一切都在等待在网络自由职业者空间中为您服务。 那么，为什么绝大多数自由职业者都做不好呢？一个很可能的原因可能是，那些没有花五分钟从事自由职业者工作的人在他们的文章中为自由职业者提供了“改变生活”的提示。此外，有很多复制/粘贴文章或多或少地改写成功。因此，您最终会以新的方式获得相同的旧技巧。 很难找到一篇关于 Upwork 自由职业者项目提案的真实文章，其中包含第一手真实的自由职业者生活经验和建议。 我的作品集有超过一千个项目，这意味着在我的职业自由职业生涯中，我提交了数以万计的提案。 我并不是说我见过、做过，而且我都知道。你能做的最好的事情就是避免犯我过去写和提交项目建议书时犯的同样的错误。 所以，事不宜迟，让我分享一些有用的东西，可以帮助我的自由职业者伙伴们赢得新工作和回头客。 不要期望项目提案会为您完成所有工作 你的项目提案只是一个邀请。只不过是你赢得工作的第一步。许多自由职业者希望提案本身会给他们带来新的工作和客户。世界上没有任何提案，无论它有多好，都会让你的潜在客户失去信心。 你的提案应该创造一个展示你自己和你的工作的机会，而不是为你赢得一个项目。 这是唯一正确的方法。 不要自欺欺人地认为您的项目提案将是完美的，并且对您的客户来说是不可抗拒的。您的项目是自由职业者为赢得项目而奋斗的第一页，而不是最后一页。所以，就这样对待吧。 让自由职业者后悔的最快方法是样板 您编写和发送的每一个项目提案都应该是独一无二的，并且本身就是一个故事。可以理解的是，投标过程是每个自由职业者最耗时和最烦人的活动。不幸的是，您对此无能为力。 要么您编写一个独特且完全个性化的项目提案，要么不要全部编写。 我曾经认为，为少数最典型的项目类型提供几个预先制定的提案是一件聪明的事情。一小部分复制/粘贴提案，即使进行了一些修改和调整，也注定要失败。这是对你时间的完美浪费。 写一个完全真实和个性化的自由项目提案比写一打或多或少相同的提案要好。 从一开始就将您的项目提案个性化 首先，始终查找项目描述中的名称。没有比直接与发布此项目的人联系更好的方式来开始您的提案了。如果客户没有在描述的末尾留下他的名字，你可以做一些研究。如果可用，您可以谷歌公司或网站。这是客户确认您的求职信不是垃圾邮件的最关键时刻。 如果情况并非如此，并且您无法找到有关潜在客户的任何个人信息，那么请以正确的方式展示自己。你必须让你的客户相信你是真正的交易。 用您的项目提案击中正确的目标 客户总是留下一些他们希望你做什么的迹象。因此，准确而彻底地解决所有问题。确保将它们全部包含在您的提案中。说服您的客户您将完成从 A 到 Z 的所有任务。 客户经常在项目描述中的某处留下“秘密”关键字。他们希望确保您不止一次阅读整个描述。这就是他们希望您在提案中使用此关键字的原因。这些客户意味着生意，所以不要错过这个让他们相信你是他们项目的合适自由职业者的机会。 开始讨论您的价格和项目的时间框架永远不会太早 这种方法有点赌博。一些客户喜欢直接直接的项目建议。你解释你将要做什么以及如何做。然后，您包括您的价格和所需的时间估计。好处是你会表现出主动性，并为你自己和你的客户节省大量时间。如果您的价格超出了潜在客户的预算限制，那么您不必为此烦恼。 总是附上你最好的例子 不要只是邀请您的潜在客户查看您的个人资料和投资组合。相反，您应该附上最相关的示例，并邀请客户使用其他示例检查您的投资组合。 撰写项目建议书的艺术是你永远无法掌握的 即使是最有经验和最成功的自由职业者也应该不断提高他们撰写项目提案的艺术。总有一些事情你可以做得更好。 所以，不要成为一个自称是自由职业者的项目提案大师。您提交的每一个项目提案都应该是一件独一无二的小艺术品。记住： 出色的建议是成功和苦苦挣扎的自由职业者之间的区别。 祝投标愉快！ 投票给 Noonies 2022 类别中的这个和我其他与自由职业者相关的故事： 。 HACKERNOON 年度贡献者 - 自由职业者