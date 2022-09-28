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    为什么大多数自由职业者在 Upwork 项目提案中失败经过@nebojsa.todorovic
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    为什么大多数自由职业者在 Upwork 项目提案中失败

    2022/09/28
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    经过 @nebojsa.todorovic 2,050 讀數
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    太長; 讀書

    您一直想知道并在完美的 Upwork 项目提案中使用的所有内容都在网络自由职业者空间等着您。那么，为什么绝大多数自由职业者都做不好呢？一个很可能的原因可能是，那些没有花五分钟从事自由职业者工作的人在他们的文章中为自由职业者提供了“改变生活”的提示。此外，有很多复制/粘贴文章或多或少地被成功改写。因此，您最终会以新的方式获得相同的旧技巧。很难找到一篇关于 Upwork 自由职业者项目提案的真实文章，其中包含第一手真实的自由职业者生活经验和建议。

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    featured image - 为什么大多数自由职业者在 Upwork 项目提案中失败
    #upwork#freelance-tips
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    Nebojsa "Nesha" Todorovic

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