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    为什么商业计划得不到资助：避免这些商业计划错误经过@caycon

    为什么商业计划得不到资助：避免这些商业计划错误

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    太長; 讀書

    为什么商业计划得不到资助。您的商业计划通常是潜在投资者对您的企业的第一印象。但即使你拥有出色的产品、团队和客户，如果你犯了任何这些可以避免的错误，这也可能成为投资者的最后印象。
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    Why Business Plans Don't Get Funded - Avoid These Business Plan Errors via HackerNoon AI Image Generator
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