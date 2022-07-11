加密货币与法定货币：你需要知道的一切

太長; 讀書

Companies Mentioned Coins Mentioned

加密货币因其高学习曲线而臭名昭著，所以如果您似乎无法理解，请不要自责。本文将简要介绍加密货币的工作原理，以及为什么它作为一种货币形式优于法定货币。从本质上讲，加密货币是生活在去中心化网络（区块链）上的可编程货币——一个共享的公共分类账。用户对其资金的独立性是通过公钥（您的公钥或加密地址，如您的银行帐号）和私钥的加密/解密过程来实现的。