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    加密货币与法定货币：你需要知道的一切经过@0xdelken
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    加密货币与法定货币：你需要知道的一切

    2022/07/16
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    经过 @0xdelken 1,092 讀數
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    太長; 讀書

    加密货币因其高学习曲线而臭名昭著，所以如果您似乎无法理解，请不要自责。本文将简要介绍加密货币的工作原理，以及为什么它作为一种货币形式优于法定货币。从本质上讲，加密货币是生活在去中心化网络（区块链）上的可编程货币——一个共享的公共分类账。用户对其资金的独立性是通过公钥（您的公钥或加密地址，如您的银行帐号）和私钥的加密/解密过程来实现的。

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