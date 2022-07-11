加密货币与法定货币：你需要知道的一切

这里加密，那里加密。无数“介绍性”网络研讨会和文章稍后阅读，您仍然不太了解整个事情是如何运作的。请放心，您远不是唯一一个。 加密货币因其高学习曲线而臭名昭著，因此如果您似乎无法理解，请不要自责。本文将简要介绍加密货币的工作原理，以及为什么它作为一种货币形式优于法定货币。 加密货币的基本要素 从本质上讲，加密货币是生活在去中心化网络（区块链）上的可编程货币——一个共享的公共分类账。 用户对其资金的独立性是通过公钥（您的公钥或加密地址，例如您的银行帐号）和私钥（您的私钥或助记词，例如您的银行账户密码）的加密/解密过程来实现的。这称为 。 公钥密码术 复杂的数学为公钥加密提供动力，专门设计用于允许用户使用公钥加密数据片段。但是，解密只能使用私钥完成。相反，你可以用你的私钥加密一段数据，但它只能用你的公钥解密。 此外，它还被设计成这样一种方式，即尽管公钥是从其私钥生成的，但您永远不能向后工作以从其公钥中派生私钥——同样，这是通过数学算法强制执行的。 打个比方，如果你从亚马逊收到一个包裹，你要确保：a）亚马逊确实发送了这个包裹，而不是一些生物恐怖分子（ ）b）在运输过程中，没有其他人知道包裹里面有什么（ ） c) 包裹在运输过程中不会被篡改（ ）。 签名 保密 防篡改 类似地，网络事务也涉及发送者、“在途”或网络管道和接收者。公钥密码学的出现是为了解决网络交易的签名、机密性和防篡改问题，所有这些都在一个简洁的包中。 请耐心等待，让我们看看在实践中如何发送加密货币，即“ ”： 数据 发送者用 对发送者想要发送给接收者的数据进行加密，创建签名“ ”。然后将其再次与数据组合形成“ ”。 发送者的私钥 sender-private-encrypted-data 数据 + 发送方私有加密数据 发送者将再次用 对上述内容进行加密，形成“ ”。这是在区块链网络上广播的——没有入侵者可以解密这个消息，因为只有接收者的私钥才能解密它。 接收者的公钥 接收者公开加密数据 接收者将首次使用 解密上述内容，从“ ”到“ ”。由于只有接收方可以看到“ ”，因此实现了 。 接收者的私钥 接收者公共加密数据 数据+发送者私人加密数据 数据 机密性 接收方将第二次使用 仅解密“ ”，从而得到“ ”。能够使用发送者的公钥对其进行解密可确保实现 ，并且使用接收者的私钥和发送者的公钥对其进行解密会产生相同的“ ”这一事实意味着也可以实现 。 发送方的公钥 发送方私有加密数据 数据 签名 数据 防篡改 一旦交易被授权（或“签名”），它将有资格被纳入区块链（或共享公共分类账）。只有当交易成功包含在内时，余额变化才会反映在您的地址和收款人的地址上。 话虽如此，我们需要决定一种机制，该机制首先决定谁可以将此交易写入区块链。进入我们所说的“共识机制”。尽管有多种共识模型，但最流行的两种是工作量证明和权益证明。 在工作量证明中，人们（称为矿工节点）竞争解决一个复杂的数学问题，第一个得到解决方案的矿工将一堆待处理的交易组合成一个“块”，然后将其包含在内进入区块链——获得加密货币作为每个成功区块包含的补偿。因此，矿工的挖矿设备越强大，他们成为第一个解决数学问题的机会就越大，因此他们更有可能“挖掘”下一个区块。 在权益证明中，节点挖掘下一个区块的概率将等于其质押代币相对于网络中质押总代币的百分比。例如，如果您质押了 1 美元的 ETH，并且网络中的总质押量为 100 美元，那么您将有 1% 的机会挖掘下一个区块。与工作量证明类似，矿工将获得加密货币作为对每个成功包含区块的补偿。 一旦一个区块被挖出，这个区块中包含的所有交易都不能被逆转或篡改——该区块将堆叠在前一个区块的顶部，这样一系列堆叠的区块（因此称为“区块链”）呈现交易的时间顺序视图。这些“堆栈”的设计方式使得网络上的每个节点都能够验证最新块确实是由“获胜”矿工堆叠（或“链接”）的——通过一个名为 。 默克尔树 既然我们知道加密货币实际上是如何运作的，那么本文的其余部分将详细说明为什么与我们现有的法定货币系统相比，加密货币是迄今为止更优越的货币形式。 法定货币：低效、集中、不透明的货币 简而言之，当前的金融体系只是一个孤立的银行分类账网络，每个国家的中央银行都在最高层协调一切：从银行间转账到减少或扩大其货币的货币供应。 举例来说，当您将 1 美元转给朋友时，这笔钱本身实际上并没有“移动”。相反，银行只会在其内部分类账上相应地调整您和您朋友的余额，从您的账户中扣除 1 美元并将 1 美元存入您朋友的账户。如果您的朋友使用不同的银行，则两家银行只需在内部对这一变动进行会计处理，直到中央银行在其分类账上针对银行间资金变动进行调整。 稳住，这对于国际转账来说变得更加复杂——涉及我们所说的 。 Nostro 和 Vostro 账户 作为我们当前金融体系结构的副产品，除了本身效率非常低之外，它还让金融中介机构可以鸟瞰交易，他们可以随意干预。 向现任政府的政治对手捐款？被封锁，追踪下落，然后入狱。把钱转移出国？被限制，行踪被追踪，然后被质疑。虽然这对于生活在功能民主国家的人来说似乎有些夸大其词，但只要问问中国或越南的公民——他们会不同意的。 你甚至可以说银行最终是控制“你的”钱的人。您所持有的只是一张收据，上面写着您的钱存放在相关银行，并以“诚信”为后盾，该收据将始终得到兑现。 虽然可能性极小，但如果您的银行破产，您的资金将面临风险（在美国，FDIC 最多只能为每家银行的每个人提供 25 万美元的保险）。再一次，虽然这可能看起来有些夸张，但只要问问沙特阿拉伯女性是否可以在没有男性监护人参与的情况下开设银行账户，或者委内瑞拉公民是否认为在银行存钱是个好主意。 此外，由于当前金融体系的孤立性，金融市场的不透明性是不可避免的。例如，资产可以由银行证券化，出售给银行的投资者，由这些投资者进一步重新包装，然后再次转售给其他实体。用金融系统上每个可表示的资产来推断这个实例，你会得到一个混乱的、错综复杂的金融产品蜘蛛网，其中包含无法追踪的“来源”资产。 事实上，这正是 2008 年全球金融危机期间发生的事情，最终导致雷曼兄弟（当时是美国第四大投资银行）破产，以及其他被认为“大到不能倒”的公司的救助（贝尔斯登和 AIG 之类的公司）。如果一切都公开供公众审查，那么这首先就不会发生——允许任何人透明地评估这些重新包装证券的有形价值，而不是被迫盲目相信证券承销商的话。 加密货币：高效、去中心化、透明的货币 加密货币让您不再受制于银行内部账本的资金流动。任何人都可以发起交易，也没有人可以做任何事情来阻止你的交易通过——除非你支付低得离谱的gas费用（矿工不会费心将你的交易包含在他们的区块中，因为他们认为没有得到足够的补偿）。 我们必须遵守银行的工作时间、等待 10 分钟（甚至几天）确认交易或为每笔交易支付 50 美元费用的日子已经一去不复返了——像 Solana 或 Avalanche 这样的区块链网络 24/7 运行，在几秒钟内确认，并收取几美分的费用。 无需让银行、中介银行和中央银行参与国际汇款，通过加密货币向居住在世界另一端的朋友汇款就像向住在几个街区外的邻居汇款一样马路！ 此外，加密货币不是被迫相信银行的“诚意”来存储我们的钱，而是为任何人提供了将钱存储在不可能关闭的去中心化网络上的选择（除非整个互联网都关闭了，如果它确实，我们会有更大的问题需要担心）。就省钱而言，选择不再局限于您居住或成为公民的国家/地区的货币。 向反对党捐款？前进。作为一个 12 岁的企业主处理 100 万美元？为什么不。在沙特阿拉伯以女性身份在没有男性监护人的情况下开设银行账户？当您可以保存加密货币时，谁需要一个！ 对于生活在货币稳定的国家的人们来说，这似乎微不足道，但对于那些生活在压迫之下（如沙特阿拉伯或阿富汗的女性）或腐败的高通胀货币政权（如阿根廷或委内瑞拉）的人来说，加密货币是他们唯一的生命线储存财富并摆脱当地法定货币不断侵蚀的购买力。 最重要的是，区块链网络使任何人都可以平等地访问交易记录，而我们目前的金融系统只为特定的金融机构提供这种特权——显着减少了信息不对称。 回想一下资产被反复证券化和重新包装的例子。如果每笔交易都是在区块链上完成的，那么无论证券化资产经历了多少次“迭代”，我们总能满怀信心地追溯到“源头”资产，知道任何交易记录在区块链上将是不可变的——没有实体能够逆转或篡改已经确认的区块。 加密货币：大于其部分之和 加密货币是各种技术组件的融合，它们优雅地相互交织在一起：公钥密码学、共识机制和默克尔树数据结构，仅举几例。 与 1990 年代互联网规模相似的新领域，加密货币的出现使我们有可能重新构想我们金融系统的整个堆栈——远离法定货币的低效、集中和不透明的性质。 金钱是经济的命脉。加密货币可能只是我们都在等待的救世主：在更好的金融系统上提供一种优越的货币形式，以推动我们未来的经济更上一层楼。 也在 发布。 这里