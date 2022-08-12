NFT 的所有权、真实性和克隆为了更大的利益

加密社区之外的一个相当普遍的观点是，作为技术的不可替代代币 (NFT) 绝对没有任何用途。我不同意，尽管它目前的许多用途几乎完全是不同版本的欺骗不知情的人向他们不了解的技术投入大量资金。然而，它们确实为艺术家提供了一条清晰的获利途径，我将在深入研究技术细节后进行探讨。现在，让我们关注今天实施的 NFT 的两个问题。 所有权问题 目前，最常见的用途是展示图像的“所有权”。但是，在这种情况下，“所有权”并没有多大意义，因为它不一定包括版权或使用图像的许可。它 ，但法律细节很快就会变得复杂。将法律合同细节与资产一起存储将是有趣，但随着 NFT 在不同所有者和不同司法管辖区之间移动，可能会产生不同权利问题的拼凑。 可以 鉴于上述情况，购买 NFT 实际上赋予所有者什么有点令人困惑。作为对这项技术的工作原理有非常透彻了解的人，我也不知道 NFT 的所有权会捕获什么（如果有的话）。据我所知，NFT 的供应商故意不回答这个问题。最慈善的答案似乎是它赋予所有者在区块链上进行交易的权利，以及将代币转移给其他人的能力。而已。 我想将此与最明显的比较——电子游戏中的数字项目进行对比。如果我在《炉石传说》中购买了一张卡片，或者在《流放之路》中购买了藏匿标签，那么我购买的数据库中的条目是完全透明的，该条目授权我的帐户在游戏中使用该物品。该物品的可用性要么是暂时的，要么与我的帐户的生命周期相关，而我的帐户的生命周期与游戏服务器的生命周期相关。简单地说：我正在购买使用数字项目的许可证，直到它过期或我的帐户过期。 尽管 NFT 的卖家可能会试图让毫无戒心的买家相信，只要底层网络中有参与者，NFT 就会持续存在，但 NFT 的生命周期可能会或可能不会与铸造它的服务的生命周期相关联。这取决于 NFT 合约的实施，因为没有什么可以阻止合约编写者包含要求铸币服务或合约所有者正常运行的逻辑。也没有什么可以阻止服务（或用户）铸造依赖于集中式基础设施的脆弱 NFT（我们稍后会看到）。 可用性 考虑到所有这些，今天购买 NFT 的唯一有形和永久的好处似乎是在区块链上进行交易，上面有你的钱包 ID。不保证将来的可用性，也没有明确声明令牌的生命周期。 考虑到拥有 NFT 的实际好处归结为账本中的一个条目，“不可替代代币”的“不可替代”部分似乎是正确的，因为我的 20 美元钞票是不可替代的相对于你的 20 美元钞票，因为我的在我的钱包里，而你的在你的钱包里。然而，根据 NFT 专家的说法，情况略有不同。他们可能会说，就像我的妻子不能与邻居的妻子互换一样，一个 NFT 也不能与另一个互换。 还是他们？让我们探索一下。 真实性问题 根据 NFT 的 ，上述问题的答案一定是否定的，但我们今天的 并不能阻止创建多个具有完全相同数据的 NFT。由于内容相同，我们无法根据令牌数据本身来判断哪个是真实的。这意味着我们需要某种权威（组织、数字机制等）来告诉我们哪个是“真实的”，哪个是复制品。另一方面，如果有人试图用我邻居的妻子交换我的妻子，我和我的邻居都会提出异议，因为他们明显不同。 NFT 不能仅根据其内容来验证其真实性。 概念 实现 最容易想到的反驳是可以验证 NFT 的合约细节。但是，NFT 真实性的相同问题会浮现到合约本身。没有什么可以阻止不良行为者部署明显相同的合约并生成伪造的 NFT。有解决此类问题的可能性，但今天部署的 NFT 合约似乎都没有这样做，并且将现有的 NFT 迁移到新的、更安全的合约中需要比当前系统更多的信任。今天的技术只是没有内置的机制来提供不言而喻的真实性。这是一个众所周知的难以解决的问题，感兴趣的读者可以深入研究其他项目。 为了进行现实世界的比较，我们可以想象像伪造的交易卡这样的东西。劣质的赝品可能显然是不真实的，但完美的赝品可能需要一些权威（如制造商）来证明或反驳真实性（通过建立从工厂生产线到最终用户的信任链）。有时会用难以复制、防篡改、密封包装等想法来暗示这一点。这个想法是只有制造商有特定的包装，所以密封在这种包装中的产品必须来自合法的制造商。 回到上面的数字商品示例，获得诸如炉石卡之类的东西的唯一方法是在游戏中购买。作为我游戏内收藏的一部分，该物品的存在类似于制造商的真实性印章。没有故障或黑客攻击，获得卡的唯一方法是从制造商处购买，由他们来维护系统的完整性。 最近的一个例子是 ，游戏中最昂贵的物品之一被开发人员错误地放置在任何人都可以随心所欲地获取任意数量的副本的地方。这导致游戏服务器回滚到故障发生之前的状态，从而恢复了对物品真实性的保证。这与以太坊硬分叉有一个有趣的相似之处， 有效地回滚了一个发现网络上部署的合同存在问题的不良行为者进行的数百万美元的交易。 Old School Runescape 的 Twisted Bow 故障 该硬分叉 回到这一点，给定对象（物理或数字）的真实性必须由所述对象的内容或由对对象真实性的权威来确定。某些数据的哈希值通过其内容是真实的（我们可以验证哈希值），而收藏卡可能需要授权来验证它。 就其性质而言，NFT 需要市场和交易所无法实现的权威。 什么是真正的 NFT？ 为了更清楚地了解这个问题，让我们看看基于以太坊的 NFT 实际上是什么。如果你想在家跟风，选择你最喜欢的价值数百万美元的 NFT 并找到它的代 和 。我将使用 XCOPY 的 。 币 ID 合约地址 Right-click 并 Save as guy 我在 上发现了这个特定的 NFT，这是一个 NFT 市场。右键单击人的页面底部有一个交易分类帐。 Opensea.io 底部的分类帐条目有一个方便的链接到铸币交易的 Etherscan 页面 如果您在家跟随，您可能需要按地址手动导航到铸币合约，并使用代币 ID 找到正确的代币铸币交易。 。 解码输入数据为我们提供了一个通向 NFT 本身的星际文件系统 (IPFS) 网关的令牌 URI（链接）。 NFT的具体内容如下： { "name": "Right-click and Save As guy", "createdBy": "XCOPY", "yearCreated": "2018", "description": "Why would I buy it when I can right click and save as?", "image": "https://ipfs.pixura.io/ipfs/QmTA9VN19dxgFEF1H1dJZvmBCFsZRryBBnLKfUJZzFXNmU", "tags": [ "portrait", " gif", " why" ] } 如果您以前从未见过 NFT，那么这可能会让人有点不知所措。它实际上只是一个 JSON 文件，区块链上有一个指向它的条目。它有一个带有脆弱 IPFS 网关链接和一些元数据的图像字段。 NFT（交易和所有权建立）的大部分“功能”是在铸币合约中实现的，而不是代币本身。 顺便说一句，这是一个可悲的 NFT 实现，因为所引用的 JSON 文件 - 文字 NFT - 实际上并不是文件的 IPFS 地址，它是 Pixura 专有网关的链接。这意味着如果 Pixura 决定将其网关脱机，该 NFT 将不再正常运行。这与提供 IPFS 协议链接相反，只要文件固定到 IPFS，该链接就可以工作。更糟糕的是，有人可以劫持网关服务器并链接到各种可怕的东西。如果使用集中式存储，这种特殊的 NFT 会 耐用！这似乎与区块链技术的去中心化性质背道而驰，但我会将道德思考留给读者。 更 看了以上，问题就清楚了。任何人都可以将该 JSON 复制并粘贴到一个新文件中，将其固定到 IPFS 并创建 NFT 的副本。更糟糕的是，稍微聪明一点的人可以直接获取原始 IPFS 链接并创建一个完全相同的 NFT，该 NFT 指向 IPFS 上的 JSON 文件。这意味着 NFT 的真实性必然依赖于某些中央权威，这又与区块链技术的去中心化性质背道而驰。 相同 克隆 NFT 带来巨大的好处 当然，我们不能只是 有人可以做到。我们必须自己做，并证明为什么 NFT 作为可交易的、可疑的艺术品所有权代表不应该有价值。 说 tl;dr 是您可以克隆 ，按照自述文件中的说明操作，并使用我部署到 Goerli 测试网的合约开始铸造 NFT。您可以在 上查看合约，并查看我用来铸造重复的 代币的交易。 我的 git 存储库 etherscan.io Right Click Guy 脚本的工作方式如下： 该合约使用 Solidity 编写并利用 OpenZepplin 的免费合约库，由 hardhat 编译。 生成的编译合约使用使用 ethers 库的部署脚本与安全帽一起部署。 铸币脚本使用 Alchemy 和 与合约交互并铸币 NFT，这只是将代币 ID 与 IPFS 链接相关联。 alchemy-web3 库 我没有计划修改此代码或将合约部署到以太坊主网；尽管我认为 NFT 不应该是有价值的，但真实的人正在花费真实的钱，我想避免单独负责使诈骗过程变得微不足道。 扫描交易，我们可以找到与我们从中提取 IPFS 链接的原始交易中存在的相同类型的详细信息： 我的 NFT 版本实际上在几个重要方面要好一些 您可以在输入数据中看到收件人钱包地址以及 IPFS 链接。 由于交易永远无法更改，因此可以通过跟踪原始收件人更轻松地从重复中识别此令牌。 这并不能解决权限问题，但确实使验证更方便。 这个细节使设计更强大的真实性系统变得更加简单。授权机构可以将代币直接铸造到指定的钱包中以设置收件人 ID，然后在购买前通过从同一钱包发送小额交易来证明该钱包的所有权。 令牌 URI 是 IPFS 协议链接，而不是指向某人网关的 HTTP 链接。 只要这个 JSON 文件被固定到 IPFS，这个链接就可以工作。 只要我保留原始 JSON 文件的一个完美副本，我就可以重新上传并将其固定到 IPFS 以“重新激活”链接。因为 IPFS 链接是由文件内容生成的，所以同一个文件将始终驻留在同一个 URI 这些差异使 NFT 更加耐用，但我没有使用网关链接解决图像字段的问题，因为修复它需要更改文件本身，这是不行的，因为这会更改 IPFS URI。 鉴于此，作为善意的姿态，我想扩展 Mr./Ms./Mx。 XCOPY 邀请索取这个更耐用的 NFT 的主网版本，部署在公众无法使用的合同上，费用由我承担，并且不属于他们自己。 Right Click Guy 收钱很难 尽管我不喜欢 NFT 的当前实现，但它们确实比几乎任何其他格式都做得更好：艺术家得到报酬。现代艺术家必须跳过这么多圈才能获得报酬，从先令赞助到农业广告收入或出售“仅限粉丝”内容的任何事情都摆在桌面上。这些方法中的大多数利用艺术家的声誉和观众参与度作为销售的产品，而不是艺术品本身。 如果您不想被用作对消费者进行的心理战的武器，那么您的选择就很渺茫。不是什么都没有，但肯定很苗条。 在具有（几乎）直接面向消费者的商业模式的市场上销售 NFT 可以减少艺术家在更直接的易货交易情况下可能必须处理的许多典型垃圾。它还有助于将艺术家与想要购买艺术品的人联系起来，这是非常宝贵的，并且对当前试图培养 Twitter 追随者并链接到佣金表格或赞助人的策略进行了重大改进。 NFT 作为“身份符号”或支持最喜欢的艺术家的证据似乎是一个很酷的想法，并且在创建一个更加支持艺术家为中心的 NFT 市场模型方面肯定有一个尚未开发的商机。鉴于部署合约和网站的便利性，这对于一对称职的开发人员来说可能是几个月的周末！ 最后一个具体的例子，当我决定为个人品牌委托一个头像时，我花了几个小时在 Reddit 和 Twitter 上寻找艺术家，然后才找到 。完成工作的过程涉及几天来回协商使用权、定价和草稿。 Joghs 很容易合作，所以这个过程相对轻松，但我们拥有的权利谈判的唯一记录是我的个人记录、一次私人 Discord 对话，以及（希望）Joghs 的个人记录：没有关于我有哪些权利的公开记录购买。由于前面所述的原因，围绕涉及 NFT 的权利转让的法律问题会很困难，但一个愿景不那么宏大的市场几乎可以轻松地解决连接艺术家和消费者的问题。 @JoghsArt 这就是今天的内容。如果你碰巧用我的测试合约创造了一些有趣的 NFT，请在评论中或在我的 Twitter 上告诉我。 华丽的飞溅图像由 通过 提供 Yeshi Kangrang Unsplash