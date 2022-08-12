Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    NFT 的所有权、真实性和克隆为了更大的利益经过@dfxluna
    815 讀數

    NFT 的所有权、真实性和克隆为了更大的利益

    2022/08/12
    11m
    经过 @dfxluna 815 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    今天的 NFT 有点不适合它们的使用方式。让我们探讨这些问题，克隆一些 NFT 以获得乐趣，并讨论使用有意义的 NFT 存在哪些机会

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Coin Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - NFT 的所有权、真实性和克隆为了更大的利益
    #defi#nfts#substrate#nft
    DFXLuna HackerNoon profile picture

    @dfxluna

    DFXLuna

    react to story with heart
    Oasis Protocol - Web3

    Join the Privacy4Web3 Hackathon by Oasis Network

    相關故事

    Article Thumbnail
    Opside Pre-alpha 测试网回顾：88 名矿工、17K 验证者、45 万用户、13.6M TX，我们一起创造了它
    Published at Aug 24, 2023 by opside #cryptocurrency
    Article Thumbnail
    巨人星球：世界上第一个数字经济体将推出其旗舰免费薄荷系列
    Published at Aug 25, 2023 by giantsplanet #gaming
    Article Thumbnail
    使用密码管理器阻止黑客入侵
    Published at Aug 24, 2023 by passwordprotected #cybersecurity
    Article Thumbnail
    作为产品经理和非程序员，我如何使用 ChatGPT 开发旅行 AI 应用程序
    Published at Aug 24, 2023 by dinpd #programming
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa