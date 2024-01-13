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    中本聪可能是比特币 ETF 怀疑论者经过@drewchapin
    810 讀數

    中本聪可能是比特币 ETF 怀疑论者

    2024/01/13
    4m
    经过 @drewchapin 810 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    美国证券交易委员会对比特币 ETF 的支持使数字货币合法化，这是迄今为止其他公司无法实现的。作为一种法定的金融产品，积极的一面是非常明显的：更多的敞口和更多的投资者应该意味着比特币价格的上涨（以及价格的稳定性），但是我们在这里注册到底是为了什么呢？中本聪会怎么想？
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    web3 #bitcoin-etf #bitcoin #web3
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