中本聪可能是比特币 ETF 怀疑论者

经过数月的谣言和错误的开始，许多人一直在等待的比特币 ETF 消息终于在本周落地。在许多主流人士看来，美国证券交易委员会对比特币 ETF 的支持使数字货币合法化，这是迄今为止其他机构无法实现的。 有了比特币 ETF， 获得这一千载难逢的创造。作为一种法定金融产品，其积极因素非常明显：更多的敞口和更多的投资者应该意味着比特币价格的上涨（以及价格的稳定性）。这种经济激励为美国证券交易委员会的支持几乎得到普遍赞誉提供了一个明显的理由。 各种类型的投资者都将有机会 但我们在这里注册到底是为了什么，中本聪会怎么想呢？ 比特币 ETF 的功能与任何其他 ETF 一样，允许投资者在不直接拥有比特币的情况下与加密货币市场互动，就像与任何其他证券交易所的任何其他市场互动一样。这显然会吸引机构投资者，为他们提供一种受监管且安全的方式来投资比特币，但还有什么其他说法呢？我们正在邀请大银行参加谈判。 这不是与比特币诞生的目的相反吗？ 中本聪对比特币的愿景 当化名中本聪在 2009 年金融危机之后引入比特币时，他们的愿景植根于去中心化、透明和自治。 旨在创建一个不受政府和传统金融机构等中央机构控制的金融体系。人们设想了一个世界，交易将在两方之间直接进行点对点，而不需要银行或支付处理商等中介机构。 比特币的核心原则 重要的是，中本聪设想了一个让所有人都可以使用的金融系统，而不仅仅是那些拥有良好信用评分或高净值的人。 这是理解比特币起源的核心：中本聪认为，围绕中心化金融机构构建的系统并不能阻止其旨在避免的任何问题。 认识比特币 ETF 比特币在其存在的十五年里不断发展，在价格、法律环境以及加密货币生态系统的更广泛发展方面都经历了许多起伏。 正如 中所说，比特币的价格“波动性比标准普尔 500 指数高出约 7 倍”。 ，许多人一直表示，ETF 的推出将为比特币生态系统带来成熟和稳定。 @ras 在 2021 年的 Hacker Noon 帖子 多年来 比特币 ETF 的功能与证券交易所的传统基金类似。资产管理公司购买标的资产并将其存储在托管人处。然后它向其基金发行股票供投资者买卖。金融机构负责代表基金投资者管理基础资产（在本例中为比特币）并妥善保管。 很明显，比特币 ETF 将增加市场交易量，吸引更大、更多样化的投资者，并创造更稳定的整体买卖体验。不过，比特币 ETF 的可能影响不仅限于可访问性和流动性等简单概念。它也会对加密货币的思考方式产生影响。像比特币 ETF 这样受制裁的产品将标志着加密货币市场的稳定性和信任，很可能吸引迄今为止一直与波动性实验保持距离的主流投资者。更不用说那些无法弄清楚如何购买加密货币的人了。 中本聪，你在哪里？ 一方面，比特币 ETF 的推出体现了中本聪的核心原则之一，即改善金融工具的使用，这种金融工具已经变得很重要， 。 但仅作为一种投资工具 正如 首席执行官 Xena Kash 在宣布这一消息后表示，“像贝莱德和富达这样的机构进入我们的舞台强调了一个关键时刻，这无疑将刺激全球范围内对全面、适合目的的监管的需求。这对于比特币的增长和稳定性来说可能是一件好事，尽管这是否有助于更广泛的行业实现中本聪的最初愿景还有待观察。” ChangeNOW 这是因为这种“改进的访问”并不是中本聪所考虑的那种访问。中本聪最初的愿景为直接点对点交易奠定了一条道路， 。从设计上来说，比特币 ETF 需要一个中间层，因为散户投资者通过基金经理和交易所与比特币市场互动，而不是在区块链上进行直接交易。换句话说，就是中央集权。 消除了对中介机构的需求，比如推出这些比特币 ETF 的基金 也许最明显的违规行为是 ETF 受到监管机构的监管，这违反了比特币的核心原则。经批准的比特币 ETF 将受到中本聪努力摆脱的所有监管。 总的来说，比特币 ETF 的批准是加密世界的一个验证时刻，但也许 我们需要只喝一杯香槟庆祝，问问自己，我们通过这场所谓的胜利到底赢得了什么。 在不诉诸恐慌的情况下，重要的是停下来问问自己，比特币 ETF 的批准是否符合中本聪最初的去中心化和点对点金融体系愿景。 ETF在为传统投资提供便利的同时，也带来了集中权力、监管监督和大量市场操纵机会。