中本系数及其如何影响区块链的稳健性

资源。 就在世界转向 2022 年的急剧下降之际， 最大的功能区块链之一倒下了。 这也不是第一次了——Solana 多年来一直有相当多的停机时间，尤其是今年。 令人担忧的方面是：这是由于单个节点配置错误——导致整个链中断了 6 个小时。可以想象，对于一个金融加密巨头来说，这是一件大事。 对于一个普及并具有可观的 Nakamoto Coefficient 分数的协议，它揭示了去中心化概念多年来的变化。它表明，区块链的稳健性不能用简单的分数来衡量——必须考虑社会和技术方面的更深层次的方面。 总的来说，区块链可扩展性多年来一直是人们讨论的话题之一。随着越来越多的初创公司希望将区块链用于加密之外，很明显该技术必须能够促进大众的采用。 中本系数到底是什么鬼？ 如果你已经在区块链或 web3 空间中待过一段时间，那么“去中心化”这个词很可能会以某种方式通过与该空间有关的任何对话的裂缝。 根据 中本系数 (NC) 是“衡量项目去中心化程度的准确方法”。 Nakamoto 系数本质上是持有 50% 或大多数网络的节点数。以区块链目前的运作方式，如果有足够多的节点聚集在一起，它们可以有效地覆盖链、回滚交易并控制整个网络。 CNBC 的定义， 这种技术去中心化和共识是区块链决定你的余额是否合法的方式，是区块链的双刃剑——如果有足够多的人对节点产生影响，账本可以有效地用历史的替代版本重写。 因此，为什么 Nakamoto Coefficient 被认为是一个重要的指标——如果你能衡量一条链的去中心化程度，你就能更好地了解它的安全性。不幸的是，计算起来相当困难——因为它需要来自节点、开发人员、矿工等的指标。 然而，很明显，区块链的安全性和稳健性不仅仅是这个指标。 Solana 的中断是由单个节点配置错误引起的，例如，与链的状态冲突。 换句话说，它非常依赖于链。该指标的确切含义的定义是特定于协议的，这意味着必须考虑一系列其他因素。 区块链的未来——基于蚂蚁的共识？ 区块链严重依赖一件事——共识。事实上，这就是区块链与分布式数据库非常不同的原因。它包含一种机制，可以自主决定要包含哪些数据/状态更改。 已经证明，工作量证明缺乏未来所需的可扩展性，尽管它是最强大的共识安全性（比特币就是证明）。为了使区块链具有可持续性、可扩展性和安全性，需要改变共识方法。 在一个有趣的旁注中，自然界中的蚂蚁实际上有自己的共识系统。它们包含不良行为者、叛乱企图，并且它们通过化学信息素进行的交流与区块链中的区块链接方式非常相似。 蚂蚁在某种程度上是中心化的——但以稳定性为代价。他们仍然有独立性，但也有一般秩序的规则，允许殖民地的稳定繁荣。探索一种共识机制会很有趣，该机制仍能保证用户对其数据和行为拥有完全的主权，但具有一套普遍同意的链上自治规则。 结论 它不再只是确保余额和双重支出——用户想要验证数据、身份和更深层次的信息。他们希望使用这项技术来确保控制他们的在线身份和存在，这在我们的日常生活中变得至关重要。 Web3、区块链和其他技术都将做出贡献并属于同一类别——下一个将为我们日常生活提供动力的技术结构。 Nakamoto Coefficient 等指标表明，仍然需要确保这些系统足够强大以供全球使用。 在衡量网络的稳健性时，身份/社会方面被低估了，就像蚂蚁可以通过化学来源追踪识别不良行为者一样，区块链也应该如此。 时间会告诉我们未来将如何以及何时将区块链用于大众。 也在 发布 这里