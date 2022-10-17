Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    中本系数及其如何影响区块链的稳健性经过@anormaljourney
    2,098 讀數

    中本系数及其如何影响区块链的稳健性

    2022/10/17
    4m
    经过 @anormaljourney 2,098 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    Solana 的中断是由单个节点配置错误引起的，导致链中断了整整 6 个小时。中本系数（NC）是“衡量项目去中心化程度的准确方法”，它表明区块链的稳健性不能用简单的分数来衡量——必须考虑更深层次的社会和技术方面。以区块链目前的运作方式，如果有足够多的节点聚集在一起，它们可以有效地覆盖链、回滚交易并控制整个网络。

    Company Mentioned

    Mention Thumbnail

    Coins Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 中本系数及其如何影响区块链的稳健性
    #blockchain#web3#consensus#solana
    bader HackerNoon profile picture

    @anormaljourney

    bader

    Credibility

    react to story with heart
    Oasis Protocol - Web3

    Join the Privacy4Web3 Hackathon by Oasis Network

    相關故事

    Article Thumbnail
    如何从日志中提取最大值
    Published at Aug 25, 2023 by alvinslee #devops
    Article Thumbnail
    效率最大化：在流程主导型业务中利用人工智能
    Published at Aug 25, 2023 by bramatwhale #artificial-intelligence
    Article Thumbnail
    简化网络策略管理 - 采访年度初创公司提名者 Otterize
    Published at Aug 24, 2023 by otterize #startups
    Article Thumbnail
    有一个地方可以提供所有答案，那就是 HackerNoon 搜索页面
    Published at Aug 25, 2023 by product #hackernoon
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa