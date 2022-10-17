中本系数及其如何影响区块链的稳健性

太長; 讀書

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Solana 的中断是由单个节点配置错误引起的，导致链中断了整整 6 个小时。中本系数（NC）是“衡量项目去中心化程度的准确方法”，它表明区块链的稳健性不能用简单的分数来衡量——必须考虑更深层次的社会和技术方面。以区块链目前的运作方式，如果有足够多的节点聚集在一起，它们可以有效地覆盖链、回滚交易并控制整个网络。