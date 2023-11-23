个体企业家蓝图：第一年奠定基础的 4 项策略

个体企业家是从专业人士或自由职业者到个人商业巨头的下一个进化步骤。无论您是设计师或数据科学家等专家，还是多才多艺的虚拟助理和内容创建者，共同点都是野心。但如何有效地开展一项个人业务呢？ 您来到这里很可能是因为您正在考虑自己成为一名个体企业家。或者，也许您听说过这个新词并想了解它的含义。不管怎样，让我们首先澄清一下个体企业家与自由职业者的区别。 剧透警报： 个体企业家与自由职业者 虽然所有个体企业家的核心都是自由职业者，但并非所有自由职业者都拥护个体企业家精神。区别在于他们的工作方法、长期业务目标以及他们对职业未来的愿景。 方面 自由职业者 个体企业家 增长和可扩展性 专注于提供服务，但没有大幅扩展的计划。 旨在通常通过产品化和自动化策略来发展和扩大业务。 长远愿景 以短期或基于项目的思维方式运作。 对业务有长远的愿景，并致力于创建可持续发展的品牌。 收入依赖 收入与投资时间直接相关（每小时费率、每个项目费用）。 寻求创造独立于投资时间的收入流（被动收入）。 品牌与营销 不得在营销或品牌推广上进行超出在自由职业平台上寻找工作所需的投资。 投资建立品牌形象并积极营销业务以建立影响力。 商业运作 在自由职业之外，最少参与商业运营。 管理业务的各个方面，包括战略、营销和会计。 个体企业家蓝图 创办一个人的企业可能会令人畏惧，因为你知道你是每一个决定背后的唯一力量。然而，通过将流程分解为可管理的步骤并制定战略计划，您可以充满信心地度过第一年。 1 效仿成功的个体企业家 为了管理投资一项新事业的不确定性，可以看看那些已经做过这件事的人。想象一下，您是一名平面设计师，并且正在考虑单干。 在选择“模型”之前，需要考虑一些因素。寻找具有相似背景和轨迹的人。例如，如果您有一年的行业经验，而您的模特在创业时在知名机构、工作室和公司工作了 10 年，那么您可能想寻找不同的模特。您可以将其视为比较您的简历。 一旦找到了类似的榜样，目标就是剖析他们的个人商业模式。他们如何吸引和留住客户？他们使用哪些社交媒体平台？他们在自由职业平台上吗？他们创造了哪些独特的产品或服务使他们与众不同？ 你明白了。 接下来，试着联系他们，请他们花 30 分钟的时间来听取他们关于开始个体创业的想法。网络是关键。但是，如果直接联系令人畏惧，请寻找他们分享旅程的采访或播客。 2 收集有关您业务的数据 数据不仅适用于大公司；也适用于大公司。它是个体企业家战略规划的有力工具。因此，请考虑从一开始就投资于数据收集和指标定义。这可能会让人觉得很愚蠢，因为一开始并没有发生太多事情，但这将帮助您了解未来的业务。 、客户获取成本，以及 这些只是可以提供宝贵见解的几个指标。 每月经常性收入 客户转化率 使用增长率公式来衡量您的进度并相应地调整您的策略： / 增长率（GR）=（最终值（客户或收入）−起始值（客户或收入） 起始值（客户或收入））×100% 请注意，在前三个月跟踪您的进度将会有偏差，因为对您的服务的需求可能会全年波动，但您可能会获得一些见解，并且您将开始建立跟踪成功的实践 尽早考虑自己的成长并建立这些流程可以帮助您感觉更有掌控力并增强信心。 指标 。 3 专注于你能影响的事情 在早期，跟踪你的进展并管理你对成长的期望是相当困难的。但是，您可以专注于您控制范围内的可以吸引新客户或提高客户忠诚度的行动。如果冷消息传递是您的策略，请考虑每天额外花 30 分钟完成此任务的影响。 与您的外展活动一起测试不同的推介或投资组合演示，看看哪种更能引起潜在客户的共鸣。要了解变体的有效性，您可以进行简单的 A/B 测试。这涉及从冷联系人列表中创建两个不同的组。每个小组都会收到不同版本的推介或作品集。经过一段时间（比如一周）后，分析每组的反应率。每组有多少人回复？有多少人获得了有偿工作？通过比较这些比率，您可以确定哪种方法更成功。 实验 4 相信复合努力 耐心是个体创业的一个基本方面。早期工作 建立在线形象可能会让人觉得没有回报，但这种努力为以后的成功奠定了基础。随着您的客户群不断增长，您的市场份额也会不断扩大，从而更容易吸引新业务。同样，产品销售可能开始缓慢，但随着您的品牌获得认可而呈指数级增长。 品牌推广 个体企业家的心态总结 通过了解这四个方面，您可以为您的个体创业之旅奠定坚实的基础。请记住，从就业或自由职业向个体企业家的转变不仅仅是头衔的变化，而是思维方式的转变，从简单地提供工作和获得报酬到真正经营一家企业。