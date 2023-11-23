Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    个体企业家蓝图：第一年奠定基础的 4 项策略经过@nikolao

    个体企业家蓝图：第一年奠定基础的 4 项策略

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    个体企业家是从专业人士或自由职业者到个人商业巨头的下一个进化步骤。区别在于他们的工作方法、长期业务目标以及他们对职业未来的愿景。个体企业家的核心是自由职业者，但并非所有自由职业者都拥护个体精神。
    featured image - 个体企业家蓝图：第一年奠定基础的 4 项策略
    science #solopreneurship #solopreneur
    Nikola O. HackerNoon profile picture

    @nikolao

    Nikola O.

    Combines ideas from data science, humanities and social sciences. Enjoys thinking, science fiction and design.

    react to story with heart
    Nikola O. HackerNoon profile picture
    by Nikola O. @nikolao.Combines ideas from data science, humanities and social sciences. Enjoys thinking, science fiction and design.
    Join blog waiting list

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    用于生成文本到视频的 AI 堆栈
    Published at Jan 17, 2024 by ratikeshmisra #future-of-ai
    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    我如何制造和销售电子徽章 - 第 1 部分：电路板设计和原型制作
    Published at Jan 19, 2024 by thip #electronics
    Article Thumbnail
    探索宇宙：去中心化金融中协议间的兴起
    Published at Jan 17, 2024 by ishanpandey #cosmos-network
    L O A D I N G
    . . . comments & more!