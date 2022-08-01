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    专业电子邮件签名中要做的 10 件事（附示例）

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    太長; 讀書

    正确的专业电子邮件签名可以帮助您吸引读者的眼球并鼓励回复。在本文中，我们将分享 10 个技巧，帮助您创建个性化的电子邮件签名。通过这样做，您将能够轻松地建立您的专业身份并实现您的沟通目标。正确的电子邮件签名为转换您的客户提供了绝佳的机会，而无需明显地试图向他们销售。包括价值主张和简短信息，以解释您的客户与您合作后会得到什么。

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