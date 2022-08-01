专业电子邮件签名中要做的 10 件事（附示例）

留下持久的印象是困难的。在没有面对面互动的情况下这样做更是如此。幸运的是，正确的专业电子邮件签名可以帮助您吸引读者的眼球并鼓励回复。 在本文中，我们将分享 10 个技巧，帮助您创建个性化的电子邮件签名。通过这样做，您将能够轻松建立您的专业身份并实现您的沟通目标。 我们走吧！ 2022 年及以后的专业电子邮件签名示例和提示 想知道如何创建一个会给读者留下深刻印象的 吗？遵循这些简单的提示和示例来产生持久的影响。 专业电子邮件签名 1.保持简单 避免在签名中添加太多信息。大多数时候，您的姓名、职位、电话号码和公司网站的链接就足够了。包含指向您的社交网络的链接是一个好主意 - 但一次不要超过三个。不要过度！ 例如，在此签名中，仅包含三个社交媒体图标 - Facebook、Instagram 和 LinkedIn： 2.包括你的头像 毫无疑问，电子邮件通信有点非个人化。为了使其更像人类，您可以使用带有头像的彩色电子邮件签名来结束您的消息。 在建立信任方面，友好的微笑可以大有帮助，即使在照片中也是如此。通过在信息末尾添加您的笑脸图像，您将能够与读者建立更牢固的联系。 请注意这张照片如何让这个电子邮件签名感觉更加个性化： 3.不要忘记品牌 当涉及到专业的电子邮件签名时，您公司名称的品牌形象是必须的。它令人难忘，提供了良好的外观，并向读者介绍了您的品牌。 这是一个很好的电子邮件签名示例，其中包含企业品牌。或者，您可以 查看更多公司电子邮件签名示例。 在此处 4. 分享您的最新出版物 如果您在您的商业网站上运行博客，您可以链接到您最近的出版物。通过这样做，您将表明您积极参与您的工作，并且是您所做工作的专家。此外，它将为您的网站带来更多流量，更多流量意味着更多业务！ 例如，您可以使用类似的签名链接到您的博客或播客： 5.突出你的成就 在您的电子邮件签名中突出您公司最近的奖项和成就将有助于将潜在客户转变为真正的客户。事实上，即使是长期客户也喜欢被提醒他们在顶级公司工作。因此，每当您赢得行业奖项时，请将相应的徽章添加到您的网站和您的专业电子邮件签名中。 例如，如果您在一家律师事务所工作，您可以通过以下方式突出您的成就： 6.包括价值主张 您的电子邮件签名提供了一个绝佳的机会来转换您的客户，而无需明显地试图向他们销售。您可以用一条短消息结束签名，以快速解释您的公司做什么以及您的客户将从与您合作中得到什么。 这是房地产经纪人可以使用的商业电子邮件签名的一个很好的例子： 7.包括链接和CTA横幅 出于各种原因，您可以在电子邮件签名的末尾包含可点击的号召性用语横幅。例如，您可以直接链接到您的日历以便于预约。 或者，您可以将读者直接连接到帮助台、您的主登录页面等等。 这是带有链接的签名的一个很好的例子： 8. 发布新产品 您的专业电子邮件签名非常适合包含新产品公告、最新优惠以及贵公司发生的其他令人兴奋的事情。与 CTA 横幅类似，您可以包含一个简短而温馨的公告横幅，链接到功能登录页面和其他信息源。 这是一个吸引人的网络研讨会公告横幅的示例，就在电子邮件签名中： 9.分享客户评论 毫无疑问，客户评论是当今营销人员可用的 工具之一。在线评论的数量和质量可以真正决定交易的成败。 最重要 因此，如果您有很棒的评论要炫耀，请确保将它们包含在您的电子邮件签名中。您可以直接在签名中显示您出色的产品评分，也可以添加专用徽章以鼓励读者提交新的评论和评论。 这是 Capterra 徽章的示例，但您可以从 G2 或 Shopify 创建一个类似的徽章。 10.使用电子邮件签名生成器 拥有引人注目的专业电子邮件签名至关重要——即使您的公司没有专门的设计团队。如果您没有提供现成的签名模板，请不要绝望！您始终可以为自己和您的员工使用 ，例如 。 在线电子邮件签名编辑器 Bybrand 在这里，您可以找到一个丰富的模板库，其中包含适合任何行业和场合的现代专业签名。只需为您的公司创建一个电子邮件签名，Bybrand 就会自动将用户导入系统。然后，您的员工将收到即时、自动生成的公司电子邮件签名。 。 另请参阅： 10 个令人敬畏的电子邮件签名创意，让您的签名脱颖而出 创建公司电子邮件签名：最后的想法 毫无疑问，在现代商业世界中，拥有一个有吸引力、信息丰富且有效的专业电子邮件签名是必须的。使用正确的电子邮件签名，您将看起来更加可信，并且能够与您的受众建立更牢固的联系。但是，一旦您的梦想签名准备就绪，工作并没有就此结束。确保使签名保持最新，并根据需要更改链接、横幅和电话号码等内容。 不知道从哪里开始？尝试使用专用的电子邮件签名生成器 - 使用正确的工具。您将能够快速创建具有专业外观的签名并根据需要轻松更新它。