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    HackerNoon 与 SORA 网络的 DeFi 写作比赛：XSTUSD 用例经过@Hackerhodl
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    HackerNoon 与 SORA 网络的 DeFi 写作比赛：XSTUSD 用例

    2022/08/09
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    经过 @Hackerhodl 1,182 讀數
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    太長; 讀書

    HackerNoon 的 DeFi 写作大赛以一种名为 SORA Synthetic USD 又名 XSTUSD 的稳定币形式提供奖金。奖金由 DeFi 的 Polkadot Layer-1 赞助。如何领取你的 DeFi 奖品，就是从源头获取你的钱包 - [polkadot.org](https://www.hackernoon.com/defi-writing-contest) 如果你是旅行者，请获取 SORa.A 钱包在移动设备上而不是在您的桌面上 - 两者兼得！！

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    #cryptocurrency#polkadot#xstusd
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