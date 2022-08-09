HackerNoon 与 SORA 网络的 DeFi 写作比赛：XSTUSD 用例

与 SORA Network 合作，以一种名为 SORA Synthetic USD 又名 XSTUSD 的稳定币提供奖金。 HackerNoon 的 DeFi 写作大赛 你们中的一些人可能是 100% 的堕落者，并且已经知道该怎么做。 这篇文章不适合你们这些人。 剩下的，让我们利用这个机会更好地了解 XSTUSD 稳定币、HackerNoon 的 DeFi 写作比赛，甚至是一般的 Polkadot 网络。这个会让人大开眼界！！ HackerNoon 的 DeFi 写作大赛详情 只需在 HackerNoon 上写一篇 DeFi 故事，您就有资格赢取奖金。 阅读有关 HackerNoon 写作比赛的更多信息。 在此处 开始写故事。 在这里 在 了解有关在 HackerNoon 上提交故事的更多信息。 此处 奖金由 SORA Network 赞助 - 用于 DeFi 的 Polkadot Layer-1。 如何领取你的 DeFi 写作比赛奖励 如果您的故事获胜，您将收到一封来自我们团队的电子邮件，询问您的 Polkadot 钱包地址以及一些详细信息，例如您的姓名和电子邮件地址。 这样的警告总是第一次出现，这是 HackerNoon 的时间。 HackerNoon 和/或其任何员工、代表和/或承包商不得要求您提供钱包种子、密钥、私钥和/或助记词。以不信任的态度对待此类电子邮件 - 就像任何要求此类私人信息的电子邮件/短信一样。 永远记住，拥有你钥匙的他/她/他们拥有你的钱包。 不要把你的钱包交给互联网陌生人！！ 如何在桌面上获取 Polkadot 钱包？ DeFi degen 的方式是直接从源代码 获取你的钱包。 -polkadot.js.org 如果您已经阅读到这里，您可能最好通过单击显示的选项 - 扩展来获得最佳服务。这将安装一个 polkadot 钱包作为浏览器扩展—— 。 有点像 Metamask 在撰写本文时，有可供下载 或 的选项。 Chrome Firefox 成功下载后，系统会要求您创建一个新帐户： 接下来，保存您的助记符，为您的帐户命名，对于真正的蓝色 polkadot 魔术，选择 - '允许在任何链上使用。 选择“允许在任何链上使用”基本上可以帮助这个钱包解析任何 Polkadot 平行链上的地址。 SORA Network 就是这样一种 Polkadot 平行链。 将平行链视为第 1 层网络。 Polkadot 将自己设想为 L0，而 SORA、Kusama、Astar 等平行链是 L1。 如何在手机上获取 SORA 钱包？ 或者，如果您是旅行者类型，请在手机上而不是台式机上获取 SORA 钱包 - 或者两者都获取！ 在 Android 上获取 SORA 钱包 在 iOS 上获取 SORA 钱包 现在，当你收到来自 HackerNoon 的电子邮件，询问你的钱包地址（每月发送给所有获奖者）时，如果你赢得了我们的 DeFi 写作比赛，请选择钱包类型为“ ”，然后复制粘贴你的钱包地址（ ）。 Polkadot 钱包地址 可在 chrome 浏览器右上角的浏览器扩展中找到 HackerNoon 在周末将所有付款连同一封带有交易哈希的电子邮件发送到您提供的电子邮件地址。如果您收到该电子邮件，则表示您的 XSTUSD 已成功发送到您的钱包地址。 你可以用你的 XSTUSD 做什么？ 您可以将其质押，将其转换为另一种代币并进行质押，将其转换为另一种稳定币，并将其桥接到以太坊网络。 请注意，所有上述活动都需要 GAS（交易费）。因此，一个好主意是为您要执行的每个事务保留至少 3 个 XOR。 XOR 是 SORA 网络上的原生货币，就像以太坊网络上的 ETH。 由于你们中的许多人都是 SORA 网络的首次用户，HackerNoon 将向您发送价值 10 美元的 XOR 以及您的奖金（从您的奖金中扣除 10 美元），以帮助支付前几笔交易！这将为您节省先获得 XOR 的步骤！ 如何在 Polkaswap 上质押您的 XSTUSD？ 访问 并将您的 Polkadot 钱包连接到您的帐户 Polkaswap.io 点击“ ”并选择您要质押的代币 质押 由于您有 XSTUSD，最简单的方法是质押 XSTUSD，但您也可以将您的 XSTUSD 换成其他代币（稍后解释），然后质押这些代币 请注意，Staking 是一种金融活动，既容易遭受损失，也容易遭受利润。质押前请DYOR。本指南仅供参考，不应部分或全部视为财务建议。 如何在 Polkaswap 上将您的 XSTUSD 兑换成另一个代币？ 访问 并将您的 Polkadot 钱包连接到您的帐户 Polkaswap.io 点击“ ”并在“from”部分选择 XSTUSD Swap 输入您要兑换的 XSTUSD 数量 在“至”部分中选择您要交换的代币 单击“交换”，然后查看看起来像这样的弹出窗口 - （我在此示例的“到”部分中选择了 DAI） 点击“确认”完成兑换 如何将我的代币桥接到以太坊网络？ 对于以太坊网络上也存在的所有代币，就像它们在 SORA 网络上所做的那样，您可以将它们桥接到以太坊网络以在以太坊 dApp 上使用它们，转移到 Metamask 钱包，或者只是将它们转移到中心化交易所以进行离线交易。法定货币的坡道。 请注意，转移以太坊网络上不存在的资产可能会导致整个转移资金的损失。 访问 并将您的 Polkadot 钱包连接到您的帐户 Polkaswap.io 单击“ ”并选择要桥接到以太坊网络的代币 桥接 将您的 Metamask 钱包地址连接到 Polkaswap 选择要桥接到以太坊网络的资产 ：由于其他代币的流动性限制，据说将您的 XSTUSD 交换为 DAI，然后将 DAI 桥接到以太坊是最好的选择 专业提示 单击“确认”，系统将提示您在 SORA 和以太坊网络上签署交易（ ） 您的元掩码中需要有一些 ETH，就像您的 Polkadot 钱包中需要 XOR 一样 我将 SORA 的 2 个 XOR 桥接到以太坊，大约 3 分钟就完成了，在 ETH 上花费了 5 美元 GAS，在 SORA 上花费了 0.7XOR 单击“将 <Bridged_token_name> 添加到 Metamask”以在您的 Metamask 帐户中显示您的桥接代币余额。在我的示例中，它是“将 XOR 添加到 Metamask”。 SORA 网络的进一步阅读 查看 、 和 了解更多详情。 SORA 网站 Twitter Reddit 对于开发人员，请查看他们的 和他们的 。 GitHub wiki