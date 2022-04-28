与 Typogram 创始人华舒一起了解设计

华舒是 Typogram (http://typogram.co/) 的创始人，这是一个直观的、对初学者友好的设计工具，使小企业主和初创公司创始人能够轻松快速地设计徽标和品牌套件。她还以兼职教授的身份教授设计并经营时事通讯。华舒：“很长一段时间，我都很难想象自己创业。所以我必须学习如何让自己走出去。我还在努力让它起步。”

在本次AMA中，我们有幸认识了华数。她是 Typogram 的创始人，也是时事通讯“FontDiscovery”的作者。华舒一直对创作和设计很感兴趣，因此她决定创办 Typogram，帮助初学者通过轻松操纵字体和创建版式设计来编辑和设计徽标。



Sara Pinto、Hua Shu、Mónica Freitas、Hieu 和 Jack Boreham 的这个 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

嘿@channel，请和我一起欢迎我们的下一位 AMA 嘉宾华舒。华舒是 Typogram ( http://typogram.co/ ) 的创始人，这是一个直观的、对初学者友好的设计工具，使小企业主和初创公司创始人能够轻松快速地设计徽标和品牌套件。她还以兼职教授的身份教授设计并经营时事通讯。



请随时向她询问：



创立您的公司并自力更生

设计

品牌与营销

写作

嘿华舒！很高兴你和我们在一起。您能先介绍一下您的背景吗？是什么促使您创建 Typogram？

华书

嘿萨拉！

华书

很高兴来到这里参加 AMA！感谢您的款待！

华书

这是一个很长的故事，我会尽力让它简短而甜蜜：）

华

我小时候一直喜欢创意和绘画。当大学到来时，我选择设计设计！我真的很喜欢它的每一个方面！

华书

我特别喜欢关于设计的排版部分，你可以通过使用文本和语言来创造非常漂亮和对其他人有用的东西。

华书

我非常喜欢它，大学毕业后，我搬到了纽约，因为我的一位大学教授告诉我那里有一个很棒的设计场景。我参加了一个字体设计项目（这是美国唯一的一个！）来研究字体设计和字体的历史。我开始尝试代码和工具制作。

华书

Typogram ( https://www.typogram.co/ ) 是一个标志设计和编辑工具，适用于创始人、制造商和绝对是设计初学者的人。我创建/共同创建了这个工具。







它最初是作为专业设计师的一种工具，可以简化字体设计过程。该工具使用可变字体，这是一种创新的字体技术，使每个人都可以轻松地操作字体并创建排版设计。

华书

然而，经过多次用户测试，我们决定转向非设计师，并创建一个专门用于标志和品牌设计的工具。

华书

我们遇到了许多新成立的企业主，他们需要优质的品牌设计，包括标志、网站和社交媒体来开展业务。但这对他们来说是一个令人沮丧的过程，因为他们没有一个简单的方法来创建它们。

华书

我们向他们展示了 Typogram，他们对使用它来创建徽标和品牌以及学习设计很感兴趣！

华书，哇哦，有意思！我能理解需要这样一个平台。标志可能是一个强大的元素，但对于不喜欢设计的人来说，它可能会更复杂

是如何真正构思这个想法的？创办公司的挑战是什么？华数

嗨华舒！我一直喜欢为自己设计一些标志和帖子，但有些根本行不通。在您看来，什么才是好的设计和标志？

华书

萨拉平托，没错！



至于我们是如何构思这个想法的：



我们与很多用户进行了交谈，以了解企业主想要和需要什么，尤其是在设计工具中。



我们也有兴趣做的另一件事是教他们一些关于设计的知识，因为他们中的一些人对学习感兴趣。



设计也是一件有趣的、有创意的事情，值得学习。因此，如果我们要在我们的应用程序中设计设计，他们会觉得舒服。

华书

关于创办公司的挑战：



是的，有很多挑战。我仍在努力让它脱离地面。



对我来说，首先，有个人的：



我是一个非常内向的人，老实说，很长一段时间我都很难想象甚至创业。所以我必须学习如何让自己走出去。



另外，我是一个非常注重隐私的人，我花了很多时间来学习如何与他人分享我正在做的事情。我知道现在每个人都在社交媒体上，但我从来都不是社交媒体人，所以我花了很长时间才习惯（这让我听起来很古老💀）



https://twitter.com/HuaTweets

华书

除了这些个人挑战之外，还有商业挑战。



例如，如何让更多用户使用您的工具，如何让正确的眼球进入您的网站。而且由于我是一家创业公司，如何在没有那么多美元的情况下做到这些，这些都是非常有趣但又很棘手的挑战！

幸运的是，我认为我的联合创始人是一个极富创造力的人，我们试图提出有趣和创造性的解决方案，例如：



https://www.codingfont.com/



作为让人们查看排版的辅助项目

华书

TLDR 版本是：经营自己的公司很难，我还在努力中——但我喜欢独立和我正在做的事情！

华书

莫妮卡弗雷塔斯，哦，我同意。我认为徽标归结为三件事：



- 简单的

- 功能性

- 独特的



标志是一件非常实用的艺术品——它将存在于许多数字和物理场所（电话、电脑、不同尺寸的印刷品）中。它必须适用于各种规模，在不同的环境中，同时说明您的公司。



简单通常会使实用的部分变得容易。如果您有一组复杂的形状，那么当您在较小的比例上使用徽标时，小形状和复杂的细节就会分解，例如在名片上打印等。但您的徽标也应该是独一无二的。我们可以从选择一个非常好的字体开始，甚至是品牌个性（我的联合创始人写了一篇关于它的帖子）：



https://build.typogram.co/p/choose-typefaces-based-on-brand-personalities?s=r





所以好的标志是适用于任何环境的标志，无论是电脑、电话还是名片。它令人难忘并且用户完全可以访问。



我可以永远谈论这个话题，请随时联系我😆

华书，这是一个很好的客户关系：找出他们的特殊需求并回答他们。那么，也许我们将来会将某些课程视为您的服务之一？

华树，我明白了！要将您的业务放在那里，您也必须放好自己。总有比眼前所见更多的工作。然而，解决这些问题一定是令人兴奋的！而且您必须始终努力使公司脱颖而出并吸引那些正确的眼球哈哈。您认为 Typogram 与其他设计工具的区别是什么？

华书

对于课程：



目前，我们的主要重点是通过应用程序以及我们编写的免费资源和指南（例如我们的 fontdiscovery 时事通讯： https ://fontdiscovery.typogram.co/）证明有用的灵感、设计技巧





至于区分：



我认为我们的不同之处在于，我们尝试在我们的应用程序中教授/创建一个供人们学习品牌的地方，并且我们让绝对初学者能够非常容易地动手操作形状、字体等的路径。当我们与用户交谈时，他们遇到的一种挫败感是使用现有设计工具编辑和创建徽标的困难。

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回复

嗨华，我很好奇在尝试保持产品一致性时我们应该记住什么？ （在我的例子中是一个网站及其应用程序）

回复

我的登录页面使用站点构建器，应用程序使用 UI 库（类似于 Tailwinds 或 Bootstrap）

回复

它们看起来不太相似，我不确定在这种情况下是否有“最佳实践”

华舒，哦，酷！以及如何管理时事通讯？既然你是为 FontDiscovery 写的，是不是很难让读者感兴趣？



那讲得通！您可以使用所有工具，但如果您不了解它们，它们将无法帮助您！

嗨华舒，形成个人品牌视角。你会对刚开始写作的人说什么

华舒，我喜欢这个！我认为我们对制作一个令人难忘的标志感到非常紧张，这是一项你无法控制的不可能完成的任务，以至于我们忽略了关键部分——功能。

谢谢你的帖子！我一定会读的！



你是如何开始设计的？我一直有兴趣，但不幸的是，绘画不是我拥有的技能😅

但特别是在广告和音乐节海报等方面进行设计似乎是一件很有趣的事情。

华书

休

很高兴在这里见到你，Hieu！ :D 这是一个非常好的问题。



我会尝试在登录页面和产品之间找到某种一致性。

产品和登陆页面（品牌）之间的一致性很好，它使品牌对你的观众印象深刻。



所以除了logo之外，如果你能保持着陆页和产品之间的视觉一致性，例如字体、图标、按钮和颜色，那就太好了！

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华书

萨拉平托



管理时事通讯很有趣，但有时真的很难！我已经做了一年多了，但有时我仍然觉得很难写。但是，我认为我必须建立一个好的系统来支持我的写作过程。



很难让读者保持兴趣，因为现在每个人都会收到很多电子邮件，所以我总是尝试尝试不同的格式、视觉效果和主题，看看什么效果最好。我认为这有助于保持新鲜感和保持读者的参与度！

华

杰克博勒姆

我想说，如果有一个你真正热爱的话题，那就写吧——当我开始写我的时事通讯时，我担心它可能太小众了……但你总是可以从一个较小的主题扩展到更广泛的范围的主题。



我想说的另一件事是写一些你真正喜欢的东西。时事通讯需要时间来成长……如果您开始撰写时事通讯，您可能会写一段时间，因此请选择您真正喜欢撰写和研究的内容。

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华书

莫妮卡弗雷塔斯

设计这些东西很有趣：）



我一直很喜欢艺术/创意的东西，当我长大的时候，我认为我会成为一名优秀的艺术家。然而，在高中的后期，我意识到作为一名优秀的艺术家很难谋生，所以我认为设计是一个不错的选择——一份创造事物的全职工作。我认为那会是我喜欢的东西，所以我最终在大学学习了设计。



最后，设计与艺术截然不同——它在某种程度上更加系统和“科学”。对我来说，艺术有时是关于自由和混乱的。设计是关于在混乱中处理限制和寻找规则 XD



当然，设计和艺术的运动总是会偏离这两个领域的规范！

华舒，我明白了。我经历过几次文案，这是一个真正的挑战。如今，我们已经习惯了视觉效果，以至于通过文字与读者互动变得更加困难。您对时事通讯中的营销有什么建议吗？

回复

感谢华叔的回答，我会多做一些工作，我会记住的：thumbsup：

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华书

我认为 Sara Pinto 取决于时事通讯，它会有所不同，但本质上是：找到您的观众的居住地并与他们分享:)

华书，在 Font Discovery 和 Typogram 等创意项目中，你是如何找到灵感来不断改进它们的？跟上当前趋势是否有帮助？

华舒说的很对。有没有你设计的项目让你特别自豪？

华书

萨拉平托 - 当然！我喜欢研究趋势，并写下它们以帮助我的用户和客户了解/如何使用它们，以便他们可以创建更好、更引人注目的视觉材料来帮助他们的业务和项目！

华书

莫妮卡弗雷塔斯，我认为https://fontdiscovery.typogram.co/

是迄今为止我做过的最具挑战性的一个，因为我每周都会想出新的内容！

这是对 AMA 的总结！非常感谢您回答我们的问题，华舒。有你在这里真是太好了！你有什么最后的想法或你想推广的东西吗？

华书

这很有趣，非常感谢你邀请我！



如果有人想跟随我在公共更新中分享构建的创业之旅：

https://twitter.com/HuaTweets



此外，我们为绝对初学者设计的标志设计工具 Typogram 正在接受预订！

你可以看看： https ://typogram.co/

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