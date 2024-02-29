来认识一下北美特拉华州威尔明顿年度初创公司亚军 Drope.me

Drope.me 及其创始人兼首席执行官 Dima Okhrimchuk 刚刚在 HackerNoon 2023 年度初创公司竞赛中获得亚军，正在受到游戏行业的关注。以下是 Dima 的采访，讨论了 Drope.me 在游戏中影响者营销的方法、推动其增长的因素，以及他对游戏发现和推广的未来的愿景。
大家好！我叫 Dima Okhrimchuk，是 Drope.me 的创始人兼首席执行官。我很高兴来到这里并详细介绍我和我的团队正在构建的独特平台！
近年来，影响力营销在游戏公司中发挥了越来越大的作用。通过新的 ATT 广告政策，即使是专注于数据的移动游戏公司也开始利用这一渠道。然而，如果您曾经尝试发起影响者营销活动，您就会知道这个过程可能是多么复杂、不可预测且成本高昂。需求就在这里，但市场上没有任何解决方案可以简化让数百名影响者同时参与纯粹的绩效营销活动的过程。现在有一个了！
另一方面，由于我们看到了利用大量微型影响者的巨大潜力，因此我们也为这些创作者创造了新的收入来源机会。在推出后的前六个月内，我们向小网红支付了超过 7 万美元，其中一些人在 Drope.me 上赚了数千美元。我们正在帮助小型创作者获得游戏品牌应有的关注，并因他们的努力而获得报酬。
有两件事：真正独特的基于绩效的模型以及对较小内容创作者及其社区的关注。我将自己称为三边市场，因为我们的目标是帮助公司不仅吸引有影响力的人，还吸引他们的社区。
尽管其他平台也提供类似的服务，但没有一个平台提供仅按结果付费的机会。自 2023 年 6 月正式测试版发布以来，该平台已帮助 250 多家游戏公司增加了收入，并向微型影响者支付了超过 7 万美元。 Drope.me 帮助独立游戏开发商和大型发行商吸引数以千计的微影响者及其社区，并且与其他平台不同，只需为完成的操作付费。这些可能是有影响力的行为，例如“在 Twitch 上直播和推广游戏”、“创建 TikTok 视频”等，也可能是社区行为，例如将游戏添加到 Steam 愿望清单或购买游戏。
另外值得一提的是，Drope.me 不仅帮助小网红通过直播赚钱，还通过独特的形式吸引观众，例如
我们的团队在营销游戏和电子竞技方面拥有丰富的经验。在我看来，关键之一是我们是核心玩家，我们中的一些人也是主播。这使我们能够了解该行业及其挑战，我们的目标是通过 Drope.me 解决这些问题。
我个人在企业财务和技术领域工作了 10 多年。此后，我于 2020 年与他人共同创立了 CS:GO 电子竞技组织。尽管该项目的可扩展性不如我们希望的那样，但它引导我们转向影响力营销。见证了名人主播和职业游戏玩家偏好的转变，我们推出了 Drope.me 来促进与游戏品牌的合作。我一直与我们的助教、开发人员和影响者密切合作，了解他们的痛苦和偏好。因此，我们为游戏行业建立了一个真正有益的平台。
我会建立另一家初创公司:)
我们考虑几个因素来评估我们平台的性能。我们的北极星指标是 GMV。我们每个月的增长率都是 30%。我们还在研究有多少 GMV 是由回头客产生的，因为这表明他们对平台及其结果的满意度。
我们还注重注册新的影响者以及那些已经和我们在一起一段时间的人的活动。我们评估他们同时参与的公司数量、他们执行的影响者行动数量以及他们为 Drope.me 带来的受众百分比。
我们计划扩大与 UGC 游戏的合作，包括 Roblox 和 UEFN，以及
人工智能和 UGC 的兴起。人工智能现在无处不在，我对此感到兴奋但也很谨慎。没有人讨论它对每个行业可能有的巨大帮助，从医学到游戏。但与此同时，我们还有很多东西需要学会正确使用和管理。存在许多保密问题，并且为每个数字产品添加人工智能功能也不是最好的主意。但我想当炒作稍微放缓时，我们就可以决定如何以最好的方式实施这项令人难以置信的技术。
至于 UGC，它代表了向玩家驱动的内容创作的动态转变，培育了更具互动性和沉浸感的游戏生态系统。通过 UGC，玩家成为创造者，在游戏中生成他们的内容。这种趋势鼓励创造力和社区参与，并随着玩家不断产生新内容而延长游戏的寿命。此外，UGC 为游戏开发者提供了有关玩家偏好和行为的宝贵见解，使他们能够定制未来的更新和版本，以更好地适应受众。
对于游戏行业来说，这也是艰难的一年。宏观经济风险和人工智能无疑是影响科技和游戏行业格局的因素。不过，我个人更关心的是俄罗斯全面入侵乌克兰。我担心西方列强是否会继续团结一致支持乌克兰和乌克兰人的民主价值观。当然，这是个人的，因为我是乌克兰人，我的家人和朋友都在那里。尽管如此，如果乌克兰失败，那么这将是整个全球安全体系的重大转变，可能导致世界各地的战争冲突升级，在这种新的安全范式中没有人会是安全的。
从最近的胜利来看，我们在 Drope.me 中最自豪的是
而且，我们对我们在大会上发起的社区驱动计划感到非常兴奋
我们与 Lorgar 合作，收到了 700 多份意见书
2024 年将会有更多类似的项目和举措。敬请期待更多！
您拥有一群非常积极参与的观众，他们了解科技行业的一切，并且对科技行业了解更多！我们之前已经和大家分享过我们的故事，读者的反响很好。
不要害怕追随你的热情。即使你还没有弄清楚所有事情，但觉得有一些梦想、想法或项目值得追求——那就去追求吧，看看这条路会带你走向何方。只要勇敢地迈出第一步！
年度初创公司是 HackerNoon 的旗舰社区驱动型活动，旨在庆祝 2023 年幸存并蓬勃发展的初创公司。今年，来自六大洲 4200 多个城市的 30,000 家初创公司参与其中，被授予所在城市最佳初创公司称号。
请在此处查看我们的全球获奖者公告。
发表更多博客的公司获得的潜在客户数量增加了 67% - 通过购买我们的商业博客套餐，快速启动您公司的博客之旅。
2023 年年度初创公司由以下机构赞助： .技术领域。获奖者将获得免费的 .Tech 域名、HackerNoon NFT 和科技公司新闻页面。