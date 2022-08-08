佩洛西访问台湾后，一些科技巨头受到伤害

过去一周发生了很多事情。全球数以千计的人在南希佩洛西的飞机✈️在台湾着陆之前追踪了它🇹🇼，使其成为 有史以来的航班。尽管这数千人中的一些人可能是中国政府官员，他们的“ “导致开始军事演习⛈️以及与美国在州与州之间的其他谴责🌎 最受关注 反应过度 但是，尽管发生了很多事情，HackerNoon 团队在过去一周一直在谈论的只是一件事。一个正在酝酿中的个人里程碑： w00t，w00t！ 🥳 每周技术简报 10 周年！ 嗯.. 不是 10 严格意义上说，我们开始出版已经十年了（我们没有！）。但是，这是每周技术简报的第 10 版，我们为这个里程碑感到无比自豪！ （只有 90 人才能达到 100 人！但我们肯定会到达那里。）🎊 这是使用 HackerNoon 的独特数据并将其与新闻洞察相结合来确定它们在公众意识中起起落落的十周时间。而且我们肯定不会止步于此，让我们从本周的排名开始。 *鼓卷* 👑 #1。苹果 连续第二周保持第一名，这是一项不小的壮举，考虑到所有因素。永远不要冒险 , 这家硅谷公司有 在佩洛西访问之后，要求台湾（世界上最大的半导体制造商）的供应商将产品标记为在中国生产，以避免中国当局严格的海关执法规则。 " “一直是中国执政的共产党的长期命令，它认为台湾是 因此是其领土的一部分（尽管台湾人不同意）。 苹果 它的利润 据说 中国制造 分离省 🪙 #2。币库 现在只是一个 从发布其收益并让投资者了解其最近一个季度的财务状况，其特点是 .本周登陆排名第二的加密货币交易所 非常错过，专家预计 对于第二季度。然而，一个 与贝莱德合作帮助全球最大的资产管理公司管理和交易比特币可能曾短暂 为了 加密货币交易所的股价。 币库 离开一天 一个坏消息接着另一个 第一季度收益 更多相同 新宣布的交易 扭转命运 生病了 🚗 #3。特斯拉 名人及其过度使用私人飞机 因为这种旅行的环境损失。在列表中？亿万富翁埃隆马斯克，你期待的人 有关 鉴于他拥有 ，本周登上了第 3 位。特斯拉首席执行官埃隆马斯克并不是该公司唯一的眼中钉：佩洛西上周对台湾的访问促使全球最大的电动汽车电池制造商中国当代新能源科技有限公司（Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.） 为一个 在美国，将为特斯拉和福特提供电池。哎哟! 在最近的新闻中 给他妈的 环境 特斯拉 延迟计划 数十亿美元的工厂 🪟 #4。微软 除非有一些与游戏相关的新闻，这是一个相对缓慢的新闻周 .佩洛西的访问似乎对公司本身没有任何直接影响，这就解释了为什么过去几周它的排名一直在下降。在游戏方面，雷德蒙德公司是 借助 Unity，世界各地的游戏创作者可以更轻松地发布到 Xbox 游戏机和 PC。 有一个 Xbox Gamepass 和 PlayStation 的 PS Plus 以防万一。 微软 合作 Kotaku 方便的比较 📦 #5。亚马逊 本周的排名结束了，尽管根据我们本周阅读的所有内容，它应该更高。这家电子商务巨头宣布了 收购机器人吸尘器 Roomba 的制造商 iRobot Corp.。从表面上看，将 Roomba 与亚马逊的其他智能家居产品（例如 Alexa）配对可以让您的体验更加无缝，但专家声称亚马逊的野心可能远不止让客户的生活更轻松：这可能只是一种尝试 , 甚至 ，也许 其 Prime 会员资格。哎呀！ 亚马逊 17亿美元的交易 映射你的房子 舀起 更多数据 向你追加销售 这是一个包装！感谢您阅读本周的科技公司简介。如果您想实时关注这些排名，请随时关注 .下周见。 这里 和平！ ☮️