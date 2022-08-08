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    佩洛西访问台湾后，一些科技巨头受到伤害经过@sheharyarkhan
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    佩洛西访问台湾后，一些科技巨头受到伤害

    2022/08/08
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    经过 @sheharyarkhan 448 讀數
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    太長; 讀書

    在本周的技术简报中：Apple 保住了第一名，Coinbase 排名第二，特斯拉排名第三，微软排名第四，亚马逊排名第五。

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