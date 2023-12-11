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    一点古老的算法魔法，或者解决 LeetCode 中一系列有趣的任务经过@ekub
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    一点古老的算法魔法，或者解决 LeetCode 中一系列有趣的任务

    2023/12/11
    5m
    经过 @ekub 618 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    此类任务经常出现在大公司的面试中，了解其解决方案的方法可能非常有益。第一个任务是 136。 单数（简单）(https://leetcode.com/problems/single-number/)给定一个非空整数数组，您需要找到没有配对的元素。以 O(n) 时间复杂度和恒定的额外内存解决问题。
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    programming #algorithms #bitwise-operations
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