Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    一个 18 岁的青少年如何在不入侵单个系统的情况下入侵 Uber经过@antagonist
    11,865 讀數

    一个 18 岁的青少年如何在不入侵单个系统的情况下入侵 Uber

    2022/09/21
    8m
    经过 @antagonist 11,865 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    9 月 16 日，一名 18 岁的黑客入侵了 Uber 的数据系统。Uber 工作人员认为这是一个笑话，并制作了 GIF 来模仿这种情况。工作人员不知道这样的消息会登上《纽约时报》的头版。这位少年黑客通过社交工程进入系统，导致 MFA 疲劳。尽管专家们对违规行为进行了权衡，并提供了解决方案，但优步的股票仍然受到影响。

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 一个 18 岁的青少年如何在不入侵单个系统的情况下入侵 Uber
    #cybersecurity#security#hacking
    Aremu Adams Adebisi HackerNoon profile picture

    @antagonist

    Aremu Adams Adebisi

    Credibility

    react to story with heart
    BP-Cyber

    Register for AWS Security LIVE! September 19th @ 1PM PDT

    相關故事

    Article Thumbnail
    谷歌、微软和亚马逊的 10 个失败的初创产品示例
    Published at Aug 24, 2023 by pauldhaliwal #failed-product-examples
    Article Thumbnail
    效率最大化：在流程主导型业务中利用人工智能
    Published at Aug 25, 2023 by bramatwhale #artificial-intelligence
    Article Thumbnail
    芭比娃娃和区块链：共生之舞
    Published at Aug 24, 2023 by aghafasih #blockchain
    Article Thumbnail
    新变化“X”与App Store、Google Play发生冲突
    Published at Aug 24, 2023 by sheharyarkhan #tech-stories
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa