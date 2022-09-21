一个 18 岁的青少年如何在不入侵单个系统的情况下入侵 Uber

太長; 讀書

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9 月 16 日，一名 18 岁的黑客入侵了 Uber 的数据系统。Uber 工作人员认为这是一个笑话，并制作了 GIF 来模仿这种情况。工作人员不知道这样的消息会登上《纽约时报》的头版。这位少年黑客通过社交工程进入系统，导致 MFA 疲劳。尽管专家们对违规行为进行了权衡，并提供了解决方案，但优步的股票仍然受到影响。