Ô tô tự lái và thương tích cá nhân: Các tính năng thông minh giúp ô tô an toàn hơn hay nguy hiểm hơn?

Trong những thập kỷ gần đây, các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đã chi vô số tỷ USD vào xe tự hành công nghệ. Họ làm như vậy vì mọi người đều đồng ý rằng ô tô tự lái sẽ là ứng dụng hấp dẫn tiếp theo trong ngành. Thật không may, con đường đến đó không suôn sẻ như những nhà sản xuất ô tô mong đợi.





Ngược lại, lịch sử ngắn ngủi của công nghệ xe tự lái chứa vô số tai nạn và thất bại công nghệ. Tại San Francisco, CA, một điểm nóng về thử nghiệm xe tự hành, đã có hàng chục vụ tai nạn —bao gồm ít nhất một cái người đi bộ bị thương nặng .





Tuy nhiên, xe tự lái hoàn toàn không phải là loại công nghệ tự lái duy nhất hiện có. Ngoài ra còn có vô số phương tiện mới trên đường phố Mỹ với hệ thống hỗ trợ người lái phức tạp. Những chiếc xe này có các tính năng tương tự như các mẫu xe tự lái, ngoại trừ việc chúng luôn yêu cầu người lái phải đặt tay trên vô lăng. Và những phương tiện đó đang gây ra sự tàn phá trên đường. Trên thực tế, trong khoảng thời gian 10 tháng, các nhà sản xuất ô tô báo cáo 400 vụ tai nạn liên quan đến các phương tiện có sử dụng hệ thống hỗ trợ người lái.





Tất cả những điều này nhằm nói lên rằng sự phát triển của công nghệ xe tự lái không phải là không có rủi ro. Và ở giai đoạn này, một câu hỏi nghiêm túc được đặt ra là liệu công nghệ xe tự hành thông minh có khiến chúng ta kém an toàn hơn trên đường không? Đây là câu trả lời cho câu hỏi đó, dựa trên tất cả dữ liệu có sẵn.

Tiềm năng an toàn của công nghệ lái xe tự động

Không còn nghi ngờ gì nữa, các yếu tố công nghệ khác nhau tạo nên các hệ thống hỗ trợ người lái ngày nay và các phương tiện tự hành hoàn toàn của ngày mai có tiềm năng cứu sống nhiều người. Có bao nhiêu mạng sống? Để tìm ra điều đó, hãy xem xét những điều sau đây.





Mỗi năm ở Mỹ có khoảng 1,7 triệu vụ va chạm xe từ phía sau . Những vụ tai nạn đó gây ra khoảng 1.700 trường hợp tử vong và thêm 500.000 người bị thương. Chưa hết, một nghiên cứu về các phương tiện có hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và chức năng phanh khẩn cấp tự động (AEB) chỉ ra rằng chỉ riêng hai công nghệ đó có thể làm giảm những vụ tai nạn như vậy. với con số khổng lồ là 50% . Điều đó có nghĩa là việc áp dụng rộng rãi công nghệ FCW và AEB có thể cứu sống ít nhất 850 người mỗi năm.





Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng việc trang bị FCW, cảnh báo chệch làn đường (LDW), cảnh báo điểm mù và đèn pha thích ứng với đường cong có thể làm giảm tỷ lệ tai nạn ô tô. lên đến một phần ba . Nếu bạn cho rằng có khoảng 43.000 vụ tai nạn ô tô chết người ở Mỹ mỗi năm thì chỉ riêng những công nghệ đó đã có thể ngăn chặn 14.190 vụ trong số đó.

Đánh giá yếu tố con người

Bạn sẽ nhận thấy rằng cho đến nay, tôi chỉ đề cập đến các công nghệ hỗ trợ người lái chứ không trực tiếp kiểm soát hoạt động của xe. Và đó chính là vấn đề. Có vẻ như bạn càng lắp đặt nhiều công nghệ tự lái vào xe thì người lái xe càng trở nên kém trách nhiệm hơn. Dựa theo cuộc khảo sát gần đây , các tài xế đang phát triển một số thói quen đáng lo ngại liên quan đến công nghệ lái xe tự động.





Trong cuộc khảo sát, 61% số người được hỏi gây sốc chỉ ra rằng các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến giúp họ thoải mái hơn khi nhìn xa khỏi đường khi lái xe. Toàn bộ 58% những người có phương tiện được trang bị tính năng phát hiện người đi bộ thừa nhận rằng họ đã ngừng quan sát xung quanh người đi bộ. Và có lẽ tệ nhất là, 57% những người có xe được trang bị AEB cho biết nó khiến họ cảm thấy thoải mái khi rời mắt khỏi đường khi lái xe.





Nếu bạn xem xét những kết quả đó cùng nhau, bạn sẽ thấy một bức tranh khá rõ ràng. Đó là bất kỳ công nghệ phương tiện nào loại bỏ trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lái đều khiến người lái xe kém cẩn thận hơn và mất tập trung hơn. Và xu hướng đó không ở đâu rõ ràng hơn ở một nhóm người lái xe cụ thể: chủ sở hữu xe Tesla.

Con voi điện trong phòng

Nếu bạn tìm kiếm thông tin về công nghệ tự lái và độ an toàn của phương tiện, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để nhận thấy xu hướng. Đó là những chiếc xe của nhà sản xuất ô tô chạy hoàn toàn bằng điện Tesla dường như dính líu đến một số lượng đáng kinh ngạc. tai nạn xe hơi . Và bạn không tưởng tượng ra nó. Theo dữ liệu của công ty bảo hiểm, chủ sở hữu xe Tesla có tỷ lệ tai nạn cao nhất so với bất kỳ loại phương tiện nào. Từ năm 2022 đến năm 2023, người lái xe Tesla có tỷ lệ tai nạn là 23,54 trên 1.000 tài xế . Và nếu tìm hiểu sâu hơn một chút, bạn sẽ thấy rằng phần lớn các vụ tai nạn đó xảy ra hoàn toàn hoặc một phần do tính năng Autopilot của nhà sản xuất ô tô.





Cho đến nay, tính năng tự lái của Tesla chịu trách nhiệm 736 vụ tai nạn và 17 người tử vong . Và có một số lý do quan trọng liên quan đến cuộc thảo luận này. Một trong số đó là thực tế là Autopilot của Tesla không có khả năng hoạt động tự động hoàn toàn. Đây chỉ là tên của nhà sản xuất ô tô cho hương vị đặc biệt của công nghệ hỗ trợ người lái. Giống như những chiếc khác cùng loại, Autopilot yêu cầu người lái xe luôn giữ tay trên vô lăng.





Chưa hết, công ty đã dành hơn 9 năm để quảng cáo tính năng Autopilot như một công cụ Khả năng tự lái hoàn toàn . Và dựa trên những gì chúng ta biết về xu hướng của người lái xe xung quanh công nghệ tự lái, có thể giải thích tỷ lệ tai nạn cao ở những người lái xe Tesla. Những người lái xe đó, bị ru ngủ bởi lời hứa về khả năng tự lái viển vông, dường như đã nắm lấy cơ hội mà họ sẽ không chấp nhận trên những phương tiện khác. Nói một cách dễ hiểu, hầu hết các vụ tai nạn liên quan đến tính năng Autopilot đều xảy ra khi máy tính trên xe ghi lại cảnh người lái xe rời tay khỏi vô lăng trong thời gian dài.

Mang đi

Điểm mấu chốt của tất cả những điều này rất đơn giản. Đó là công nghệ xe tự lái và tự hành có thể và sẽ giúp việc lái xe an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, cho đến khi những công nghệ đó phát triển thành phương tiện tự lái thực sự, chúng sẽ có tác dụng ngược lại. Mặc dù các tính năng như FCW và AEB làm giảm tỷ lệ tử vong trong các vụ tai nạn nhưng chúng có thể góp phần khiến hành vi của người lái xe gây ra nhiều vụ tai nạn hơn. Tất nhiên, không có cách nào chính xác để biết liệu sự đánh đổi cụ thể đó có xứng đáng hay không về mặt an toàn.





Hơn nữa, có vẻ rõ ràng là người lái xe càng tin rằng phương tiện của họ có thể đảm đương việc lái xe cho họ thì họ càng ít tham gia vào nhiệm vụ. Do đó, cho đến khi các phương tiện có thể xử lý toàn bộ quá trình lái xe cho người ngồi trên xe mà không cần sự can thiệp của con người, chúng ta có thể thấy số lượng thương tích và tử vong ngày càng tăng liên quan đến công nghệ hỗ trợ người lái. Thực tế đó đặt ra nhiều áp lực hơn bao giờ hết đối với các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực hướng tới quyền tự chủ hoàn toàn cho phương tiện để đưa các công nghệ và thiết kế hiện tại của họ về đích.