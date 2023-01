Trang web giả mạo, công ty giả mạo, mọi thứ giả mạo: Chúng ta có thể làm gì để tự bảo vệ mình?

Tất cả chúng ta đều biết Internet đã phát triển nhanh như thế nào và các mối đe dọa trực tuyến đã trở nên đáng báo động như thế nào. Trình duyệt của chúng tôi càng cho phép chúng tôi tự do - và chúng tôi càng có được quyền truy cập trực tuyến rộng rãi hơn - thì chúng tôi càng dễ bị tổn thương hơn trước những rủi ro như email spam hoặc vi phạm dữ liệu. Các kỹ sư của chúng tôi nghĩ rằng việc bảo vệ phần mềm độc hại phải hoạt động theo cách tương tự, như một bộ lá chắn bảo vệ toàn bộ trình duyệt khỏi bất kỳ loại phần mềm độc hại nào, không chỉ các mối đe dọa truyền thống hoặc bên ngoài như các giải pháp chống vi-rút thông thường sẽ làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi khởi xướng Project Phalanx và xây dựng Web Shield, cung cấp một loạt các lớp bảo vệ để giúp bảo mật trình duyệt của bạn.

Hầu hết chúng ta đều cài đặt phần mềm chống vi-rút trên máy tính để tự bảo vệ mình. Những người khác, đặc biệt là người dùng Mac, thường sử dụng các chương trình bảo vệ chống phần mềm độc hại để giữ an toàn cho thiết bị của họ.





Nhưng liệu chúng ta có thực sự biết cách xác định nội dung giả mạo hay những gì sự khác biệt giữa vi rút máy tính và phần mềm độc hại Là?

Vậy, phần mềm độc hại là gì?

Phần mềm độc hại là viết tắt của phần mềm độc hại. Như các công ty khác đã nói, nó là “ một cụm từ chung để chỉ bất kỳ phần mềm nào được thiết kế để gây ra thiệt hại cho một máy tính, máy chủ hoặc mạng máy tính. ”





Nói cách khác, phần mềm độc hại là phần mềm có quyền truy cập trái phép vào máy tính và có nhiều cách nó có thể gây hại. Nó được tin tặc sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu như cá nhân, công ty hoặc thậm chí toàn bộ mạng.

Các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại thường bắt đầu bằng các mưu đồ lừa đảo

Phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào thiết bị theo nhiều cách khác nhau. Những điều phổ biến nhất mà hầu hết chúng ta quen thuộc là lừa đảo có thể dẫn đến tàn phá vi phạm dữ liệu hoặc máy tính bị phá hủy.





Để tìm hiểu thêm về các chủng phần mềm độc hại khác nhau và cách chúng hoạt động, hãy xem bài viết của chúng tôi về các loại phần mềm độc hại khác nhau . Bạn càng biết nhiều về phần mềm độc hại, bạn càng chuẩn bị tốt hơn để nhận ra và ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker này.

Cách bảo vệ chúng ta khỏi phần mềm độc hại

Có rất nhiều chương trình có sẵn có thể bảo vệ chúng ta khỏi các mối đe dọa và tấn công trực tuyến. Như đã đề cập, một số người sử dụng phần mềm chống vi-rút, trong khi những người khác sử dụng hệ thống chống phần mềm độc hại toàn diện hơn.





Nói chung, các chương trình chống vi-rút bảo vệ chúng ta khỏi các loại phần mềm độc hại cổ điển - vi rút , giun , trojan , và keylogger - trong khi các chương trình chống phần mềm độc hại phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại mới và tinh vi. Nói cách khác, chương trình đầu tiên thêm một lớp bảo vệ trước khi bất cứ điều gì xấu xảy ra; chương trình thứ hai giúp chúng tôi dọn dẹp sau khi một cuộc tấn công đã xảy ra. Để có mức độ bảo mật mạnh nhất, nhiều chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng phần mềm cung cấp cả hai loại bảo vệ.





Hầu hết các chương trình chống vi-rút đều bảo vệ chúng tôi khỏi vi-rút, âm mưu lừa đảo và các đoạn mã độc hại khác có thể chạy trong nền trình duyệt của chúng tôi nếu chúng tôi tải xuống các tệp đáng ngờ hoặc truy cập các trang web không an toàn . Một số chương trình chống vi-rút này cũng bao gồm bảo vệ bổ sung với một khoản phí bổ sung.





Về phần mình, các chương trình chống phần mềm độc hại tập trung hơn vào các mối đe dọa nâng cao và mới nổi, cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn trước nhiều loại rủi ro, bao gồm phần mềm gián điệp , lừa đảo, ransomware , phần mềm quảng cáo và các mối đe dọa khác mà các chương trình chống vi-rút truyền thống có thể không phát hiện được. Các chương trình chống phần mềm độc hại cập nhật các định nghĩa vi-rút của họ liên tục để đón đầu các mối đe dọa mới và nếu thiết bị của chúng tôi bị xâm phạm, chúng sẽ loại bỏ sự lây nhiễm ngay lập tức.





Tìm hiểu thêm về các loại phần mềm độc hại từ bài viết của chúng tôi “ Các loại phần mềm độc hại khác nhau là gì? “





Nhiều chuyên gia nói rằng chúng ta cần bảo vệ phần mềm độc hại đối với các mối đe dọa mới nhất hiện nay cùng với một chương trình chống vi-rút truyền thống để chống lại các chủng vi-rút cũ hơn, cũ hơn. Nhưng các chuyên gia khác nói rằng chương trình chống vi-rút truyền thống đã chết và chỉ cần một chương trình chống phần mềm độc hại hiện đại là cần thiết. Chúng tôi sẽ để bạn quyết định cuối cùng.

Cách chúng tôi nhìn thấy phần mềm độc hại

Tính năng bảo vệ chống phần mềm độc hại mới của Avast Secure Browser , Web Shield , là một hệ thống tích hợp trong trình duyệt, hoạt động như tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các mối đe dọa độc hại mà bạn có thể gặp phải khi duyệt web. Công nghệ mới của chúng tôi kiểm tra mọi trang web bạn truy cập để tìm các chương trình phần mềm độc hại tiềm ẩn, từ phần mềm quảng cáo đơn giản và lừa đảo trực tuyến đến các mối đe dọa phức tạp hơn như phần mềm gián điệp và phần mềm tống tiền. Và nó hoạt động ngay tại cổng chính của máy tính của bạn vào Internet: trình duyệt web của bạn .





Web Shield giúp bạn an toàn bằng cách thông báo cho bạn về các mối đe dọa mạng tiềm ẩn và nó chặn các trang web cài đặt phần mềm hoặc chương trình có hại vào máy tính của bạn.

Dự án Phalanx, hoặc cách tất cả bắt đầu

Giống như diễn viên của Lý thuyết Vụ nổ lớn, đội ngũ kỹ sư trình duyệt của chúng tôi đam mê các lý thuyết khoa học, lịch sử thế giới, triết học và thần thoại Hy Lạp.





Trong thần thoại hay Hy Lạp cổ đại, nhiều nhà lãnh đạo thời chiến (chẳng hạn như Leonidas và 300 người Sparta của anh ta hoặc Jason và Argonauts) đã sử dụng một chiến thuật quân sự cụ thể giúp bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù được gọi là "Phalanx".





Phalanx là một đội hình quân sự bao gồm các lính bộ binh được trang bị giáo và các loại vũ khí tương tự khác. Lá chắn của mỗi lính bộ binh chồng lên chiếc bên cạnh để một chiếc khiên bảo vệ cả chủ nhân và chiến binh bên cạnh anh ta. Sự chồng chéo lên nhau khiến phalanx trở nên cực kỳ mạnh mẽ và rất khó bị phá vỡ - trên thực tế, kiểu đội hình này sau đó đã được sử dụng bởi Alexander Đại đế cũng như các Quân đoàn trong Đế chế La Mã.





Các kỹ sư của chúng tôi nghĩ rằng việc bảo vệ phần mềm độc hại phải hoạt động theo cách tương tự, như một bộ lá chắn bảo vệ toàn bộ trình duyệt khỏi bất kỳ loại phần mềm độc hại nào, không chỉ các mối đe dọa truyền thống hoặc bên ngoài như các giải pháp chống vi-rút thông thường sẽ làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi khởi xướng Project Phalanx và xây dựng Web Shield , cung cấp một loạt các lớp bảo vệ để giúp bảo mật trình duyệt của bạn.

Nội dung kỹ thuật hoặc cách nó thực sự hoạt động

Hãy tưởng tượng một chương trình chống vi-rút bình thường quét lưu lượng trình duyệt (được mã hóa) của bạn. Để quét lưu lượng truy cập đó, phần mềm chống vi-rút thực sự phải phá vỡ kết nối HTTPS an toàn và thực hiện một cuộc tấn công được gọi là tấn công trung gian . Điều đó có nghĩa là trình duyệt không còn nói chuyện trực tiếp với trang web. Thay vào đó, nó nói chuyện với phần mềm chống vi-rút, sau đó (thay mặt cho trình duyệt) nói chuyện với trang web thực tế. Phần mềm chống vi-rút giải mã dữ liệu nhận được và quét lưu lượng truy cập của kết nối để tìm nội dung độc hại, không chỉ cho một chương trình.





Loại xâm nhập này có thể xảy ra vì phần mềm chống vi-rút cài đặt Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) đáng tin cậy trên máy tính của bạn. Cơ quan này yêu cầu trình duyệt của bạn tin tưởng kết nối hiện đã “bị hỏng” với phần mềm chống vi-rút một lần nữa. Thật không may, điều này gây ra chi phí tính toán bổ sung (để giải mã dữ liệu được mã hóa) và làm chậm máy tính của bạn và kết quả là tốc độ trình duyệt của bạn.





Bằng cách chạy bên trong trình duyệt chứ không phải trên đầu trình duyệt (như tiện ích mở rộng hoặc ứng dụng trình duyệt), Web Shield sẽ sửa chữa kết nối bị hỏng đó. Web Shield có thể kiểm tra tất cả lưu lượng truy cập web sau khi nó đã được chính trình duyệt giải mã một cách chính xác. Ngoài ra, bên trong trình duyệt, Web Shield có thể tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh về trang web bạn đang truy cập. Điều đó có nghĩa là nó không chỉ có thể xem xét một số luồng dữ liệu không liên quan mà còn có thể xem toàn bộ trang.





Nói cách khác, với Web Shield , Avast Secure Browser có thể xem những gì được hiển thị trong trình duyệt, cách các luồng dữ liệu khác nhau khớp với nhau và chính xác sự kiện nào khiến một tập lệnh cụ thể được thực thi. Đó là lợi thế chính của chúng tôi so với bảo vệ chống lừa đảo hoặc phần mềm độc hại tiêu chuẩn mà các trình duyệt điển hình cung cấp.



Bằng cách kết hợp Web Shield với các lá chắn an toàn khác có sẵn trong Secure Browser, bạn sẽ có được trải nghiệm duyệt web thực sự an toàn và riêng tư mà không ảnh hưởng đến độ an toàn hoặc tốc độ.

Hơn thế nữa với Trình duyệt an toàn?

Web Shield Công nghệ chống lừa đảo và chống phần mềm độc hại mới của Secure Browser hoạt động như tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các mối đe dọa dựa trên web độc hại. Công nghệ mới của chúng tôi tận dụng khả năng phát hiện mối đe dọa tốt nhất trong lớp của Avast để giúp bạn an toàn trước các cuộc tấn công lừa đảo, các trang web nguy hiểm cũng như các liên kết và tải xuống đáng ngờ. Và chúng tôi làm tốt hơn tính năng bảo vệ chống lừa đảo được cung cấp bởi các trình duyệt khác.



Bảo vệ sự riêng tư Bảo vệ quyền riêng tư mới kết hợp công nghệ chống dấu vân tay của trình duyệt tốt nhất với một hệ thống chặn mới được tích hợp trực tiếp vào lõi của trình duyệt. Kết quả là, bạn thấy hiệu suất vượt trội và giảm tiêu thụ bộ nhớ so với các tiện ích mở rộng trình duyệt thông thường.

Kiến trúc mới cung cấp các tùy chọn cài đặt bảo mật và chặn quảng cáo linh hoạt, cho phép bạn chỉ chặn các quảng cáo và trình theo dõi tích cực và xâm nhập hoặc lên đến 99% tất cả các quảng cáo, ngăn chặn hiệu quả dấu vân tay trình duyệt toàn bộ. Với Bảo vệ quyền riêng tư, bạn kiểm soát trình duyệt và quyền riêng tư của mình.





Kiểm tra Hack Hack Check là một dịch vụ bổ trợ giám sát web để xem liệu địa chỉ email và mật khẩu của bạn có bị rò rỉ hay không. Nếu vậy, Hack Check sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về vi phạm và tư vấn cho bạn cách giữ an toàn cho tài khoản của bạn.





bởi Antoinette Cocorinos , Giám đốc Sản phẩm Cấp cao và Thomas Salomon , Giám đốc Kỹ thuật tại Nhóm Trình duyệt An toàn Avast