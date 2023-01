Trả Tiền Thuê là Đủ Khó Mà Không Bị Phân Biệt Đối Xử; Hướng dẫn về các vấn đề của Chính phủ Hoa Kỳ

Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng đã ban hành hướng dẫn mới vào tuần trước nhằm vào một trong những thực tiễn có vấn đề nhất dẫn đến sai sót phổ biến trong quá trình kiểm tra lý lịch của người thuê, chủ đề của cuộc điều tra chung của The Markup và The New York Times vào năm ngoái. Cơ quan cho biết, các công ty phù hợp với những người cho thuê tiềm năng với hồ sơ công khai nên đảm bảo rằng tên của người thuê không phải là yếu tố duy nhất được sử dụng để xác định danh tính. Các thông tin khác, chẳng hạn như ngày sinh, số An sinh xã hội hoặc địa chỉ nên được sử dụng để chứng thực hồ sơ, CFPB khuyên. Ngành công nghiệp sàng lọc người thuê nhà cung cấp cho chủ nhà những cuộc kiểm tra lý lịch về những người thuê nhà tiềm năng — thường là yếu tố chính trong việc liệu người thuê nhà tiềm năng có nhận được nhà hay không. Cơ quan này đã trích dẫn những phát hiện của chúng tôi, trong đó tiết lộ rằng những báo cáo này thường chứa những điều không chính xác, ngăn cản những người bị ảnh hưởng có được nhà ở hoặc việc làm.

LEARN MORE ABOUT @THEMARKUP 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @THEMARKUP 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Ảnh của Michael trên Unsplash





Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng đã ban hành hướng dẫn mới vào tuần trước nhằm vào một trong những thực tiễn có vấn đề nhất dẫn đến sai sót phổ biến trong quá trình kiểm tra lý lịch của người thuê, chủ đề của cuộc điều tra chung của The Markup và The New York Times vào năm ngoái.





Cơ quan cho biết, các công ty phù hợp với những người thuê nhà tiềm năng với hồ sơ công khai nên đảm bảo rằng tên của người thuê nhà không phải là yếu tố duy nhất được sử dụng để xác định danh tính.





Các thông tin khác, chẳng hạn như ngày sinh, số An sinh xã hội hoặc địa chỉ nên được sử dụng để chứng thực hồ sơ, CFPB khuyên.





Ngành công nghiệp sàng lọc người thuê nhà cung cấp cho chủ nhà những cuộc kiểm tra lý lịch về những người thuê nhà tiềm năng — thường là yếu tố chính trong việc liệu người thuê nhà tiềm năng có nhận được nhà hay không. Cơ quan này đã trích dẫn những phát hiện của chúng tôi, trong đó tiết lộ rằng những báo cáo này thường chứa những thông tin không chính xác, ngăn cản những người bị ảnh hưởng có được nhà ở hoặc việc làm.





“Sự gia tăng bất ổn nhà ở và khó khăn tài chính do thông tin báo cáo của người tiêu dùng không chính xác có thể làm suy yếu nỗ lực của quốc gia để phục hồi sau đại dịch,” văn phòng cho biết theo quan điểm của mình .





Điều này đặc biệt đúng đối với người da màu. Ví dụ, chỉ hơn hai chục họ được chia sẻ trong số 12 triệu người Latinh ở Hoa Kỳ. Hệ thống đối sánh tên cũng gặp nhiều rắc rối hơn với nhiều họ, điều này cũng phổ biến đối với người Latinh.





Trong một trường hợp mà The Markup và The New York Times phát hiện, một người đàn ông tên là Marco Fernandez đã kiện một công ty sàng lọc người thuê nhà sau khi ban đầu bị từ chối một căn hộ vì thông tin từ một người đàn ông tên Mario Fernandez Santana được đưa vào báo cáo lý lịch của anh ta.





Fernandez Santana là cư dân Mexico nằm trong danh sách theo dõi của liên bang Hoa Kỳ về các nghi phạm khủng bố hoặc buôn bán ma túy, trong khi Fernandez, sống ở Maryland, làm việc cho chính phủ Mỹ với cơ quan an ninh tối mật. Công ty đã phủ nhận các cáo buộc và vụ việc vẫn đang tiếp diễn.





Ý kiến tư vấn nhằm làm rõ “ nghĩa vụ pháp lý và quy định ” của các công ty.





Theo quan điểm của CFPB, chỉ dựa vào một sự trùng khớp về tên có thể khiến một công ty sàng lọc vi phạm Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng. Đạo luật này yêu cầu “thủ tục hợp lý” để đảm bảo tính chính xác của báo cáo người tiêu dùng.





Hiệp hội Công nghiệp Dữ liệu Người tiêu dùng đại diện cho nhiều công ty kiểm tra lý lịch trong ngành. Eric Ellman, phó chủ tịch cấp cao về các vấn đề pháp lý và chính sách công, cho biết hiệp hội vẫn đang xem xét ý kiến.





Ellman nói: “Chúng tôi đánh giá cao cuộc đối thoại giữa chúng tôi với CFPB. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại đó với văn phòng về nhiều vấn đề khác nhau.”





Lời khuyên của cơ quan liên bang được đưa ra vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (D-OH) gửi thư cho giám đốc mới của CFPB kêu gọi giám sát nhiều hơn đối với ngành sàng lọc người thuê.





Brown nói: “Đối với những gia đình sống theo kiểu trả lương để trả lương, việc bị từ chối nhà ở do báo cáo sàng lọc không chính xác có thể làm căng thẳng các nguồn lực cần thiết và làm cạn kiệt tiền tiết kiệm của một hộ gia đình.





Sáu thượng nghị sĩ khác vào đầu năm nay đã viết một lá thư cho CFPB về chủ đề tương tự, cũng trích dẫn cuộc điều tra của The Markup và The New York Times.





Viết bởi: Malena Carollo





Cũng được xuất bản tại đây