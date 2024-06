Bạn có mong đợi kết quả tìm kiếm của Google lại không nhất quán như vậy không? Là một biên tập viên đóng góp đắm chìm trong thế giới nội dung khắc nghiệt kể từ năm 2009, tôi đã theo dõi cách công nghệ đã thay đổi mối quan hệ của chúng ta với thông tin như thế nào. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự khác biệt khó hiểu trong cách họ xử lý một số nội dung nhất định.





Đây là tình huống tôi thấy đáng để khám phá:





Fresherslive.com đã có một bài viết do AI tạo ra giải thích cách giải quyết mã lỗi PS5. Mặc dù nó đọc kém, nhưng người đọc có thể rất biết ơn vì những hướng dẫn rõ ràng - không ai thích các phiên chơi game bị gián đoạn do các vấn đề về bảng điều khiển. Tuy nhiên, trong một động thái khó hiểu, Google đã loại bỏ hoàn toàn trang web đó khỏi kết quả tìm kiếm của họ mà không có cảnh báo vào tháng 3. Thật không may, trong nỗ lực khắc phục tình trạng này, chủ sở hữu trang web đã xóa tất cả các trang cũ hơn vài ngày, vì vậy hiện tại không thể cung cấp liên kết nguồn.





Mặt khác, họ cho phép một bài viết từ The Verge về máy in để xếp hạng cao mặc dù khá nhẹ về các chi tiết quan trọng. Người ta phải thắc mắc về lý do căn bản của Google ở đây.





Việc xử lý nội dung tùy tiện này có làm tăng mối lo ngại về tính công bằng và nhất quán trong quá trình đánh giá của họ không?





Bị thúc đẩy bởi sự tò mò về hoạt động bí ẩn của thứ hạng trên công cụ tìm kiếm, tôi quyết định hỏi người có thể trả lời câu hỏi của mình: Gemini, đối tác phân tích của Google. Cuộc đối thoại của chúng tôi về hai bài báo rất khác nhau này hóa ra lại rất thú vị và đưa ra một số kết luận có giá trị.

Chương 1. Đánh giá ban đầu của Song Tử

Tôi tiếp cận Gemini với yêu cầu ban đầu là đánh giá chất lượng của hai bài báo riêng biệt. Cả hai đều vô giá trị và khốn khổ từ góc nhìn của con người, nhưng chúng khá khác nhau về thứ hạng.





Gemini, toát lên vẻ tự tin về mặt thuật toán, đã ca ngợi tác phẩm của Fresherslive vì cách tiếp cận có tổ chức và tiện ích thiết thực của nó. Mặt khác, bài viết của The Verge, mặc dù hấp dẫn, nhưng lại bị chỉ trích vì hầu như không đề cập đến bề nổi chủ đề của nó.













Phân tích của Gemini đã khai sáng nhưng có phần đáng thất vọng. Sự khác biệt đáng kể về khả năng hiển thị tìm kiếm giữa hai bài viết có chất lượng khác nhau như vậy cho thấy sự không nhất quán trong khả năng ưu tiên nội dung thực sự phục vụ nhu cầu của người dùng của thuật toán.





Chương 2. Vấn đề chênh lệch chỉ số

Tôi quyết định cải thiện mọi thứ và tiết lộ rằng hướng dẫn PS5 đã biến mất khỏi kết quả tìm kiếm sau bản cập nhật tháng 3, trong khi phần của The Verge vẫn có khả năng hiển thị cao. Để tìm kiếm sự rõ ràng, tôi ép Gemini giải thích về sự thiên vị biên tập rõ ràng này.





Gemini dễ dàng tìm ra những gì cần nói và đưa ra những lý do như sức hấp dẫn rộng rãi hơn và những cập nhật gần đây được cho là ủng hộ nội dung của The Verge trong các quyết định của thuật toán. Bất chấp giá trị thực tế của bài viết trên Fresherslive, trọng tâm thích hợp của nó có thể đã hạn chế sức hấp dẫn rộng rãi hơn của nó:



Mặc dù lời giải thích này có ý nghĩa từ quan điểm kỹ thuật nhưng nó lại mang lại rất ít sự an ủi. Nó nhấn mạnh một xu hướng đáng lo ngại trong đó chiều sâu và tính hữu ích có thể bị bỏ qua để hướng tới sự hấp dẫn và mới lạ rộng rãi hơn - một suy nghĩ đáng lo ngại đối với một người có giá trị biên tập như tôi.



Chương 3. Quan điểm biên tập và phê bình chất lượng





Sau đó tôi đã đặt câu hỏi về chất lượng bài viết của The Verge. Sau đó tôi đã đặt câu hỏi về chất lượng bài viết của The Verge. Đối với con người, tôi thấy rõ ràng rằng cả hai bài viết này đều ưu tiên SEO hơn là hướng dẫn người tiêu dùng thực sự. Tôi đã thách thức Gemini dung hòa điều này với các tiêu chuẩn chất lượng được quảng cáo của Google về bài viết vẫn được xếp hạng:



Gemini thừa nhận những hạn chế của nó (thật phù hợp!), thừa nhận rằng mặc dù hướng tới sự chính xác nhưng chất lượng nội dung rõ ràng như một biên tập viên vẫn là một lĩnh vực đầy thách thức. Sự thừa nhận này đã bộc lộ, cho thấy những cách thức phức tạp và đôi khi có sai sót trong đó các thuật toán diễn giải và ưu tiên nội dung.



Chương 4. Thách thức về tính ngẫu nhiên trong lựa chọn nội dung

Tôi cũng thách thức tính ngẫu nhiên mà The Verge dường như đề xuất các sản phẩm, lập luận rằng những cách làm như vậy có thể làm suy yếu niềm tin của người dùng vào nội dung nhằm hướng dẫn các quyết định mua hàng. Tôi đã hỏi Gemini dự định giải quyết các quyết định xếp hạng của công cụ tìm kiếm này như thế nào:

Tình cờ nhưng khá được mong đợi, Song Tử đã chuyển trọng tâm, đưa ra lời khuyên về cách phát hiện và xử lý các thao tác biên tập. Mặc dù mang tính thông tin nhưng phản hồi này đã tránh giải quyết vấn đề cốt lõi về trách nhiệm giải trình bằng thuật toán mà tôi đang thăm dò.













Chương 5. Ý kiến của tôi về cách Google xếp hạng các trang web và quan điểm cuối cùng của Gemini về các vấn đề mang tính hệ thống này

Tôi cũng đã cung cấp cho Gemini bài đánh giá chi tiết về bài viết của The Verge bên dưới Nguyên tắc chất lượng nội dung của Google . Đánh giá này được thực hiện bởi GPT tùy chỉnh của tôi và cũng bao gồm một cuộc thảo luận ngắn về mối quan ngại của tôi:





— Bao gồm các khía cạnh khác nhau của việc sử dụng nội dung, cũng như nêu rõ trải nghiệm, được coi là bằng chứng chính về trải nghiệm cá nhân.





— Danh tiếng của tác giả và vai trò tổng biên tập của The Verge được coi là bằng chứng chính về chuyên môn của ông.





— Cả danh tiếng của The Verge và quan điểm cân bằng về điểm mạnh và điểm yếu của họ đều được coi là hai bằng chứng chính về thẩm quyền cao.





— Làm nổi bật độ tin cậy lâu dài của mô hình và nêu rõ trải nghiệm cá nhân là cả hai lý do chính tạo nên độ tin cậy cao, điều này che giấu sự thiếu vắng các tiêu chí lựa chọn rõ ràng.





Sau đó, tôi đưa ra một ý kiến có tính thuyết phục dựa trên toàn bộ cuộc thảo luận của chúng tôi:





Bằng cách xuất bản trên các phương tiện truyền thông đáng tin cậy và dưới tên của một tác giả đủ đáng tin cậy (ít nhất là với một số ấn phẩm có giá trị trước đó), bạn có thể quảng cáo những hàng hóa và dịch vụ cụ thể là tốt nhất, nói dối để che giấu một cách hiệu quả lợi ích thương mại của bạn và các khía cạnh quan trọng khác. .



Quan điểm này vẫn không thay đổi, bất chấp nỗ lực yếu ớt của Song Tử để làm dịu nó ít nhất một chút:





Bạn có thể tìm thấy một cuộc thảo luận đầy đủ đây .





Phần kết luận

Trong cuộc trò chuyện với Gemini, mối lo ngại của tôi về xu hướng thuật toán trong xếp hạng Tìm kiếm của Google hầu như đã được xác nhận. Những nỗ lực yếu ớt của nó để biện minh cho sự mâu thuẫn là không thuyết phục, để lại cảm giác rắc rối về déjà vu.





Có cảm giác như việc gian lận thứ hạng tìm kiếm của Google đã trở nên dễ dàng đến mức đáng lo ngại, gợi nhớ đến các chiến thuật thao túng SEO phổ biến vào cuối những năm 1990. Thật thất vọng, tôi không thấy dấu hiệu rõ ràng nào từ Google cho thấy họ có ý định giải quyết tình trạng này một cách dứt khoát.





Mặc dù có thể có một số nỗ lực ban đầu (như cập nhật thuật toán), nhưng đây dường như chỉ là các biện pháp tạm thời; các vấn đề cốt lõi về sai lệch thuật toán và thao túng thứ hạng của công cụ tìm kiếm có thể vẫn còn.





Cuộc chiến giành thông tin đáng tin cậy trực tuyến dường như còn lâu mới kết thúc…