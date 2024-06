Thảm họa mạng trị giá 4,45 triệu USD: Doanh nghiệp của bạn có thể chấp nhận rủi ro không?

Trong bối cảnh an ninh kỹ thuật số ngày càng phát triển, năm 2023 là một năm được đánh dấu bằng sự gia tăng đáng báo động về mức độ phức tạp và tần suất của các cuộc tấn công mạng. Khi các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau phải vật lộn với những thách thức do những mối đe dọa này đặt ra, thì tác động tài chính của các vi phạm mạng đã trở thành tâm điểm quan tâm. Với chi phí trung bình toàn cầu của một vụ vi phạm dữ liệu lên tới 4,45 triệu USD, tác động kinh tế của những sự cố này là không thể phóng đại. Con số này đóng vai trò là cơ sở để hiểu thiệt hại tài chính rộng hơn gây ra cho các ngành, đồng thời nêu bật nhu cầu cấp thiết về các biện pháp tăng cường an ninh mạng.





Các lĩnh vực đặc biệt dễ bị tổn thương như dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe thậm chí còn phải chịu chi phí trung bình cao hơn, lần lượt là 5,97 triệu USD và khoảng 6 triệu USD, nhấn mạnh tính chất mục tiêu của các mối đe dọa trên mạng và tầm quan trọng đặc biệt của việc bảo vệ thông tin nhạy cảm.









Lĩnh vực giáo dục và năng lượng cũng không kém xa, với chi phí vi phạm trung bình là 3,86 triệu USD và 4,72 triệu USD, minh họa cho lỗ hổng phổ biến trên diện rộng. Giá trị trung bình giả định cho các dịch vụ CNTT, dựa trên các lỗ hổng trong ngành và tần suất tấn công, ước tính vào khoảng 5 triệu USD, càng nhấn mạnh thêm nguy cơ lan rộng của các sự cố mạng.





Những điểm dữ liệu này không chỉ làm sáng tỏ thiệt hại tài chính do vi phạm mạng mà còn đóng vai trò là lời kêu gọi rõ ràng để các tổ chức đánh giá lại và củng cố khả năng phòng thủ kỹ thuật số của họ. Khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về chi tiết cụ thể của những vi phạm này, bao gồm các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất và các loại dữ liệu bị xâm phạm, nhu cầu về một chiến lược an ninh mạng mạnh mẽ và chủ động ngày càng trở nên rõ ràng. Bài viết này nhằm mục đích khám phá tuyên bố vấn đề dựa trên dữ liệu xung quanh các vi phạm an ninh mạng vào năm 2023, cung cấp thông tin chi tiết về quy mô của thách thức và các bước quan trọng cần thiết để điều hướng bãi mìn kỹ thuật số này một cách hiệu quả.

Những người bảo vệ tuyến đầu

Nhóm Bảo mật Thông tin, Cán bộ Phòng chống Lừa đảo và Rủi ro cũng như Nhóm Kinh doanh Trực tuyến đang ở tuyến đầu trong lĩnh vực an ninh mạng. Những chuyên gia này phải đối mặt với một loạt thách thức phức tạp không chỉ đe dọa tính toàn vẹn của dữ liệu tổ chức mà còn cả sự tin cậy và an toàn của khách hàng. Dưới đây, chúng tôi đi sâu vào chi tiết cụ thể của những thách thức này, mổ xẻ các cơ chế tấn công và vạch ra các chiến lược phòng thủ.

Email lừa đảo: Mối đe dọa ngày càng tăng của lừa đảo trên mạng

Các cuộc tấn công lừa đảo đã trở thành một mối đe dọa tinh vi và lan rộng trong bối cảnh mạng, nhằm mục đích thao túng người nhận xâm phạm thông tin nhạy cảm của họ hoặc vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho việc cài đặt phần mềm độc hại. Những email lừa đảo này được tạo ra một cách xảo quyệt để có vẻ như được gửi từ các nguồn đáng tin cậy, sử dụng các kỹ thuật lừa đảo xã hội để săn lùng các lỗ hổng của con người.





Thông tin liên lạc lừa đảo thường chứa các liên kết hoặc tệp đính kèm nguy hiểm, khi tương tác sẽ triển khai mã lây nhiễm phần mềm độc hại vào hệ thống của nạn nhân. Phạm vi phần mềm độc hại được phát tán thông qua lừa đảo bao gồm nhưng không giới hạn ở ransomware, mã hóa dữ liệu người dùng yêu cầu tiền chuộc để truy cập và phần mềm gián điệp, bí mật thu thập và truyền thông tin người dùng cho kẻ tấn công.

Chiến lược phòng thủ

Đào tạo toàn diện : Các chương trình giáo dục nâng cao nhằm trang bị cho nhân viên kiến thức để xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa lừa đảo.



Bảo mật email nâng cao : Triển khai các công nghệ bảo mật email tinh vi để lọc email lừa đảo một cách hiệu quả.



Cơ sở hạ tầng bảo mật mạnh mẽ : Áp dụng chế độ bảo mật tăng cường, tích hợp các công cụ phát hiện và phản hồi điểm cuối (EDR) để chủ động xác định và giải quyết mối đe dọa.

Giả mạo trang web: Mối lo ngại ngày càng tăng

Việc tạo ra các trang web giả mạo gần giống với các trang web hợp pháp là một chiến thuật ngày càng phổ biến được tội phạm mạng sử dụng. Các trang web giả mạo này đánh lừa các cá nhân tin rằng họ đang tương tác với các tổ chức có uy tín, dẫn đến việc thu thập trái phép thông tin cá nhân và tài chính.





Theo nghiên cứu gần đây , cứ 11 giây lại có một trang web lừa đảo mới xuất hiện vào năm 2023, làm nổi bật thách thức ngày càng tăng của việc giả mạo trang web. Các trang web lừa đảo này thường hoạt động trong thời gian dài, làm tăng đáng kể nguy cơ bị đánh cắp thông tin trên diện rộng.





Chiến lược phòng thủ

Giám sát động : Tận dụng các công nghệ tiên tiến để phát hiện ngay các trang web giả mạo và đưa ra thông báo gỡ bỏ nhanh chóng.



Giáo dục người dùng : Tăng cường nhận thức cộng đồng về việc xác minh tính xác thực của trang web, nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối an toàn (HTTPS).



Xác thực nâng cao : Triển khai Xác thực hai yếu tố (2FA) để bảo vệ quyền truy cập vào các tài khoản nhạy cảm, cung cấp thêm một lớp bảo mật.

Nhồi thông tin xác thực: Mối đe dọa truy cập tự động

Các cuộc tấn công nhồi thông tin xác thực sử dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp để có quyền truy cập trái phép vào nhiều tài khoản trên các nền tảng. Những cuộc tấn công tự động này khai thác tần suất sử dụng lại mật khẩu phổ biến, trong đó những kẻ tấn công sử dụng bot để kiểm tra một cách có hệ thống thông tin đăng nhập bị đánh cắp trên nhiều trang web khác nhau.

Chiến lược phòng thủ

Cảnh báo hoạt động bất thường : Triển khai các hệ thống thông minh có khả năng phát hiện và cảnh báo về các hành vi đăng nhập bất thường cho thấy việc nhồi thông tin xác thực.



Chính sách quản lý mật khẩu : Thúc đẩy việc sử dụng các mật khẩu phức tạp, độc đáo và hướng dẫn người dùng duy trì vệ sinh mật khẩu chặt chẽ.



Xác thực đa yếu tố (MFA) : Bắt buộc MFA giảm đáng kể khả năng truy cập tài khoản trái phép, bảo vệ danh tính người dùng ngay cả khi thông tin xác thực bị xâm phạm.

Memcyco: Một sự thay đổi mô hình trong phòng thủ mạng

Memcyco giới thiệu một cách tiếp cận đột phá trong phòng thủ mạng, cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện chống lừa đảo, giả mạo trang web, nhồi thông tin xác thực và các mối đe dọa mạng khác. Bằng cách nhúng cảm biến theo dõi hoạt động theo thời gian thực trên các trang web hợp pháp, Memcyco mang lại khả năng hiển thị tấn công tuyệt vời, đảm bảo khả năng bảo vệ mạnh mẽ cho các tổ chức và nhóm khách hàng của họ.

Bảo vệ biên giới kỹ thuật số: Giới thiệu những cải tiến về an ninh mạng của Memcyco

Sự gia tăng của các cuộc tấn công lừa đảo và giả mạo trang web không chỉ gây rủi ro đáng kể cho dữ liệu nhạy cảm mà còn làm xói mòn niềm tin mà các công ty đã làm việc không mệt mỏi để xây dựng với khách hàng của mình. Trong bối cảnh đó, Memcyco nổi lên như một biểu tượng về sự đổi mới và độ tin cậy, cung cấp một bộ giải pháp an ninh mạng mạnh mẽ được thiết kế để củng cố khả năng phòng thủ kỹ thuật số và nâng cao niềm tin của người dùng.





Khi chúng tôi đi sâu vào các tính năng và biện pháp an toàn do Memcyco cung cấp, rõ ràng cách tiếp cận của họ không chỉ là phòng thủ; đó là về việc thiết lập một mô hình mới về độ tin cậy và bảo mật kỹ thuật số. Bảng sau đây cung cấp phân tích toàn diện về các dịch vụ của Memcyco, cho thấy các giải pháp độc đáo của họ có thể mang lại lợi ích như thế nào cho các doanh nghiệp cũng như nhóm khách hàng của họ, đảm bảo một tương lai kỹ thuật số an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Tính năng/Đo lường Sự miêu tả Lợi ích cho công ty Lợi ích cho khách hàng Dễ dàng thực hiện Phát hiện các trang web giả mạo theo thời gian thực Memcyco sử dụng cảm biến theo dõi hoạt động được nhúng trong trang web xác thực của công ty để phát hiện các trang web giả mạo trong thời gian thực. Tối đa hóa khả năng hiển thị của cuộc tấn công và cung cấp sự bảo vệ đầy đủ, giảm nguy cơ vi phạm dữ liệu và tổn thất tài chính. Giảm khả năng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân. Giải pháp không cần tác nhân; thực hiện nhanh chóng và đơn giản. Hình mờ cho tính xác thực của trang web Sử dụng hình mờ để xác nhận tính xác thực của trang web, giúp phân biệt với các trang giả mạo dễ dàng hơn. Bảo vệ danh tiếng thương hiệu bằng cách đảm bảo trang web của công ty có thể dễ dàng nhận biết là chính hãng. Tăng niềm tin vào tính xác thực của trang web họ đang truy cập, giảm nỗi sợ lừa đảo. Nhanh chóng, yêu cầu thay đổi tối thiểu đối với thiết lập trang web hiện có. Cảnh báo đỏ theo thời gian thực Đưa ra cảnh báo ngay lập tức cho người dùng và công ty khi phát hiện thấy một trang web giả mạo hoặc khi có người cố gắng truy cập vào một trang web đó. Cho phép phản ứng nhanh với các mối đe dọa tiềm ẩn, giảm tác động của các cuộc tấn công và khối lượng công việc đối với các nhóm bảo mật. Cảnh báo người dùng về những trò gian lận tiềm ẩn trong thời gian thực, ngăn chặn hành vi trộm cắp thông tin xác thực và tổn thất tài chính. Tích hợp đơn giản, mang lại lợi ích ngay lập tức mà không cần thiết lập phức tạp. Pháp y về các cuộc tấn công Cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tấn công, kẻ tấn công và nạn nhân mục tiêu. Hỗ trợ tìm hiểu các hướng tấn công, cải thiện chiến lược phòng thủ và tuân thủ quy định. Không áp dụng trực tiếp nhưng góp phần cải thiện bảo mật tổng thể và tạo niềm tin vào công ty. Yêu cầu tích hợp với cơ sở hạ tầng bảo mật của công ty nhưng mang lại giá trị lâu dài đáng kể. Kỹ thuật giảm thiểu tấn công Triển khai nhiều kỹ thuật cải tiến khác nhau để ngăn chặn những kẻ tấn công và đánh sập các trang web giả mạo. Giảm tổn thất tài chính do hoàn trả cho khách hàng và giảm gánh nặng hoạt động cho các nhóm SoC, gian lận và chăm sóc khách hàng. Giảm thiểu khả năng gặp phải lừa đảo, tăng cường sự tin cậy và an toàn trong tương tác trực tuyến. Liên quan đến việc phối hợp với các nhóm pháp lý và an ninh mạng nhưng được sắp xếp hợp lý thông qua các dịch vụ của Memcyco. Bảo vệ khách hàng và thương hiệu Thông qua giải pháp đầu cuối của mình, Memcyco đảm bảo an ninh cho cả doanh nghiệp và khách hàng của họ trước hành vi giả mạo và lừa đảo thương hiệu. Giảm chi phí cho công ty bằng cách giảm các khoản hoàn trả của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường niềm tin kỹ thuật số, giảm tình trạng gián đoạn và lo sợ lừa đảo, khuyến khích tương tác trực tuyến an toàn hơn. Được thiết kế để dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện có, hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp.

Ngoài phòng thủ: Cam kết của Memcyco về độ tin cậy và bảo mật kỹ thuật số

Việc vượt qua sự phức tạp của các mối đe dọa trên mạng đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ các biện pháp phản ứng; nó đòi hỏi một chiến lược chủ động và toàn diện nhằm dự đoán các lỗ hổng tiềm ẩn và hành động nhanh chóng để vô hiệu hóa chúng. Bộ giải pháp của Memcyco thể hiện đặc tính này, cung cấp cho các doanh nghiệp những công cụ họ cần để dẫn đầu trong cuộc chạy đua vũ trang kỹ thuật số.









Phân tích ở trên nêu bật chiều sâu và chiều rộng của khả năng của Memcyco, nhấn mạnh vai trò của nó như một đồng minh then chốt cho các công ty nhằm bảo vệ miền kỹ thuật số của họ và duy trì niềm tin của khách hàng.





Khi áp dụng cách tiếp cận đổi mới của Memcyco đối với an ninh mạng, các doanh nghiệp không chỉ có thể bảo vệ tài sản của mình mà còn củng cố cam kết của họ về tính toàn vẹn và độ tin cậy kỹ thuật số. Khi chúng ta tiến lên trong thời đại kỹ thuật số, Memcyco là minh chứng cho những gì có thể đạt được khi công nghệ tiên tiến đáp ứng tầm nhìn chiến lược, đảm bảo rằng các doanh nghiệp và khách hàng của họ có thể điều hướng lĩnh vực kỹ thuật số một cách tự tin và bảo mật.

Các biện pháp bảo vệ sáng tạo

Tính xác thực của trang web : Sử dụng hình mờ để xác nhận tính xác thực của trang web, giảm thiểu nguy cơ giả mạo.



Cảnh báo theo thời gian thực : Cảnh báo đỏ tức thời để thông báo cho người dùng và tổ chức về các nỗ lực giả mạo tiềm ẩn, cho phép phản ứng nhanh chóng.



Dịch vụ gỡ bỏ : Nhận dạng và vô hiệu hóa nhanh chóng các trang web giả mạo, giảm thiểu khả năng tiếp xúc và tác động.

Lợi ích lấy khách hàng làm trung tâm

Giảm tác động tấn công : Giảm tỷ lệ lừa đảo thành công, giảm nguy cơ chiếm đoạt tài khoản (ATO) và tăng cường bảo mật khách hàng.



Nâng cao niềm tin và sự gắn kết : Tăng cường niềm tin kỹ thuật số, khuyến khích các tương tác và giao dịch an toàn.



Hỗ trợ tuân thủ quy định : Hỗ trợ các tổ chức tuân thủ các quy định hiện hành và sắp tới liên quan đến gian lận trực tuyến và bảo vệ khách hàng.





Giải pháp an ninh mạng phù hợp cho các ngành công nghiệp

Phòng thủ chiến lược trong các lĩnh vực có tính rủi ro cao

Khung an ninh mạng của Memcyco được thiết kế tỉ mỉ để phục vụ nhu cầu đặc biệt của các lĩnh vực có giao dịch cao, có mức đặt cược cao, bao gồm Dịch vụ tài chính, Thương mại điện tử, Du lịch, Hậu cần, Từ thiện và Giáo dục. Những ngành này, được đặc trưng bởi dấu ấn kỹ thuật số đáng kể và tính chất quan trọng của các giao dịch, thường là mục tiêu chính của các mối đe dọa mạng tinh vi như giả mạo trang web và tấn công thương hiệu.





Sự phức tạp và đa dạng của các lĩnh vực này đòi hỏi một cách tiếp cận an ninh mạng vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, có khả năng giải quyết các thách thức cụ thể và bối cảnh pháp lý vốn có của từng lĩnh vực.





Ví dụ: Dịch vụ tài chính và Thương mại điện tử hoạt động theo các tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt do tính chất nhạy cảm của các giao dịch tài chính và dữ liệu cá nhân mà chúng xử lý. Khả năng tổn thất tài chính đáng kể và thiệt hại về danh tiếng từ một cuộc tấn công giả mạo thành công trong các lĩnh vực này là rất lớn. Tương tự, các lĩnh vực Du lịch, Hậu cần, Từ thiện và Giáo dục, mặc dù có nhiều hoạt động khác nhau nhưng đều có chung một điểm dễ bị tổn thương trước tác động xói mòn của các mối đe dọa mạng đối với niềm tin của người tiêu dùng và tính liêm chính trong hoạt động.





Việc triển khai chiến lược các giải pháp an ninh mạng dành riêng cho từng ngành của Memcyco thúc đẩy những hiểu biết sâu sắc về ngành để giảm thiểu những rủi ro này. Bằng cách cung cấp các cơ chế bảo vệ phù hợp với các ưu tiên về quy định, hoạt động và danh tiếng của từng lĩnh vực, Memcyco đảm bảo rằng khách hàng của mình không chỉ được bảo vệ trước các mối đe dọa hiện tại mà còn được chuẩn bị cho những thách thức mới nổi.

Nâng cao niềm tin kỹ thuật số thông qua bảo mật nâng cao

Trọng tâm sứ mệnh của Memcyco là cam kết xác định lại niềm tin kỹ thuật số. Tham vọng này vượt xa việc chỉ cung cấp các giải pháp an ninh mạng để giải quyết những tác động rộng lớn hơn của các mối đe dọa mạng đối với hệ sinh thái kỹ thuật số. Memcyco hiểu rằng trong thế giới kết nối ngày nay, tác động của việc giả mạo trang web và tấn công thương hiệu vượt ra ngoài phạm vi các tổ chức riêng lẻ, đe dọa đến nền tảng niềm tin kỹ thuật số hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.





Cơ chế bảo vệ thời gian thực, không cần tác nhân của Memcyco là nền tảng của sứ mệnh này. Bằng cách cung cấp khả năng phát hiện và phản hồi ngay lập tức, Memcyco không chỉ thu hẹp “cửa sổ tiếp xúc” quan trọng trong đó các tổ chức và khách hàng của họ dễ bị tổn thương nhất mà còn cung cấp biện pháp phòng thủ chủ động thích ứng với bối cảnh mối đe dọa mạng đang phát triển. Cách tiếp cận này không chỉ bảo vệ tài sản hữu hình của một tổ chức mà còn bảo vệ tài sản vô hình của tổ chức - niềm tin và danh tiếng - những thứ ngày càng được công nhận là quan trọng đối với thành công lâu dài trong thời đại kỹ thuật số.





Hơn nữa, Memcyco tự định vị mình là đối tác trong việc tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn. Bằng cách bảo vệ tính xác thực, bảo mật và tin cậy, Memcyco không chỉ bảo vệ trước các mối đe dọa trước mắt về việc giả mạo trang web và tấn công thương hiệu mà còn góp phần thiết lập một môi trường kỹ thuật số linh hoạt hơn. Cam kết này được thể hiện ở tính chất toàn diện của các giải pháp của Memcyco, không chỉ bao gồm các khía cạnh kỹ thuật của an ninh mạng mà còn cả các khía cạnh chiến lược, quy định và giáo dục cần thiết để bảo vệ toàn diện.

Đồng minh chiến lược trong phòng thủ mạng

Năm 2023 đã nhấn mạnh sự chuyển đổi này, cho thấy một bối cảnh đầy rẫy các mối đe dọa mạng tinh vi không chỉ thách thức khả năng phòng thủ công nghệ của chúng ta mà còn kiểm tra khả năng phục hồi của niềm tin kỹ thuật số và sự ổn định kinh tế của chúng ta. Hậu quả kinh tế đáng kinh ngạc của các vụ vi phạm mạng, với chi phí trung bình toàn cầu lên tới 4,45 triệu USD, không chỉ đơn thuần là bằng chứng thống kê về thách thức này mà còn là lời kêu gọi rõ ràng về sự thay đổi mô hình trong cách chúng ta tiếp cận an ninh kỹ thuật số.





Khi chúng ta đứng trước một thế giới ngày càng được số hóa, câu chuyện xung quanh an ninh mạng đã chuyển từ mối quan tâm ngoại vi sang trục trung tâm xoay quanh tính toàn vẹn của hoạt động kinh doanh toàn cầu.





Các giải pháp phù hợp của Memcyco dành cho các ngành công nghiệp đa dạng và sứ mệnh tổng thể của nó nhằm nâng cao niềm tin kỹ thuật số thể hiện một cách tiếp cận mang tính tiên tiến đối với an ninh mạng. Đối với các chuyên gia an ninh mạng cũng như lãnh đạo doanh nghiệp, Memcyco không chỉ cung cấp tuyến phòng thủ mà còn là đồng minh chiến lược trong nỗ lực giải quyết sự phức tạp của thời đại kỹ thuật số một cách an toàn. Bằng cách tích hợp công nghệ tiên tiến với những hiểu biết sâu sắc về ngành và cam kết về tính toàn vẹn kỹ thuật số, Memcyco đang định hình lại bối cảnh của các giải pháp an ninh mạng, tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn, đáng tin cậy không chỉ là khát vọng mà còn trở thành hiện thực hữu hình.





Các dịch vụ của Memcyco cho thấy cách tiếp cận nhiều mặt đối với an ninh mạng, một cách tiếp cận vượt qua các cơ chế phòng thủ truyền thống để kết hợp một hệ sinh thái toàn diện về phát hiện thời gian thực, xác thực nâng cao và giảm thiểu chiến lược. Điều này không chỉ đảm bảo khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước vô số mối đe dọa mạng mà còn tăng cường khả năng phục hồi của doanh nghiệp trước các tác động tàn phá tiềm tàng của vi phạm dữ liệu, giả mạo trang web và tấn công lừa đảo.





Khi chúng ta điều hướng sự phức tạp của thời đại kỹ thuật số, vai trò của các giải pháp an ninh mạng như Memcyco ngày càng trở nên quan trọng. Khả năng cung cấp cơ chế phòng thủ năng động và thích ứng trước bối cảnh mối đe dọa ngày càng phát triển là yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp cố gắng duy trì tính toàn vẹn trong hoạt động, tuân thủ quy định và quan trọng nhất là niềm tin của khách hàng. Việc nhấn mạnh vào việc tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy phản ánh cam kết rộng hơn trong việc nâng cao các tiêu chuẩn về tương tác kỹ thuật số, đảm bảo rằng các doanh nghiệp và khách hàng của họ có thể tương tác một cách tự tin và bảo mật.





Đừng quên like và chia sẻ bài viết nhé!





Tiết lộ quyền lợi được đảm bảo: Tác giả này là người đóng góp độc lập xuất bản thông qua chương trình thương hiệu là tác giả của chúng tôi. Có thể thông qua bồi thường trực tiếp, quan hệ đối tác truyền thông hoặc kết nối mạng, tác giả có quyền lợi nhất định đối với các công ty được đề cập trong câu chuyện này. HackerNoon đã xem xét chất lượng của báo cáo nhưng các khiếu nại trong tài liệu này thuộc về tác giả. #DYOR