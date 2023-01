"Tôi không cố gài bẫy bạn. Nhưng quảng cáo của tôi có những đặc điểm khác thường và chúng được đặt ở đó để thu hút một kiểu người đàn ông khác thường. Để đánh giá trình độ của bạn, tôi phải biết lý do tại sao đề xuất này lại hấp dẫn bạn." "Tôi có thể nói với bạn điều đó," Quest gật đầu, "nhưng không có gì bất thường về nó. Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng Tập đoàn Nghiên cứu Clason là mối quan tâm hàng đầu của loại hình này ở đất nước. Ở vị trí thứ hai, điều này dường như cung cấp một cách để có được một khoản tiền đáng kể một cách nhanh chóng. "

Tâm trí bị đánh cắp

Bởi ML Staley

Cấu trúc, xoay hướng xuống dưới, đẩy Quest đến thắt lưng của anh ta trong dung dịch thẩm thấu.

"Điều gì khiến bạn trả lời quảng cáo của chúng tôi?" Owen Quest cảm thấy chất thép của đôi mắt xám nhanh chóng đâm vào như gimlet trên bàn văn phòng.

"Tại sao bất kỳ người đàn ông nào nộp đơn xin việc?" anh ta xuýt xoa.

Keane Clason nở một nụ cười thiếu kiên nhẫn.

"Đến!" anh ấy nói. "Tôi không cố đánh bẫy bạn. Nhưng quảng cáo của tôi có những đặc điểm bất thường và chúng được đặt ở đó để thu hút một kiểu người đàn ông khác thường. Để đánh giá trình độ của bạn, tôi phải biết lý do tại sao đề xuất này lại hấp dẫn bạn."

"Tôi có thể nói với bạn điều đó," Quest gật đầu, "nhưng không có gì bất thường về nó. Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng Tập đoàn Nghiên cứu Clason là mối quan tâm hàng đầu của loại hình này ở đất nước. Ở vị trí thứ hai, điều này dường như cung cấp một cách để có được một khoản tiền đáng kể một cách nhanh chóng. "

"Tốt," Clason nói. "Và bạn cảm thấy rằng bạn có tất cả các trình độ cần thiết?"

"Quyết định. Tôi 24 tuổi, thể thao và có bản tính nghiêm túc và cương quyết. Hơn nữa, tôi không có ràng buộc gia đình, và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro hợp lý để cải thiện tình trạng của đồng loại."

Clason mỉm cười tán thành.

"Bạn nói bạn cần tiền. Bao nhiêu ngay lập tức?"

Quest không được chuẩn bị cho câu hỏi.

"Một nghìn đô la," anh ta đánh bạo.

Clason không do dự đếm ra mười tờ một trăm đô la từ ví của mình và đặt chúng trên bàn.

"Có khoản phí tạm ứng của bạn. Bạn đã sẵn sàng đi làm ngay lập tức, tôi hy vọng?"

"Chắc chắn rồi," Quest lắp bắp.

Choáng váng trước sự nhanh chóng của giao dịch, anh ta ngồi nhìn chằm chằm vào đống tiền còn nguyên trước mặt.

Chấp nhận nó giống như ký một hợp đồng chưa đọc. Nhưng anh ấy đã yêu cầu nó; từ chối nó là không thể. Ngay cả việc trì hoãn việc nhặt nó lên cũng có thể khơi dậy sự nghi ngờ của Clason. Người sau đã quay đi và đang mở cánh cửa tủ thép. Nhiệm vụ có một giây để đưa ra quyết định .... Anh ta nhét tiền vào túi của mình.

Với sự cẩn thận tinh tế, Clason đặt hai đồ vật trên bàn. Một người coi Quest giống như một tháp phát sóng thu nhỏ hoặc một cột buồm để nhẹ hơn máy bay. Cái kia là một cái thùng tròn bằng vật liệu màu đen, có lẽ là carbon. Bên trong nó một loạt các mô đồng tâm được treo bằng các vòng kim loại, và trong một cái máng bên ngoài có bốn bình có nắp đậy có chứa các chất lỏng có nhiều màu sắc khác nhau.

“Hãy xem kỹ những mô hình này,” Clason nói. "Chúng đại diện cho hai trong số những khám phá đáng chú ý nhất mọi thời đại. Cái bên trái của bạn là vũ khí hủy diệt nhất mà con người biết đến. Cái còn lại tôi coi là khám phá mang tính xây dựng nhất trong lịch sử khoa học. Nó thậm chí có thể dẫn đến sự hiểu biết về bản chất của cuộc sống, và tương lai của linh hồn sau khi chết.

"Cả hai thứ này đều được phát triển bởi anh trai tôi Philip và tôi - nhưng chúng tôi đã bất đồng về cách sử dụng chúng.

"Philip" - nhà phát minh hạ giọng thì thầm - "muốn bán bí mật về Máy chiếu Tử thần - tòa tháp, ở đó - như một công cụ chiến tranh. Nếu tôi cho phép anh ta làm điều đó, nó có thể dẫn đến sự hủy diệt của toàn thể quốc gia! "

"Làm sao?" yêu cầu Quest "Tôi đã nghe nói về một thiết bị gọi là Tia tử thần. Đây có phải là nó?"

"Không, không," Clason khinh thường nói. "Ngay cả khi ở trạng thái hoàn thiện, Ray vẫn là đồ chơi của trẻ con so với Máy chiếu. Điều này dựa trên phát hiện của chúng tôi rằng các tia sáng vô hình có độ dài sóng nhất định, nếu tập trung cao, sẽ phá hủy sự sống — và khám phá bổ sung của chúng tôi rằng nếu chúng đồng bộ với sóng vô tuyến ngắn hiệu quả là hoàn toàn tàn phá.

"Chúng tôi thu được nồng độ ánh sáng vô hình mong muốn bằng cách sử dụng bộ lọc dòng điện tử dưới tác động của các tia sáng đỏ và xanh lam thay thế.

"Hãy tự hình dung điều này có nghĩa là gì! Trong khoảng thời gian mười phút, hai người đàn ông có thể tạo ra một vòng tròn hủy diệt có đường kính hàng nghìn dặm; hoặc họ có thể cắt một dải dài năm trăm dặm theo bất kỳ hướng nào mong muốn."

"Bạn đã từng chứng minh chưa?" hỏi Quest một cách hoài nghi.

"Vâng, anh bạn trẻ, chúng tôi có," Clason cáu kỉnh. "Ngay tại đây trong phòng thí nghiệm - tất nhiên là trên quy mô phút. Tuy nhiên, bây giờ không có thời gian để chứng minh. Vấn đề là anh trai tôi quyết tâm bán nếu anh ta có thể đạt được giá của mình cho phát minh. Anh ta lập luận rằng thay vì mang lại thảm họa cho thế giới, cỗ máy này sẽ mãi mãi không khuyến khích chiến tranh bằng cách khiến nó trở nên quá khủng khiếp đối với bất kỳ quốc gia văn minh nào.

"Tuy nhiên," Clason thở sâu "bạn có thấy thiết bị khác này không? Đơn giản như vẻ ngoài của nó, nó là chìa khóa cho toàn bộ tình huống. Chúng ta có thể sử dụng nó - bạn và tôi - để vượt qua ý chí của Philip và ngăn chặn giao dịch không tưởng này. hai chúng ta có thể làm được. Một mình tôi sẽ gần như bất lực. "

"Tại sao Máy chiếu không bị tịch thu hoặc tiêu hủy bởi Chính phủ của chúng ta?" nhiệm vụ đề xuất. "Đối với tôi, đó dường như là cách an toàn và chắc chắn duy nhất để thoát khỏi khó khăn."

“Đơn giản là bạn không hiểu,” Clason cau mày sốt ruột. "Philip đang bán các kế hoạch và mô tả của chiếc máy, không phải bản thân chiếc máy. Ngay cả khi mô hình này và chiếc máy thử nghiệm lớn hơn mà chúng tôi đã chế tạo đã bị phá hủy - ngay cả khi tôi sẵn sàng để Philip gửi đến Leavenworth suốt đời - anh ấy vẫn có thể bán Máy chiếu.

"Nhưng phát minh khác này, Người giải phóng thẩm thấu của chúng tôi, giúp tôi có thể giành quyền kiểm soát Philip và thực sự thay đổi ý định của anh ta, thông qua phương tiện của một đặc vụ. Tôi đã thuê bạn làm Đặc vụ của tôi, Quest, bởi vì tôi có thể thấy điều đó bạn là một thanh niên có tính cách và sức sống khác thường. Và bằng cách khen thưởng, tôi có thể hứa với bạn cả tiền bạc và một tương lai rực rỡ. "

Nhà sáng chế đĩnh đạc với thái độ căng thẳng trên thành ghế như thể cơ thể ông ta được sạc điện. Đôi mắt của anh ta dường như phóng ra những thứ phát ra khiến máu của Quest ngứa ran. Sau đó trong một khoảnh khắc, sau này mất ý thức về bản thân thể chất của mình. Cứ như thể anh ấy đã mở một cánh cửa và thấy mình đột ngột đứng trước bờ vực của một thế giới mới và hoàn toàn xa lạ. Anh ta đã xua tan điều kỳ diệu này bằng một nỗ lực nhanh chóng của ý chí, vì anh ta biết rằng anh ta đang có một vấn đề tế nhị và nó phải được giải quyết trong vài phút. Tuy nhiên, khi tiếp tục, anh ta phải hành động không trung thành với Chính phủ của mình, đồng thời không gây bất công cho Keane Clason.

"Nói cho ta biết," hắn khàn khàn nói, "ngươi định lợi dụng ta như thế nào? Ta không tin Thần Linh giáo. Ta sẽ là một người trung bình kém."

Clason cười ngắn.

"Theo nghĩa đó, bạn hoàn toàn không phải là một người trung gian. Thuyết duy linh được thực hành chỉ là một kiểu mò mẫm và hy vọng mù quáng. Mặt khác, Giải phóng thẩm thấu là một khoa học lý-hóa chính xác và ngược lại. Ở đây — tôi sẽ chỉ ra bạn."

Vào phòng giam bên ngoài của Người giải phóng, anh ta đổ hết lọ màu tím, và tiếp tục như vậy vào trong cùng, anh ta đổ đầy chất lỏng màu xanh lục vàng giống như Chartreuse cũ.

"Bạn hiểu đấy, các màng ngăn cách có thể thấm qua bởi các dung dịch phức tạp này. Mỗi chất lỏng có một áp suất thẩm thấu khác nhau và do đó, trong điều kiện bình thường, trao đổi với các màng khác qua các màng cho đến khi tất cả các áp suất đều bằng nhau. Tuy nhiên, tôi ngăn chặn sự trao đổi đó. bằng cách duy trì một chất chống điện phân làm chậm quá trình ion hóa và do đó hình thành cái có thể được gọi là tiềm năng thẩm thấu.

"Bây giờ nếu một Đặc vụ - chẳng hạn như chính bạn - tự nhấn chìm mình trong tế bào trung tâm, đồng thời duy trì tiếp xúc vật lý với Điều khiển của anh ta ở bề mặt chất lỏng, và nếu sau đó tiềm năng thẩm thấu đột ngột được giải phóng bằng cách ném công tắc điện phân, do đó, vật chủ của các ion trở nên lỏng lẻo ở các ngăn bên ngoài tạo nên một luồng điện lớn cho dung dịch trung tâm, chứa cực âm.

"Trong những điều kiện này, cơ thể bạn trở thành một loại tế bào thứ sáu, và làn da của bạn là một lớp màng khác trong chuỗi này. Tuy nhiên, nói một cách chính xác, bạn không phải là một phần của mạch điện phân mà chỉ hiện diện trong hoạt động. Cơ thể bạn hoạt động như một chất xúc tác , đẩy nhanh hành động hóa học mà bản thân không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. Về mặt thể chất, bạn không thay đổi bất cứ điều gì; nhưng theo một cách kỳ lạ nào đó, chẳng hạn như cuộc sống, ngoài sự phân tích, tâm trí của bạn chảy ra dung dịch, trong khi cơ thể không thay đổi của bạn vẫn ở dưới đáy của xe tăng ở trạng thái hoạt ảnh lơ lửng.

"Nếu không có Control nào xuất hiện, tất cả những gì cần thiết để đưa tâm trí bạn trở lại cơ thể là ném công tắc điện phân trở lại âm tính, sau đó bạn xuất hiện từ bể chính xác như khi bạn bước vào nó. Nhưng với Control của bạn hiện có và tiếp xúc với cơ thể chìm đắm của bạn, tâm trí của bạn, thay vì lơ lửng trong dung dịch, ngay lập tức chảy vào cơ thể anh ta và cư trú ở đó tùy theo ý muốn của anh ta.

"Tuy nhiên, điều này không thể được thực hiện, trừ khi ý chí của Control và Agent đã được thống nhất trước. Để đạt được điều đó, chúng ta cùng nắm chặt tay" —Quest nắm lấy bàn tay mở rộng của Clason— "và nhìn vào mắt nhau một cách kiên định.

"Giờ đây, ai cũng biết rằng sự rung động của ý chí của một cá nhân cũng đặc biệt giống như sự rung chuyển của các dấu tay của anh ta. Điều mà người ta không biết rõ là tần số rung động ở một người có thể tương đồng với tần số rung động ở người khác. .

"Bạn rút lại ý chí một cách có ý thức bằng cách tập trung tâm trí vào điều mà bạn biết tôi muốn hoàn thành. Dần dần trong khi chúng ta tiếp tục ở vị trí này, rung động của bạn tăng tốc hoặc chậm lại cho đến khi chúng thu được chính xác cùng tần số với tần số của tôi. Khi đó, chúng ta đang ở theo ý muốn, và khi tâm trí bạn được giải phóng trong bể, nó sẽ ở trạng thái thừa nhận sự hấp thụ vào cơ thể tôi. Và nó phụ thuộc vào ý muốn của tôi bởi vì bạn đã cố tình điều chỉnh nó với tần suất đặc biệt của tôi. Ngay sau khi chuyển giao sẽ có một đoạn ngắn xung đột, do bản năng mong muốn của ý chí của bạn để có được sự thăng thiên. Nhưng tất nhiên của tôi sẽ giành được ưu thế ngay lập tức, vì cả hai ý chí sẽ ở trong tần suất của tôi. "

Quest cảm thấy, thay vì nhìn thấy, một bức tường báo động đang đóng chặt vào anh ta. Anh cố gắng dời mắt đi, để rút tay ra khỏi tay Clason. Với nỗi nhớ cồn cào trong bụng, anh chợt nhận ra rằng mình không thể làm như vậy. Anh ta đã đi quá xa - xa hơn bất kỳ người đàn ông nào ở vị trí của anh ta có quyền đi. Đã cố tình làm suy yếu ý chí của anh ta, dường như bây giờ anh ta đã hoàn toàn bỏ rơi anh ta. Một cảm giác sởn gai ốc sống lưng, cánh tay duỗi ra tê dại, bàn tay run rẩy kịch liệt.

"Thật lộng lẫy!" Clason nói, đột nhiên thả cả mắt và tay ra. "Như tôi đã thấy trước, bạn sẽ có thể điều chỉnh chính mình với tần số rung động của tôi mà không cần nỗ lực. Bây giờ hãy ngồi yên một chỗ; tôi sẽ quay lại trong giây lát."

Trong một giây sau khi cánh cửa đóng lại, Quest vẫn ngồi thụp xuống ghế. Sau đó, anh đứng dậy, lắc mình như một con chó ướt để giải thoát mình khỏi câu thần chú mà anh đã rơi xuống. Điều gì đó ở Clason đã thu hút và đồng thời đẩy lùi anh ta, làm anh ta căng thẳng như một liều thuốc kích thích và khiến tâm trí anh ta bối rối vào lúc anh ta cần sự tỉnh táo hoàn toàn của mọi người.

Ánh sáng vô hình — những tâm trí quái gở — sẽ rung động! Không có gì ở đó để nắm giữ. Những điều này là thực hay tưởng tượng? Keane Clason là một nhà phát minh vĩ đại hay một người điên? Philip sẽ chứng minh là một tên vô lại có thật hay chỉ trong tưởng tượng? Anh ta nên triệu tập sự giúp đỡ, hay tiếp tục một mình?

Niềm tự hào nghề nghiệp nói: khoan đã, đừng là người báo động! Với các đốt ngón tay của mình, Quest gõ vào bàn, nửa mong đợi nó tan chảy dưới ngón tay của mình. Cảm giác và âm thanh của cuộc tiếp xúc đã cho anh ta một khởi đầu kỳ lạ. Ở phía cuối bàn xa hơn có một hộp thư — một lời mời. Từ trong túi của mình, Quest lấy một tờ giấy và viết:

6 thì 4—9: 45A — Đã thuê. Nếu không có báo cáo trong 48 giờ, hãy kẹp chặt.

Để xử lý một phong bì có dán tem và chuyển nó vào cùng với thư gửi đi là công việc chỉ mất vài giây. Nhưng anh ta không quá nhanh. Anh ta vừa trở lại thái độ thơ thẩn thì cánh cửa bật mở và Clason bay vào phòng?

"Chúng ta phải hành động ngay lập tức," nhà phát minh rít lên. "Philip có kế hoạch đóng giao dịch trong vòng một ngày."

Bất chấp bản thân, Quest vẫn nhảy thẳng lên ghế. Clason vỗ vai trấn an.

“Không sao đâu,” anh cười, “Tôi đã sẵn sàng cho anh ta. Chúng ta sẽ di chuyển vào chiều nay và đánh bại anh ta trước mười tám giờ.

"Hãy xem nào." Anh ta dừng lại. "Ồ! Vâng. Tôi đã định giải thích với cậu rằng ngay khi ý chí của Đặc vụ xâm nhập vào cơ thể Điều khiển của anh ta, người sau có thể lại chuyển nó vào cơ thể của một người khác.

"Giờ thì bạn đã hiểu tại sao tôi lại quảng cáo cho một người đàn ông có tính cách đặc biệt? Là Đặc vụ của tôi, tôi muốn bạn nhập vào cơ thể của Philip, và ý chí của bạn phải đủ mạnh để chinh phục anh ta trong trận chiến giành quyền làm chủ sẽ bắt đầu ngay khi bạn xâm nhập vào cơ thể của anh ta. Bạn vẫn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tôi, nhưng ý chí của bạn phải đủ mạnh để vượt qua chính nó. Tôi có thể chỉ đạo bạn, nhưng sức mạnh của bạn phải là của chính bạn. Điều đó rõ ràng, phải không? "

“Tôi nghĩ vậy,” Quest chậm rãi nói. "Nhưng điều gì sẽ xảy ra với tôi sau khi bạn làm thất bại âm mưu của Philip?"

“Đó là phần dễ dàng của quá trình,” Clason mỉm cười; "nhưng tự nhiên bạn cảm thấy lo lắng về điều đó. Tôi chỉ đơn giản là rút ý chí của bạn khỏi Philip, trả nó về cơ thể của chính bạn, và trả cho bạn một phần thưởng mười nghìn đô la."

"Bạn chắc là bạn có thể?"

"Hoàn hảo. Tôi chỉ cần chạm vào tay Philip để lấy lại ý chí của bạn. Sau đó, tôi đắm mình trong bể với công tắc ở cộng. Hành động thẩm thấu sẽ rút cả hai ý chí ra khỏi cơ thể tôi trong giây lát. Nhưng sự hiện diện của hai cơ thể và hai ý chí trong giải pháp cùng nhau tạo ra sự cân bằng, và mỗi người sẽ tìm ra và đi vào cơ thể của chính mình. Sau đó, bạn và tôi leo ra khỏi bể chính xác như chúng ta đang ở phút này. "

“Nếu không phải vì tôi tin rằng mọi thứ đều có thể xảy ra,” Quest lắc đầu, “Tôi muốn nói rằng những tuyên bố của anh về phát minh này thật nực cười.”

"Và bạn không thể bị đổ lỗi," Clason sẵn sàng thừa nhận. "Đồ chơi mô hình này khó thuyết phục. Nhưng hãy đi cùng tôi và tôi sẽ cho bạn thấy Người giải phóng trông như thế nào trong hoạt động thực tế."

Tấm thảm văn phòng che giấu một cánh cửa bẫy tạo ra một cầu thang xoắn ốc. Bên dưới, Clason mở khóa một cánh cửa khác và dẫn đường qua một lối đi hẹp và dài cực kỳ được thắp sáng cách nhau bằng những bóng điện nhỏ. Hiện tại, một cánh cửa khác đã nhường chỗ cho sự khéo léo của nhà phát minh và đóng lại sau lưng họ bằng một cái chug lịch sự. Ở đây bóng tối bao trùm và dữ dội đến nỗi Quest tưởng tượng rằng anh có thể cảm nhận được sức nặng của nó trên vai. Từ độ dốc của lối đi và nhịp đập nghẹt thở của máy móc trên đường đi, anh đoán rằng anh đang ở dưới mặt đất trong một căn phòng nào đó ở phía sau nhà máy.

Anh ta thốt lên một tiếng trầm khi Clason bật đèn chiếu sáng. Không có gì ngạc nhiên khi bóng tối dường như có chất lượng gần như siêu nhiên! Ngay cả ánh sáng trắng cứng của vòng cung ánh sáng ban ngày cũng ghê rợn. Các tia sáng của nó phản xạ lại từ chất lỏng của bể tròn lớn trong một màu sắc chói mắt, trong khi các bức tường và trần nhà màu đen xỉn có khả năng hấp thụ hoàn hảo đến mức vượt quá chiều dài của cánh tay, chúng trở nên vô hình đối với mọi hiệu ứng. Ngay cả cái mỏm đá mà anh ta đứng - vai của cái thùng - đã cho Quest cảm giác rằng để di chuyển sẽ là bước xuống một cái hố không đáy.

Nhưng Clason ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh ta, chỉ vào chỗ này chỗ kia một cách nhanh chóng, lo lắng để chỉ ra rằng Người giải phóng đã được tái tạo một cách trung thực như thế nào từ mô hình. Về mọi khía cạnh, các cách sắp xếp đều giống nhau, với việc ở đây có thêm một tấm ván dài giống như một tấm ván lò xo được kéo dài ra từ giá treo tường đến tận ngăn trung tâm của bể, và từ đầu của nó, một cái thang hẹp được treo xuống. bề mặt của chất lỏng Chartreuse. Một công tắc ném kép được gắn cố định vào bức tường phía trên đế của tấm ván rõ ràng là nguồn điều khiển điện phân.

"Khi bạn ném công tắc sang dấu cộng," Clason nói, chỉ vào dấu hiệu được đánh dấu bằng phấn ở trên, "bạn tạo ra hành động điện phân dữ dội cần thiết để mang lại sự giải phóng. Tất cả thời gian còn lại nó nên được đóng ở dấu trừ, trong để duy trì hành động chống mà tôi đã giải thích cho bạn.

"Bây giờ chúng ta hãy tập luyện lại, để khi thời gian cho buổi biểu diễn thực sự đến, chúng ta có thể chắc chắn sẽ hoàn thành nó mà không gặp trở ngại nào."

“Được rồi, thưa ngài,” Quest gật đầu, choáng váng trước ánh sáng lấp lánh đến mức anh hầu như không nhận thức được những gì mình nói.

"Đầu tiên," Clason nói, chạy nhẹ lên các bậc của tấm ván, "bạn bước ra cuối, như thế này, và bắt đầu xuống thang. Sau đó, bạn hạ mình xuống bể. Chất lỏng bằng nhiệt độ cơ thể; không axit mạnh hoặc ăn da; nó sẽ không gây ra thương tích hoặc khó chịu cho bạn.

"Trong khi đó, tôi giữ liên lạc với bàn tay của bạn cho đến khi bạn trở nên chìm đắm. Bây giờ tâm trí của bạn đang ở trong tôi, hiểu chưa? - đã được chuyển đến Philip, nơi nó sẽ hoạt động như Đại lý của tôi. Thật đơn giản! Nào! và chúng ta sẽ xem xét các chuyển động. "

Quest cảm thấy rùng mình khi lắp cầu. Bực mình với bản thân, anh ta nhún vai cho qua chuyện. Không có rủi ro ở đây. Hơn nữa, đó là một phần công việc hàng ngày của anh ấy để tận dụng cơ hội; anh đã làm như vậy cả trăm lần mà không do dự. Bây giờ anh ta di chuyển tất cả nhanh hơn, như thể tin vào sự độc ác đang chiếm hữu anh ta bất chấp bản thân anh ta.

Trượt qua Clason trên tấm ván, anh ta hạ mình xuống không ngừng nghỉ xuống bậc dưới cùng của thang, trong khi nhà phát minh, cúi đầu xuống, duy trì liên lạc với anh ta.

“Không cần phải ở lại đây,” anh nói trong sự tức giận đột ngột. "Tôi hoàn toàn hiểu mình phải làm gì."

“Tôi đang kiểm tra khả năng nhào lộn của chính mình,” Clason hòa nhã càu nhàu. "Chỉ một phút bây giờ."

Anh ta vặn vẹo như thể đang cố gắng điều chỉnh mình để giữ thăng bằng tốt hơn, nhưng thực tế là để che đi chuyển động của bàn tay còn lại mà anh ta vươn lên và nhấn một nút ở mặt bên của tấm ván. Ngay lập tức cấu trúc, xoay xuống ổ cắm trên tường, đẩy Quest đến thắt lưng trong dung dịch thẩm thấu.

"Vì Chúa, tránh ra!" anh hét lên, cố gắng vặn tay mình ra khỏi cái nắm đầy gân guốc của Clason. "Buông ra, ta nói cho ngươi!"

Nhưng Clason bám chặt như một con đỉa, răng nghiến chặt dưới sức căng. Một lần nữa tấm ván lại bị trượt xuống, và với một tiếng động dữ dội, Quest đã biến mất dưới bề mặt.

Nhanh như một con mèo, Clason trèo lên thang và quay trở lại đế tấm ván, nơi anh ta xóa và hoán đổi các dấu hiệu đánh dấu bằng phấn mà anh ta đã đánh nhầm Quest. Sau đó, với một nụ cười nhếch mép nham hiểm, anh ta ném công tắc sang vị trí trừ, và quay lại quan sát khi tấm ván từ từ chuyển sang vị trí chính xác và chiếc thang trống không có chất lỏng.

Đôi khi, anh ta đứng nhìn chằm chằm vào những vòng màu lấp lánh của cái thùng phân ly của mình như một phù thủy nào đó trên vạc của cô ấy, môi anh ta hoạt động, tay anh ta nắm chặt và mở ra như xúc tu của một con thủy quái nào đó. Sau đó, như thể câu thần chú đột ngột bị phá vỡ, anh quay gót và tắt đèn. Khi anh ta chạy nhanh xuống lối đi về phía văn phòng của mình, khóa gió hút cánh cửa vào tiếng ồn ào của nó với một tiếng còi đáng ngại.

Trong nháy mắt, khi linh hồn bị cùm của Quest quằn quại trong nơi ở mới, anh biết rằng mình đang bị trói buộc với một tên vô lại. Vô hình và không tiếng nói, anh vẫn chiến đấu điên cuồng vì sự tự do mà bản năng ngàn đời cần thiết đối với anh.

Đồng thời anh cũng tức giận với bản thân vì đã bị lừa như một cậu học sinh ngây thơ. Cái ổ cắm bằng ván, cái nút đã vấp phải lò xo nâng đỡ, buổi diễn tập giả, sự điều chỉnh ý chí của anh ta thành ý chí của Clason - từng bước, toàn bộ âm mưu xảo quyệt tự mở ra cho anh ta bây giờ.

Nhưng mục đích đằng sau hành động phản diện này là gì? Chỉ có một câu trả lời dường như có thể. Keane phải là người muốn bán Máy chiếu Tử thần, Philip là người muốn làm thất bại giao dịch quái ác! Và Nhiệm vụ của Sở Mật vụ - anh ta là công cụ để ép buộc việc bán hàng.

Với tiếng hét không thành tiếng của cơn thịnh nộ, ý chí của Quest sẽ tự lao vào Keane. Hai người gặp nhau như những con bò đực tức giận, và trong một khoảnh khắc quá ngắn ngủi để được hình dung như một khoảng thời gian trôi đi mà họ đã sẵn sàng bất động. Nhưng hai ý chí không thể tồn tại ngang nhau trong một cơ thể duy nhất, và trong trường hợp này, sự rung động của cả hai là của Clason. Nhiệm vụ đã thách thức Master Will. Anh ấy không thể làm gì hơn. Nó ném anh ta lại, nghiền nát anh ta như bọt, nén anh ta đến tỷ lệ của một nguyên tử trong nền ý thức của anh ta. Cuộc xung đột ngắn ngủi và bất bình đẳng đến mức trong hơi thở tiếp theo, Clason đã quên mất sự hiện diện của ý chí bị đánh cắp trong anh ta. Khi anh ta sẵn sàng sử dụng Đặc vụ của mình, đó sẽ là thời gian đủ để triệu hồi anh ta!

Bất chấp sự đàn áp này, Quest bắt đầu lờ mờ nhìn thấy qua đôi mắt kỳ lạ, và nghe mơ hồ bằng đôi tai không phải của mình. Cảm giác, xúc tu, một số loại ống dẫn vô hình nào đó đã mang những xung lực suy nghĩ đến anh ta từ Ý chí của Chủ nhân. Anh ta nhận được những ấn tượng này một cách sống động, nhưng những ấn tượng mà anh ta mang lại lại quá yếu ớt, do sự phụ thuộc vào ý chí của anh ta, đến nỗi Clason hoàn toàn vô thức trước bất kỳ phản ứng nào. Quest không đủ để một nhà khoa học ngạc nhiên về khả năng của một bộ óc quái gở trong việc trải nghiệm những ấn tượng cảm giác trong cơ thể của một kẻ khác. Anh chỉ mừng vì bóng tối và sự im lặng ngày càng ít đi. Rất, rất chậm, anh ta thức tỉnh với một loại ý thức mới - ý thức về Bản ngã của người khác. Anh ghét và ghê tởm cái Tôi đó, nhưng nó còn tốt hơn sự trống trải khủng khiếp trước đó.

Đột nhiên, khi ánh sáng trở nên sáng hơn và nghe rõ ràng và dứt khoát hơn, một yếu tố mới bước vào - yếu tố hy vọng. Lúc đầu, điều đó thật yếu ớt: gợi ý duy nhất của nó là một lúc nào đó, bằng cách nào đó, anh ta có thể thoát khỏi nhà tù này. Nhưng nó giống như nước đối với một cái cây khô héo. Nó làm cho ý chí của anh ta mở rộng, để kéo dài cảm giác của nó, để ép mạnh hơn một chút vào đống đổ nát của Master Will.

Bây giờ một bất ngờ khác lại đến với anh ta. Anh ấy đã di chuyển! Đó là, cơ thể của Clason đang di chuyển theo một kiểu vận chuyển nào đó, đang luồn lách qua những con phố đông đúc. Cửa hàng, tòa nhà, xe buýt, con người — Quest nhớ chúng xa xôi như những thứ anh đã biết hàng nghìn năm trước. Người lái xe quay đầu lại, và dáng vẻ của anh ta có vẻ rất quen thuộc.

Giờ đây, một luồng suy nghĩ ngoại lai đã át đi chính bản thân anh. Chúng là một thứ tràn ra khỏi tâm trí của Clason. Họ chạy dọc theo những sợi dây dẫn ràng buộc hai ý chí lại với nhau, nhưng chỉ có Quest là có ý thức về chuyển động này.

Tâm trí của Keane hướng về anh trai Philip: điều đó đặc biệt rõ ràng. Và có điều gì đó về một cuộc điện thoại. Đúng vậy, Keane đã gọi điện báo cảnh sát, cải trang giọng nói, từ chối tiết lộ tên của mình. Anh ta nói rằng một người đàn ông tên là Philip Clason đang gặp rắc rối và đã nói với họ nơi để tìm anh ta. Sau đó, cảnh sát đã gọi điện thoại cho nhà máy, và Keane đã giả vờ kinh ngạc và báo động khi biết tin này. Đó là lý do tại sao anh ta ở đây bây giờ - anh ta đang trên đường giao cấu với cảnh sát. Và anh ta cười khúc khích - cười khúc khích vì anh ta đã đánh lừa được Quest và cảnh sát, và bởi vì giờ đây hàng trăm triệu đô la gần như đã nằm trong tầm tay anh ta.

Khi đến gần, chiếc xe rẽ vào một góc và lao tới trước một trong những dãy nhà gác xép ở một khu vực của thành phố mà Quest không thể nhận ra. Khi Clason bước lên vỉa hè, Quest đau đớn nhận ra hơn bao giờ hết về sự bất lực của mình để ảnh hưởng đến mức độ co giật của cơ bắp đến hành vi của cơ thể thù địch này, nơi anh đã cho phép mình bị mắc kẹt. Trong sự yếu đuối của mình, anh cảm thấy bản thân mình đang co lại, gần như trở nên hư vô dưới áp lực bất cẩn của Master Will.

Clason tình cờ liếc nhìn đồng hồ, và ba người đàn ông tụ tập về phía anh từ nhiều hướng. Không có gì để phân biệt họ với bất kỳ ai khác trên đường phố, nhưng dọc theo đường dẫn, Quest cho rằng họ là thám tử và họ đến đó theo hẹn với Keane Clason.

"Tầng nào?" hỏi sau đó, với một sự phấn khích mà Quest cảm thấy ngay lập tức là giả vờ thuần túy. "Bạn có chắc họ đã không tinh thần anh ta đi?"

"Đừng lo," trưởng nhóm thám tử đáp. "Con hẻm và mái nhà có mái che. Chúng tôi sẽ tự lo phần còn lại."

Nhón gót, họ leo lên ba bậc cầu thang dài trong ánh sáng nửa vời. Clason cố kìm chế như thể sợ hãi. Anh ta là một diễn viên giỏi, và Quest cảm thấy cơ thể co rút và do dự khi anh cúi xuống và cúi xuống theo sự đánh thức của các thám tử, giả vờ kinh hãi về những gì sắp xảy ra, mặc dù anh ta biết - và Quest biết anh ta biết - điều đó sẽ không có sự phản kháng nào ở đó - rằng Philip sẽ được tìm thấy một mình giống hệt như khi anh ta bị những tên côn đồ được thuê của Keane bỏ lại.

Trên hạ cánh hàng đầu Burke, người dẫn đầu, dừng lại để đếm các cánh cửa từ trước ra sau.

“Đây là nó,” anh thì thầm với đồng nghiệp cổ bò ngay sau anh.

Người kia gật đầu, và cúi người dựa lưng vào bức tường đối diện trong khi những người bạn đồng hành của anh ta đã đặt mình vào vị trí để băng qua phòng vào thời điểm cánh cửa nhường chỗ.

Quest khao khát có được sức mạnh để đá bay chủ nhân đạo đức giả của mình khi anh ta vẫn cố kìm nén, thu mình lại trên cầu thang, đóng giả của mình đến giới hạn. Sau đó, cánh cửa bay vào với một tiếng thét chói tai dưới sự tấn công của con người đập mạnh vào người, và ngang qua nó khiến hai thám tử khác bị thương trong một đám mây bụi cổ xưa.

"Anh ta đây rồi!" ai đó hét lên.

"Phil! Phil!" Giọng của Keane Clason khá run vì xúc động giả tạo khi anh ta chạy vào phòng và ném mình vào một người đàn ông đang bị trói chặt vào chiếc ghế bọc, thứ này lại bị nhét vào giữa những đồ đạc được cất giữ khác.

Nhưng Philip đã quá chặt chẽ để trả lời, và khi Burke cắt dây thừng từ ngực của mình, anh ta ngã về phía trước trong tình trạng gục ngã. Nằm dài trên một chiếc ghế dài, anh ta sớm có dấu hiệu phản ứng khi được xoa bóp nhanh bắt đầu khôi phục tuần hoàn cho các chi bị co cứng của anh ta. Đột nhiên anh ta ngồi dậy và đẩy những người cứu hộ của mình sang một bên.

"Mấy giờ rồi?" anh ta yêu cầu với một không khí báo động.

“Một giờ,” Keane trả lời trước khi bất kỳ ai khác kịp trả lời, vỗ vai anh trai mình một cách trìu mến trong khi Quest đang quằn quại với sự phẫn nộ. "Bởi Jove! Phil, thật tuyệt vời khi chúng tôi đến với bạn kịp thời. Thực sự, làm thế nào - bạn không bị thương?"

"Không," Philip càu nhàu, "vừa mới ngủ dậy. Ngày mai tôi sẽ khỏe lại như thường."

"Nếu bạn cảm thấy bình đẳng với nó," Burke đề nghị, "Tôi ước bạn sẽ nói cho tôi biết ngắn gọn làm thế nào bạn đến đây. Bạn có biết động cơ đằng sau cuộc tình này không? Bạn có nhận ra bất kỳ kẻ cướp xác nào không?"

Philip cau mày và lắc đầu.

“Trưa hôm qua,” anh ta chậm rãi nói, “Tôi bắt chuyến Airline Express chở tám hành khách đến Cleveland để đi công tác. Có ba hành khách khác trong khoang — hai người đàn ông và một phụ nữ. Ngay lập tức, tôi lấy ra một hồ sơ thư từ và đang chạy tới một số chữ cái. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang tiếp cận mặt đất trong trạng thái tâm trí kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua. Đầu tôi như vỡ ra, và mọi thứ trông không thực đối với tôi. Có vẻ như tôi đang xuống một hành tinh mới nào đó. "

"Ý anh là con tàu đang lướt xuống đất liền?"

"Không, không. Tôi đang bị treo trên một chiếc dù .... Nhân tiện, bây giờ tôi đang ở đâu?"

"Trong căn gác xép ở Đại lộ Munson."

"Ở Chicago?"

Burke gật đầu.

“Tôi đã đoán nhiều như vậy,” Philip cau mày. "Bạn thấy đấy, tôi đi xuống một cánh đồng, và sau đó trước khi tôi có thể tự thoát khỏi cạm bẫy của mình, tôi đã bị một nhóm đàn ông vồ vào — kéo lên và bịt mắt — tôi biết họ đã đưa tôi đi một quãng đường dài bằng ô tô, nhưng Tôi không còn thấy gì nữa cho đến khi họ xé khăn bịt mắt ra khỏi mắt tôi khi họ để tôi ở đây. "

"Và họ đều là những người xa lạ đối với bạn?"

"Có - những thứ mà tôi đã thấy."

"Vừa rồi vẫn chưa đủ sao, Burke?" Keane ngắt lời, và Quest nhận được một ấn tượng về sự lo lắng không rõ ràng trong giọng điệu của nhà phát minh. "Sau khi nghỉ ngơi tốt, anh ấy chắc chắn sẽ nhớ lại những điều đã thoát khỏi anh ấy bây giờ."

“Chờ một phút,” thám tử gật đầu, quay lại Philip. "Bạn có thể nghĩ ra không có lý do chính đáng nào cho cuộc tấn công này không? Không ai có thể có lợi bằng cách đưa bạn tạm thời ra khỏi con đường?"

Philip bắt đầu sợ hãi. Sau đó, anh đứng trên đôi chân của mình, nắm chặt lấy cánh tay của anh trai mình.

"Keane!" anh ta cầu xin, "Keane! Chuyện gì đã xảy ra? Tôi biết, tôi biết! Đó là Máy chiếu."

"Nước uống!" Keane gầm lên, và Quest cảm thấy sự hoảng sợ bao trùm khắp người khi cố gắng đánh chết anh trai mình. "Ai đó mang nước đến! Anh ấy cần nó!"

Đồng thời anh ta chộp lấy tay Philip một nắm thép. Ngay lập tức đôi mắt hoang dại của người sau trở nên bình tĩnh, vẻ ửng hồng trên khuôn mặt thư thái của anh ta, và anh ta yếu ớt ngồi xuống trên ghế sa lông.

Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Quest đã xâm nhập vào cơ thể của Philip và đối đầu với ý chí của anh ta bằng một nhiệt huyết chiến thắng và quyết liệt. Hiện tại, ý chí của anh ta sẽ có quyền chỉ huy một cơ thể để chiến đấu với con quái vật Điều khiển của anh ta.

Với cảm giác khinh bỉ, anh ta vấp phải sự phản kháng của Philip và đẩy anh ta lùi lại một cách tàn nhẫn, đè bẹp và nén ý chí đấu tranh yếu ớt của anh ta. Và khi Philip nhượng bộ, Quest cảm thấy ý chí của chính mình mở rộng ra bình thường, chiếm hữu cơ thể vay mượn với lòng tham đói khát, và lóe lên từ đôi mắt đã mờ của nó tia sáng của tuổi trẻ.

Burke ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào sự thay đổi nhanh chóng của kính vạn hoa trong biểu hiện của người đàn ông được cứu. Những ánh sáng và bóng tối kỳ lạ tiếp tục lướt qua mặt Philip khi cuộc xâm lược của Quest nhằm vào anh ta, nhưng với tần suất giảm dần khiến Keane nhanh chóng đảm bảo với Keane rằng Đặc vụ của anh ta đang thắt chặt lệnh của anh ta.

Những người phụ tá trẻ tuổi của Burke đứng đầy mê hoặc, miệng anh ta hớn hở. Người kia nói với cấp trên một cách cảnh giác:

"Dope, ơ!"

"Không!" Burke đáp, nhún mình ra khỏi trạng thái xuất thần. "Sốc."

Thời lượng thực sự của cuộc xung đột ở Philip là ít hơn ba giây. Mọi chuyện sẽ ngắn gọn hơn nếu Quest cố gắng hết sức. Nhưng những cảm giác của anh ấy khi lần đầu tiên bước vào môi trường sống mới này dưới sự thúc đẩy của Keane thật kỳ lạ và kỳ lạ đến mức anh ấy đang chìm trong sự kỳ thú của trải nghiệm này. Do đó, trong thời gian ngắn đó, Philip đã có thể chiến đấu chống lại sự xâm lược của ý chí xâm lược.

Trong giây tiếp theo, Quest trở nên có ý thức về cuộc kháng chiến. Bị thúc giục bởi Quyền kiểm soát của anh ta, anh ta phải đẩy Philip lại và dập tắt anh ta; nhưng sự cảm thông của anh dành cho đối thủ và lòng căm thù Keane đã khiến anh bất ngờ nổi dậy. Anh ta muốn không vâng lời Master Will, rút lui, để Philip tự mình chỉ huy. Nhưng anh ta chỉ có thể tiếp tục, không sẵn sàng đẩy lùi ý chí của Philip mặc cho sự dằn vặt và bối rối không thể diễn tả được trong chính anh ta. Sau đó, với cảm giác rằng mình tồi tệ hơn gấp mười lần so với con ma cà rồng vô nhân đạo nhất, anh đã chiếm hữu hoàn toàn cơ thể mượn của mình.

“Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà ngay bây giờ,” Keane nói với Burke một cách điềm đạm. "Như anh thấy đấy, anh ấy cần ngủ thêm một chút. Trong khi đó, nếu anh có dịp gọi cho tôi, tôi sẽ có mặt ở nhà máy."

Đối với tâm trí trẻ trung của Đặc vụ, đã quen với sự nhẹ nhàng của một vóc dáng lực lưỡng, cơ thể khi di chuyển xuống cầu thang lên chiếc limousine có vẻ nặng nề và khó xử một cách kỳ lạ.

"Tôi đã hoàn thành rất tốt, Keane," anh nói với đôi môi của Philip khi chiếc xe đang chạy.

"Bah!" Keane khịt mũi, "bạn đã có một sự sợ hãi, vậy thôi. Hãy đi ngủ khi bạn về đến nhà và ngủ cho đến chín giờ tối nay. Lúc mười giờ một người đàn ông tên là Tiến sĩ Nukharin sẽ gọi cho bạn. Anh ta sẽ chở bạn đến một nhà để xe, rời đi xe, và chuyển đến một cái khác cách đó vài dãy nhà.

"Ở gần Marbleton, bạn sẽ tìm thấy một chiếc máy bay được cắm trên một bãi đất trống. Nukharin là một phi công có khả năng. Anh ấy sẽ bay ngược về phía đông nam dọc theo bờ hồ để đến điểm hẹn. Bạn sẽ đến nơi khoảng 12 giờ 30 phút. Bài kiểm tra được thiết lập cho một o ' cái đồng hồ."

Nhiệm vụ được lắng nghe trong trạng thái bực bội. Thiếu sức mạnh để chống lại sự Kiểm soát của mình, anh ta chỉ có thể sôi sục trong cơ thể Philip như một sinh vật hoang dã bị bao vây bởi những thanh thép.

"Hãy mang theo bên mình," Keane nói tiếp, "bộ giấy tờ mà cô đã lấy từ két sắt trong văn phòng của tôi. Giữ bộ kia để sẵn sàng giao cho Nukharin vào ngày mai, sau khi anh ta đã nghiên cứu kết quả của bài kiểm tra và đã đã thông báo cho Paris phát hành một trăm triệu đô la tiền mặt để giao hàng tại văn phòng Loop của bạn lúc 3 giờ chiều "

Lòng tham giết người của người đàn ông đã làm điên cuồng Quest. Anh ta cố gắng vùng dậy, ý chí của anh ta trằn trọc như một vật thể xác, đập mạnh ether như một con cá mập bị thương trên biển. Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy rằng mình sắp phá vỡ những ràng buộc mà con quỷ Kiểm soát của anh ta đã dệt nên xung quanh anh ta. Anh ta chống lại một cách dữ dội đến mức ý chí non nớt và giống như bào tử của Philip đã trỗi dậy một cách hoàn hảo từ sự đen tối và cùng anh ta tham gia vào cuộc đấu tranh vô vọng. Nhưng dọc theo các ống dẫn đã suy yếu vẫn còn xâu chuỗi Nhiệm vụ với Bậc thầy, Will Keane bắt gặp sự thôi thúc của cuộc binh biến, và đôi mắt của anh ta vụt tắt lửa khi anh ta phản công bằng một cú sốc ý chí làm tê liệt Đặc vụ ngỗ ngược của anh ta.

"Nghe này! Đồ con chó thút thít," anh ta gầm gừ. "Hãy nghĩ như tôi nói với bạn — và không gì nữa! Bạn sẽ xin lỗi Tiến sĩ Nukharin vì trước đây bạn đã không muốn bán Máy chiếu. Bạn sẽ nói với anh ấy rằng tôi có lỗi - điều đó tôi đã cố chấp - nhưng bạn đã tìm thấy một cách để buộc tôi tuân thủ. Bạn hiểu không? "

Nhiệm vụ không thể tìm thấy từ nào. Với cái đầu của Philip, anh ta ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó chiếc xe dừng lại và người tài xế đã mở cửa.

Tiến sĩ Nukharin bay cao bất chấp khối lượng mây tích thường làm giảm tầm nhìn xuống 0. Anh chỉ cần đi theo bờ hồ để đến đích, và chỉ cần thoáng nhìn thấy mặt nước là đủ để giữ anh trên đường đi của mình.

Ở băng ghế sau, Philip gập người, cơ thể anh đổ nát dưới sức nặng của sự tuyệt vọng của Quest. Trong nhiều giờ sau đó đã trôi qua một cách mơ hồ, hy vọng bằng cách nào đó có thể ngăn chặn giao dịch khủng khiếp này đang đẩy thế giới đến ngày diệt vong, nghĩ rằng anh ta có thể phát triển đủ mạnh để tự giải thoát và giải phóng Philip khỏi sự thống trị của người anh trai vô lương tâm của mình. Mặc dù một hành động như vậy sẽ khiến ý chí của chính mình vĩnh viễn tách rời khỏi cơ thể của mình, nhưng anh ấy đã sẵn sàng và lo lắng để thực hiện sự hy sinh.

Đột nhiên tiếng va chạm của động cơ dừng lại và Nukharin lao con tàu lên theo đường xoắn ốc. Nhiệm vụ chưa bao giờ xuất hiện trước đây, và khoảng thời gian dài chìm trong bóng tối trong công việc lặt vặt của ác quỷ này đối với anh ta giống như một chuyến đi đến diệt vong trong một đường đạn nóng trắng.

Tâm trí anh dường như đi ra ngoài theo một đường xoắn ốc vĩ đại phía sau con tàu đang hạ xuống. Anh ta cảm thấy rằng anh ta đã đột ngột vượt qua một kinh tuyến vũ trụ nào đó để đến một phương diện tồn tại mới, nơi anh ta được thay đổi thành khí, nhưng vẫn tiếp tục có khả năng suy nghĩ. Nhưng ngay cả ở đây, nỗi ám ảnh của anh vẫn không thay đổi. Keane Clason — kẻ lừa đảo, kẻ phản bội, kẻ tội phạm không đội trời chung — phải bị tiêu diệt!

"Tôi sẽ bắt được anh ta!" tuyên bố Quest bằng những từ ngữ không kém phần thực tế vì không có âm thanh. "Tôi sẽ theo dõi anh ta đến cuối không gian và đưa anh ta vào tài khoản!"

Sau đó, bánh xe chạm đất và những sự thật trần trụi, lạnh lẽo về số phận của anh ta lao vào anh ta với lực gấp đôi. Anh cảm thấy gần hết giây Kiểm soát của mình trước khi anh nhận ra anh qua con mắt của Philip. Với cảm giác như bị dao đâm, anh nhận ra rằng bây giờ anh phải nói, đóng vai của mình, trở thành kẻ đạo đức giả không máu mủ mà Keane Clason đã chọn để làm anh. Thứ tự im lặng dâng lên các đường ống dẫn đủ kịp thời; anh ta trả lời như một động cơ tự động tuân theo áp lực của một nút bấm.

"Chà, bác sĩ," Philip cười khúc khích với một người cùi xảo quyệt, "đây là tòa tháp ma thuật, đúng như lời tôi đã hứa với ông. Chúng tôi sẽ chạy nó trong tích tắc. Bài kiểm tra này sẽ rất sinh động và kết luận không khó - Người hoài nghi đầu óc như bạn có thể nêu ra một câu hỏi. "

"Bạn hiểu lầm tôi," Nukharin đáp lại bằng một giọng đầy thương tích. "Theo như tôi lo ngại thì thủ tục này chỉ là hình thức, nhưng cũng không kém phần cần thiết. Giả sử rằng tôi phải tiêu một trăm triệu tiền của chính phủ và việc mua bán chứng tỏ là vô giá trị? Bạn có thể đoán rằng sự điên rồ của tôi sẽ khiến tôi phải trả giá đắt. . "

Keane Clason đang đợi trên bệ của một chiếc xe tải khổng lồ, động cơ của nó đang chạy không tải. Tất cả các thiết bị đều ở trạng thái sẵn sàng ngoại trừ ba phần có thể tháo lắp của tháp vẫn chưa được đưa vào vị trí.

"Một trong những người đẹp của DP," Philip vui vẻ nói với Bác sĩ, trong khi Keane cười ranh mãnh với chính mình, "là chiếc máy nổ cỡ pint này cung cấp tất cả dòng điện cần thiết cho cuộc kiểm tra. Chúng tôi chọn nguồn điện cho chiếc radio của mình ngay thôi của không khí nhờ bẫy sóng và mensurator do đứa em trai sáng sủa này của tôi phát minh ra, "và anh vỗ tay vỗ lưng Keane một cách kiên nhẫn.

“Vâng, ah — Tiến sĩ Nukharin,” Keane rụt rè mạo hiểm, và ngay lúc đó Quest trải qua nỗi hận thù đỏ đang hoành hành khiến đàn ông phải giết người. "Philip đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chỉ sử dụng thiết bị này như một mối đe dọa để kiểm soát tham vọng của các cường quốc lớn hơn."

"Tất nhiên rồi!" Bác sĩ vui lòng trả lời. "Nhưng bây giờ chúng ta hãy làm bài kiểm tra. Ngay cả vào ban đêm, tôi cũng không quá thích những màn biểu diễn ngoài trời này."

Chiều cao của tháp khi chúng chạy các phần trên vào đúng vị trí là 40 feet. Khi tất cả các kết nối đã được kiểm tra, đầu tiên là Keane, sau đó là Philip, người lãnh đạo trước đây là Nukharin aloft.

Khi cao trào của âm mưu của anh ta đến gần, sự phấn khích của Keane giáp với trạng thái xúc tác, gợi ý về điều đó đến một cách bối rối thông qua các đường dẫn đến Quest. Với một sự hài lòng đặc biệt, anh ta cảm thấy rằng Keane đang đau khổ. Hàm của nhà phát minh trở nên cứng nhắc, như thể máu của ông ta đã chuyển thành không khí lỏng và làm ông ta đông cứng lại, và ông ta gặp khó khăn trong việc điều khiển chuyển động của cánh tay.

Bây giờ anh đã sợ! Thực sự sợ, lần này. Quest đã bắt đầu quá rõ ràng để nghi ngờ ý nghĩa của nó. Đây không phải là giả tạo! Keane đang nghi ngờ cỗ máy của chính mình, sợ rằng trong cuộc khủng hoảng, một số yếu tố trong cơ chế được tính toán kỹ lưỡng có thể không hoạt động, do đó đã lừa anh ta về số tiền bằng máu mà trái tim anh ta đã đặt. Sau đó, anh ấy đang nói, và ngay cả Nukharin cũng nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh ấy:

"Chín ống này, trông giống như một dãy nòng súng, được đúc từ hồ silicon. Mỗi ống bắn ra một chùm ánh sáng vô hình và một phi tiêu vô tuyến có cùng độ dài sóng. Hiệu ứng phá hủy phụ thuộc chủ yếu vào độ chính xác của sự đồng bộ hóa này."

Bác sĩ nói: “Một câu hỏi xảy ra với tôi:“ Liệu những người khác có thể điều khiển chiếc máy thành công như bạn có thể không? ”

"Thật là ngu ngốc," Keane huyên thuyên, gần như mất kiểm soát giọng nói của mình, "hoàn toàn là bằng chứng ngu ngốc. Chắc chắn ở đất nước bạn có các nhà khoa học có thể làm theo chỉ dẫn bằng văn bản! Không cần thiết nữa."

"Tốt lắm," Nukharin nhún vai. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có khó khăn không lường trước được có thể phát sinh trong trường hợp khẩn cấp."

"Bạn có thấy bộ thiết lập phạm vi này không?" Keane nói tiếp. "Sợi chỉ trên trục thẳng đứng cho phép chúng tôi không chỉ giới hạn phạm vi bằng cách đặt các chùm tia xuống đất, mà còn có thể tháo rời và Máy chiếu quay theo hình tròn phẳng cho phạm vi tối đa."

"Và không có nguy cơ máy bị trục trặc - phá hủy bản thân và chúng ta chứ?" Nukharin đề nghị.

"Không có gì cả, bác sĩ. Không có lực nổ và không có điện áp lớn liên quan. Miễn là chúng tôi đứng lại phía sau họng súng, chúng tôi không có gì phải sợ hãi.

"Bây giờ hãy nhìn xem. Tôi đã đặt micromet ở độ cao ba trăm thước Anh, nó sẽ vừa đủ che đi đoạn giữa chúng tôi và hồ nước. Tôi sẽ cắt một dải đất cho bạn — và mọi bụi cây, mọi ngọn cỏ, mọi côn trùng trong dải đất này sẽ khô héo thành tro trong nháy mắt. Sự hủy diệt sẽ là tuyệt đối. "

"Hãy tiếp tục," Nukharin nói một cách dứt khoát.

Keane kéo một cần gạt trong khe của nó, sau đó ấn nó xuống ổ khóa của nó khi pin chiếu của anh ấy xoay theo hướng hồ ở góc mong muốn. Sau đó, với một tay đặt trên một đòn bẩy khác, anh ta nhấn một nút điện.

Ở các nút điều khiển bên dưới, một bóng đèn nhấp nháy và tắt. Tín hiệu là không cần thiết, vì Quest đã nhận được lệnh im lặng từ Master Will. Một nỗi sợ hãi băng giá gắn chặt vào anh ta. Anh ta phải tuân theo mệnh lệnh bất thành văn; anh ta không có ý chí của riêng mình để chống lại. Thử nghiệm sẽ thành công; Máy chiếu sẽ được bán; thế giới sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Và anh ta, Owen Quest, sẽ là kẻ hủy diệt, kẻ giết người, kẻ ngốc yếu ớt đã biến điều kinh dị này trở thành hiện thực.

Tất cả những điều này lướt qua tâm trí của Đặc vụ chỉ trong tích tắc khiến anh ta phải đưa tay của Philip ra, đóng công tắc máy nổ và bật đèn xen kẽ trong vỏ qua bộ lọc đồng hồ.

Trong năm giây gián đoạn, anh chờ đợi, trong một cơn sốt nổi dậy mà ý chí tê liệt khiến anh không thể hành động được. Sau đó, một lần nữa lệnh phát ra trong anh ta, bóng đèn tín hiệu nhấp nháy, và anh ta đảo ngược chuyển động của mình vào thời điểm trước đó.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Philip khi Quest cảm thấy chiếc thang rung chuyển dưới chân đang đi xuống. Anh khao khát có được sức mạnh để quật Keane Clason xuống đất và bật Máy chiếu về phía anh. Nhưng với một tình huống trớ trêu khủng khiếp, Master Will đã buộc anh ta đứng dậy, và nói với một giọng điệu làm héo mòn bản lĩnh đàn ông trong anh ta.

"Hãy đến," Philip nói với giọng hân hoan với Nukharin, "và tôi sẽ cho bạn thấy rằng các phát minh của Clason hoạt động tốt như chúng phát ra âm thanh."

Đèn pin trong tay, anh ta bắt đầu đi về phía hồ với Nukharin và anh trai của anh ta ở gần phía sau anh ta. Hai mươi bước, và đồng cỏ dài đột nhiên biến mất dưới chân họ.

"Thấy đó!" Philip hào hứng thì thầm, vẫy đèn từ bên này sang bên kia để cho thấy vùng đất rộng 40 mét trải dài trước mặt họ. "Không một dấu vết sự sống còn sót lại, không một ngọn cỏ - không gì khác ngoài cát bụi!"

Đáp lại duy nhất là một âm thanh ùng ục phát ra từ cổ họng Nukharin.

"Nhìn!" Quest hình thành từ bằng đôi môi của Philip dưới sự thúc giục của Master Will. "Đây là một bụi cây cao. Bạn nhìn thấy gì bây giờ? Chỉ một muỗng cà phê tro. Khi bạn kiểm tra tàn tích dưới ánh sáng ban ngày, bạn sẽ thấy rằng ngay cả phần rễ đã bị phân hủy đến độ sâu hai feet."

"Đủ rồi," Nukharin kinh hãi kêu lên. "Thỏa thuận đã kết thúc."

Khuôn mặt anh ta co lại vì sợ hãi. Không nói thêm lời nào, anh quay ngoắt và bỏ chạy về phía máy bay của mình. Philip bắt đầu như thể để làm theo.

"Dừng lại! Đồ lười biếng," Keane gầm gừ, người mà sự bình tĩnh đã trở lại với kết quả thành công của bài kiểm tra. "Tôi có ích cho công ty của bạn, mặc dù bạn cũng là một kẻ hèn nhát như người bạn Slavic của chúng tôi."

Nhát gan! Người biểu tình đốt Quest như một con goad rực lửa. Một trong những đường nét đẹp đẽ, vô hình ràng buộc anh ta theo ý chí của Keane Clason bị cắt đứt, và ý chí của chính anh ta bùng nổ thành hành động như một tiếng sét. Với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên, anh quay phắt lấy Philip, chiếc đèn pin nằm gọn trong tay anh. Nhưng Keane vẫn nhanh hơn. Một chiếc kẹp trên cổ tay khiến vũ khí bay. Sau đó Philip quay người lùi lại sau một cú đá vào bụng, và đôi tay nắm chặt của anh đập vào không khí khi anh chìm trong cát bụi bất tỉnh.

Với một sự giằng co dữ dội, Quest nâng cơ thể của Philip lên tư thế ngồi. Điện thoại đổ chuông, và nhờ sức kéo của những sợi ý chí, anh biết rằng Keane đang ở đầu dây bên kia. Cơ thể của Philip đã suy sụp dưới sức căng của phần mà nó buộc phải thi đấu, và cú đánh đêm trước càng làm nó yếu đi. Bây giờ anh ấy ngồi đung đưa đầu mình một cách đau đớn giữa hai bàn tay. Nhưng Quest tuyệt đối nhấc bổng anh ta lên, và anh ta loạng choạng băng qua phòng.

“Xin chào!”, Anh ta nói với giọng khàn khàn.

"Biến cái quái gì ra đây đến nhà máy!" Keane hét lên, và tiếng va chạm của người nhận đã nhấn mạnh mệnh lệnh.

Lúc đó là một giờ khi Philip quay chiếc sedan của mình vào đại lộ Olmstead. Lúc 3 giờ, Quest phản ánh khi chiếc xe cháy xém trên vỉa hè, anh phải có mặt tại văn phòng trung tâm thành phố để giao giấy tờ và nhận tiền.

Sau đó, anh đối mặt với Keane, quay cuồng với sự hận thù tỏa ra từ đôi mắt buộc tội của người sau.

"Hai lần vượt qua tôi, ơ!" Giọng nói đó là một tiếng gầm gừ trầm thấp, và khi anh ta nói, Keane đã đập mạnh phần thừa trên bàn của anh ta. "Nhưng bạn sẽ không thoát khỏi nó - cả hai người đều không!"

Sự suy sụp, hy vọng, sợ hãi, kỳ diệu đã cướp đi quyền năng nói của Quest. Nhưng anh ta quay cuồng sau bàn làm việc với bạo lực bất ngờ đến nỗi Keane loạng choạng quay lại trong cảnh báo. Sau đó, anh ta đang ngấu nghiến những tiêu đề gào thét của tờ báo. Ba giây, giống như một sự phơi sáng chậm, và mọi lời nói về tin tức tuyệt vời của Kỷ lục gia đã khắc sâu vào tâm trí anh ta như thể với chất ăn da:

DOOM RA MẮT ADRIFT TRÊN LAKE

Bác sĩ bối rối trước tình trạng của năm thi thể được tìm thấy trong nghề thủ công

Khu vực bị tàn phá trên bờ biển được cho là có bi kịch

THAW HARBOR, IND., June 6.—Five Chicago sportsmen, most of them prominent in business and society, perished in the early hours this morning while returning in the launch of A. Gaston Andrews from a weekend camping party near Hook Spit on the Michigan shore.

The boat was towed into this port at daybreak by the Interlake Tug Mordecai after being found adrift less than a mile off shore. According to Captain Goff of the Mordecai the death craft carried no lights and he barely avoided running her down. The weather along the Indiana shore was perfect throughout the night and there is nothing to indicate that the launch was in trouble at any time. The bodies are unmarked, and this little community is agog with rumors ranging all the way from murder and suicide to the supernatural.

Dr. JM Addis of Thaw Harbor, the first physician to examine the bodies, says that they appear to have suffered some violent electro-chemical action the nature of which cannot be determined at the moment. This statement is considered significant in view of the reported discovery ashore of a large blighted area almost directly opposite the point where the launch was found. Joseph Sleichert, a farmer who lives in that vicinity, reports that this patch of ground extending back from the lakeshore was completely stripped of vegetation overnight. He ascribes the damage to some unknown insect pest. Others say that the condition of the ground indicates that it has been burned at incinerator temperatures. Nothing is left of the soil but a blue powder.

Philip đối mặt với anh trai mình với đôi mắt đờ đẫn vì đau đớn.

"Ngươi đã biến ta thành kẻ sát nhân!" Quest cố gắng thốt ra từ trong tiếng thở hổn hển đau đớn.

Nhưng Keane quay lại với anh ta như một con chó dại.

"Bạn đã làm điều đó - chính bạn đã làm điều đó! Bạn đã giả mạo Máy chiếu. Bạn đã cố gắng làm hỏng bài kiểm tra. Bạn đã thay đổi phạm vi. Bạn đã cố giết tôi, và thay vào đó bạn giết những người khác. Và bạn sẽ phải trả giá - cả hai của bạn. Bạn có nghe tôi nói không? —bạn sẽ trả tiền! "

Giọng nói của anh ấy làm tăng quy mô thành một tiếng hét. Đó là tiếng la hét của nỗi kinh hoàng vô cớ, nỗi sợ hãi khi bị phơi bày, nỗi sợ hãi rằng anh ta sẽ không thu được tài sản giờ đã gần như nằm trong tầm tay của anh ta. Tai nạn đã làm thui chột những kế hoạch vốn đã được sắp đặt sẵn của anh ta khiến anh ta không khỏi lo lắng.

Quest điên cuồng cố gắng trả lời anh ta, để giải thích sự phục tùng hoàn toàn của anh ta, với tư cách là Đặc vụ, để nói rằng nếu anh ta có ý chí chống lại hoặc lừa anh ta, anh ta sẽ giao anh ta cho cảnh sát, hoặc thậm chí có thể giết anh ta, cùng ngay từ đầu. Nhưng trong cơn điên cuồng, Keane đã siết chặt kiểm soát đến mức Quest không nói nên lời. Bây giờ anh ấy đã cố gắng thay thế cử chỉ cho lời nói, nhưng Philip đã bắt nguồn từ chỗ như một bức tượng; ngay cả tay của anh ta cũng không thể cử động được.

Anh ta có thể ở trong trạng thái này vô thời hạn nếu không nỗi sợ hãi của Keane rút tâm trí anh ta khỏi môi trường xung quanh ngay lập tức. Trong giây lát, anh ấy đã quên đi Quest, Philip - tất cả mọi thứ trừ bản thân và tình trạng khó khăn của anh ấy. Và ngay lập tức khi sự cảnh giác của anh ta giảm bớt, nô lệ của Quest sẽ bất ngờ trải qua sức mạnh và hy vọng. Không phụ thuộc vào Quyền điều khiển của mình, anh thấy rằng anh có thể cử động tay Philip, có thể bước một bước chùn bước.

Nhưng bây giờ, phải làm sao? Làm thế nào anh ta có thể làm cho tia lửa yếu ớt này có đủ sức mạnh để kháng cự quyết định? Ý tưởng đến với anh ta: giá như anh ta có thể tạo khoảng cách giữa mình và Keane, có lẽ với một nỗ lực khổng lồ, anh ta có thể phóng mình chống lại Master Will, khiến anh ta bất ngờ, đè bẹp anh ta, và chuyển anh ta về trạng thái Đặc vụ thay vì Điều khiển.

Với nỗ lực vô hạn, Quest đã ép xác Philip từng bước qua phòng. Anh ta phải đến được cửa sổ đó, nhận được tín hiệu báo nguy cho ai đó trên đường phố.

Nhưng Keane bắt đầu cảm nhận được một cuộc binh biến. Anh ta làm theo. Anh ta băng qua sàn nhà với những bước đi gấp gáp, gấp gáp và cơ thể cáu kỉnh. Đôi môi ướt át của anh hằn lên hàm răng, và những nét nhăn nheo của anh hằn lên bờ vực thẳm. Bây giờ khi Quyền điều khiển của anh ta gần đến gần, Quest cảm thấy sức mạnh của anh ta đang giảm nhanh. Keane từ từ vươn những ngón tay đầy móng vuốt của mình lên và nắm lấy tay Đặc vụ của mình.

"Nhớ lại!" anh ta rít lên, "nếu những cái chết này được bắt nguồn từ chúng tôi, bạn suy sụp - bạn thú nhận - bạn nhận lỗi - bạn sơn cho tôi màu trắng hoa huệ - bạn mô tả phương tiện hèn nhát mà bạn đã nhào nặn tôi theo ý muốn của bạn - bạn chỉ cầu xin một cách nhanh chóng phiên tòa và hình phạt đầy đủ của pháp luật. Bạn hiểu không? "

Quest không trả lời, nhưng anh hiểu quá rõ ý định ghê tởm của kẻ phản bội mình. Thật là ngu ngốc khi tưởng tượng rằng Keane Clason sẽ phục hồi cơ thể cho anh ta! Philip đến ghế, Truy tìm một linh hồn vô gia cư lang thang trong không gian, và cho xác người dưới đáy bể, những tiếc nuối ngắn ngủi của Sở!

Một âm thanh gấp rút đột ngột tràn ngập không khí với cảm giác hành động và báo động.

Hai - ba - bốn chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ lao vào lề đường một cách liều lĩnh và rú lên dừng lại dưới những chiếc phanh bốc khói. Những người đàn ông nhảy ra và triển khai trên đường chạy để bao vây nhà máy. Keane lao ra cửa và vặn chìa khóa.

"Nào!" anh ta nhổ nước bọt vào Philip khi anh ta giật lại tấm thảm và mở cửa bẫy.

Lệnh mạ kẽm Quest to action. Trong hai giới hạn, ông đã có Philip trên cầu thang. Một cú va chạm mạnh làm sập cửa văn phòng ngay khi anh ta thả chiếc bẫy vào đúng vị trí trên đầu. Sau đó, bị lây nhiễm bởi sự hoảng loạn của Keane, anh ta chạy xuống lối đi như điên.

Bên trong khoang xe tăng, những vòng chất lỏng có màu sắc rực rỡ chiếu lại những tia sáng của ánh sáng hồ quang. Nửa điên cuồng vì lo lắng, Keane nhảy múa trên mỏm đá đen như một con khỉ trên vỉ nướng. Mặt anh ta tái đi, nước dãi chảy ra từ cái miệng méo xệch, đôi mắt là hai vũng đen kinh hoàng.

Một lần nữa Quest lại trải qua cảm giác kỳ lạ đi kèm với sự mất kiểm soát. Niềm hy vọng mới nảy sinh trong cơn đau đớn của anh khi những cú đánh nặng nề dội vào cánh cửa không khóa. Những làn sóng sợ hãi lớn tràn dọc theo các ống dẫn, phản bội lại trạng thái tâm trí của Người điều khiển cho Đặc vụ. Bây giờ Keane sẽ làm gì? Anh ấy có thể làm gì? Tại sao, trong tất cả các nơi, anh ta lại trốn vào cái hang mù mịt này?

Thình thịch! Sau đó là một loạt các báo cáo sắc nét. Bên ngoài, họ đang cố gắng bắn đi những bản lề đĩa bị lún sâu.

Cánh cửa vẫn đứng vững, nhưng cơn thịnh nộ của cuộc tấn công vào nó đã đánh bật Keane đang chùn bước. Trong tình trạng bị ràng buộc, anh ấy đã ở trên sân ga. Với bàn tay chớp nhoáng, anh ta ném công tắc sang dấu cộng, bắt đầu hoạt động điện phân trong bể. Sau đó, anh nhấn một nút được giấu dưới mép của giá treo công tắc và một bảng điều khiển trượt nhẹ nhàng sang một bên trên tường, để lộ một lối thoát hẹp.

Để Quest mọi thứ trở nên đỏ rực. Anh ta có thể biết rằng con cáo này sẽ có thứ gì đó dự trữ — một cách trốn thoát khi nguy hiểm đe dọa!

Nhưng sự kiểm soát của anh ấy không cho anh ấy thời gian để suy nghĩ độc lập. Anh ta buộc Quest phải hướng mắt về phía Philip. Không rời khỏi cái nắm chặt của đôi mắt long lanh, Keane nhảy trở lại mỏm đá. Quest cảm thấy mệnh lệnh im lặng:

"Hãy đứng lên tấm ván đó! Lặn xuống bể! Trở lại với cơ thể của chính bạn, để Philip có của anh ấy! Sau đó tiến lên — hai người — và đối mặt với âm nhạc. Vì tôi sẽ biến mất và câu chuyện của bạn sẽ vang lên giống như cơn cuồng nộ của một kẻ điên. "

Quest bước một bước ngoan ngoãn về phía sân ga. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng va chạm khủng khiếp làm rung chuyển cánh cửa. Nó dường như khiến Keane Clason khó chịu. Với một tiếng thở hổn hển, anh ngồi phịch xuống bậc thềm, cơ thể anh đau đớn gấp bội, bàn tay ôm chặt lấy trái tim anh. Một vụ va chạm khác xảy ra sau đó, anh ta rùng mình và kêu lên.

Ngay lập tức Quest cảm thấy ý chí mở rộng. Việc Keane đột ngột suy nhược cơ thể đã khiến anh mất kiểm soát. Đôi môi của Philip hoạt động một cách đau đớn khi Quest buộc anh phải dừng lại để không tuân theo mệnh lệnh của Master Will. Với ý chí quyết liệt, anh ta đã chiến đấu để giải thoát khỏi vô số xúc tu đang đeo bám trong Quyền điều khiển của mình. Trong cơn sóng dữ dội, ý chí hồi sinh của Quest đập mạnh vào các bức tường của cơ thể mượn của anh ta. Bây giờ anh ta tìm cách ép cơ thể uể oải này vào tường, để anh ta có thể nhả khóa gió và mở cửa. Nhưng Philip dường như nóng lên, từng sợi dây và cơ trên cơ thể anh ta đóng băng thành đá bởi cuộc xung đột bùng phát trong anh ta.

Bị dựa vào tường, Keane đang từ từ đứng dậy. Cơn co giật của anh ấy đã dịu đi, và vì vậy anh ấy có thể gây áp lực tốt hơn lên Đặc vụ nổi loạn của mình.

"Đến!" anh thở hổn hển, nhận ra rằng anh không đủ sức để trốn thoát một mình và do đó anh phải thay đổi kế hoạch của mình. "Nâng tôi lên — nhanh lên! Bế tôi ra! Trượt bảng về vị trí cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát!"

Lệnh được nói ra đã thay đổi thế cân bằng so với Nhiệm vụ. Ý chí của anh ta đã khuất phục trước chủ nhân. Cùng lúc đó, cơ thể Philip thả lỏng như một vật được giải tỏa một thế năng điện quá lớn. Đột nhiên mạnh mẽ và dẻo dai, anh nhấc bổng Keane đang run rẩy và ném anh qua vai mình.

Trong một khoảnh khắc đã có sự tạm lắng trong cuộc tấn công vào cửa. Giờ đây, trận đánh lại tiếp tục với một cơn thịnh nộ làm chói tai cả căn phòng và tạo ra những gợn sóng nhảy múa trên các chất lỏng có nhiều màu sắc trong bể thẩm thấu.

"Nhanh!" Keane thở hổn hển. "Di chuyển! Ta nói... Cõng ta đi."

Nhưng anh ta đang trong tình trạng ngất xỉu. Va chạm sau khi va chạm làm rung chuyển căn phòng, và với mỗi cú đánh, ý chí của Quest sẽ cảm thấy một sự kích thích khiến anh ta có thể chống lại các lệnh điều khiển của mình. Sau đó, một làn sóng buồn nôn tràn qua anh ta và khiến anh ta quay cuồng. Dường như máu của Philip đã biến thành dầu sôi. Một màn sương chói lọi nuốt chửng anh ta, và với một cảm giác lạm phát kỳ lạ, anh ta cảm thấy toàn lực trở lại như ý muốn của mình.

Một cú đánh bùng nổ làm phồng cánh cửa vào trong tác động lên anh ta như một tín hiệu của người chơi trên sân khấu. Anh ta nhảy lên bục. Âm thanh ùng ục của sự cầu xin rục rịch phát ra từ cổ họng Keane. Nhưng Quest không để ý đến. Philip đang đi bộ ván — ra khỏi tấm ván mở — ra phía ngoài bể.

Anh ta nhanh chóng thả chiếc thang xuống bậc thang dưới cùng, tóm lấy cổ tay Keane trong một chiếc kẹp gorillalike, và ném anh ta xuống thùng.

Sau đó Philip tuyệt vọng bám vào thang, sức lực không còn, cơ thể run lên bần bật.

"Tiến lên!" Một giọng nói lạ, thiếu kiên nhẫn từ bên dưới anh. "Vì Chúa, hãy để tôi ra khỏi đây!"

Một cái liếc mắt nhìn xuống và kèm theo tiếng hét cảnh giác Philip đang lồm cồm leo lên thang, vì có một cái đầu ở dưới đó, một đôi vai trần trụi, và khuôn mặt của một người đàn ông mà anh chưa từng thấy bao giờ. Bàn giao nhiệm vụ tiếp theo. Philip đã gục xuống và nằm sấp trên tấm ván. Quest nhấc bổng anh lên và làm anh lo lắng.

"Philip!" anh thúc giục. "Philip! Anh có thể đi bộ không?"

Hình xăm trên cánh cửa bị dập đã giúp hồi sinh người đàn ông lớn tuổi.

"Nhanh!" Quest thì thầm, khoác tay Philip. "Chỉ còn một giờ nữa. Đến văn phòng của bạn. Đốt giấy tờ. Từ chối tiền. Bạn có nghe tôi nói không?"

Philip sững sờ gật đầu.

"Vội vàng!" đẩy mạnh Quest, đẩy anh ta qua lỗ hổng mà Keane đã dành cho việc trốn thoát của chính anh ta, và trượt bảng điều khiển trở lại vị trí cũ.

Quest bây giờ là chính mình — trẻ trung, mạnh mẽ, tự do. Ngay lập tức anh ta ném công tắc điện phân sang âm. Vì Keane đã không thể ngoi lên khỏi bể, và vì anh ta bị nhấn chìm một mình, anh ta không thể thoát ra cho đến khi quá trình điện phân bị dừng lại.

Ngay khi Quest nhảy khỏi bục để giải phóng khóa gió, cánh cửa bật tung và ba người đàn ông với súng rút lao vào trong phòng.

Người lãnh đạo dừng lại với một lời thề giật mình và đứng chớp đôi mắt không tin. Quest đĩnh đạc như một bức tượng, cơ thể trần truồng của anh ấy lấp lánh một màu trắng tinh khôi trên nền đen bóng của bức tường.

"Quest," đến từ ba người trong đoạn điệp khúc. Sau đó là những câu hỏi dồn dập: "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với bạn? Clasons ở đâu?"

Quest quay về phía sân ga, mong được nhìn thấy Keane.

"Điều gì đó không đúng!" anh ta đã hét lên. "Nhanh lên! Ai đó đưa Philip đi. Anh ấy đã đến văn phòng Loop của mình. Keane Clason đang ở dưới đáy bể này. Tôi không chắc thứ này hoạt động như thế nào, nhưng Philip có thể đưa anh ấy ra ngoài! Tôi chắc chắn về điều đó!"

Bất chấp những dự đoán đầy tự tin của cả Quest và Philip Clason, hiệp hội thẩm thấu đã không thể khôi phục sự sống cho Keane, và cuối cùng nhân viên điều tra đã ra lệnh đưa thi thể đi. Khám nghiệm tử thi cho thấy bệnh tim là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta.

Vì những lý do được hiểu rõ nhất tại Washington, nguyên nhân của 5 cái chết của vụ phóng đã được công khai giấu kín. Hình phạt của Quest cho phần của anh ta trong tội ác bao gồm một sự thăng chức và một lá thư cá nhân ấm áp từ Tổng thống Hoa Kỳ.

Giới thiệu về Loạt sách HackerNoon: Chúng tôi mang đến cho bạn những cuốn sách kỹ thuật, khoa học và chuyên sâu quan trọng nhất về miền công cộng. Cuốn sách này là một phần của miền công cộng.

