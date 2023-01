Khi trò chơi đáp ứng với chuỗi khối - Về kinh tế trò chơi chuỗi khối

Điểm hẹn của trò chơi và blockchain là cơ hội để cả hai bên cùng đạt được thành công. Vì hai ngành công nghiệp cho đến nay tương đối cách biệt với nhau, tôi tin rằng việc giao tiếp giữa họ trở nên cần thiết. Trong phần này, tôi sẽ cố gắng đề cập đến năm điểm cân nhắc cơ bản liên quan đến việc tích hợp hai ngành công nghiệp này từ góc độ blockchain.

Các trò chơi dựa trên chuỗi khối có tiềm năng thay đổi mô hình trò chơi từ các nền kinh tế độc quyền đóng cửa sang các nền kinh tế thực sự mở. Việc mã hóa các tài sản trò chơi blockchain mang lại những thay đổi về quyền sở hữu tài sản cho phép các trò chơi blockchain bắt đầu nhiệt thông qua các hiệu ứng tài chính so với việc khởi động nguội các đối tác Web2 của chúng. Ba nguyên tắc thiết kế và sáu khuyến khích người chơi để hỗ trợ nền kinh tế trò chơi blockchain thành công. Tại sao ngăn xếp công nghệ tốt nhất cho các trò chơi dựa trên blockchain là một chuỗi ứng dụng tương thích EVM. Các trò chơi dựa trên chuỗi khối cần cả cơ sở hạ tầng tốt và hỗ trợ hệ sinh thái.

Trò chơi Blockchain Tạo ra một sự thay đổi mô hình trong ngành công nghiệp trò chơi

Trải nghiệm chơi game là một mô hình tiêu thụ dịch vụ được làm phong phú bởi sự tham gia của những người chơi khác. Trong khi sự tác động lẫn nhau giữa những người chơi giúp nâng cao trải nghiệm chơi trò chơi, các giao dịch giữa những người chơi trò chơi nói chung không được hỗ trợ do khả năng mất lợi ích độc quyền cho nhà cung cấp dịch vụ.

Một thay đổi quan trọng trong kỷ nguyên trò chơi Web3 là chính sách phát hành tài sản trong trò chơi, là một phần của hệ thống số của trò chơi Web2, bị loại bỏ và đặt trên blockchain công khai. Khi giao thức phân phối tài sản trò chơi được đặt trên blockchain công khai, các nhà phát triển không thể dễ dàng thay đổi giao thức.

Các tài sản trong trò chơi này, cho dù chúng là tài sản có thể thay thế, như tiền vàng hay tài sản không thể thay thế, như vật phẩm trong trò chơi hoặc đất đai, đều trở thành mã thông báo định dạng tiêu chuẩn trên chuỗi có thể được giao dịch bằng bất kỳ giao thức nào trên chuỗi. Điều đó có nghĩa là tất cả các tài sản trò chơi đều trở thành một phần của thị trường tài sản tiền điện tử thống nhất, rộng lớn và mở.

Trò chơi không nhất thiết phải cung cấp các giao thức giao dịch của riêng họ. Nói một cách điển hình, một trò chơi tạo ra thị trường riêng để giao dịch tài sản đơn giản là không thể cạnh tranh với tính thanh khoản của một thị trường lớn. Công việc kinh doanh chính của trò chơi là tạo ra trải nghiệm chơi trò chơi.

Đồng thời, trải nghiệm chơi game dựa vào danh tính và nội dung trên chuỗi. Người chơi tương tác với trò chơi để tiêu thụ trải nghiệm chơi trò chơi một mặt và kiếm được tài sản bằng cách chơi trò chơi. Khóa riêng của người chơi trực tiếp kiểm soát các tài sản trò chơi trên blockchain. Khuôn khổ này cung cấp cho các trò chơi blockchain hai trong số các điều kiện quan trọng nhất cho một nền kinh tế thị trường mở.

Đầu tiên là hệ thống quyền tài sản. Rất rõ ràng ai là người sở hữu tài sản. Người chơi có thể định đoạt tài sản của mình bất kỳ lúc nào và theo bất kỳ cách nào họ muốn - Tài sản có thể được chuyển nhượng, bán và giao dịch mà không có sự can thiệp của bất kỳ ai khác.

Thứ hai là các nền kinh tế trò chơi riêng biệt khác nhau có thể được kết nối với nhau bằng blockchain - được liên kết với nhau thành một thị trường thống nhất, rộng lớn, toàn cầu với ma sát giao dịch rất thấp - giống như việc chuyển đổi các nền kinh tế khu vực bị phân mảnh của xã hội phong kiến thành nền kinh tế thị trường tư bản toàn cầu .

Mã hóa tài sản trong trò chơi: Tiện ích tài chính & Tiện ích ứng dụng

Tính năng nổi bật của các trò chơi dựa trên blockchain là mã hóa tài sản. Việc biến tài sản trò chơi thành mã thông báo có ý nghĩa cả ngắn hạn và dài hạn.

Hệ lụy lâu dài là sự thay đổi quyền sở hữu. Nói chung, sẽ có một tài sản trong trò chơi được gọi là mã thông báo quản trị hoặc mã thông báo quyền sở hữu, đại diện cho quyền sở hữu của nền kinh tế trò chơi. Do đó, hệ thống khuyến khích của các trò chơi dựa trên blockchain nên được thiết kế xung quanh cách phân bổ quyền sở hữu.

Hàm ý ngắn hạn của token hóa là cái mà chúng tôi gọi là “phép thuật mã thông báo”. Phép thuật mã thông báo có hiệu quả đối với tất cả các nền kinh tế Web3 trong việc giúp các nền kinh tế dựa trên nền tảng hoàn thành quá trình khởi động từ một khởi đầu nguội lạnh. Cho dù chúng là trò chơi trực tuyến, trò chơi dựa trên blockchain hay bất kỳ nền kinh tế dựa trên nền tảng nào khác, thì đặc điểm cốt lõi là hiệu ứng mạng.

Trong kỷ nguyên của Web 3.0, có một phương pháp mới và công cụ mới - mã thông báo.

Nguyên tắc của hiệu ứng mạng là một nền tảng càng có nhiều người dùng, thì dịch vụ nền tảng đó càng có giá trị đối với mỗi người dùng. Hiệu ứng mạng là những thứ kỳ diệu. Chúng ta có thể thấy họ tham gia vào tất cả các đổi mới lớn trong lĩnh vực CNTT trong vài thập kỷ qua. Sự trỗi dậy sau đó của những gã khổng lồ Internet có liên quan trực tiếp đến hiệu ứng mạng.

Tuy nhiên, hiệu ứng mạng rất khó bắt đầu ngay từ đầu vì số lượng người dùng và giá trị ứng dụng của nền tảng đối với những người dùng đó đều khá thấp. Khi số lượng người dùng tăng lên, giá trị ứng dụng cũng tăng theo.

Các nền kinh tế dựa trên nền tảng của Web2 phải đối mặt với khó khăn của một khởi đầu nguội lạnh, dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa con gà và quả trứng. Giải pháp là huy động vốn thông qua đầu tư mạo hiểm, sau đó chi tiền trên thị trường để trợ cấp cho người dùng kích hoạt tiện ích mạng.

Nói chung, khi bạn xem sách trắng của một dự án Web3, ba câu hỏi quan trọng nhất là:

Loại nền kinh tế nền tảng phi tập trung nào đang được xây dựng? Kế hoạch phân phối mã thông báo khi khởi chạy nền tảng là gì? Làm thế nào để các token nắm bắt được giá trị kinh tế của nền tảng?

Nếu câu trả lời cho ba câu hỏi này thuyết phục, các nhà đầu tư sẽ nhận ra giá trị tiềm năng trong tương lai của mã thông báo này. Trên thị trường tài chính, các tài sản được kỳ vọng sẽ có giá trị trong tương lai hiện có giá trị và có thể được chuyển đổi theo tỷ suất sinh lợi rủi ro.

Vì vậy, mã thông báo có tác dụng tài chính ngay từ đầu. Mặc dù tiện ích ứng dụng của nền tảng có thể tương đối thấp, nhưng những người tham gia nền tảng có thể kiếm được mã thông báo bằng cách sử dụng nó. Với ngày càng nhiều người dùng, hiệu ứng ứng dụng của nền tảng càng tăng.

Khi nền kinh tế trò chơi phát triển lớn hơn, người dùng mới chịu ít rủi ro hơn, do đó, đóng góp biên của họ cho các dự án tiện ích mạng có tác động tương đối ít hơn. Vì vậy, mặc dù lợi ích tài chính cho người dùng mới có thể giảm nhưng họ vẫn nhận được tiện ích ứng dụng tốt hơn. Bằng cách này, nền kinh tế Web3 có thể được tận dụng nhanh hơn. Vụ nổ của Axie Infinity, mà tôi sẽ đề cập chi tiết hơn bên dưới, là một ví dụ kinh điển.

Cách thiết kế nền kinh tế trò chơi Blockchain

Trước khi bắt đầu thảo luận về thiết kế tokenomics của các trò chơi dựa trên blockchain, chúng tôi sẽ đưa ra ba giả định cơ bản:

Trò chơi blockchain là một nền kinh tế ảo với hiệu ứng mạng từ người chơi. Các tài sản trò chơi tuân thủ tiêu chuẩn mã thông báo của blockchain. Nền kinh tế của blockchain là một phần của thị trường tài sản tiền điện tử mở.

Ba nguyên tắc thiết kế của nền kinh tế trò chơi Blockchain

Mã thông báo quản trị



Cốt lõi của nền kinh tế trò chơi blockchain là mã thông báo quản trị hoặc quyền sở hữu cấp cả lợi ích và quyền. Mục tiêu là chuyển sự tăng trưởng của nền kinh tế thành giá trị nội tại của mã thông báo thông qua một cơ chế thiết kế được gọi là thu nhận giá trị . Có nhiều cách tiếp cận để nắm bắt giá trị, không thể mô tả chi tiết ở đây.

Mã thông báo quản trị được phân phối cho nhiều người tham gia, bao gồm các nhà phát triển, nhà đầu tư, người chơi, v.v., những người đóng góp vào sự tăng trưởng hiệu ứng mạng của nền kinh tế. Mã thông báo phải cấp quyền quản trị cho phép người nắm giữ nó tham gia vào việc xác định hướng tương lai của hợp đồng trò chơi - chủ yếu là hợp đồng phát hành tài sản trong trò chơi. Sau đó, tất cả các giao thức / thỏa thuận / hợp đồng đều có thể được tinh chỉnh và phát triển thông qua quản trị trên chuỗi.

Trong phần lớn các nền kinh tế trò chơi, các nhà phát triển trò chơi vẫn sẽ là trọng tâm của trò chơi. Trong một nền kinh tế trò chơi phức tạp và liên tục phát triển, tỷ lệ phân phối của nhà phát triển không thể quá thấp. Sẽ rất vô trách nhiệm nếu cung cấp 100% số token cho cộng đồng thay vì có một đợt ra mắt công bằng ngay từ cổng.

Tuy nhiên, nếu nó chỉ là một nhánh của một giao thức hiện có, thì nói một cách tương đối, nhiều đóng góp hơn thực sự có thể đến từ cộng đồng hơn là các nhà phát triển, trong trường hợp đó, việc cung cấp nhiều mã thông báo hơn cho cộng đồng chỉ là công bằng và hợp lý. Mục tiêu của mã thông báo quản trị là cung cấp động cơ dài hạn để mọi người được khuyến khích làm những gì tốt cho nền kinh tế trong dài hạn.

Phần thưởng cho người chơi

Đóng góp cốt lõi của người chơi vào nền kinh tế trò chơi blockchain là nâng cao trải nghiệm chơi game của những người chơi khác. Nếu ai đó mua một vật phẩm trong trò chơi NFT và sau đó bán nó, người dùng đó là nhà đầu tư, không phải người chơi. Người chơi phải tham gia vào trò chơi để cải thiện trải nghiệm trò chơi của những người chơi khác, và chỉ sau đó đóng góp của họ mới được thực hiện.

Mấu chốt nằm ở việc quyết định thưởng cho người chơi như thế nào. Đầu tiên, đóng góp của người chơi cần được xác minh và định lượng bằng giao thức trên chuỗi và sau đó được khuyến khích bằng phần thưởng mã thông báo tương ứng, đây là cốt lõi trong thiết kế của hệ thống kinh tế trò chơi blockchain.

Sáu cơ sở khuyến khích để thưởng cho đóng góp của người chơi

Danh tính và các vật phẩm trong trò chơi. Danh tính của người chơi cũng sẽ bao gồm các thuộc tính của người chơi phản ánh lịch sử đầu tư của người chơi vào nền kinh tế. Đã đầu tư thời gian. Tất cả phần thưởng phải liên quan đến đầu tư thời gian - nếu không trò chơi sẽ tua nhanh. Ngẫu nhiên. May mắn là một phần của sự thú vị của trò chơi. *Chiến lược. Các chiến lược có thể là cá nhân hoặc tập thể. Chiến lược tập thể đòi hỏi sự hợp tác. Các xã hội được tạo ra bởi sự hợp tác bổ ích. Các hệ thống phức tạp được hình thành, tự tổ chức và phát triển. Sáng tạo nội dung. Những người chơi tạo nội dung cho trò chơi, chẳng hạn như da đại diện hoặc các vật phẩm trong trò chơi, nhất thiết phải đóng góp vào chất lượng của trò chơi. Mở rộng trải nghiệm trò chơi. Ngoài sáng tạo nội dung, các trò chơi nâng cao cần hỗ trợ người chơi mở rộng trải nghiệm trò chơi theo những cách khác, điều này có thể không dễ dàng để đánh giá ban đầu.

* Không bao giờ nên có một chính sách / chiến lược tuyệt đối hoặc tối ưu, nếu không người chơi cuối cùng sẽ đánh mất ý chí tự do và trở thành nô lệ của thuật toán - Ý nghĩa của trò chơi sẽ biến mất.

Cơ chế nắm bắt và mở khóa giá trị

Nguyên tắc thiết kế thứ ba là thiết lập cơ chế nắm bắt giá trị và cơ chế mở khóa phát hành mã thông báo bổ sung để tốc độ tăng trưởng dài hạn của tổng giá trị mã thông báo quyền sở hữu cao hơn một chút so với tốc độ phát hành thêm mã thông báo.

Hàm ý là giá trị nội tại của mã thông báo quyền sở hữu đơn vị sẽ tăng lên trong thời gian dài. Trong thị trường tài sản tiền điện tử, nếu mã thông báo mất đi tiện ích như một kho lưu trữ giá trị, thì rất ít người sẵn sàng nắm giữ nó và không thể thiết lập nền kinh tế mã thông báo. Đặt tỷ lệ phát hành thấp sẽ làm tăng lợi ích của những người tham gia sớm và chi phí cho những người tham gia đến sau.

Trần của nền kinh tế chuỗi khối

Mức trần lớn nhất của nền kinh tế trò chơi blockchain có lẽ là năng lực của blockchain. Chúng tôi gọi đó là hiệu ứng chống lại mạng , tức là càng có nhiều người dùng, thì giá trị đối với một người dùng càng ít vì nó quá đông.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance Smart Chain vào năm 2021 là vài triệu mỗi ngày. Khi ở mức cao, nó có thể vượt quá 10 triệu, đây có lẽ là số lượng giao dịch mà blockchain công khai nhanh chóng được ngành công nghiệp công nhận này có thể hỗ trợ. Nó đặc biệt tắc nghẽn trong Q4 , chủ yếu là do GameFi và các trò chơi dựa trên blockchain. Khi lượng giao dịch lên tới hơn 10 triệu mỗi ngày, tình trạng tắc nghẽn càng trở nên nghiêm trọng.

Giải pháp cho tắc nghẽn trò chơi Blockchain trên chuỗi công cộng

Cách duy nhất để chạy các trò chơi GameFi hoặc blockchain quy mô lớn là sử dụng một chuỗi ứng dụng - một chuỗi cho một trò chơi. Ví dụ: trên Axie, có thể có 1 triệu người dùng đang hoạt động với khối lượng giao dịch hàng ngày tính bằng hàng triệu hoặc thậm chí hàng chục triệu.

Vào tháng 11 năm 2021, sidechain Ronin của Axie đã xử lý hơn 560% tổng số giao dịch được xử lý trên Ethereum. Giao dịch qua mạng được hoàn thành trong vòng vài giây. Một trò chơi tầm cỡ này có thể làm cạn kiệt năng lực của toàn bộ chuỗi công khai BSC. Vì lý do này, việc chạy các trò chơi blockchain trên một chuỗi công khai là không bền vững.

Ngoài ra, phí gas của blockchain không tăng tuyến tính. Khi Ethereum xử lý 700.000-800.000 giao dịch mỗi ngày và công suất gần bão hòa, phí gas không chỉ tăng vài lần mà còn tăng hàng chục lần. Nó giống như một vụ tắc đường. Sau một thời điểm quan trọng nhất định, tốc độ lái xe trung bình giảm mạnh và không ai có thể di chuyển được.

Tại sao chuỗi tương thích EVM là công nghệ phù hợp nhất cho các trò chơi dựa trên Blockchain



Tại sao EVM ? Mặc dù có nhiều loại công nghệ phát triển blockchain, EVM vẫn là xu hướng chủ đạo tuyệt đối. Trò chơi Blockchain yêu cầu các nhà phát triển hợp đồng thông minh - và có nhiều lập trình viên Solidity hơn là các nhà phát triển hiểu các công nghệ khác. Hơn nữa, sau bảy năm phát triển, EVM đã có thời gian để loại bỏ các lỗi và do đó đã trưởng thành và đáng tin cậy nhất.

Mặc dù Appchain với EVM được phát triển với các hợp đồng thông minh, nó vẫn được hưởng những lợi ích của việc trở thành một blockchain dành riêng cho ứng dụng. Lợi ích đầu tiên là việc sử dụng độc quyền khả năng xử lý của chuỗi. Do số lượng nút nhỏ, chuỗi ứng dụng có hiệu suất tốt hơn chuỗi công khai thông thường. Nó có thể xử lý hàng chục triệu giao dịch mỗi ngày và hỗ trợ các trò chơi blockchain tiếp cận hàng triệu người dùng hàng ngày.

Trên Appchain, bạn không phải lo lắng về việc cạnh tranh với các ứng dụng khác. Nhưng trên một chuỗi công khai lớn, mặc dù bạn có thể vừa thực hiện một chiến dịch tiếp thị tuyệt vời, nhưng nếu một ứng dụng khác bắt đầu tung ra airdrop, bạn có thể thấy rằng người dùng dự định của bạn không thể tham gia.

Ngoài ra, so với DeFi, các trò chơi dựa trên blockchain có mật độ tương tác lớn hơn và tăng các giao dịch vi mô. Do đó, một khi chuỗi công khai bị tắc nghẽn, người dùng đầu tiên bị thương là các game thủ vì hầu hết người dùng trò chơi blockchain nhạy cảm với giá cả.

Ưu điểm thứ hai của việc xây dựng trò chơi trên một chuỗi ứng dụng cụ thể là trò chơi được thiết kế để phục vụ ứng dụng — Nó có thể được tùy chỉnh hoàn toàn để đạt được trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Chúng tôi tin rằng nền tảng công nghệ phù hợp nhất cho Trò chơi Blockchain là một chuỗi khối ứng dụng cụ thể tương thích với EVM — Appchain.

Sau khi ra mắt sidechain Ronin chuyên dụng vào tháng 2 năm 2021, chi phí giao dịch của Axie về cơ bản đã giảm xuống 0, gây ra một vụ nổ lớn vào tháng 3 và tháng 4. Từ “Ronin” (浪人) có nghĩa là một samurai không có chủ. Axie đặt tên sidechain này là Ronin với ý định làm chủ cơ sở hạ tầng của chính nó mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Toàn bộ chuỗi phục vụ một ứng dụng - và bạn có thể nâng cấp nó - trong khi ứng dụng không thể buộc nâng cấp chuỗi công khai.

Mạng Octopus và Hệ sinh thái GẦN - Cơ sở hạ tầng một cửa và Hỗ trợ cộng đồng

Mạng Octopus thuộc hệ sinh thái GẦN . Đội ngũ cốt lõi của NEAR là một đội ngũ kỹ thuật rất mạnh dẫn đến một chuỗi công khai tuyệt vời. Sharding do NEAR dẫn dắt là công nghệ blockchain phức tạp nhất với tiềm năng mở rộng lớn nhất. Mức thấp nhất năm 2021 của NEAR là dự án tiền điện tử hoạt động tốt nhất. Xếp hạng của nó lao vào top 20 từ dưới 40, và giá trị thị trường của nó đã đạt 11 tỷ đô la Mỹ.

Hệ sinh thái GẦN cũng có một tam giác sắt để phát triển. Ngoài việc phát triển hợp đồng thông minh gốc của NEAR, NEAR hỗ trợ phát triển EVM của Aurora cho phép dễ dàng chuyển giao thức DeFi của Ethereum.

Góc thứ ba của bộ ba là Mạng bạch tuộc - một mạng đa chuỗi được xây dựng xung quanh GẦN. Mỗi chuỗi khối dành riêng cho ứng dụng, hay còn gọi là Appchain, là một chuỗi độc lập với hàng chục nút và có khả năng tương tác chuỗi chéo liền mạch với chuỗi chính NEAR cũng như khả năng tương tác chuỗi chéo tài sản hai chiều với Ethereum.

Vai trò quan trọng của việc xây dựng cộng đồng

Điều quan trọng đối với tất cả các ứng dụng Web3, bao gồm cả các trò chơi blockchain, để phát triển cộng đồng của riêng chúng. Khi bạn đang xây dựng một giao thức trò chơi blockchain, bạn cần tham gia vào một hệ sinh thái lành mạnh để nhận được sự hỗ trợ và nhận được sự quan tâm của cộng đồng, nếu không sẽ không ai biết bạn đang tồn tại. Hệ sinh thái NEAR là một cộng đồng lớn, hỗ trợ lớn, cam kết cho cả sự phát triển và thành công của các đối tác trong hệ sinh thái của nó, như được phản ánh trong các chương trình tài trợ hệ sinh thái khác nhau của Quỹ NEAR .

Ngoài việc cung cấp bảo mật, khả năng tương tác và cơ sở hạ tầng cho thuê cho Appchains, Mạng Octopus cũng hoạt động như một cộng đồng meta để tạo ra các cộng đồng ứng dụng Web3. Các ứng cử viên chuỗi ứng dụng trong Mạng bạch tuộc có thể thể hiện thành tích của các dự án của họ để thu hút nhiều người ủng hộ - chẳng hạn như nhà đầu tư, Người xác nhận, Người ủy quyền và những người tham gia thị trường. Mạng Octopus hoạt động như một cơ sở cộng đồng cho Appchains để hỗ trợ họ trong hành trình xây dựng cộng đồng tích cực và gắn bó xung quanh họ.

Mạng Octopus như một công cụ tăng tốc trò chơi phi tập trung

Sau khi một ứng cử viên trò chơi Appchain đã hoàn thành tốt công việc phát triển, được đăng ký trên Mạng Octopus và được kiểm tra bởi các thành viên của Nhóm đặc nhiệm nhà phát triển mạng Octopus, nó sẽ chuyển sang một hàng đợi bỏ phiếu mở nơi các ứng viên Appchain làm việc để giành được sự ủng hộ trong Octopus Cộng đồng mạng. Mạng Octopus cũng hỗ trợ quảng bá các ứng viên Appchain của mình. Theo phản ánh của các phiếu bầu của cộng đồng, Appchain với nhiều sự ủng hộ nhất sẽ khởi động mạng chính của nó.

Tất cả các Appchains của Mạng Octopus được kết nối với chuỗi khối NEAR bởi Octopus Network Bridges để hỗ trợ cả việc chuyển giao NFT hoặc token không thể thay thế đáng tin cậy. Vì NEAR là trung tâm DeFi cho Mạng Octopus, các mã thông báo Appchain gốc chuyển sang GẦN cho các IDO. Octopus Network cung cấp 200.000 OCT airdrop cho IDO của mỗi Appchain trên Skyward Finance , giúp Appchain tăng số tiền gây quỹ của họ lên khoảng 1 triệu đô la Mỹ.

Theo sau IDO của nó, mã thông báo Appchain có thể giao dịch và tạo các nhóm và trang trại trên Ref.finance - Bởi vì nó là mã thông báo Tiêu chuẩn NEP 141 , nó có thể tích hợp với tất cả các giao thức DeFi của NEAR. Ngoài ra, Appchains sử dụng một pallet IBC ngoài hộp để kết nối trực tiếp với bất kỳ blockchains nào hỗ trợ IBC. Vì vậy, bất kỳ tài sản nào được phát hành trên blockchain hỗ trợ Ethereum, NEAR hoặc IBC đều có thể được chuyển vào và ra khỏi Octopus Network Appchains một cách đáng tin cậy.

Hiện tại, Mạng Octopus đã ra mắt hai Appchains với số lượng ứng viên Appchain ngày càng tăng ở các giai đoạn phát triển khác nhau trong Đường ống ứng viên Appchain. Chương trình tăng tốc mạng Octopus cung cấp khoản tài trợ hàng quý lên đến 200.000 USD sau khóa học và Ngày giới thiệu cho các dự án Web3 thế hệ tiếp theo trong hệ sinh thái Substrate đang hoạt động để khởi chạy chuỗi khối dành riêng cho ứng dụng của họ.

Mặc dù mối quan hệ giữa trò chơi và blockchain có thể chỉ ở giai đoạn sơ khai, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng chứng kiến một động lực chơi game Web3 lớn dẫn đến một cuộc cách mạng trò chơi sắp xảy ra. Là một công cụ tăng tốc Web3, Octopus Network cung cấp cho các nhà phát triển trò chơi khả năng tương tác, bảo mật, cơ sở hạ tầng và cộng đồng để nhận ra hiệu ứng mạng mà chỉ việc di chuyển sang Web3 mới có thể mang lại.

Người sáng lập Octopus Network, Louis Liu , đã được mời phát biểu tại "GameFi Special" của Lễ trao giải Trà vàng lần thứ 9 . Giải thưởng Trà Vàng hàng năm là một sự kiện lớn trong ngành công nghiệp game Trung Quốc được tổ chức nhằm tôn vinh các dự án và doanh nhân xuất sắc. Bài báo này đã được phỏng theo bài phát biểu đó.

Chuyển thể và chỉnh sửa bởi Suzanne Leigh

Hỗ trợ bản dịch bởiKelson Toh

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng làm lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác.