Cypherpunks viết mã: Phil Zimmerman và PGP

Mật mã có thể được sử dụng để không chỉ có tiền phi tập trung và tiền riêng tư mà còn cả thông tin liên lạc riêng tư. Các nhà hoạt động được gọi là cypherpunks biết quá rõ điều này và đó là lý do tại sao không chỉ Bitcoin ra đời từ danh sách gửi thư đó bắt đầu vào những năm 90. Một loạt công cụ mã hóa miễn phí và hữu ích là di sản của các cypherpunk, bao gồm cả công cụ do Phil Zimmerman tạo ra—một cypherpunk đáng chú ý cho đến tận ngày nay.





Sinh ngày 12 tháng 2 năm 1954 tại Camden, New Jersey, Zimmermann học ngành khoa học máy tính tại Đại học Florida Atlantic, nơi ông lấy bằng vào năm 1978. Con đường sự nghiệp của ông bắt đầu với vai trò kỹ sư phần mềm ở nhiều công ty khác nhau, bao gồm cả thời gian làm việc tại công ty điện hạt nhân, System Simulator Corporation, nơi ông làm việc về các hệ thống bảo mật mật mã.





Tuy nhiên, điều thú vị là ông cũng là một nhà hoạt động chống hạt nhân. Nó được biết rằng anh ta đã bị bắt vì tham gia một cuộc biểu tình chống hạt nhân ở Nevada, cùng với những nhân vật nổi tiếng như Carl Sagan và Martin Sheen. Cam kết hoạt động này đã nhấn mạnh niềm tin của Zimmermann, củng cố vị thế của ông trong phong trào chống hạt nhân.





Giữa bối cảnh địa chính trị đang thay đổi vào đầu những năm 1990, trọng tâm của Zimmermann xoay quanh mật mã, nhận ra tiềm năng của nó trong việc bảo vệ thông tin liên lạc riêng tư trong một thế giới ngày càng kết nối với nhau. Chính trong khoảng thời gian này, anh ấy đã tham gia vào nhóm cypherpunks và tạo ra 'tác phẩm vĩ đại' của mình.

Quyền riêng tư khá tốt (PGP)

Đây là thứ mà ngay cả Satoshi Nakamoto cũng đã sử dụng để bảo vệ email của mình và nó vẫn được sử dụng rộng rãi như một tiêu chuẩn để đạt được các liên lạc riêng tư. Được phát triển vào năm 1991, PGP là một phần mềm mã hóa được thiết kế để bảo mật các email . Động lực của Zimmermann đằng sau PGP bắt nguồn từ mối quan tâm của ông về sự giám sát của chính phủ và nhu cầu về các công cụ mật mã có thể truy cập được để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Bằng lời nói của chính mình :





“Đó là chuyện cá nhân. Nó riêng tư. Và đó không phải là việc của ai ngoài bạn. Bạn có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch chính trị, thảo luận về thuế của mình hoặc có một mối tình lãng mạn bí mật. Hoặc bạn có thể đang giao tiếp với một nhà bất đồng chính kiến ở một quốc gia áp bức. Dù đó là gì đi nữa, bạn cũng không muốn thư điện tử (email) riêng tư hoặc tài liệu bí mật của mình bị người khác đọc (...) PGP trao quyền cho mọi người tự mình nắm giữ quyền riêng tư của họ. Nhu cầu xã hội về nó ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao tôi viết nó.”





Về các tính năng bên trong, PGP sử dụng một cặp khóa mật mã cho mỗi người dùng—khóa chung và khóa riêng. Khóa chung, được phân phối miễn phí, được người khác sử dụng để mã hóa tin nhắn dành cho người dùng. Trong khi đó, khóa riêng được người dùng giữ bí mật sẽ được sử dụng để giải mã các tin nhắn này.





Khi ai đó muốn gửi tin nhắn được mã hóa tới người dùng PGP, họ sẽ lấy được khóa chung của người nhận. Bằng cách sử dụng khóa này, họ mã hóa tin nhắn, đảm bảo rằng chỉ người nhận dự kiến, người sở hữu khóa riêng tương ứng, mới có thể giải mã và đọc nó. Quá trình này cung cấp tính bảo mật cho tin nhắn.





Ngoài ra, PGP hỗ trợ chữ ký số, cho phép người dùng xác minh tính xác thực và tính toàn vẹn của email. Bằng cách băm tin nhắn và mã hóa hàm băm bằng khóa riêng của họ, người gửi sẽ tạo chữ ký điện tử mà người nhận có thể xác minh bằng khóa chung của người gửi.

Sau PGP

Hồi đó, chính phủ Hoa Kỳ coi các công cụ mật mã là vũ khí và đó là lý do tại sao Zimmerman bị chính quyền điều tra về hành vi phân phối PGP miễn phí. May mắn thay, họ đã hủy bỏ vụ kiện vào năm 1996 mà không bị buộc tội, và cypherpunk đã thành lập PGP Inc., cùng với việc phát hành PGP mới. Công ty chịu trách nhiệm bảo trì phần mềm cuối cùng đã được bán cho Symantec vào năm 2010.





Sau thành công của PGP, Zimmermann cũng tham gia vào nhiều dự án khác nhau nhằm tăng cường bảo mật và quyền riêng tư kỹ thuật số. Năm 2012, anh đồng sáng lập Silent Circle cùng với Mike Janke và Jon Callas, tập trung vào phát triển các giải pháp phần cứng và phần mềm dựa trên đăng ký an toàn. Ngoài ra, Zimmermann còn hợp tác với các nhân vật chủ chốt khác từ Silent Circle và Lavabit (một dịch vụ webmail được mã hóa) để thành lập Dark Mail Alliance vào năm 2013, với mục tiêu tạo ra một giao thức mới để tăng cường mã hóa email, giải quyết các hạn chế trong PGP.





Ngoài những nỗ lực về mật mã, Zimmermann còn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình sang các nền tảng mạng xã hội, ủng hộ các lựa chọn thay thế tập trung vào đạo đức và quyền riêng tư cho các nền tảng chính thống như Facebook. Sự tham gia của anh ấy vào mạng xã hội Okuna , trước đây gọi là Openbook, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng một nền tảng ưu tiên quyền riêng tư và các giá trị dân chủ hơn các mô hình hướng đến lợi nhuận.





Những đóng góp của Zimmermann đã được công nhận rộng rãi, với nhiều giải thưởng ghi nhận công việc tiên phong của ông trong lĩnh vực mật mã và vận động cho quyền kỹ thuật số. Từ việc được giới thiệu vào các đại sảnh danh tiếng cho đến các giải thưởng danh giá như Giải thưởng Louis Brandeis của Privacy International và Giải thưởng Norbert Wiener về Trách nhiệm xã hội và nghề nghiệp, di sản của Zimmermann tiếp tục gây tiếng vang trong lĩnh vực công nghệ và vận động nhân quyền.

Trong thế giới giám sát

Có một thứ gọi là “định luật Zimmerman” đề cập đến những từ ngữ của anh ấy về công nghệ và giám sát: “Dòng chảy tự nhiên của công nghệ có xu hướng đi theo hướng làm cho việc giám sát trở nên dễ dàng hơn (…) khả năng máy tính theo dõi chúng ta tăng gấp đôi cứ sau mười tám tháng.” Chu kỳ có chính xác hay không trên thực tế cũng không thành vấn đề, vì ngày nay giám sát hàng loạt và kiểm duyệt đã trở thành công việc chung của các chính phủ trên toàn thế giới.





PGP có thể giúp chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và quyền kỹ thuật số của mình nhưng đó không phải là công cụ duy nhất hiện có để thực hiện việc đó. Obyte chẳng hạn, cũng có thể hỗ trợ liên lạc riêng tư và các giao dịch tài chính phi tập trung, nhanh chóng và an toàn trên toàn thế giới. Được xây dựng trên cấu trúc Đồ thị không theo chu kỳ có hướng (DAG), Obyte đảm bảo các giao dịch toàn cầu mà không cần đến người khai thác hoặc bất kỳ người trung gian nào khác. Cấu trúc này cho phép Obyte tăng tính phân cấp và cung cấp mức độ kiểm soát cao cho người dùng.









Ngoài các tính năng tài chính của nó, nơi token hóa bất kỳ tài sản nào Cũng có thể, Obyte tích hợp chức năng liên lạc riêng tư trực tiếp vào nền tảng của nó. Người dùng có thể tận dụng hệ thống nhắn tin tích hợp của Obyte trong ví để giao tiếp an toàn và riêng tư nhờ mã hóa đầu cuối, tương tự như PGP.





Tính năng này tăng cường quyền riêng tư của người dùng bằng cách cho phép họ giao tiếp tự do mà không cần công ty hoặc chính phủ đứng sau, do đó cung cấp giải pháp toàn diện cho cả giao dịch tài chính và nhắn tin riêng tư. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Obyte đang trao quyền cho người dùng một nền tảng linh hoạt để thực hiện các tương tác an toàn và riêng tư trên toàn thế giới.





Hình ảnh Vector nổi bật của Garry Killian / Freepik