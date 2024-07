Cypherpunks Viết mã: Julian Assange và WikiLeaks

Cái tên chắc chắn đã rung lên một tiếng chuông—hoặc cả một tháp chuông. Julian Assange là một nhân vật tinh túy trong giới cypherpunks, là hiện thân của đặc tính nổi loạn và trao quyền công nghệ đã định hình nên phong trào này. Nổi lên ở đỉnh cao của thời đại kỹ thuật số, hành trình của anh đan xen với những lý tưởng về quyền riêng tư cá nhân, sự minh bạch và tự do thông tin. Là một nhà hoạt động, nhà báo và lập trình viên lành nghề nổi tiếng, quỹ đạo của Assange phản ánh sự phát triển của các cypherpunks từ cuối thế kỷ 20 đến vị trí dẫn đầu về kỹ thuật số của thế kỷ 21.





Chúng ta hãy nhớ điều đó cypherpunks đã được hình thành bởi các nhà hoạt động vì quyền riêng tư và tự do đang xây dựng các công cụ phần mềm mới để bảo vệ quyền kỹ thuật số của chúng ta. Phong trào này đã đạt được động lực vào những năm 1990, được thúc đẩy bởi những lo ngại về việc tăng cường giám sát và kiểm soát trong giao dịch và truyền thông kỹ thuật số, nhằm chống lại những xu hướng này.





Giờ đây, đối với Assange, ông chủ yếu được công nhận là người sáng lập WikiLeaks nổi tiếng rộng rãi: một nền tảng chuyên xuất bản các tài liệu mật của các cá nhân, chính phủ và tập đoàn , với mục tiêu vạch trần những hành vi sai trái và tội ác của họ cho thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất anh ấy đang làm.





Ông thậm chí còn xuất bản một quyển sách để tôn vinh những người bạn cypherpunks của mình, có tựa đề 'Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet' (2012). Bài viết này thảo luận về bảo mật thông tin cùng với một số chuyên gia, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Trước WikiLeaks

Assange sinh ra ở Queensland (Úc) vào tháng 7 năm 1971. Ông nuôi dưỡng niềm đam mê hacktivism từ khi còn nhỏ, thể hiện kỹ năng hack và lập trình đáng nể từ năm 16 tuổi. Ông là một nhân vật nổi bật trong nhóm hacker trẻ được mệnh danh là "The International". Subversives", chuyên thực hiện các vụ hack nổi bật để khám phá thông tin quan trọng từ các công ty. Thời đại này thậm chí còn đạt được phim riêng của nó vào năm 2012 và khiến anh ta bị chính quyền Úc buộc tội 31 tội danh hack. Ít nhất, cuối cùng họ cũng để anh ta đi với một khoản phạt.

Ngoài việc hack, anh ta bắt đầu lập trình và tạo ra các công cụ mã hóa mới vào năm 1994, có thể là sau khi tham gia danh sách gửi thư cypherpunk . Trong số những sáng tạo đáng chú ý của ông có Rubberhose, một chương trình mã hóa được thiết kế để bảo vệ dữ liệu thông qua các kỹ thuật mã hóa. Mặc dù Rubberhose không còn được duy trì tích cực nữa nhưng việc tập trung vào bảo mật dữ liệu đã truyền cảm hứng cho sự phát triển của các công cụ mã hóa hiện đại và áp dụng rộng rãi các biện pháp bảo mật kỹ thuật số mạnh mẽ hơn ngày nay.





Ngoài ra, Assange đã phát triển các hệ thống chiến tranh mạng như máy quét cổng Strobe, được thiết kế để xác định đồng thời các lỗ hổng trên số lượng lớn máy tính. Ông cũng điều hành diễn đàn AUCRYPTO và điều hành một trang web cung cấp lời khuyên về bảo mật máy tính cho hàng nghìn người đăng ký vào năm 1996.





Năm 1998, ông đồng sáng lập Earthmen Technology, một công ty tập trung vào công nghệ phát hiện xâm nhập mạng, đồng thời làm cố vấn cho các tập đoàn lớn, kiếm được thu nhập đáng kể. Dự án “LEAKS” cũng bắt đầu hình thành sau khi anh đăng ký tên miền Leaks.org vào năm 1999.

Rò rỉ thông tin

Tất nhiên, đây là 'tác phẩm vĩ đại' của Assange. Được đăng ký là một tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ bằng tiền quyên góp, thương hiệu này được thành lập vào năm 2006. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, Rò rỉ thông tin là một nền tảng rò rỉ tài liệu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tiết lộ thông tin bí mật rất quan trọng cho công chúng.









Trong những năm qua, WikiLeaks đã đưa ra ánh sáng nhiều tài liệu quan trọng, từ vi phạm nhân quyền đến tham nhũng của chính phủ và gián điệp quốc tế. Những tiết lộ này đã có tác động đáng kể đến các lĩnh vực chính trị và truyền thông, làm dấy lên các cuộc tranh luận về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền được thông tin.





Trong số những tiết lộ đáng chú ý nhất của WikiLeaks là Iraq và Afghanistan" Nhật ký chiến tranh ," vạch trần những hành vi lạm dụng và tội ác chiến tranh của lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại các quốc gia đó, cũng như việc Hoa Kỳ rò rỉ các bức điện ngoại giao ( Cổng cáp ) đã tiết lộ thông tin liên lạc bí mật giữa các đại sứ quán trên toàn thế giới. Ngoài ra, WikiLeaks còn công bố thông tin về hoạt động giám sát và gián điệp hàng loạt của các cơ quan tình báo cũng như thông tin chi tiết về tình trạng tham nhũng của chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới.





Ngày nay, WikiLeaks vẫn trực tuyến, nhưng lần xuất bản cuối cùng của nó là vào năm 2021 và từ tháng 11 năm 2022, nhiều tài liệu trong thư viện của nó không thể truy cập được. Theo Assange, hiện tại họ không thể xuất bản do các hạn chế tài trợ do Hoa Kỳ đặt ra, mối nguy hiểm cho những người tố cáo tiềm năng và các vấn đề pháp lý của chính anh ta.

Câu chuyện pháp lý của Assange

Đúng như dự đoán do tính chất công việc của mình, Assange cũng đã gặp khó khăn với chính quyền khi trưởng thành. Những thông tin rò rỉ được công bố đã khiến ông trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế và thu hút sự phẫn nộ của các chính phủ trên toàn thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ.





Sau đó, Assange đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý. Năm 2010, Thụy Điển ban hành Lệnh bắt giữ châu Âu đối với anh ta vì cáo buộc tấn công tình dục. Anh ta phủ nhận các cáo buộc, gọi họ là “ chiến dịch bôi nhọ ” để làm tổn hại đến danh tiếng của anh ta và có cớ để truy tố anh ta vì công việc của anh ta trên WikiLeaks — trong đó Thụy Điển có toàn bộ danh mục .





Tình huống này đã khiến Assange phải xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London vào tháng 6 năm 2012 để tránh bị dẫn độ. Việc xin tị nạn này, trong khi bảo vệ Assange khỏi bị truy tố ngay lập tức, đã gây ra tình trạng bế tắc ngoại giao kéo dài giữa Ecuador, Anh và Thụy Điển, làm căng thẳng quan hệ quốc tế và làm dấy lên các cuộc tranh luận về quyền của Assange cũng như các giới hạn về quyền miễn trừ ngoại giao.









Thời gian lưu trú kéo dài của ông đã dẫn đến tình trạng tồi tệ và căng thẳng gia tăng với chính quyền Ecuador, đỉnh điểm là việc Ecuador thu hồi quy chế tị nạn của ông vào tháng 4 năm 2019. Sau đó, chính quyền Anh đã bắt giữ Assange vì vi phạm các điều kiện tại ngoại liên quan đến yêu cầu dẫn độ của Thụy Điển, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong các vướng mắc pháp lý của ông. .





Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi Hoa Kỳ công bố một loạt cáo trạng chống lại Assange vào năm 2019, buộc tội ông ta nhiều vi phạm, bao gồm cả hoạt động gián điệp, vì vai trò của ông trong việc xuất bản các tài liệu mật. Điều này đã gây ra một cuộc chiến dẫn độ khốc liệt, với việc đội bảo vệ Assange và những người ủng hộ kịch liệt phản đối việc trục xuất ông sang Mỹ, với lý do lo ngại về quyền tự do báo chí và những tác động đối với hoạt động báo chí điều tra.

Cái gì tiếp theo?

Vào tháng 1 năm 2021, một tòa án ở Vương quốc Anh vật bị loại bỏ yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ, với lý do lo ngại về sức khỏe tâm thần của Assange và nguy cơ tự tử nếu phải chịu những điều kiện khắc nghiệt khi bị giam giữ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã kháng cáo quyết định này, kéo dài tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý của Assange.





Anh ta đã ở tù từ tháng 4 năm 2019. Anh ta hiện đang bị giam giữ tại HM Prison Belmarsh, một nhà tù an ninh cao ở London, Anh. Assange đã bị tống giam vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh ở Anh liên quan đến yêu cầu dẫn độ của Thụy Điển, bên cạnh việc phải đối mặt với việc dẫn độ sang Hoa Kỳ vì tội gián điệp và các tội danh khác liên quan đến công việc của anh ta với WikiLeaks.





Vào cuối tháng 3 năm 2024, Assange đã được cấp tạm thời hoãn lại vụ dẫn độ anh ta sang Mỹ, với hai thẩm phán chỉ cho phép anh ta kháng cáo nếu chính quyền Biden không đưa ra sự đảm bảo. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về cách đối xử với anh ta và khả năng áp dụng án tử hình. Kể từ tháng 5 năm 2024, chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng đưa ra những đảm bảo đó, nhưng sẽ không có quyết định rõ ràng về điều đó cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 20 tháng 5. Tổ chức Ân xá Quốc tế, chính phủ Úc và các tổ chức khác đã kêu gọi Hoa Kỳ hành động hủy vụ án, với lý do quyền tự do ngôn luận, sức khỏe tâm thần bấp bênh của Assange và nguy cơ bị trừng phạt không tương xứng. Tuy nhiên, tương lai của anh ấy vẫn chưa chắc chắn.

Obyte cho bài phát biểu miễn phí

Do cuộc đấu tranh vì tự do báo chí, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và sự minh bạch từ những ông lớn, Assange hiện đang phải trả một cái giá rất đắt. Tuy nhiên, chúng ta không thể từ bỏ các quyền của mình và bắt buộc phải tiếp tục đấu tranh cho chúng. Đặc biệt bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn cho phép chúng tôi giữ quyền riêng tư của mình và tránh các đảng độc tài.





Obyte , với tư cách là một nền tảng phi tập trung, mang lại tiềm năng đáng kể để đóng góp cho quyền riêng tư và tự do ngôn luận, hai giá trị cơ bản mà Julian Assange đã tìm cách phát huy trong suốt sự nghiệp của mình. Với trọng tâm là phân cấp và bảo mật dữ liệu, Obyte cho phép người dùng giao tiếp và giao dịch một cách an toàn và riêng tư mà không cần dựa vào các trung gian tập trung có thể kiểm duyệt hoặc giám sát hoạt động của họ — thậm chí không phải là các công cụ khai thác tiền điện tử.









Điều này đảm bảo mức độ tự chủ và tự do cao hơn cho các cá nhân đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của họ trước những hành vi vi phạm tiềm ẩn của bên thứ ba hoặc cơ quan chính phủ. Hơn nữa, kiến trúc của Obyte cho phép tạo ra các ứng dụng phi tập trung ( Dapp ) có thể được sử dụng để hỗ trợ trao đổi thông tin và liên lạc an toàn mà không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát và quyền tự do của người dùng.





Trong một thế giới mà việc giám sát và kiểm duyệt trực tuyến ngày càng trở thành mối quan tâm cấp bách, các nền tảng như Obyte đại diện cho một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn, dành cho tất cả mọi người. Bằng cách cung cấp một môi trường kỹ thuật số an toàn và phi tập trung, Obyte phù hợp với tầm nhìn của Julian Assange về việc trao quyền cho mọi người thực hiện quyền tự do ngôn luận và thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong xã hội.









Hình ảnh Vector nổi bật của Garry Killian / Freepik