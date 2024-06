Công nghệ và truyền thống trong các trường đại học đã thành lập: Goldie trở lại Riverdale

Công nghệ định hình mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, từ cách chúng ta giao tiếp đến cách chúng ta đọc các câu chuyện và vũ trụ Archie Comics, nền tảng của văn hóa đại chúng Mỹ, đang đón nhận sự chuyển đổi này. Goldie Chan , một nhân vật nổi tiếng trong thế giới công nghệ nhờ những bình luận sâu sắc và tư duy đổi mới, là người đi đầu trong quá trình phát triển này, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa cách kể chuyện am hiểu công nghệ cho trung tâm Riverdale. Truyện tranh mới nhất của cô, "BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER: FAIRY TALES”: 'The Frumpy Duckling'", thể hiện sự kết hợp này, pha trộn nét quyến rũ hoài cổ của Archie với các chủ đề đương đại và sự nhạy cảm của thời đại kỹ thuật số.









Cuộc phiêu lưu của Chan vào Riverdale không chỉ là một câu chuyện truyện tranh khác; đó là một câu chuyện phản ánh sự phức tạp của thế giới hiện đại của chúng ta, được bao bọc trong vẻ đẹp thẩm mỹ dễ chịu của vũ trụ Archie. "The Frumpy Duckling" với sự tham gia của Cassie Cloud, là một câu chuyện cổ tích hiện đại phản ánh chủ đề biến đổi vượt thời gian, nhưng lại thấm đẫm các yếu tố nói trực tiếp đến thế hệ kỹ thuật số. Việc đề cập đến Cottagecore, một xu hướng đã đạt được động lực trên các nền tảng truyền thông xã hội, cùng với sự đồng tình với "The Devil Wears Prada", đã truyền tải cho câu chuyện cảm giác nhạy cảm về thời trang và gây được tiếng vang với độc giả ngày nay. Đoạn phim xem trước 'The Frumpy Duckling' này được thực hiện bởi Bill và Ben Galvan, một nhóm cha con, những người đã hoàn thiện phần nghệ thuật cho kịch bản gốc của Goldie Chan. Vì vậy, sức hấp dẫn mang tính thế hệ của các nhân vật Archie cũng nằm ở tài năng nội tại của Archie Comics.









“Viết cho Archie là một giấc mơ trở thành hiện thực. Là một độc giả cuồng nhiệt của Archie từ những ngày còn nhỏ cho đến khi trưởng thành (hy vọng) khôn ngoan hơn, tôi đã lớn lên cùng Archie, Betty, Veronica, Jughead, Reggie, Ethel, Sabrina và tất cả những nhân vật tuyệt vời khác trong vũ trụ rộng lớn của Archie Comics. Tôi thích chia sẻ những câu chuyện cảm động, sâu sắc và tò mò ở Riverdale với những nhân vật hoài cổ và tuyệt vời này và rất nóng lòng được chia sẻ những câu chuyện tiếp theo của tôi với tất cả các bạn!” đề nghị Goldie Chan, nhà văn Archie Comics.





Việc đưa vào các cách chơi chữ được Archie chấp thuận như "Hãy giải quyết vụ án này" sẽ tạo thêm một lớp tương tác vui tươi, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của ngôn ngữ trong thời đại bị thống trị bởi giao tiếp kỹ thuật số nhanh chóng. Câu chuyện của Chan là cầu nối giữa truyền thống truyện tranh in ấn và văn hóa truyền thông xã hội có nhịp độ nhanh, trực quan, cho thấy cách các câu chuyện có thể thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới.





Điều khiến đóng góp của Chan cho vũ trụ Archie Comics trở nên đặc biệt đáng chú ý là cách tiếp cận của cô trong việc tích hợp các chủ đề công nghệ hiện đại và hiểu biết sâu sắc về văn hóa kỹ thuật số vào kết cấu câu chuyện của mình. Sự kết hợp giữa nhận thức về công nghệ với sức hấp dẫn vượt thời gian của Archie thể hiện sự thay đổi đáng kể trong cách kể các câu chuyện trong các vũ trụ lâu đời. Chan không chỉ viết truyện tranh; cô ấy đang viết truyện tranh cho thời đại kỹ thuật số, trong đó các nhân vật của cô, mặc dù bắt nguồn từ bối cảnh cổ điển, vẫn điều hướng các vấn đề và trải nghiệm phản ánh thế giới được thúc đẩy bởi công nghệ ngày nay.





"Archie có một vị trí khác biệt trong văn hóa đại chúng, đó là sự thoải mái và quen thuộc với nhiều thế hệ trong khi vẫn làm việc để luôn mới mẻ và phù hợp, phản ánh các xu hướng hiện tại. Từ việc chuyển những ghi chú ngày xưa cho đến nhắn tin bây giờ, mọi người đều có cảm xúc giống nhau, mọi người vẫn có những mối tình và chia sẻ tất cả với những người bạn thân nhất của họ. Tại Archie, chúng tôi cho phép người hâm mộ tiếp cận tất cả những cảm xúc và trải nghiệm phổ quát đó được gói gọn trong một bài thuyết trình thú vị, bài thuyết trình gần đây này là một câu chuyện cổ tích về băng nhóm Archie yêu thích của bạn bởi Goldie." - Mike Pellerito, Chủ tịch kiêm Tổng biên tập tại Archie Comics.





“Kể từ khi thành lập, Archie Comics luôn phản ánh xã hội hiện đại. Chúng tôi luôn theo dõi nhịp đập của văn hóa đại chúng và muốn đảm bảo rằng tất cả độc giả có thể nhìn thấy chính họ trong truyện tranh của chúng tôi; có thể là xu hướng, thời trang, công nghệ, người nổi tiếng hay thậm chí là các vấn đề xã hội. Tính cách sôi nổi của Goldie tỏa sáng trong các câu chuyện của cô ấy, không chỉ tiếp tục cam kết của chúng tôi về tính phù hợp mà còn thúc đẩy các câu chuyện và nhân vật của chúng tôi tiến xa hơn nữa trong tương lai.” - Jamie Rotate, Giám đốc biên tập cấp cao, Archie Comics.





Việc cô tập trung vào việc tạo ra những cốt truyện tập trung vào phụ nữ trong bối cảnh này càng làm nổi bật tầm quan trọng của sự đa dạng và tính đại diện trên các phương tiện truyền thông, một cuộc trò chuyện có tính chất then chốt trong cả lĩnh vực công nghệ và sáng tạo. Bằng cách truyền tải những câu chuyện của mình theo những chủ đề này, Chan đang góp phần tạo ra một cuộc đối thoại rộng rãi hơn về cách miêu tả phụ nữ trên các phương tiện truyền thông, tận dụng nền tảng Archie để truyền cảm hứng và trao quyền cho một thế hệ mới.





Công nghệ đằng sau những câu chuyện





Công việc của Chan trong vũ trụ Archie đưa ra một trường hợp điển hình hấp dẫn. Sự đổi mới không chỉ là nội dung của những câu chuyện mà còn là quá trình sáng tạo ra chúng. Ngành công nghiệp truyện tranh, giống như ngành công nghệ, đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong cách sản xuất, phân phối và tiêu thụ nội dung, một phần nhờ vào các công cụ và nền tảng kỹ thuật số.





Khám phá quá trình sáng tạo của cô ấy có thể tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về cách các công cụ kỹ thuật số tạo điều kiện thuận lợi cho việc kể chuyện, từ việc sử dụng phần mềm để thiết kế và bố cục cho đến phương tiện truyền thông xã hội để tiếp thị và tương tác với cộng đồng. Ngoài ra, việc hiểu cách Chan tận dụng nền tảng công nghệ để kể chuyện có thể mang lại những bài học quý giá cho những người sáng tạo nội dung hoạt động ở điểm giao thoa của hai thế giới này.













Thu hút thế hệ kỹ thuật số





Khi chúng tôi mong chờ sự ra mắt của BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER: FAIRY TALES: 'The Frumpy Duckling'", rõ ràng là tương lai của cách kể chuyện nằm ở sự tích hợp liền mạch giữa các câu chuyện truyền thống với công nghệ hiện đại. Tác phẩm của Goldie Chan là một minh chứng cho tiềm năng của sự tích hợp này, đưa ra kế hoạch chi tiết về cách các vũ trụ cổ điển như của Archie có thể phát triển để đáp ứng mong đợi của thế hệ kỹ thuật số.





Cách tiếp cận viết truyện tranh này nêu bật tầm quan trọng của khả năng thích ứng, hiểu biết về công nghệ và sự đổi mới trong cách kể chuyện. Khi bối cảnh kỹ thuật số tiếp tục phát triển, sức mạnh tổng hợp giữa công nghệ và truyền thống trong cách kể chuyện chắc chắn sẽ trở nên quan trọng hơn, với những người sáng tạo như Chan dẫn đầu.





Sự trở lại đầy sáng tạo của Goldie Chan tại Riverdale không chỉ mang tính giải trí mà còn truyền cảm hứng. Nó như một lời nhắc nhở rằng trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số, những câu chuyện có sức mạnh kết nối chúng ta, dạy chúng ta và thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa thế giới chúng ta biết và thế giới chúng ta tưởng tượng.









**