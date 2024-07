Bạn đang chơi trò chơi của ai?

Bạn và tôi, khi còn nhỏ, đã được cho uống thuốc. Sự tán thành, đánh giá cao, khen ngợi, thành công, chấp nhận, nổi tiếng - gọi nó là gì bạn muốn, nhưng nó là một loại thuốc gây ra sự phụ thuộc vào người khác mà phải trả giá bằng những ham muốn đích thực của chúng ta.





“Bạn trở thành một người máy. Bạn muốn xem loài người sống như một robot như thế nào? Nghe này. Bạn có một con robot đến đây và tôi nói, 'Trông bạn thật xinh đẹp!', và con robot đi thẳng lên. Tôi nhấn một nút gọi là 'đánh giá cao' và nó hoạt động ngay lập tức. Sau đó, tôi nhấn một nút khác gọi là 'chỉ trích' - thẳng thừng. Điều khiển tất cả. <…> “- Anthony de Mello





Đó là một đánh giá khắc nghiệt nhưng là một sự thật.

Xã hội

Nhiều cơ chế xã hội khác nhau đã được cài đặt trong chúng ta từ rất sớm và được duy trì thông qua cảm xúc xã hội như xấu hổ, xấu hổ, tội lỗi, v.v.

Hầu hết các bậc cha mẹ đều đồng lõa trong việc này nhưng chúng ta nên thông cảm vì họ đã quá lớn để tuân thủ phần mềm của xã hội . Phần mềm là cách duy nhất để có được nhiều người hợp tác. Xã hội có thể hoạt động mà không có nó? Có lẽ không.





Chúng ta là những sinh vật xã hội và việc bị loại khỏi nhóm giống như một mối đe dọa cho sự sống còn. Khi còn nhỏ, phụ thuộc vào tình yêu thương của cha mẹ, chúng ta học cách tuân theo những kỳ vọng bên ngoài để cảm thấy an toàn và được yêu thương, gạt bỏ những ham muốn của bản thân. Điều này vẫn tiếp tục cho đến tuổi trưởng thành. Mọi người đạt được những cột mốc được xã hội thừa nhận, nhưng vẫn cảm thấy không thỏa mãn, cảm thấy cuộc sống lẽ ra phải tốt đẹp, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó. Đó là bởi vì cuối cùng họ đã sống cuộc sống của người khác. Một cuộc sống gắn liền với sự chấp thuận của các tiêu chuẩn xã hội để xác nhận rằng chúng ổn. Không tìm thấy vàng ở cuối cầu vồng khiến một số người phải phát triển bản thân. Những người khác lặp lại cùng một chương trình đến vô cùng.





Một lưu ý phụ cho chủ đề này: Tôi nghe mọi người phàn nàn rằng xã hội không làm X hoặc Y: không khuyến khích phát triển cá nhân, phát triển lành mạnh, tự do tài chính, tư duy độc lập, v.v. Không chết tiệt, Sherlock - tất nhiên là không. Sự tồn tại của xã hội phụ thuộc vào việc bạn làm những gì xã hội cần chứ không phải những gì bạn muốn. Đây không phải là một âm mưu. Bạn không thể đẩy miếng thịt bít tết trước mặt một con linh cẩu đói khát rồi khóc lóc thảm thiết khi nó ăn bữa trưa của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi, hãy để xã hội nghèo nàn (bao gồm cả cha mẹ bạn) yên tâm và tự mình nỗ lực.





Khi chúng ta không hiểu cuộc sống đích thực có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta (hãy để tôi mâu thuẫn với chính mình khi nói rằng tôi cho rằng điều này gần như không thể và tính xác thực chỉ là một thuật ngữ tiếp thị khác, nhưng sẽ nói nhiều hơn vào lúc khác), chúng ta sẽ chết theo từng đợt.





Một nhược điểm lớn khác của việc sống theo tiêu chuẩn của xã hội là chúng ta trở nên không có khả năng yêu thương.





“ Kết quả của việc dùng thuốc này là bạn đã mất khả năng yêu. Bạn biết tại sao mà? Bởi vì bạn không thể nhìn thấy bất kỳ con người nào nữa.

Bạn rất ý thức về việc họ có chấp nhận bạn hay không, liệu họ có chấp nhận bạn hay không. Bạn đang coi chúng là mối đe dọa đối với thuốc của bạn hoặc hỗ trợ cho thuốc của bạn.

Chính trị gia thường không gặp ai cả; anh ấy nhìn thấy phiếu bầu. Và, nếu bạn không phải là mối đe dọa hay hỗ trợ cho việc anh ấy nhận được phiếu bầu, anh ấy thậm chí sẽ không để ý đến bạn. Doanh nhân nhìn thấy số tiền lớn; anh ấy không nhìn thấy mọi người, anh ấy nhìn thấy các giao dịch kinh doanh. Nhưng, chúng ta cũng không khác nếu chúng ta chịu tác dụng của loại thuốc này… Làm sao bạn có thể yêu những gì bạn thậm chí không nhìn thấy ?” - Anthony de Mello

Việc kinh doanh

Đó là lý do tại sao việc tìm kiếm sự giàu có lại khó khăn và tương đối ít người làm được điều đó. Bởi vì nó đi ngược lại quy luật. Trong hầu hết các xã hội, giàu có bị coi là xấu, được phản ánh qua vô số câu nói và định kiến về bản chất hư hỏng của sự giàu có. Về cơ bản, chúng là những câu chuyện mà mọi người tự nói với mình về lý do tại sao họ không thể đạt được thành công về mặt tài chính trong khi trên thực tế, chính cơ chế xã hội đã ngăn cản họ làm điều đó.

Khi ai đó (vô thức) cảm thấy mình không nên giàu có vì bộ tộc của họ nói như vậy, họ có thể không muốn người khác thành công, khiến họ lan truyền những câu chuyện ngăn cản việc theo đuổi sự giàu có. Theo thời gian, những câu chuyện này trở nên ăn sâu và đóng vai trò như một hình thức kiểm soát xã hội khác. Xã hội không cần phải thao túng, áp lực ngang hàng và kỳ vọng của xã hội cũng vậy.

Tôi quan sát xã hội vừa ghét vừa yêu người kinh doanh. Chúng tôi yêu thích một câu chuyện từ giẻ rách trở nên giàu có miễn là người đó được coi là đáng yêu (ví dụ như Michael Jordan). Nhưng nhìn chung, không ai muốn người mà họ biết giàu hơn họ (nhiều) vì điều đó đặt ra câu hỏi về địa vị. Nếu hai người khởi nghiệp trong một tầng lớp xã hội giống nhau và một người trở nên giàu có hơn nhiều (một thuật ngữ tương đối), thì người kia sẽ cảm thấy như họ đã làm sai điều gì đó. Đúng hơn là có điều gì đó không ổn với họ . Suy cho cùng, cả hai đều có hoàn cảnh giống nhau, vậy tại sao cậu ấy lại không đạt được những gì mà bạn cùng lớp đã làm? Làm việc chăm chỉ là một trong vô số câu trả lời có thể có, nhưng điều quan trọng là tại sao câu hỏi lại xuất hiện ngay từ đầu. Đó là bởi vì xã hội, đặc biệt là xã hội tư bản, được xây dựng dựa trên sự cạnh tranh thông qua so sánh. Đừng hiểu sai ý tôi, tôi thích sự cạnh tranh nhưng tôi không phải là người thích so sánh. Trong hầu hết trường hợp, sự so sánh giết chết tính xác thực và do đó làm mất đi sự tiến bộ.





Nếu tôi so sánh mình với người đã tạo ra nó, tôi có thể bắt đầu cảm thấy 💩 và do đó bắt đầu chấp nhận câu chuyện của xã hội về 'tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi'

Tôi ngưỡng mộ những người kinh doanh vì họ đã cố gắng hành động vì lợi ích tốt nhất của họ bất kể phần mềm xã hội được cài đặt sẵn (điều mà tôi chưa thể làm được, vì vậy tôi rất ngưỡng mộ). Đó là lý do tại sao những kẻ sát nhân xã hội (không có kinh nghiệm về cảm xúc xã hội) lại làm rất tốt trong kinh doanh - việc thao túng xã hội được thực hiện thông qua cảm xúc xã hội không làm họ bối rối.





Trách nhiệm tỷ lệ thuận với tự do - trách nhiệm càng nhiều, tự do càng nhiều. Về cơ bản, bạn càng sẵn sàng thách thức các chuẩn mực xã hội và chấp nhận cả rủi ro xã hội và tài chính thì phần thưởng tiềm năng của bạn càng lớn. Đây là lý do tại sao tương đối ít người dấn thân vào kinh doanh - thật khó để chống lại áp lực xã hội.





Như Naval Ravikant chỉ ra:





Địa vị là vị trí của bạn trong hệ thống phân cấp xã hội.” Xã hội chơi trò chơi địa vị. Họ đạt được địa vị bằng cách tấn công những người chơi trò chơi làm giàu.

Bạn đang chơi game gì?

Bạn đang chơi trò chơi của ai?