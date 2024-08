Arron Goolsbey nói về tương lai của trò chơi với AI và Blockchain tại Mythical Games

Trong phần "Phía sau công ty khởi nghiệp" này, Ishan Pandey ngồi cùng Arron Goolsbey, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Mythical Games , để khám phá hành trình đáng chú ý của anh ấy trong ngành công nghiệp trò chơi. Từ những ngày đầu làm việc tại Wizards of the Coast, nơi anh đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của Magic: The Gathering, cho đến việc lãnh đạo các dự án đột phá tại Activision Blizzard, Arron đã đi đầu trong đổi mới trò chơi.





Giờ đây, tại Mythical Games, anh ấy đang dẫn đầu việc tích hợp AI và công nghệ chuỗi khối để tạo ra nền kinh tế mang tính cách mạng do người chơi sở hữu. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi tìm hiểu những hiểu biết sâu sắc của Arron về tương lai của trò chơi, tiềm năng biến đổi của Web3 và các dự án thú vị sắp ra mắt dành cho Trò chơi thần thoại.





Ishan Pandey: Xin chào Arron, chào mừng bạn đến với "Phía sau công ty khởi nghiệp" tại Hackernoon. Thật tuyệt vời khi có bạn cùng chúng tôi hôm nay để tìm hiểu sự giao thoa thú vị giữa AI và Web3. Để bắt đầu, bạn có thể chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về nền tảng chuyên môn của mình và điều gì đã đưa bạn đến vai trò hiện tại tại Mythical Games không?





Arron Goolsbey: Tôi đã làm việc trong ngành trò chơi hơn 25 năm. Tôi tham gia một công ty khởi nghiệp ít được biết đến tên là Wizards of the Coast vào cuối những năm 90 ngay sau khi họ phát minh ra trò chơi đánh bài đầu tiên trên thế giới (Magic: the Gathering). Tôi rời Wizards với tư cách là Phó Giám đốc Công nghệ, đồng thời đã giúp phát triển và ra mắt CCG kỹ thuật số toàn cầu hiện tại 'Magic Arena.' Từ đó, tôi gia nhập Activision/Blizzard với tư cách là Giám đốc Battle.net, đó là một giấc mơ trở thành hiện thực vì tôi là một fan cuồng nhiệt của StarCraft, Hearthstone và chính nền tảng Battle.net. Trong khi dẫn dắt Battle.net, chúng tôi đã mở ra một kỷ nguyên mới bằng cách xuất bản loạt game Call of Duty, bắt đầu với BlackOps IV và tiếp tục đến Modern Warfare 2 và Warzone (tựa Call of Duty f2p đầu tiên).





Sau đó, tôi theo một trong những người cố vấn của mình đến Meta để làm việc tại Reality Labs về chơi game trên Facebook, Instagram, WhatsApp và Quest VR. Tôi đã đi khắp thế giới và gặp gỡ hàng trăm nhà phát triển trò chơi để cùng nhau theo đuổi metaverse và nền tảng điện toán tiếp theo. Đó là khi John Linden gọi điện và đề nghị tôi tham gia Mythical để theo đuổi tầm nhìn hấp dẫn của anh ấy về tương lai của trải nghiệm chơi game và giải trí tương tác.





Với tư cách là Chủ tịch và COO tại Mythical, trách nhiệm của tôi là đưa tầm nhìn mạnh mẽ của John vào cuộc sống trong các trò chơi của chúng tôi như NFL Rivals và Blankos, cũng như ba trụ cột chính trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi; Thị trường và nền kinh tế nâng cao, Phân phối trên đám mây và Chơi tức thì cũng như Xã hội phi tập trung thông qua 'Khu vườn mở' trên các trò chơi.





Ishan Pandey: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin tổng quan về Trò chơi thần thoại và tầm nhìn cốt lõi thúc đẩy các dự án của bạn trong không gian Web3 không?





Arron Goolsbey: Mythical là một công ty công nghệ trò chơi xây dựng thế hệ trò chơi tiếp theo được hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi khối và nền kinh tế do người chơi sở hữu.





Tất cả chúng tôi đều hướng tới việc xây dựng những trò chơi tuyệt vời mà mọi người muốn chơi và phát triển nền kinh tế mạnh mẽ do người chơi điều khiển mà tất cả đều có thể tham gia, đồng thời tạo ra hệ sinh thái trò chơi web3 bằng cách tận dụng công nghệ chuỗi khối và NFT có thể chơi được cho các công cụ cho phép người chơi, người sáng tạo, nghệ sĩ, thương hiệu và nhà phát triển trò chơi trở thành bên liên quan và chủ sở hữu trong nền kinh tế trò chơi “chơi và sở hữu” mới.





Ishan Pandey: Mythical Games là công ty tiên phong trong việc tích hợp công nghệ blockchain vào trò chơi. Cách tiếp cận này giúp công ty của bạn khác biệt với những công ty khác trong ngành trò chơi như thế nào?





Arron Goolsbey: Chúng tôi trao quyền cho người chơi sở hữu hoàn toàn - và trao đổi có thể xác minh - các vật phẩm trong trò chơi của họ với nhau và xây dựng bộ sưu tập theo cách họ muốn. Không ai khác trên thị trường đang làm điều đó như thế này, đặc biệt là với IP đối tác hàng đầu như NFL.





Ishan Pandey: Nhìn về phía trước, chúng ta có thể mong đợi những bước phát triển quan trọng nào từ Trò chơi thần thoại trong vài năm tới? Có dự án hoặc quan hệ đối tác mới nào sắp diễn ra không?





Arron Goolsbey: Về trò chơi của chúng tôi, nhóm của chúng tôi đang nỗ lực xây dựng các trò chơi mới và cải thiện các tựa game hiện có, mang đến tất cả các loại tính năng và tiện ích mới giúp nâng cao trải nghiệm và hệ sinh thái cho người chơi. Về các dự án và quan hệ đối tác sắp triển khai, tôi không thể nói quá nhiều vào lúc này, nhưng tôi có thể nói, như mọi khi, chúng tôi có rất nhiều điều đang chờ đợi và bạn sẽ không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Nó. Bây giờ chắc chắn là lúc để nhảy vào hệ sinh thái Thần thoại.





Ishan Pandey: Với việc AI ngày càng trở nên quan trọng trong công nghệ, Trò chơi thần thoại đang tận dụng AI để nâng cao nền tảng trò chơi dựa trên blockchain của bạn như thế nào?





Arron Goolsbey: Chúng tôi đang nghiên cứu một số ứng dụng khá mới lạ của AI áp dụng cho trò chơi mà tôi thực sự chưa thể nói nhiều về nó. Tuy nhiên, tôi có thể nhấn mạnh rằng chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc ứng dụng AI không chỉ vào bản thân trải nghiệm trò chơi mà còn đối với các chu kỳ phát triển hoạt động trực tiếp và tiền sản xuất dưới dạng công cụ. Trên thực tế, Mythical có một số bằng sáng chế quan trọng về khả năng do AI tạo ra, trải rộng trên nhiều loại ứng dụng thay đổi trò chơi khác nhau. Tôi nóng lòng muốn chia sẻ những gì chúng tôi đã nấu, hy vọng là trong tương lai gần.





Ishan Pandey: Có rất nhiều tin đồn xung quanh VR và AR trong việc chơi game. Tại sao Mythical Games lại chọn tập trung nhiều hơn vào công nghệ AI và Web3 thay vì VR?





Arron Goolsbey: Từng làm việc tại Reality Labs tại Meta, có lẽ là công ty được đầu tư nhiều nhất thế giới vào VR và AR, tôi thực sự tin rằng đã có một sự thúc đẩy đáng kể trong một số ngành nhằm mang lại sự phát triển dưới hình thức nền tảng điện toán tiếp theo. Tôi đã thấy rất nhiều trải nghiệm trò chơi nhập vai thú vị được xây dựng cho VR và AR. Một số đã rất tuyệt vời, nhưng hầu hết vẫn chưa sẵn sàng cho xu hướng phổ biến.





Một trong những thách thức với VR và AR ngay cả đối với các trường hợp sử dụng chơi game là phần cứng vẫn chưa có. Tai nghe VR đã đi được một chặng đường dài trong vài năm qua, nhưng phần lớn chúng vẫn chỉ là phần cứng điện thoại di động được ép xung với 2-3 bộ xử lý video. Một số hạn chế về phần cứng giới hạn quy mô của trải nghiệm nhiều người chơi ở mức dưới chục người dùng đồng thời. Doanh số bán phần cứng vẫn ở mức 10 triệu mỗi năm ngay cả đối với những nơi rẻ nhất và thành công nhất, thấp hơn 10 lần so với mức cần thiết để thu hút sự phát triển lớn.





Tất cả những gì đã nói lên rằng, chơi game vẫn là một trường hợp sử dụng chính cho VR/AR và phần cứng SẼ đạt được điều đó vào một ngày nào đó, nhưng phần cứng và trò chơi thực tế chỉ là hai phần của phương trình thành công. Tiền đề của Mythical là định vị mình là nhà cung cấp các khối xây dựng chính của trải nghiệm sống động đó để giúp các nhà phát triển trò chơi đang đầu tư xây dựng các trò chơi VR/AR đó mở khóa các mô hình kinh doanh bằng công nghệ của chúng tôi, giúp đưa các trò chơi đó ra thị trường nhanh hơn và hiệu quả cao hơn. cơ hội thành công về mặt thương mại.





Nền tảng của Mythical được xây dựng để sử dụng trên tất cả các nền tảng và phần cứng, từ thiết bị di động, PC, đến VR/AR. Cách tiếp cận 'Khu vườn mở' của chúng tôi nhằm mục đích tăng quy mô của chiếc bánh cho toàn bộ ngành khi chúng tôi hướng tới cái mà chúng tôi gọi nội bộ là “HTTP của Metaverse, được hỗ trợ bởi công nghệ Web3”.





Ishan Pandey: Một số thách thức lớn nhất mà Trò chơi thần thoại phải đối mặt khi triển khai AI trong khuôn khổ Web3 là gì? Ngược lại, sự tích hợp này mang lại những cơ hội đặc biệt nào?





Arron Goolsbey: AI đã hoạt động trong ngành game trong nhiều thập kỷ. Một trong những thách thức lớn nhất là đảm bảo rằng AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành trò chơi của con người chứ không phải như một công cụ bỏ qua việc làm giàu của con người. Giống như những phát triển công cụ kỹ thuật số trước đây, việc tận dụng công nghệ để cải thiện tốc độ, chất lượng và hiệu quả chi phí của nội dung và trải nghiệm chơi game phải là mục tiêu phát triển chính của AI. Đây là một sự cân bằng khó khăn và các câu trả lời không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay lập tức về việc nên vạch ranh giới ở đâu. Nhưng như tôi đã nói trước đây, Mythical đã suy nghĩ về điều này trong nhiều năm, vì vậy chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm về bối cảnh và chúng tôi đang đạt được một điều gì đó lớn lao.





Đừng quên like và chia sẻ truyện nhé!

Tiết lộ quyền lợi được đảm bảo: Tác giả này là người đóng góp độc lập xuất bản thông qua chúng tôi chương trình viết blog kinh doanh . HackerNoon đã xem xét chất lượng của báo cáo nhưng các khiếu nại trong tài liệu này thuộc về tác giả. #DYOR.