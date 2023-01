Điều gì tuyệt vời về Proof-of-Stake?

dài quá đọc không nổi

Có ba lý do chính tại sao PoS là một cơ chế bảo mật blockchain vượt trội so với PoW. PoS cung cấp nhiều bảo mật hơn với cùng chi phí Cách dễ nhất để thấy điều này là đặt bằng chứng cổ phần và bằng chứng công việc cạnh nhau và xem xét chi phí để tấn công mạng mỗi $ 1 mỗi ngày trong phần thưởng khối. Bằng chứng công việc dựa trên GPU Bạn có thể thuê GPU với giá rẻ, do đó, chi phí tấn công mạng chỉ đơn giản là chi phí thuê đủ sức mạnh của GPU để chạy nhanh hơn các công cụ khai thác hiện có. Đối với mỗi 1 đô la phần thưởng khối, những người khai thác hiện tại sẽ chi tiêu gần 1 đô la chi phí (nếu họ chi tiêu nhiều hơn, những người khai thác sẽ bỏ cuộc do không có lợi nhuận, nếu họ chi tiêu ít hơn, những người khai thác mới có thể tham gia và thu lợi nhuận cao lợi nhuận).