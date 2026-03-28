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Restaurante en Paral·lel para disfrutar con buen tiempo | https://share.google/seLXYF3c8WKOWjakC
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Puertecillo Paral lel
spain
Puertecillo Paral·lel es el restaurante en Paral·lel perfecto para disfrutar con buen tiempo. Su ambiente relajado, su propuesta basada en marisco fresco y su excelente ubicación lo convierten en una opción ideal para comidas al aire libre o cenas agradables en Barcelona.