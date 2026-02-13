Website: https://horshamnow.com/news/2025/mar/31/freddie-vasquez-equestrian-reviews-handling-defeat-teaching-riders-and-horses-to-bounce-back-from-a-tough-show-day/ Address: 25310 N St Marys Rd, Libertyville, IL 60048 Phone: (773) 203-3135 Freddie Vasquez JR is the Founder of Freddie Vasquez Equestrian Reviews which provides an in depth look at horse training methods, equestrian tack, and local equestrian events. Check out the site for detailed Freddie Vasquez Equestrian reviews. #Horse Training #freddie vasquez jr LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/Freddie-Vazquez-Jr/