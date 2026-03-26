Floating Spa Essen Krawehlstrasse 3 45130 Essen Rüttenscheid

Das Floating Spa Essen bietet professionelle Schwimmtherapie in privaten Salzwassertanks, die für tiefe Entspannung konzipiert sind. Die schwerelose Umgebung trägt dazu bei, Stress abzubauen, Muskelverspannungen zu lösen und den Schlaf zu verbessern. Für ein umfassendes Wellness-Erlebnis stehen Einzelsitzungen, Mehrsitzungspakete und Geschenkgutscheine zur Verfügung.