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Alonsoiaz

@alonsoliziaz

Soy técnico un técnico que se especializa en la parte mecánica p quiero aprender todo sobre datos y todo completamente

The beautiful humans of HackerNoon are eagerly awaiting @alonsoliziaz’s next masterpiece. Stay tuned for reading stats.

Alonsoiaz

Colombia 🇨🇴 Electricista

Inicié con electrónica electrónica de microcircuitos electrónica pero después terminé pasándome todo todo electricidad todo completamente eléctrico así que no se dio la oportunidad electrónica que me gustaba mucho la electrónica pero varía falla me llevaron a varios trabajos me llevaron a trabajar en electricidad Y de verdad que me empezó a gustar mucho y

Work History

Current Position:

Dismin Electricista

Previous Positions:

Diseño aplicación bia 🇨🇴 Colombia 🇨🇴 Tec electricidad especialidad ( redes)

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