Colombia 🇨🇴 Electricista

Inicié con electrónica electrónica de microcircuitos electrónica pero después terminé pasándome todo todo electricidad todo completamente eléctrico así que no se dio la oportunidad electrónica que me gustaba mucho la electrónica pero varía falla me llevaron a varios trabajos me llevaron a trabajar en electricidad Y de verdad que me empezó a gustar mucho y