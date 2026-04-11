Alonsoiaz@alonsoliziaz
Soy técnico un técnico que se especializa en la parte mecánica p quiero aprender todo sobre datos y todo completamente
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Alonsoiaz
Colombia 🇨🇴 Electricista
Inicié con electrónica electrónica de microcircuitos electrónica pero después terminé pasándome todo todo electricidad todo completamente eléctrico así que no se dio la oportunidad electrónica que me gustaba mucho la electrónica pero varía falla me llevaron a varios trabajos me llevaron a trabajar en electricidad Y de verdad que me empezó a gustar mucho y
Work History
Current Position:
Dismin Electricista
Previous Positions:
Diseño aplicación bia 🇨🇴 Colombia 🇨🇴 Tec electricidad especialidad ( redes)