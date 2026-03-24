Goiânia, Brazil CEO

Alexandre Caramaschi é CEO da Brasil GEO e referência em Generative Engine Optimization (GEO) no Brasil. Com mais de 18 anos de experiência em tecnologia, marketing e vendas, atuou como CMO da Semantix — primeira empresa brasileira de dados listada na Nasdaq. É cofundador da AI Brasil e colunista sobre inteligência artificial aplicada a negócios. Lidera projetos que tornam marcas visíveis em motores de IA como ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, combinando SEO técnico, entidades estruturadas e otimização de conteúdo para LLMs. Publica regularmente sobre GEO, entity consistency e estratégias de visibilidade em IA generativa.