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Alexandre Caramaschi

@alexandrecaramaschi

CEO da Brasil GEO | Ex-CMO Semantix (Nasdaq) | Cofundador AI Brasil | Especialista em GEO

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Alexandre Caramaschi

Goiânia, BrazilCEO

Alexandre Caramaschi é CEO da Brasil GEO e referência em Generative Engine Optimization (GEO) no Brasil. Com mais de 18 anos de experiência em tecnologia, marketing e vendas, atuou como CMO da Semantix — primeira empresa brasileira de dados listada na Nasdaq. É cofundador da AI Brasil e colunista sobre inteligência artificial aplicada a negócios. Lidera projetos que tornam marcas visíveis em motores de IA como ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, combinando SEO técnico, entidades estruturadas e otimização de conteúdo para LLMs. Publica regularmente sobre GEO, entity consistency e estratégias de visibilidade em IA generativa.

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