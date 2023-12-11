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    ZKFair'in Tokenomik Modelinin Gizemini Ortaya Çıkarmakile@lumoz
    13,044 okumalar

    ZKFair'in Tokenomik Modelinin Gizemini Ortaya Çıkarmak

    2023/12/11
    3m
    ile @lumoz 13,044 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Topluluk odaklı xZK L2 ağı ZKFair, 30.000'den fazla kullanıcıyı katılmaya davet ederek test ağını resmi olarak başlattı. Proje, %100 topluluklu bir Fuar Lansmanı modeli sunarak ZK L2 ekosistemindeki zorlukları çözmeye odaklanıyor. Yenilikçi token dağıtımı, gas ücreti airdroplarını ve topluluk airdroplarını içeriyor ve belirli ayrıntılar 20 Aralık'taki ana ağ lansmanından önce duyurulacak. ZKFair, kullanıcı katılımını teşvik ediyor ve ZK ekosisteminin geleceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Daha fazla ayrıntı için resmi Twitter hesaplarını takip edin.
    featured image - ZKFair'in Tokenomik Modelinin Gizemini Ortaya Çıkarmak
    tech-stories #zkfair #tokenomics #lumos
    Lumoz (formerly Opside) HackerNoon profile picture

    @lumoz

    Lumoz (formerly Opside)

    Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.

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    by Lumoz (formerly Opside) @lumoz.Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.
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