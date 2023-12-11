ZKFair'in Tokenomik Modelinin Gizemini Ortaya Çıkarmak
Çok uzun; OkumakTopluluk odaklı xZK L2 ağı ZKFair, 30.000'den fazla kullanıcıyı katılmaya davet ederek test ağını resmi olarak başlattı. Proje, %100 topluluklu bir Fuar Lansmanı modeli sunarak ZK L2 ekosistemindeki zorlukları çözmeye odaklanıyor. Yenilikçi token dağıtımı, gas ücreti airdroplarını ve topluluk airdroplarını içeriyor ve belirli ayrıntılar 20 Aralık'taki ana ağ lansmanından önce duyurulacak. ZKFair, kullanıcı katılımını teşvik ediyor ve ZK ekosisteminin geleceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Daha fazla ayrıntı için resmi Twitter hesaplarını takip edin.