ZKFair İçin Geleceği Heyecan Verici Planlarla Karşılıyoruz

ZKFair Mainnet'in lansmanından bu yana neredeyse bir ay geçti. Bu ay ZKFair'in başarılarını sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz: Ana ağ çevrimiçi ve sorunsuz çalışıyor, Gaz ücreti Airdrop'u başarıyla sonuçlandı, ZKFair'in TVL'si 324 milyon ABD dolarına yükseldi, ZKF tokenleri 10'dan fazla borsada başlatıldı. Bir gün, Gaz ücreti kârı temettüleri başlatıldı, toplam ZKF rehin tutarı 2,6 milyarı aştı, Gaz ücreti kârının %75'i 3W+ ZKF stakerları arasında paylaştırıldı ve .zkf alan adı hizmeti yakında başlatılacak... Pek çok kişi refahın arkasında ZKFair'in gelecek beklentilerini merak ediyor. Burada, ZKFair'in bugüne kadarki yolculuğunu içtenlikle paylaşıyor ve topluluğa gelecek planlarımız hakkında derhal bilgi veriyoruz. %100 Adil lansman, ZK yarışında adaletsizlik ve PUA ile yüzleşme Önceki makalelerimizde defalarca belirttiğimiz gibi, ZK ekosistemi şu anda aşırı değerleme, sıradan kullanıcılar için katılım eksikliği, yüksek giriş engelleri ve risk sermayedarlarının tekelleşmesi gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Kullanıcı katılımı genellikle PUA (pompala ve boşalt) taktiklerine tabidir. Bu nedenle ZKFair'in başlangıcı, adil ve tamamen topluluk odaklı bir ZK L2 ağı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tokenların %25'inin son iki ay içinde Polygon zkEVM, ZKSpace, zkSync, Linea, Scroll gibi ağlarla etkileşime giren kullanıcılara ve Lumoz sadakat puanı sahiplerine airdrop olarak dağıtıldığı %100 adil bir lansman modelini benimsedik. Tokenların geri kalan %75'i, Gaz ücreti Airdrop'ları aracılığıyla ZKFair topluluğuna dağıtıldı. Neyse ki, ZKFair'in daha sonraki gelişimi için ilk kullanıcıları ve başlangıç sermayesini biriktiren piyasa testlerine dayanabildik. Burada, ZKFair'i tanıyan ve onu aktif olarak savunan ve tanıtan topluluk üyelerine özel şükranlarımızı sunmak istiyoruz! ZKFair, 324 milyon dolarlık zirve TVL ile şu anda L2 liderlik sıralamasında 9. sırada yer alıyor Gaz ücreti Airdrop kampanyasının yanı sıra, ZKFair'in zincir üstü TVL'si tarihi bir atılım gerçekleştirdi. 26 Aralık'ta, zincir üstü TVL'nin 123 milyon dolara ulaşmasıyla birlikte gas ücreti Airdrop'un resmi olarak sonuçlandığını duyurduk. Kampanyanın toplam katılımcı sayısı 200.000'i, tüketilen toplam gaz ise 100 milyon USDC'yi aştı. O zamandan beri zincir üstü TVL yükselmeye devam etti. L2Beat verilerine göre ZKFair'in zincir üstü TVL'si 324 milyon dolarlık zirveye ulaştı ve o zamandan bu yana biraz gerilemiş olsa da 270 milyon dolarlık TVL ile Linea'yı geçerek L2 liderlik tablosunda 9. sırayı garantiliyor. ZKF Tokenı Bir Gün İçinde Bybit, Gate, Bitget ve 10'dan Fazla Borsada Listelendi Toplam ZKF token arzı 10 milyar olup, 2,5 milyarı L2 topluluk kullanıcılarına adil bir şekilde havadan dağıtılmaktadır ve geri kalan 7,5 milyarı Gaz ücreti havadan dağıtımları yoluyla dağıtılmaktadır. 1 Ocak 2024'te kullanıcılar ZKF tokenlarını alabildiler. 11 Ocak'ta, talep edilmemiş 130 milyon ZKF tokenını yakma girişiminde bulunduk ve gelecekte başka ZKF tokenı basmayacağımızı taahhüt ettik. 5 Ocak'ta resmi token'ımız ZKF, Bybit, Kucoin, Bitget, Gate, HTX, MEXC ve BitMart dahil 10'dan fazla borsada listelendi. Bu sadece ZKFair'e daha fazla kanal ve kullanıcı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ZKFair'in pazardaki tanınırlığını ve likiditesini de önemli ölçüde artırdı. L2 Gaz Ücreti Kâr Paylaşımı Başlatıldı, 4W+ ZKF stakerları USDC ödülleri aldı 10 Ocak'ta ZKF staking özelliğini resmi olarak başlattık. Şu anda toplam token arzının %26'sını oluşturan 2,6 milyardan fazla ZKF tokeni stake edildi. Benzersiz stake adreslerinin sayısı 40.000’i aştı. Bu kullanıcılar ilgili kurallara göre toplam kârın %75'ini paylaşacak, geri kalan %25'i ise DApp geliştiricilerine tahsis edilecek. Gaz ücreti kar paylaşımını uygulayan sektördeki ilk L2 ağı olan teknik ekibimiz, kullanıcılara daha iyi bir ürün deneyimi sunmak için Stake sayfasının işlevselliğini sürekli olarak optimize etti. Şu anda tüm ZKF stakerları, ZKFair resmi web sitesindeki Stake sayfası aracılığıyla bireysel kazançlarını gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirler. Geleceğe dair: 10 milyar dolar hedefi hayal değil Geçtiğimiz iki hafta boyunca çeşitli büyük borsalardaki Uzay etkinliklerine katıldık ve defalarca gelecekteki kalkınma planlarımız soruldu. Gelecekte daha yapılması ve gerçekleştirilmesi gereken çok şey olduğunu burada bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 10 milyar dolarlık hedef sadece bir hayal değil, iyi düşünülmüş ve pratik bir hedef. Özel planlar aşağıdaki gibidir: Artan stake hacmi ve halihazırda dağıtılmış olan USDC ödülleri, topluluğun L2 Gas ücreti kar paylaşımı modelini güçlü bir şekilde onayladığını gösteriyor. Bu önemli bir kilometre taşıdır ve ZKFair'i daha fazla topluluk katılımına doğru yönlendirmektedir. Öncelikle Stake özelliğimiz yeni başlatıldı. Şu anda teknik ekibimiz titizlikle üzerinde çalışıyor ve uygun zamanda devreye girecek. Ayrıca ZKFair, gelecekte BTC L2 varlıklarının zincirler arası entegrasyonunu da destekleyecektir. Şu anda ZKFair ekosistemine katılmak için 100'den fazla proje başvurdu. Son zamanlarda bazı heyecan verici haberler ortaya çıktı: ZKFair, .zkf alan adı hizmetlerini başlatmak için SPACE ID ile ortaklık yaptığını duyurdu ve bu hizmet için beyaz liste etkinliği zaten başladı. Önde gelen NFT projesi Element, ZKFair'de başarılı bir şekilde devreye alındığını duyurdu ve şu anda ortak NFT ihracı hazırlanıyor. Son olarak, zincir üstü bir ekosistemin kurulması en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. Ek olarak, Fuar modunun fizibilitesini tartışmak için ZKFair'de konuşlandırılan veya uygulamaya ilgi duyduğunu ifade eden projelerle aktif olarak ilgileniyoruz. ZKFair, Fair Launchpad uygulamasını halihazırda başlattı ve yüksek kaliteli projeler, erken aşama lansmanlarını %100 Fuar Lansmanı ve düşük değerlemelerle tamamlama fırsatına sahip olacak. Bu projeler ZKF ekosistemini güçlendirecek ve böylece tüm ZKF kullanıcılarına daha fazla fayda sağlayacak. Ayrıca yapay zeka altyapısı, yapay zeka aracıları, oyunlar, temel DeFi protokolleri, Depin, Bitcoin Ordinals, Bitcoin Layer2, ZK Uygulamaları ve web3 destekli tüketici uygulamaları gibi gelecek vaat eden çeşitli sektörlerdeki projelerle de aktif olarak iletişim kuruyoruz. Güvenliği sağlamak için resmi ekibimiz, projeler kabul edilmeden önce kod sözleşme denetimleri gerçekleştirecektir. Yüksek kaliteli projeler için erken destek ve yardım sağlayacağız. Topluluğun daha çeşitli ve gelişen bir ZKFair ekosistemine tanık olacağına inanıyoruz. Yeni bir L2 için geçmişteki her şeyin sadece bir başlangıç olduğunu derinden anlıyoruz. Gelecekte, "Kullanıcılar olmazsa biz bir hiçiz" şeklindeki ilk inancımızı her zaman savunacağız. Herkesin imkansız olduğunu düşündüğü bir hayali gerçekleştirmek için her topluluk kullanıcısının gücüyle birlikte çalışacağız. ZKFair Hakkında: Polygon CDK, Celestia DA ve Lumoz RaaS'ı temel alan ilk topluluk ZK-Rollup, %100 jetonlu airdrop. Yatırımcı Yok, Rezerv Yok, Ön Madencilik Yok, Hepsi Topluluk. Web sitesi: https://zkfair.io/