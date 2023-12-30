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    ZKByte: Sıfır Bilgi ve BitVM Kullanan Güvenilir Bir Bitcoin Layer2 Ölçeklendirme Çözümüile@zkspace

    ZKByte: Sıfır Bilgi ve BitVM Kullanan Güvenilir Bir Bitcoin Layer2 Ölçeklendirme Çözümü

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    Çok uzun; Okumak

    BTC için Katman 2 ağı, Bitcoin ekosisteminde daha hızlı ve daha verimli işlemlere yönelik artan talebi karşılamak üzere stratejik olarak tasarlanmıştır. Bu, tıkanıklığı hafifletmeyi amaçlayan belirli işlem işleme görevlerinin ana blok zincirinden boşaltılmasıyla elde edilir. Tüm Katman 2 durumlarını izlemek için bir UTXO kullanılır ve yalnızca giriş/çıkış komut dosyalarının kilitleme/kilit açma komut dosyalarının Katman 2 protokolünü takip etmesini sağlamak için güvenilir bir oracle kullanılır.
    featured image - ZKByte: Sıfır Bilgi ve BitVM Kullanan Güvenilir Bir Bitcoin Layer2 Ölçeklendirme Çözümü
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