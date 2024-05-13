ZKBase Ayrıntılı Ürün Yol Haritasını Açıkladı: Testnet Lansmanı, Ana Ağ Entegrasyonu ve Ötesi





Sevgili ZKBase Topluluğu,





ZKBase ekibi, 9 Mayıs 2024'te ayrıntılı ürün yol haritasını duyurmanın heyecanını yaşıyor. ZKBase, merkezi olmayan, GPU tabanlı, programlanabilir bir ZKEVM zinciridir. Amacımız, çok çeşitli DApp geliştirme ve akıllı sözleşme operasyonlarını desteklemek için istikrarlı ve verimli, merkezi olmayan bir platform sağlamaktır.





Ürün planlaması

Birinci Aşama: Test Ağı

ZKBase, tam tarayıcı işlevselliği ve DEX kullanım senaryoları (Takas ve Likidite Havuzu) ile test ağını 21 Mayıs 2024'te başlatmayı planlıyor. Kullanıcılar, test tokenlarını kullanarak bu özellikleri kapsamlı bir şekilde test edebilecekler.





















İkinci Aşama: Ana Ağın Başlatılması

Ana ağ şunları destekleyecektir:





Cüzdan Entegrasyonu : Kullanıcılar, ayrı bir Layer2 cüzdanı oluşturmaya gerek kalmadan ağı MetaMask gibi mevcut cüzdanlara kolayca ekleyebilirler.

Blockchain Explorer : Çeşitli akıllı sözleşme işlemlerini destekler.



DApp Desteği —





DEX : Tam bir ZKSwap özelliği kullanım senaryosu seti sunar.

Ana ağı 12 Haziran 2024 civarında resmi olarak başlatmayı planlıyoruz.

Ayrıca topluluk medya logolarını ZKBase zinciri lansmanına uygun olacak şekilde güncelledik.

ZKMarket (Merkezi Olmayan Bilgi İşlem Güç Piyasası)



Kamuya açık, merkezi olmayan bir bilgi işlem gücü piyasası yaratacağız. Bu platform, daha fazla güç sağlayıcının madenciliğe katılmasını teşvik edecek ve bilgi işlem güç sağlayıcıları ile tüketiciler arasındaki etkileşim için açık ve özgür bir ortam oluşturacaktır. Bu yalnızca bilgi işlem kaynaklarının ticareti için yeni bir mod sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işlemlerin şeffaflığını, güvenliğini ve otomasyonunu da sağlar.





Planlamadaki Özellikler —





Ek DApp'ler hala planlama aşamasındadır ve belirli lansman zaman çizelgeleri belirlenecektir.

Zaman çizelgesi

Testnet Geliştirme: 15 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar ürün tasarım ve geliştirme çalışmalarını tamamlayarak test ağının 21 Mayıs 2024 civarında başlatılmasını sağlayın.

Testnet Operasyonu ve Mainnet Hazırlığı: 1 Haziran – 15 Haziran tarihleri arasında testnet’in çalıştırılması ve mainnet için hazırlıkların yapılması.

Ana Ağ Sürümü: Resmi olarak Haziran ortasında yayınlanması bekleniyor.

Gelecek planları

Teknoloji Geliştirme : Zamanında güncellemeler ve ilerlemeler sağlamak için Ethereum Layer 2 zincir teknolojisinin gelişimini araştırmaya devam edin.

Entegrasyon Desteği : Geliştiricilerin ZKBase'e dayalı uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasını ve dağıtmasını teşvik etmek için destek sağlayın.

Topluluk Oluşturma : İşbirliğini ve iletişimi teşvik etmek amacıyla teknik destek ve kaynak paylaşımı için bir geliştirici topluluğu oluşturun.

Ortaklık Geliştirme : Ethereum ekosistemi içinde ortaklıklar kurun ve blockchain ekosistemini zenginleştirmek için zincirler arası işbirliğini genişletin.

Tanıtım ve Pazarlama : Kullanıcıları ve geliştiricileri ZKBase teknolojisinin avantajları ve uygulama senaryoları hakkında eğitmek ve yaygın olarak benimsenmesini sağlamak için kapsamlı tanıtım faaliyetleri başlatın.



Devam eden desteğiniz ve katılımınız için hepinize teşekkür ederiz. ZKBase'in getireceği yeni deneyimleri ve olanakları sabırsızlıkla bekleyelim!





ZKBase Ekibi