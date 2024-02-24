Güvenliğe Odaklanan Yeni ZK-Rollup Zircuit, Staking Programını Başlatıyor

**GEORGE TOWN, Grand Cayman, 24 Şubat 2024/Chainwire/--**Stake programı 24 saatten kısa bir sürede 129 milyon ABD dolarının üzerinde TVL topladı.





Zirkon Öncü L2 araştırmasıyla desteklenen güvenlik odaklı sıfır bilgi toplaması olan Zircuit Staking, kullanıcıların Zircuit Puanları kazanmak için ETH, likit staking tokenlarını (LST'ler) ve likit yeniden staking tokenlerini (LRT'ler) stake etmelerine olanak tanıyan yenilikçi bir program olan Zircuit Staking'i başlattı. Zircuit Staking, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Ethereum ana ağında 129 milyon doların üzerinde birikmiş durumda ve yükselmeye devam ediyor.





Zircuit topluluğu 112.000'den fazla etkileyici takipçiye ulaştı heyecan takipçi ve 125K Anlaşmazlık Üyeler dört aylık kısa bir süre içinde. Bu topluluğun katlanarak büyümesi aynı zamanda Zircuit'in staking programının erken dönemde başarıya ulaşmasına da yol açtı.





Karşılaştırıldığında, Starkware 2018'de başladı ve DefiLlama'ya göre yalnızca 229 bin Twitter takipçisi ve 134 milyon dolarlık TVL'si var. Zircuit, hem topluluk katılımı hem de TVL açısından bu rakamları aşma yolunda ilerliyor.





EigenLayer'ın hızlı yükselişiyle Zircuit, yeniden alım protokollerine olan ilginin artmasından yararlanıyor. Lansmandan bu yana 24 saatten az bir süre geçtikten sonra program şimdiden 129 milyon doların üzerinde TVL biriktirdi ve bu da projeye olan ciddi ilgi ve güvenin sinyalini verdi.





Staking programı aracılığıyla kullanıcılar, herhangi bir staking getirisinin veya diğer mevcut puanların üzerine puanları Zircuit edebilir. En fazla ödülü, varlıkları Zircuit Mainnet hayata geçtiğinde taşımayı seçen kullanıcılar alıyor. Kullanıcılar istedikleri zaman para çekebilir ve kazanılan puanları ve getiriyi koruyabilirler, bu nedenle ETH, Blast veya Mantle'daki gibi sabit bir şekilde kilitlenmez.





Şu anda, Lido Finans , Renzo Protokolü , Şişme Ağı , Yosun DAO , Ve Sıvı Kollektif önümüzdeki haftalarda gelecek daha fazla entegrasyonla desteklenecek. Zircuit Staking programına katılmak için kullanıcılar şu adresi ziyaret edebilir: https://stake.zircuit.com/

Zircuit hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcılar şu adresi ziyaret edebilir: https://www.zircuit.com/

Zircuit Hakkında

Zirkon L2 teknolojisindeki en son araştırmalarla desteklenen, tamamen EVM uyumlu, sıfır bilgi toplamasıdır. Ethereum Vakfı'ndan çok sayıda araştırma bursu alan ve Pantera Capital ve Dragonfly Capital tarafından desteklenen bir ekip tarafından oluşturulan Zircuit, sıralayıcı düzeyinde güvenlikle güvenli zincirlerin geleceğine liderlik ediyor. Kullanıcılar ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilir zircuit.com veya bizi Twitter/X'te takip edin @ZircuitL2

Temas etmek

Jessica Graber

Zirkon

Bu hikaye, HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından yayınlanarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada.



