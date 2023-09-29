Linh Dao Smooke ve Host An Truong of Vietcetera ile "Zenginlik hakkındaki zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor"

Yaklaşık bir ay önce, arkadaşım An Truong tarafından parayı, serveti, HackerNoon İş modelini, iş-yaşam dengesini ve benimle aramızdaki kültürel farklılıkları tartışmak için adlı en önde gelen podcast'lerinden birine davet edildim. kocası 😀 (aynı zamanda HackerNoon Kurucu CEO'su). Podcast artık tamamen İngilizce altyazılı (harika takım arkadaşım sayesinde). Lütfen podcast'in yanı sıra aşağıdaki transkriptin de keyfini çıkarın. HackerNoon'dan daha kısa klipler gelecek 🙂 Vietcetera'nın Money Date David Tuan Anh buradaki Bu deneyimden öğrendiğim birkaç şey var: Bu benim "kitlesel" bir izleyici kitlesine ilk mini sunumum (Vietcetera podcast'lerde uzmanlaşıyor ve birçok kişi tarafından onu ülkedeki ana akım haline getirme konusunda itibar ediliyor; yüzlerce kişi ve her bölüm milyonlarca görüntüleme/dinleme/indirme ile). Ana video şu ana kadar 75 bin görüntüleme aldı, ancak çok daha fazlasını toplayan daha küçük makaralar/tiktoks/youtube kısa videoları da var. Maruz kalmayla birlikte tepki de gelir. Özellikle tepki, Vietnam halkının nasıl zenginlik gösterme eğiliminde olduğuna dair söylediğim, pek de etkili olmayan bir şeyle ilgiliydi. Videonun tamamını tanıtmak için kullanılan kısa kliplerden birinden oldukça kibirli ve hatta küçümseyici bir tavır aldım (birçoğu görünüşüme saldırmaya başladı, bu ne harika bir deneyim!) Bunu şu şekilde alıyorum: İnternet çağında, herhangi bir şey söylenenler kolaylıkla bağlam dışına çıkarılabilir ve benim arka planımı ya da nereden geldiğimi anlamak izleyicinin işi değil. Bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya çalışacağım. Ama aynı zamanda günlük işimin etkileyicilik işi olmadığı için de çok müteşekkirim 😅 VE uzun içerik için de müteşekkirim! Podcast Vietnamcaydı, ancak HackerNoon hakkında konuşma deneyimimin çoğu İngilizceydi; HackerNoon'un üç bağış toplama çabasını Vietnamca açıklamak zorunda kalıyorum (eğer varsa). Başlangıçta sohbet etmekte iyiydim ama HackerNoon'un editoryal protokolünü veya bağış toplama çabalarını açıklamakta biraz zorlandım. Bunu anadilimi geliştirmek ve ince ayar yapmak için bir fırsat olarak görüyorum. Umarım gelecekteki podcast'ler daha sorunsuz olur! Lafı fazla uzatmadan uzun versiyonunu buradan, transkripsiyonunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz :) https://www.youtube.com/watch?v=U7v1SywpYOs&embedable=true Deşifre metni 0:46 - 3:03: Para ve Zenginlik Merhaba ve The Money Date'e tekrar hoş geldiniz. Bu program, benim (sunucu) iş, yaşam veya hobiler gibi daha geniş konular hakkında konuşmak için Para konusunu "ödünç aldığım" programdır. An: Bugün çok özel bir konuğumuz var, aslında onunla en son 10 yıl önce tanışmıştım ve bu podcast bölümü sayesinde yeniden bir araya gelme ve biraz sohbet etme şansımız oldu. İlginç bir gerçek ki o ve ben ABD'de aynı üniversiteye gittik. Pekala, lafı daha fazla uzatmadan sizi bugünkü konuğumuz HackerNoon'un Kurucu Ortağı ve COO'su Bayan Linh Dao Smooke ile tanıştırayım. Peki HackerNoon nedir ve kimsiniz, sanırım kendi adınıza konuşmanıza izin vereceğim. AMA girişinizde “Para” kelimesini kullanmalısınız. An: Ah tamam.. Vietcetera izleyicilerine selamlar, adım Linh, ben aylık 3 milyondan fazla okuyucusu olan bir teknoloji şirketi olan HackerNoon'un COO'su ve ortak sahibiyim. Ben de bir anneyim, biri altı, biri bir yaşında olmak üzere 2 çocuğum var, HackerNoon'u eşimle birlikte işletiyoruz… kendisi de çocuklarımın babası. Linh: Peki ya para =))) An: Ah unuttum haha Linh: Tamam, benim için para - ki bu aynı zamanda bu podcast'in de adıdır - ve zenginlik sıklıkla birbirine eşitlenen tamamen farklı iki kavramdır ve iş yaptığım işe geldiğinde bunun daha çok bağlantılı olduğunu düşünmek isterim. sadece paraya değil, zenginliğe ve refaha. Ya da en azından benim amacım bu =))) Uhmuh ve bu bölümden sonra podcast'in adı artık "Para Tarihi" değil "Zenginlik Tarihi" olarak değiştirilmeli lol An: 3:33 - 9:06: 2 Yalan 1 gerçek Tamam, gösteriye başlamak için küçük bir oyunumuz var: 2 Yalan ve Gerçek. Ve oyunda Linh'in kendisiyle ilgili bazı para beyanlarını okuması gerekecek; ve benim işim bunların doğru olup olmadığını tahmin etmektir. İlk açıklamayla başlayalım! An: Sahip olduğum tek kripto BitCoin Linh: BitCoin'i tam olarak ne zaman satın aldınız? Cevap: Bir bakalım… sahip olduğum ilk BitCoin… (eğlenceli gerçek şu ki onu çoktan kaybettim). O zamanlar cüzdanınızın anahtarını saklamanın önemini bilmiyordum ve bu 2017 - 2018'de bir şeydi… Linh: Ah bu zirveydi haha An: Haha evet Linh: Daha sonra 2-3 kez daha aldım Neden sadece BitCoin'e yatırım yaptınız? Cevap: Neden hmm... bana göre değeri olan tek kripto para birimi bu, çünkü kıt bir kaynak, bu yüzden insanlar onlara sahip olmayı seviyor. Ve herkesin, adını ilk duyduğunda bile kripto endüstrisiyle ilişkilendirebileceği tek kripto para birimidir. Linh: Evet BitCoin'in markası iyi haha An: Evet iyi bir marka bilincine sahipler haha Linh: Bu ifadenin doğru olduğunu düşünüyorum Cevap: Ha hayır, bu doğru değil haha. Tamam ama gerçekten ben BitCoin'e gerçekten inanıyorum, bana göre BitCoin hala tek değerli kripto para birimi, ama bir miktar Ethereum'um var. Linh: Hmm tamam ama kripto piyasasını yakından takip ediyorsunuz değil mi? An: Bu konuyu çok okudum, çünkü HackerNoon'da çok sayıda kripto makalesi yayınlıyoruz ve BitCoin'i ilk kez HackerNoon'daki bir makale aracılığıyla duydum. Linh: İlk seferin mi? BitCoin hakkında bir şeyler mi okuyorsunuz? An: Evet, 2016-2017 yılları arasında bunun gibi tamamen farklı bir dünyanın ortaya çıktığını ilk kez fark ettiğim zamandı. Ancak kripto yatırımı o kadar da ilgilendiğim bir şey değil, hala sadece BitCoin'e inanıyorum ve biraz da Ethereum'a inanıyorum haha bu ifade yarı doğru. Linh: Haha, ama Ethereum'un da iyi bir markası var! An: Haha, kelime. Linh: Tamam. İkinci soru. An: 2014 yılında mezun olduktan sonra ilk işimin maaşı 10 milyon VND (415,2 USD) idi. Linh: İlk iş neydi? Cevap: Hmm, Everest adlı bir okulda öğretmen olmak. Linh: Ah, Everest Eğitimi, Saygon'da ne öğrettin? An: Beşinci ve altıncı sınıflara Matematik dersi verdim. Linh: Matematik'i İngilizce mi öğrettiniz? An: Evet, Matematik'i İngilizce öğrettim. Linh: Saygon'da mı? Cevap: Evet, Saygon'da Linh: Bunun bir gerçek olduğunu düşünüyorum. 2014'te Everest oldukça yeniydi, dolayısıyla ayda 10 milyon VND makul bir rakamdı. Bu doğru! Cevap: Evet, doğru! Yaşasın (alkış) Linh: Aslında ihtarla geldi, bu yüzden ayda 10 milyon VND ve ücretsiz kalacak yer teklif ettiler. Linh: Aaah, o zaman bu harika, çünkü Saygon'da konut çok pahalı. Peki Saygon'daki ilk aylık maaşınla ne yaptığını hatırlıyor musun? An: Bir bakalım, coğrafyayı tanımak için her bölgeye gittim haha ve Saygon'daki bazı tanıdıklarımla oradaki yaşam hakkında daha fazla bilgi edinmek için takıldım. Sorun şu ki, ben içe dönük biriyim, bu yüzden o zamandan pek keyif almadım, bu yüzden onlarla son kez takıldım. Linh: Ve kalan tüm parayı biriktirdin ahha. Tamam, sonraki soru. An: Haha çeviri berbat haha Linh: Hah milletten özür dilerim Linh bana bu 3 ifadeyi İngilizce gönderdi ve ben de onları Vietnamcaya çevirmek zorunda kaldım An: Haha tamam.. Sadece HackerNoon'daki hisselerimle yaşıyorum. Linh: Yani maaş almıyorsunuz? Cevap: Evet, bu açıklamaya göre maaşım yok. Linh: Tamam, bu açıklamaya göre maaşınız yok… Tamam, belki pek çok kişi bilmiyor ama Vietcetera'nın kurucusu Bay Hao, şirketin ilk yıllarında herhangi bir maaş almıyordu. aynı zamanda haha. Peki HackerNoon'da yalnızca kendi paylarınızla yaşadığınızı söylerken aslında ne demek istiyorsunuz? An: Bu, artık maaşa ihtiyaç duymayacak kadar birikimim olduğu anlamına geliyor… çalışma nedenim… markayı büyütme tutkusu ve arzusu. Linh: Haha hmm tamam sanırım, şununla karşılaştırırsak… çünkü HackerNoon aynı zamanda bir web sitesi olan ve makaleler yayınlayan bir medya şirketidir. Vietcetera da aynı ve bildiğim kadarıyla Bay Hao artık maaş alıyor haha. Yani bu mantığa göre, kendi maaşınız olması gerekir, dolayısıyla hayır, bu ifade yanlıştır. An: Tamam, haklısın. Ama bu başka bir yarı gerçek. Aslında HackerNoon'da yalnızca kendi mülkiyetimde yaşamak istiyorum. Ben de kendi paramı hemen ödedim çünkü şirket salt güven ve tutkuyla hayatta kalamaz haha. Yani hem ben hem de kocam şirketi kurduğumuzda ikimiz de maaş alıyoruz. Kârlılığa önem verdik ve o kâr ilk etapta maaşımızı karşıladı. Ve şirketin başlangıçta para kazanabiliyor olması bana şirketi yönetmeye devam etme isteği verdi. Ancak son yıllarda hisselerimi bazı özel yatırımcılara satarak küçük bir tasarruf elde ettim. Yani kağıt üzerinde artık teknik olarak maaşımı alamıyorum. Ama sorun şu ki 2 çocuğum var, birlikte yaşıyoruz ve ödenmesi gereken ipotek olan bir evim var. Ev Colorado'da… Yani her şey toplanıyor, ucuz değil ve en azından ev kredisini ödeyebilmek için maaşımı almam gerekiyor. Linh: 9:20 - 12:34: Eğitimden teknolojiye HackerNoon'a başlamadan öncesine dönelim Linh, ilk mesleğinin öğretmenlik olduğunu bizimle paylaşmıştın ve eğitim alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu ve bu sektöre tutkun olduğunu biliyorum. Peki eğitimden HackerNoon'a kadar… arada ne oldu? haha An: Haha evet, aslında benim hikayem UWC'den burs aldığımda başladı - uluslararası liselerden oluşan bir kolektif, zaten biliyorsunuz, bizim kolejimiz Brown Üniversitesi'nde UWC'den çok sayıda öğrenci var. Bu bursa çok şey borçluyum çünkü bu fırsat hayatımı tamamen değiştirdi. Şahsen ben Hanoi'de normal, orta sınıf bir ailede büyüdüm. Annemle babam da çok sıradan insanlar, babam müzisyen ve annem de ofis çalışanı, dolayısıyla biz önemli kişiler değiliz. UWC bursunu aldığımda gerçekten minnettar hissettim ve Vietnam'a geri döndüğümde, elime geçen fırsatın karşılığını vermek için hemen eğitimle ilgili bir şeyler yapma isteği duydum. Ve Creative Kid Project - CKP adında küçük bir proje kurdum. Linh: Belki izleyicilerimizin çoğu bu projeyi zaten duymuştur ahaha An: Haha evet bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum çünkü bu bir yaz kampı ve COVID-19 sırasında devam etmek zordu. Evet ama CKP'yi kurmak eğitimle ilgili birçok farklı fırsata yol açtı ve şu anda teknoloji alanında çalışıyor olsam da kalbim hala eğitime ait ve gelecekte o sektöre geri dönmek istiyorum. Ve "Ortada ne oldu?" sorusuna gelince, sadece geçimimi sağlamak istedim. Ama daha da önemlisi, o zamanlar kendi şirketimi yönetebilecek yeterli potansiyele ve beceriye sahiptim ve öğretmenlikten bir üniversitenin bölge müdürü olmaya kadar pek çok işte çalıştım. Kocam HackerNoon'u kurduğunda benim becerilerime, operasyonlara, yönetime, topluluk katılımına ve işe alımlara sahip birine ihtiyacı vardı. Eşim de şöyle dedi: “Biliyorsun artık aynı çatı altında yaşıyoruz, benim param senin paran, bu şirketi birlikte yönetelim”. haha Linh: Bu hikayeyi daha sonra derinleştirmemiz gerekecek hahaa “Benim param senin de parandır” haha bundan emin misin? Bir evlilik sözleşmesi imzaladın mı? Haha An: Haha aslında karşılıklı güvenden geliyor haha. Ama bu işi gerçekten çok seviyorum, HackerNoon'a başladıktan sonra insanlarla tanışmak zorunda kalmadan uzaktan çalışmayı sevdiğimi fark ettim. Linh: Çünkü sen içe dönük birisin Cevap: Evet. O üniversitede çalışmadan önce çok fazla kişiye ulaşmam gerekiyordu, dışa dönük modumu açmam gerekiyordu, insanlarla konuşmam gerekiyordu, kendime güvenmem gerekiyordu. Ama ben bu değildim, her gün sadece 2 saat yürüyüşe ihtiyacı olan, evde podcast dinleyen bir insanım, dışarı çıkıp ağ kurma ihtiyacını hissetmiyorum. Yani bu işe sahip olmak evde kalmamı, kocama ve çocuklarıma vakit ayırmamı sağlıyor. Ve meslektaşlarım 20 farklı ülkeden, sık sık buluşamıyoruz, bu yüzden sadece Slack'te sohbet ediyoruz, işte bu, gerçekten hoşuma gitti. Linh: 12:34 - 15:16: İçe dönük ve Dışa dönük Daha önce bahsettiğiniz bir şey var, 2 "mod" trendi - "içe dönük" ve "dışa dönük", herhangi bir fark var mı bilmiyorum ama sizce hangi mod insanların daha fazla para kazanmasını sağlıyor? Çünkü dışa dönükleri içedönüklerden daha fazla para kazanmayla eşitleme eğilimindeler. An: Burada herhangi bir korelasyon olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak insanların uğruna çabaladığı 3 şey vardır: para, nüfuz ve mutluluk. Daha fazla para diğer ikisinden daha fazlası anlamına gelmez. İçe dönük - dışa dönük hikayesine dönecek olursak, evde oturup yine de çok para kazanabilirsiniz. Öte yandan, çok fazla networking yapan insanlar belki de para peşinde koşmuyorlar, aslında hedefledikleri şey örneğin güç ve nüfuz olabilir, evet. Ve etkinin pek çok türü var, “gürültülü” etkisi olan insanlar var, onlara baktığınızda bilirsiniz. Ama öyle durumlar vardır ki, çok mütevazi bir insana baktığınızda, onun ne kadar otoriteye sahip olduğu hakkında hiçbir fikriniz olmaz. Linh: Gizemli, doğru haha… An: Evet! Ama sonra bir şeyler söylüyorlar ve herkes dinliyor! bu, etkilemenin sessiz biçimidir. Yani evet, demek istediğim şu ki, onlar (dışa dönük veya içe dönük olmak) zengin olmakla alakalı değil. Ama bahsettiğim 3 nokta (para, nüfuz ve mutluluk) elbette çoğu insanın peşinde olduğu şeyler. Ve buraya para hakkında konuşurken, aslında konuşmak istediğim şey daha büyük bir konu çünkü insanlar para hakkında konuşurken bahsettikleri şeyin sadece banka hesaplarındaki rakamlar değil, bu 3 şey olduğunu düşünüyorum, değil mi? Linh: Doğru, doğru… Cevap: 15:17 - 20:18: HackerNoon nasıl para kazanıyor? HackerNoon'un bir işletme olarak nasıl işlediğinden bahsedelim. HackerNoon gibi bir web sitesi nasıl para kazanıyor? Aklımda, aynı zamanda teknoloji ve teknoloji ürünleri hakkında paylaşımlar yapan bir Vietnam web sitesi olan ile bir karşılaştırma var. Ama HackerNoon, sizlerin onu ziyaret etmeniz gerekiyor, editörün size web sitesini göstermesini sağlayacağım. Fütüristik, teknoloji havası var. İnsanlar HackerNoon'a girip teknoloji trendleri hakkında yazıyorlar: Blockchain, Web3, AI… HackerNoon hepsini kapsıyor. Yani bu insanların hayal edebileceği küçük bir bilgi. Şimdi HackerNoon konusuna dönelim, nasıl para kazanıyor? Cevap: tinhte.vn web sitesi hakkında soru sorabilir miyim, içerikleri kadrolu yazarlar tarafından mı yazılıyor, bu konuda bir şey biliyor musun? Linh: Tinhte.vn Ben de pek emin değilim. Yaptığım tek şey içerikten karşılaştırma yapmaktı. Diğer bir örnek ise Vietcetera'dır; kendi kadromuzdaki yazarlarımız var ve ayrıca içerik oluşturma konusunda dışarıdan katkıda bulunanlarla da çalışıyoruz. Cevap: Uhm, iş modelimiz hakkında konuşmuşken, sitelere içerik yazmak için kadrolu yazarlara dayanan geleneksel yayınlardan farklıyız. HackerNoon için sitedeki makalelerin neredeyse %100'ü topluluktan katkıda bulunan yazarlar tarafından yazılıyor. Sosyal medya ile geleneksel gazetecilik arasında bir venn diyagramı hayal edin. Yani geleneksel bir gazete genellikle güvenilirdir; örneğin The NewYork Times, Dan Tri ya da VNExpress okunduğunda, editörler tarafından incelendiği için içeriğe güvenilebileceği hissedilir. Öte yandan sosyal medya kitlelerin, özellikle de içerik yaratıcılarının içerik erişimini demokratikleştirdi. Anlatacak güzel hikayeleri olan herkes sosyal medyada kolayca popüler olabilir. Dolayısıyla HackerNoon'un iş modeli, geleneksel gazetecilik ile sosyal medyanın bir karışımıdır; bu, sosyal bir platform gibi herkesin HackerNoon'a katkıda bulunabileceği anlamına gelir, ancak normal bir yayın gibi, gönderilen her makale yayınlanmaz çünkü editör kadromuz sürekli olarak takip edecektir. intihal veya yapay zeka yardımı gibi kalite kontrolü. Linh: ChatGPT ahhahaaha An: Hahaa ChatGPT evet. Yani evet, HackerNoon'un editoryal modeli. İş açısından, ne kadar çok trafik alırsak, reklamlardan o kadar çok para kazanırız. Ancak reklamlarımız çerez veya programatik reklamlarla aynı değildir; bu, reklamlara bir Google etiketi yerleştirdiğimiz ve göz attığınızda gittiğiniz her yerde sizi takip edecekleri anlamına gelir. Bunu yapmayız. Reklamlarımız içeriğin alaka düzeyine dayanmaktadır. Blockchain ve Yazılım Geliştirme ortaklarıyla aynı şekilde, AI ile ilgili çalışmaları AI reklam alanlarını alacak olan ortaklarımızla doğrudan çalışıyoruz. Böylece okuyucular yalnızca en sevdikleri içerikle alakalı reklamları görüyor. Reklamlarımız siteye yerleşiktir; bu da iş ortaklarımızın HackerNoon sistemi aracılığıyla doğrudan reklam yükleyebileceği anlamına gelir. Linh: Yani markalar sistemde kendi reklamlarını yapabiliyorlar ve… An: Evet, belirli bir boyutta bir banner reklamımız var ve markaların reklam için kendi içeriğini yazması gerekecek. Eğer reklamın uygun olduğunu düşünüyorsak renk paleti ve benzeri şeyler bile HackerNoon tarafından yapılıyor. Çünkü en çok nefret ettiğimiz şey, bir web sitesine girdiğinizde ve tüm pop-up'lardan bunaldığınız zamandır, sanki sokaklardasınız ve tüm o ışıkları, POP POP POP'a giden reklam panolarını görüyorsunuz, evet, evet gerçekten sinir bozucu ve bunaltıcı geliyor. Bundan gerçekten nefret ediyoruz ve HackerNoon'a girdiğinizde neredeyse hiç açılır pencere görmüyoruz. Yani tüm okuyucu deneyiminin sorunsuz olması gerekiyor, sayfalarca okurken rahatsızlık hissetmiyorsunuz ve okumak için bir hesap oluşturmanıza bile gerek yok. Sadece oku! Ve yalnızca yazmaya başlamak istediğinizde bir hesap oluşturmanız gerekir. Linh: 20:32 - 28:29: HackerNoon nasıl bağış topluyor? Araştırmama göre, 2-3 ay önce HackerNoon'un 50 milyon dolarlık ön para değerlemesinde başarılı bir şekilde fon toplayabildiğini duyurmuştunuz. Bu çok büyük bir rakam ve acaba siz bu rakam hakkında ne düşünüyorsunuz? An: Hımm tamam, HackerNoon'un bağış toplamasıyla ilgili kısa bir tarihçe, toplam 3 kez fon çağrısında bulunduk, ilkinde özsermaye kitlesel fonlaması denen bir şey vardı, yani… Linh: Yani arkadaşlardan ve aileden gelen bir şey gibi… An: Hayır, yabancı bile yok. Hisse senedi kitle fonlaması ile start-up'lar arasında yanılıyorsunuz, örneğin işimiz için bağış yaptıklarında ve karşılığında hediyeler aldıklarında ve bunun gibi, hayır, hisse senedi kitle fonlaması insanların 100 dolar gibi küçük bir miktar para vermesidir, bu da yatırımcılar için çok küçük bir rakamdır. ABD, özsermaye karşılığında. Bu neredeyse hisse senedine yatırım yapıyormuşsunuz gibi, az miktarda para yatırıyorsunuz ve karşılığında küçük bir HackerNoon parçası alıyorsunuz. Ancak ABD'de olay şu ki, özel şirketlerin bizim gibi sertifikalı yatırımcı olmayan kişilerden para toplamasına izin verilmiyor. Ancak 2017'de İş Yasası adı verilen ve bunu değiştiren bir politika var. Artık İş Yasası sayesinde normal insanlar bile özel bir şirkete yatırım yapabiliyor. Buna dayanarak, bir özsermaye kitlesel fonlama turu düzenledik ve izin verilen maksimum tutarı (1,07 milyon dolar) başarıyla topladık ve o zamanlar HackerNoon'un ön para değerlemesi 6 milyon dolar, yani 6,5 dolardı, 2018-2019'daydı. İkinci bağış toplama çabası HackerNoon'un stratejik bir ortağı aracılığıyla gerçekleştirildi. Aslında öz sermaye kitle fonlaması sonrasında teknolojilerini entegre ettiğimiz 2 stratejik ortağımız var. Risk sermayelerini, VC fonlarını tercih etmedik çünkü onlar biraz "köpekbalığı" haha, şirketten büyük bir ısırık alacaklar ve bazı şartlar olacak ve kontrolden çok fazla vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Ben ve David olarak bu girişimci yolculuğu seçmek için zaten çok şey feda ettiğimizi düşündük. Sadece paraya ihtiyacımız varsa, risk sermayesi peşine düşeriz, kolayca 20 milyon - 30 milyon dolar toplarız ama karşılığında birçok kontrolden vazgeçeriz, büyük bir patronumuz ve yönetim kurulu üyelerimiz olur ve bizi kontrol eden ne var? kuklalar gibi. Bunu istemiyoruz, bu yüzden her bağış topladığımızda şirketi yönetmeye yetecek kadar küçük bir miktar topluyoruz. Böylece David ve ben, HackerNoon'un sahibi ve çoğunluk hissedarı olmaya devam ediyoruz. Aslında 3 artıştan sonra HackerNoon'un %70'ini hâlâ elimizde tutuyoruz, ikinci ve üçüncü kez de stratejik ortaklar aracılığıyla. İkinci sefer ise 2020 yılında bir mikro ödeme şirketi olan Coil ile gerçekleşti; bu, Coil ile çalışan herkesin farklı web sitelerine göz attığında küçük miktarlarda para alacağı anlamına geliyor. Bu Coil'in para kazanma modelidir. Ve üçüncü ve en son çağrıda, bir blockchain şirketi olan Arweave ile çalıştık, onlar sizin verilerinizi blockchain üzerinde yedekliyorlar ve aslında Meta'nın verilerinin bir kısmını Arweave blockchain üzerinde yedeklemesine yardımcı olan da onlar. Arweave'in yatırdığı miktar çok küçüktü, yalnızca 250.000$ ama bunun karşılığında HackerNoon yüksek bir değerleme elde etti, yani bu benim ve David için aslında bir kazan-kazan durumu. Haha özür dilerim biraz fazla saçmaladım haha… Linh: Ah hayır sorun değil.. An: Peki bu 50 milyon rakamı hakkında ne hissettik? Aslında bu sadece kağıt üzerinde bir sayı. Ancak somut bir şey haline geldiğinde gerçek olur. Ancak dijital bir değerleme olduğu için her an değişebilir. Ne zaman insanlar bana HackerNoon ile ilişkilerde para konusunda en güçlü hislerimin olduğu anları sorduklarında, normalde bu bağış toplama kampanyalarını düşünmezdim, 3 çalışanımızın ev satın alabildiği gerçeğini düşünürdüm. Bunlar somut, fotoğraflarından evlerini görebiliyorum, maddi olarak aile kurabileceklerini, çocuk sahibi olabileceklerini görebiliyorum… Bunlar çalışanlarımı etkilediğimi bildiğim anlardır. Linh: Hımmm ne zaman ev alabileceğimi bilmiyorum haha An: Patronunla konuşuyorsun ha? Linh: Haha evet şu anda patronumla konuşuyorum… Vay, bazen gösterişli rakamlara fazla odaklandığımız için onları önemli sandığımız doğru ama aslında bu rakamlar (para) çalışanları nasıl etkiliyor… An: Sadece çalışanlar değil, örneğin neden her sabah uyandığımda bu işi hala bu kadar çok sevdiğimi… çünkü Twitter, Facebook veya LinkedIn'den gelen tüm güzel sözler… katkıda bulunanlarımızdan, yayınlandıkları için çok minnettar olduklarını söylüyorlar 2 yıl önce HackerNoon'da onlara bu teknoloji şirketinde iş buldular ya da HackerNoon makalelerindeki onay onlara o podcast'e konuk olma daveti sağladı… Bir medya şirketinin sattığı şey, saf ürün bazlı bir şirketten çok farklıdır. Aslında sattığımız şey sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanlar için de itibardır. HackerNoon'dan bir başvuru aldığımızda içeriğin iyi, alakalı ve okuyucular için değerli olduğundan emin olmamızın nedeni budur. Bu ekmek ve tereyağıdır ve bunu berbat edemeyiz. Linh: Bu hikayeni dinlerken hala eğitimdeki tutkuyu görüyorum haha, değil mi? Çünkü eğitimlerden bahsederken bunu akademik ortamda sınırlamamak lazım. Eğitim aynı zamanda etki ve değişim yaratmakla da ilgilidir ve az önce paylaştığınız etkiler ve değişikliklerin sadece HackerNoon'a değil, aynı zamanda okuyuculara, yazarlara, size, eşinize ve ayrıca meslektaşlarınıza getirdiği değişikliklerdir. An: Doğru! Evet! Bu bana yeter! Lin: 28:32 - 32:56: Ek gelir kaynakları HackerNoon'daki işinizin dışında başka ek gelir kaynağınız var mı? An: Hımm pek fazla değil çünkü ben şirketin sahibiyim ve aynı zamanda şirketi de yönetiyorum, dolayısıyla işim esas olarak HackerNoon etrafında dönüyor. Aslında varlıklarımızın %95'i HackerNoon'a bağlı, geri kalanı ise hisse senedi ve biraz da kripto ve mülkten oluşuyor. Aslında Colorado'da bir evimiz var, Vietnam'da da bir ev satın almak istiyoruz, ancak henüz Vietnam gayrimenkulleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu sanmıyorum haha Linh: Benim de yurt dışında yaşayan bir sürü arkadaşım var ve eve geldiklerinde hep emlak soruyorlar… Cevap: Peki sen ne düşünüyorsun? Linh: Bir nevi güvenimi kaybettim hahaah An: Bu bir balon değil mi? Linh: açıkça 2 ana kampa ayrılıyor; ya yaşamak için mülk alıyorlar, ya da yatırım olarak alıyorlar. Ve ikincisi birçok riski barındırıyor çünkü şu anda sektör durma noktasına geliyor ve arz/talep… ah hayır bu Emlak Tarihine dönüşüyor haha Cevap: Yani Ah hayır sorun değil devam et, dinliyorum… Linh: Arz/talep zinciri esas olarak lüks tarafa odaklanıyor, bu nedenle fiyat ortalama Vietnam maaşıyla karşılaştırıldığında çok yüksek. Cevap: Ah… Linh: Evet, gençler artık mülk sahibi olmak ya da ev sahibi olmak konusunda çok zorlanıyorlar ve sanırım yakın zamanda zihniyetlerinde şöyle bir değişim olacak: "Ah benim ev sahibi olmam şart mı? ” veya “Uygun fiyatlı emlak fiyatlarına ulaşabilmek için nereleri araştırmam gerekiyor?” Çünkü büyük şehirlerde ev almak gerçekten pahalı. Cevap: Yani henüz çok genç olduğun için şu anki hedefin uzun süre kalabileceğin bir ev olmak değil diye düşünüyorum. Bence siz de benim gibi çocuklu bir aile kurduğunuzda, ev sahibi olmak önemli bir şey haline geliyor. Benim için çocuklarım Amerikalı ama aynı zamanda yarı Vietnamlılar, bu yüzden onların büyükanne ve büyükbabaları ve Vietnamlı akrabalarıyla tanışabilmelerini istiyorum. Yani ne zaman Vietnam'a geri dönsek, ev kiralasak ya da otelde kalsak, aslında o parayı kaybediyoruz, değil mi? Ancak ipotek ödüyorsak mülkün mülkiyetini kazanırız, böylece Vietnam'a geri döndüğümüzde (yılda 2 ay geri geliyorum) harcadığımız paranın boşa gittiğini hissetmeyiz. Bu yüzden yatırım olarak değil çocuklarım için bir mülk sahibi olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim ve kocamın da sevdiğimiz her şeyi yönetmek için kendi küçük şirketimiz var, ancak bunu HackerNoon'a koyamıyoruz haha, örneğin kitap yayıncılığı, sanatsal işler… evet ve kocam için bunlar sporla ilgili şeyler, evet o SEVİYOR Basketbol. Yani HackerNoon ile ilgisi olmayan tüm hobilerimizi tek bir şirket altında topladık ve şimdilik hiçbir şekilde para kazandırmıyor haha Linh: Para kaybediyoruz değil mi haha An: Haha, sadece para kaybetmekle kalmıyoruz, şu anda kendi paramızı o şirkete harcamak zorundayız haha… Linh: 32:56 - 40:35: Tüm yumurtaların tek sepete konulması (Bireyin risk profilleri hakkında konuşun) Yani karı koca parayı birlikte yönetiyorlar, "Sizin paranız benim paramdır" haha sizin de söylediğiniz gibi... Partnerinizle bir iş yürütme konusunda ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? An: Benim deneyimlerim bana ait, dolayısıyla herkes için geçerli değiller. Ama benim için yaptığım şey aklıma gelen en iyi şeylerdi. Neden? Çünkü ben ve David değerler açısından birbirine çok benzeyen iki insanız. Mesela ikimiz de aile insanıyız, çocuk istiyoruz, çocuğumuz varsa onlara gelecek için bir şeyler vermemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. David Yahudi ve ben Vietnamlıyım, bu yüzden ikimiz de küçüklüğümüzden beri ebeveynlerimiz tarafından "ders çalışmak son derece önemlidir" fikri dayatıldı haha Linh: Haha demek ortak bir noktamız var, hiç kimse Yahudi ve Vietnamlıların benzer olduğunu düşünmemişti haha An: Evet, kocamın ebeveynlerine söylediğim en büyük ortak nokta, eğitim yoksa hiçbir şeyin olmadığıdır. Yani eğitime bakış açım her zaman aynıydı, bu gerekli ve mezun olana kadar diplomanın geleneksel eğitim yolunu takip etmekten, üniversiteye gitmekten, ardından yüksek lisansa gitmekten ve benzeri şeylerden daha fazlası olduğunu fark ettim. Ancak bu noktaya gelebilmek için yine de geleneksel yoldan gitmem gerekiyordu, yani emin olmak için, hem ben hem de kocam çocuklarımız için geleneksel bir eğitim yolunu izlemenin gerekli olduğu konusunda hemfikiriz ve ne zaman ne yapacaklarına karar verecek kadar büyüdüklerinde. Tıpkı ABD ve Vietnam'daki eğitim sistemi/üniversite sisteminin de önümüzdeki 10 yıl içinde büyük ölçüde değişmesi gerektiği gibi. Çocuklarım çevrimiçi eğitim falan almaya karar verirse bunu kabul ederim ama şu andan itibaren liseden mezun olana kadar ders çalışmak en önemli şey. Çünkü değerler açısından birbirine benzeyen pek çok şey var, dolayısıyla beni David olarak anlayabilecek çok fazla insan yok ve bunun tersi de geçerli. Ve şimdi, yaklaşık 20 çalışanı, milyon okuyucusu ve çeşitli sorunları olan bir şirketi yönetirken, burada daha çok kendi işini yürütmenin karanlık yönünden bahsediyorum, benimle olan bu daha zor sorunları gerçekten yalnızca David anlayabilir. Ve ne zaman tüm bu işlerin üstesinden gelemeyeceğimi hissetsem, yalnızca David benimle empati kurabiliyor. Yani ilişkimizde artılar eksilerden daha ağır basıyor, tabii ki birçok eksi var çünkü tüm yumurtalarımızı aynı sepete koyuyoruz, yani şirketle sorunlar varsa birbirimizin kötülüğünü ikiye katlayabiliriz ay hahave bu biraz sinir bozucu. Ama girişimci olarak çalışmak için ikimizin de biraz hayalperest olmamız gerekiyor, değil mi haha ikimiz de bunu yapabileceğimize inanmalıyız ki yine de yapalım. Eğer daha güvenli oyun oynayan biri olsaydık, bankacılığa, finansa falan giderdik… Linh: Daha geleneksel değil mi? An: Evet, daha "kanıtlanmış" bir yer; geri kalan her şey halledilir ve elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız, eğer yapamıyorsanız sadece iş değiştirin. Ancak HackerNoon'la ilgili sorun şu ki eğer işler iyi gitmezse başka bir işe geçemem. Yani evet, aynı gemide olan bir ortağım olduğu için mutluyum. Linh: Ama evet, hikayeye dönecek olursak, insanların tüm yumurtaları aynı sepete koymamanız gerektiğini söylediğini biliyorsunuz, değil mi? Ama sizin yaptığınız bu, tam tersi ve aynı zamanda siz ve David ailenizle ilgilenmek zorundasınız. Peki bu şeyler hiç birbirleriyle kavga eder mi? An: Sanırım geçen Ekim ayında insanlar genel olarak ABD ekonomisinin ve özel olarak ABD teknoloji/finans endüstrisinin bir tür krize girdiğini duymuşlardır. Hisse senedine yatırım yaparsanız portföyünüzün tam anlamıyla küçüldüğünü görebilirsiniz ve bizim gibi şirketler için bazı insanların gitmesine izin vermek zorunda kaldık, büyük bir işten çıkarma, evet. Ama hayatım ve işim, yani bir şirketi yönetmek hakkında konuşursak, hiçbir çelişki görmüyorum, çünkü mesele sadece çocuklarımızla vakit geçirebilmemiz için şirket için yeterince iyi bir destek sistemi oluşturmaktır. Mesela Vietnam’a döndüğümüzde saat diliminin çok değişeceğini biliyordum ama meslektaşlarımızı çalışma saatlerini ayarlamaya zorlamak yerine kendi başımıza uyum sağladık. Bu nedenle sabah 10'da toplantı yapmak yerine akşam 22'de toplantı yaptık. Evet ve Vietnam'da büyük çocuğumun okulu yoktu, ben de onu bir yaz programına kaydettirdim ve küçük çocuğum için bir dadı tuttuk. Yani bunu yapacak paramızın olması için işlerimizde iyi olmamız gerekiyor. Yani bir aile kurmak ve bir iş yürütmek konusundaki nihai hedeflerim genel olarak uyumlu. Eğer ailem iyi değilse, işi iyi yürütemem. Dolayısıyla buradaki sorunun, bir işi yürütmenin mutlu bir aile için iyi bir temel oluşturmakla çelişip çelişmediği değil, bu iki şeyi aynı anda halledip başaramayacağınız, o dengeyi bulup bulamayacağınız ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Linh: Demek istediğim tam olarak her iki işi de iyi yapmak için nasıl zaman ayırabileceğinizle ilgili değildi, ancak buradaki soru şu: HackerNoon'un başına bir şey gelmesi durumunda aile kısmının etkilenmemesi için hazırlıklı mısınız? An: Evet yani her insanın hayatında farklı risk profilleri olacak değil mi? Yani soru şu; bu riski tolere edip edemeyeceğiniz. Bizim durumumuzda dokunmayacağımız bir fonumuz var ve buna 6 ayda bir, yılda bir ekleme yapacağız. Ve fon beni, David'i ve 2 çocuğumuzu da içermeli ve ayrıca bir kazaya ya da öngörülemeyen bir şeye maruz kalmamız durumunda olası bir durum olarak. Gerisi benim için sadece kendi işimi yürütmenin değil, birçok şeyin riskidir. Örneğin, belli bir şirkette çalışıyorsanız ve kovulursanız ve bu durum sizin kontrolünüzde değilse, bu sizin hatanız değildir, sadece endüstri sizi elemektedir; aynı zamanda çalışmanın da riskidir. Basitçe söylemek gerekirse, dışarı çıktığınızda kaza yapma riskiyle karşı karşıyasınız değil mi? Linh: Her gün uyandığımızda risklerle karşı karşıya kalıyoruz ahaha An: Kesinlikle! Ve bu risklere razı olmanız gerekecek. Evet. Lin: 40:35 - 48:40: Vietnamlı eş ve Amerikalı koca - para konusundaki algı farklılıkları. Tamam şimdi bu açıdan bakmaya çalışalım. Siz Vietnamlısınız ve David Amerikalı. Paraya bakış açınız farklı mı? Yoksa şaşırtıcı bir benzerlik var mı? An: Bu iyi bir soru çünkü tamamen farklı bir kültürden biriyle evlenmekten de çok şey öğrendim. Örneğin, ABD'de arkadaşlarla dışarıda yemek yediğimizde ya da şu anda Z kuşağında gördüğünüz gibi, parayı bölüşüyorlar, sanki yediklerinin karşılığını ödüyorlarmış gibi, basit değil mi? Ama eğer Hanoi'deyse ve söz konusu olan yaşlı bir kişiyse, her zaman her şeyin parasını ödeyecek bir kişi olacaktır, ödeyebilmek için birbirleriyle yarışırlar. Başka bir örnek ise düğünlerde veya cenazelerde bunun tamamen bir işlem olmasıdır. Mesela çocuğumun düğününe geldiyseniz ve bize 2M VND veya 3M VND veya 5M VND verdiyseniz, o zaman ben de sizin düğününüze gelip 2M VND, 3M VND veya 5M VND'yi size geri vermem gerekecek… Bu öyle değil BİZ. O kadar çok düğüne geldim ki, “Varlığınız bizim için onurdur…” gibi bir şey dediğim için mutlu oldular. Sadece orada olmak yeterlidir ve bu bir işlem değildir. David'le benim aramdaki farka dönecek olursak, David'in parayla çok sağlıklı bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum, bu da demek oluyor ki - sizin de söylediğiniz gibi - para sadece bir araçtır ve para hakkında konuştuğunuzda, sadece materyalist bir insan değilsiniz. paraya önem verir. Ancak üzerinde konuşulması gereken bir konu. Örneğin, Vietnam'a geri dönersek, ne kadar harcamamız gerekiyor, ebeveynleriniz ne kadarını karşılayacak ve ne kadarını tek başınıza halledeceksiniz, bütçenizi tatillere, bir dadı tutmaya ya da bir çocuk kiralamaya nasıl ayıracaksınız? ev vs. her şeyin net olması gerekiyor. Size bir örnek vereceğim; ne zaman yaz aylarında eve giden bir öğrenci olsam, ailemin her şeyi halledeceğini ve benimle ilgileneceğini düşünürüm. Ancak özellikle para söz konusu olduğunda tüm bu şeffaflık eksikliğiyle birlikte görünmez beklentiler de ortaya çıkıyor. "Senin için ödediğim parayı bana geri ödememen sorun değil ama benimle nasıl konuştuğuna ve bana nasıl davrandığına dikkat etmelisin..." gibi bir şey. Her şey, para olmasa bile borçlu olduğunuz şeyleri ödemek zorunda olduğunuz gerçeğine indirgeniyor. Benim için para nedir? Para, sevdiğiniz bir şeyi yapmak için korktuğunuz bir şeyi yapmak zorunda kalmama yeteneğidir. Yani bunu pek çok şeye benzetebilirsiniz, örneğin, zamanım değerli, bugün Saygon'a gitmek için bir miktar para harcamak zorunda kaldım - haha, örnek olarak kendimi seçin - ve sonra hemen Hanoi'ye geri uçmam gerekecek. . Ama benim için An'la geçirdiğim bu 2 saat önemli, aynı zamanda medya çalışmalarına yaptığım yatırım da diyebilirsiniz. Ama 2 saatinizi satış aramakla geçirirseniz %30-40'a varan tasarruf sağlayabilirsiniz ama bana hiçbir şey gibi gelmiyor. Yanlışlıkla bir şeyi kurtardığınızı düşündünüz ama aslında yapmadınız, sadece ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın alarak zamanınızı harcadınız. David'le tanıştığımdan beri parayla olan ilişkim giderek daha adil hale geldi. Konu "rakamlar" olduğunda birbirimize karşı çok net olmamız gerektiğini düşünüyorum; "Bunun maliyeti ne kadar?" gibi. veya “Bunun için ne kadar ödemeniz gerekiyor?” - paralı olsun ya da olmasın. Linh: Hımm, çok güzel bir cevap. Çünkü yurtdışında okurken, her geri döndüğümde ailemden para istemek zorunda kalıyordum ve onlar bana daha sonra onlara borcumu ödeyeceğimi hiç söylemediler. Ama… Hahaa… Annemle babamın kaç kez olduğunu sayamam.. C: Haha sana bunu hatırlattılar ha ha ha… Linh: “Senin için ödediğim bu yolculuğu hatırlıyor musun?” haha evet, insanların artık para hakkında ne düşündüğü doğru, bu hala bir çeşit işlem gibi. Sana zaten bir şey verdim ve gelecekte bana geri ödemelisin - sanki bu görünmez bir beklentiymiş gibi. An: : ABD'deyken, kocamın ailesinde beklentilerini yüksek sesle dile getiriyorlar, bunlar... görünür beklentiler. "Evet, sana bu kadar borç veriyorum ve sen de gelecekte bana geri ödemek zorunda kalacaksın." Ne kadar büyük! Evet ve bu pek çok şeyle alakalı; örneğin ailem, bizim için gerçekten çocuklara bakmak istiyorlar; ama kocamın ebeveynleri ne zaman bebek bakımı konusunda yardımlarına ihtiyaç duysak, 2-3 hafta önceden planlamak zorunda kalıyorduk çünkü teknik olarak çocuklarımız için onların zaman aralıklarını kullanıyoruz. Çoğunlukla kültür farkı olsa da, adalet algısındaki farklılık da var. Birine bir şey verdiğimizde karşılığını da almalıyız. Hem Doğu kültüründe hem de Batı kültüründe her şey böyle işler, biz birbirimizle bu konuda konuşuruz, Batı'da bunu doğrudan söylerler ama Doğu'da biz sadece düşünürüz haha. Linh Evet haha, eğer borcumuzu ödemezsek şöyle düşünecekler: "Ah, bu çocuk bu duruma hiç duyarlı değil." Her ne kadar başlangıçta insanların birbirleriyle sorunları nasıl çözecekleri zaten belirsiz olsa da bu da para konusunu karmaşık hale getiriyordu. Linh: Sanırım ailem de bu podcast'i görecek haha, bu yüzden ailemin bu konu hakkında her zaman çok duyarlı olduklarını doğrulamam gerekiyor. Söylediklerim Hanoyalıların ve Vietnamlıların genel kültürünün para konusunda belirli beklentilere sahip olmasıyla ilgiliydi. Annemle babama gelince, onların benim için ellerinden geleni yaptıklarını hissediyorum; İlk kez yurt dışına eğitim için çıktığım, Hindistan'a gittiğim zamanı hatırladım, annem beni ilk kez geri çekip vedalaşıp kucaklamıştı. Ve bursum falan olmasına rağmen kot pantolonumun cebine biraz para tıktı ve hatta dikti haha… Linh: EVET haha, yurt dışına gittiğimde de aynı şeyi yapmıştık. An: Birkaç milyon VND, pek iyi hatırlamıyorum… ama o paraya o kadar çok değer verdim ki. Çünkü o zamanlar 16-17 yaşlarında saf bir çocuktum ve ailem Hindistan'da bagajımı falan kaybedeceğimden endişeleniyordu ve sürekli yanımda bir şeyler dikmemi istiyorlardı. Linh: Evet o zamanlar ailem de pantolonuma para dikerdi haha çünkü o zamanlar ABD'ye giderken yanımıza almamıza izin verildiğini hatırladım… An: 7000 dolar değil mi? Linh: Evet 7000 USD, o zaman 7000'di şimdi 10000 USD sanırım, ya da 10000 USD'ydi ama açıkçası yanımda 10000 USD nakit getirmedim haha ama yine de pantolonuma dikilmiş bir tomar paraydı ve Kesmek için çok uğraştım haha ve sonunda pantolon mahvoldu. An: Benim için o pantolon, ertesi gün yürüyüşte giydiğim için çok kirli ve çamurluydu ve içinde hâlâ param olduğunu tamamen unuttum ve hemen ellerimde yıkadım. Neyse ki annem o kadar sıkı dikmişti ki para biraz buruşmuştu haha… Linh: Vay, ne kadar şanslı. Ne kadar da hayat dolu bir hikaye! An: 48:40 - 52:07: Vietnamlıların paraları olduğunu nasıl gösterdikleri konusundaki spekülasyonlarım. Bu sefer Vietnam'a döndüğünüzde, insanların para hakkında nasıl konuştuğuna, parayı nasıl kullandığına veya yatırım yaptığına dair herhangi bir spekülasyonunuz var mı? An: Vietnam'da tasarruf mevduatına sahip olmak şu anda oldukça iyi çünkü faiz oranı %9-10 falan... Linh: NE?!!? %90?!?! An: 9 - DOKUZ, yüzde dokuz ila on haha Linh: Ah haha sanki %90 faiz oranı gibiydim haha An: Hahaha hayır elbette hayır hahaa Linh: Evet evet %9-10, sanırım yakın zamanda da düştü. An: Gerçekten öyle mi çünkü bazı arkadaşlarım bana Vietnam'da biraz birikimim olması gerektiğini söyledi ama olay şu ki, tasarruf mevduatı yapmak kolay ama çekmek zor, değil mi? Arkadaşım bana bir merdiven CD'si yapmamı istedi, örneğin üzerinde son kullanma tarihi olan bir CD gibi, parayı ancak 18 ay, hatta birkaç yıl sonra çekebiliyorum. Bu yüzden, sanki 12 aylık bir ana CD hesabım ve 18 aylık bir CD hesabım varmış gibi biriktirmeye devam ediyorum… Yani evet, arkadaşlarım bunu yapmamı önerdi. Ama hâlâ tereddütteyim çünkü ailem, ailem dışında beni Vietnam'a bağlayan hiçbir şey yok; David'in ailesi elbette ABD'de, burada beni büyük miktarda tasarruf mevduatıyla bağlayacak bir şirketim ya da herhangi bir şeyim yok. Ancak sorunuz bana insanların paraları olduğunu nasıl gösterdiklerini düşündürüyor. Linh: Ah tamam evet bu iyi olacak haha birileri şaşırmak üzere. An: Yani Amerika'dan farklı, eğer paraları varsa bunu göstermiyorlar, sessiz lüksü tercih ediyorlar, ya da Vietnam'da tanıştığım insanların, parası olan insanların aslında çok çok fazla paraları yok, onlar sadece Param var; yani bilmiyorum. Ama genel olarak konuşursak, ABD'de parası olan insanlar sadece paralarının tadını çıkarırlar, pahalı bir yerde kalırlar, güzel yemekler yerler ve spor yaparlar. Her zaman lüks arabalar satın almazlar, tasarımcı markaları giymezler ya da zengin olduklarını olabildiğince yüksek sesle dile getirmezler. Vietnam'da gördüğüm şey şu ki, ne zaman bir yere gitsem, örneğin bir konsere gitsem, insanların yaptığı ilk şey fotoğraf çekmek, check-in yapmak ve oraya gideceklerini bildirmek için herkesi etiketlemek oluyor. Linh: Ah hayır, fiyasko, Black Pink konserleri az önce gerçekleşti hahaha An: Vay be! hahaha Linh: VIP bilet alan fotoğraflardan görebilirsiniz hahaha An: Evet ama ABD'de bunu daha az sıklıkla görüyorum, tabii ki insanlar bunu gösteriyor ve check-in yapıyor ama herkes bunu yapmıyor. Belki akşam yemeğine gittiklerinde veya konserlere VIP bilet aldıklarında bir şeyler yüklerler. Evet, insanlar bunu yapıyor ancak sıklığı Vietnam'dakinden daha az. Ama belki de bu aynı zamanda insanların sosyal medyayı kullanma biçimindeki farklılıktan da kaynaklanmaktadır. ABD'de yaşadığım yer emekli insanların kaldığı yer olduğundan yaş nedeniyle farklı olabilir… Linh: 52:08 - 59:39: Çantamda olması gereken 5 şey Her misafirimden her zaman çantalarını getirmelerini ve işlerini iyi yapabilmeleri için yanlarında her zaman ihtiyaç duydukları 5 şeyi göstermelerini rica ediyorum. Çünkü bu şekilde doğru para kazanıyorlar. Ve bahsettiğim 5 şey onların yolculuğunun başlangıcı… Peki Linh, hadi bize çantandaki 5 şeyi gösterelim. Cevap: 5 şeyi doğru göstermem gerektiğini söyledin, aslında şu anda yanımda bir tane yok, onun yerine başkasını alacağım. Tamam, öncelikle onsuz yaşayamayacağım şey bu hidroflas su şişesi, burada kesinlikle ürün yerleştirme yok ama açıkçası çok su içiyorum. Normal bir günde bu buz dolu şişelerden 4 tanesini içebilirim. Linh: Bu şişe çok ağır arkadaşlar… Cevap: Evet öyle, 16… ah hayır 32 ons Linh: 32 ons, ihtiyacınız varsa bunu mililitreye çevirebilirsiniz haha. An: Tamam, ikinci şey normalde dizüstü bilgisayardır. Ama elbette hepimizin yanımızda kişisel bir bilgisayarı var, o da bir telefon. Yani böyle ani iş gezilerinde eğer gerekli hissetmiyorsam telefonumdan işimi, e-postalarımı, boş zamanlarımı kontrol edip insanlara görev dağıtırım, evet dizüstü bilgisayarıma her zaman ihtiyacım yok . Linh: Bu su şişesinin fiyatı ne kadardı hatırlıyor musun? An: 70 dolar falan mı? hatırlamıyorum... Linh: Uhm 70 falan mı? Ama bir su şişesine 70 dolar falan haha An: Hayır hayır ama sorun şu ki ısıyı koruyor. Soğuk su içmeyi severim, bu yüzden normalde içine bol miktarda buz koyarım ve bütün gün boyunca erimezler. Bu yüzden her zaman soğuk suyum var, özellikle Vietnam'a döndüğümde kendimi bir lükse sahipmiş gibi hissediyorum. ABD'de, sana söylediğim gibi, günlük 2 saatlik yürüyüşümü yapıyorum, sadece bu şişeye ihtiyacım var çünkü bilirsin, yukarı aşağı yürümek, özellikle de çok yüksek bir yer olan ve kuru olan Colorado'da, bu yüzden bana ihtiyacım var. su. Linh: Sırada airpod'larım var, airpod'larımı pek çok kez kaybettim ama özellikle çalışırken, bir toplantı yaparken veya yürüyüşe çıktığımda podcast dinleyebilmek veya meslektaşlarımla konuşabilmek için onlara ihtiyacım var. Bazen iş arkadaşlarımın benim tarafımdan gelen ses nedeniyle hoşlanmadığı yürüyüş toplantılarım oluyor ama podcast'i 1,5x hızda dinlediğim için çok şey öğrenebileceğimi hissediyorum, bu yüzden her 2 saatlik yürüyüşe çıktığımda 10'dan fazla podcast dinleyebilirim. Linh: Ah… 10'dan fazla mı? Bundan sonra bir şey hatırlıyor musun çünkü benim için… An: Haha evet, gerçekten buraya uçmadan önce birçok podcast bölümü indirdim ve sanırım şimdiden 10'dan fazlasını bitirdim. Linh: Vay be. Airpod'lar her misafirin gösterdiği şeylerdir. Benim için airpod'lar ve akıllı telefonlar dünyaya açılan kapılardır, çünkü bazen bir şey dinlediğimizde ruh halimizi düzenleyebiliriz, bu yüzden bunların herkes için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Bir: Sorun şu ki, onları daha dikkatli saklayabilirim çünkü onları pek çok kez kaybettim haha, temel şeylerden bahsetmişken Linh: Onlara hava etiketi koyun haha An: Bazen karda yürürken onları kaybettim ve düşürdüm hahaa Linh: Aman tanrım An: Haha evet onları bulamadım ya da bazen unutup çamaşır makineme koyuyorum… Ürünleri ne ucuz ne de kullanımı kolay olmasına rağmen Apple'ın kullanıcıları yapışkan yapma konusunda gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum haha çünkü Apple ürünleri kapalı bir sistemdir. Linh: Onların ekosistemi Cevap: Evet onların ekosistemi Linh: Bahsetmişken… Apple, lütfen bize sponsor olun, teşekkürler hahaha An: Hahaha, teşekkürler Tamam şimdi gözlük, çünkü ben miyopum, bu yüzden gözlüklerime ihtiyacım var, güneş gözlüklerine de ihtiyacım var çünkü Colorado'da hava güneşli. Ancak numaralı gözlüklerimi her zaman takmama gerek yok. Onlara yalnızca bilgisayarda uzun süre çalıştığımda veya araba kullanırken ihtiyacım var. Bunun dışında insanlarla konuşurken onlara ihtiyacım yok, herkes güzel! Linh: Tamam son şey diş ipi. hahaha Linh: Floss haha Cevap: Evet çünkü yemeğimi bitirdiğimde ve diş ipi kullanmadığımda sinirleneceğim. Ve diş etlerim hassas olduğu için kürdan kullanmayı sevmiyorum o yüzden diş ipi kullanacağım. Bu diş ipi markasını seviyorum - Coco Floss, son derece sağlam ve çok güzel kokuyor… Linh: Bunu ABD'den mi aldın? An: Evet, evet onu Amazon'dan aldım. Yani evet. Onsuz yaşayamayacağım bu 5 şey, nereye gidersem gideyim, yürüyüşe çıktığımda bile aynı 5 şey… Linh: Tamam, bir medya şirketi kurmak isteyen herkes bu 5 şeyi satın alsın haha, başarının formülü bu. An: Son olarak Linh'e 5 temel şeyi gösterdiğin için teşekkür ederim ve ayrıca bu podcast'i benimle yapmak üzere Hanoi'den uçtuğun için de teşekkür ederim. Burada birkaç saat daha oturabilirim ama ekip de baskı yapıyor haha ama sanırım burada durabiliriz, seyircilerin açlığını hissetmesi için haha Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız Linh'in işine bakmalısınız - HackerNoon… An: Ayrıca kişisel blogumda da çok şey yazıyorum, bu yüzden benimle blogum aracılığıyla iletişime geçmek istersen bu da mümkün. Linh: linhdaosmooke.com Evet. Linh'e buraya geldiğiniz ve hem iş hem de yaşam hikayelerinizi bizimle paylaştığınız için tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ve elveda! C: