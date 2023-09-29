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    Linh Dao Smooke ve Host An Truong of Vietcetera ile "Zenginlik hakkındaki zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor"ile@linh
    336 okumalar

    Linh Dao Smooke ve Host An Truong of Vietcetera ile "Zenginlik hakkındaki zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor"

    2023/09/29
    33m
    ile @linh 336 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Para hakkında konuşurken (gerçekte) nelerden bahsediyoruz, HackerNoon'un (aslında) nasıl para kazandığı ve kişisel servetim. Hepsi bu bir saatlik podcast'te tartışılıyor.

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    featured image - Linh Dao Smooke ve Host An Truong of Vietcetera ile "Zenginlik hakkındaki zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor"
    finance #wealth #vietcetera #money #podcast
    Linh Dao Smooke HackerNoon profile picture

    @linh

    Linh Dao Smooke

    Hacker Noon Mama-in-Chief. But also like a real mom (to Norah).

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