Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Yeniden Başlatılan Tanık: Bir İhanet ve Yapay Zeka Hikayesiile@hannahwrites
    472 okumalar

    Yeniden Başlatılan Tanık: Bir İhanet ve Yapay Zeka Hikayesi

    2023/03/16
    4m
    ile @hannahwrites 472 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    "Kimseye öldüğünü söylemeyeceğiz" "Ona yapay zeka demeyi bırakın, ayrıca neden birileri bu konuda bir şey söylesin ki?" Diğerlerinin çekişen seslerini bastırmaya çalıştım; ben ve üç gemi arkadaşım onu USS Harbinger'ın dar koridorunda taşırken Milo'nun kana bulanmış kulağı ritmik bir şekilde bacağıma çarpıyordu. Ben de ona bakmamaya çalıştım. O, bu yeni modelin ilkiydi; saati 37,43 dolar olan, geriye kalan yaşanabilir ücretli işlerden biri olan işimizin kıyametinin habercisiydi.
    featured image - Yeniden Başlatılan Tanık: Bir İhanet ve Yapay Zeka Hikayesi
    media #science-fiction #ai #scifi
    Hannah K Writes HackerNoon profile picture

    @hannahwrites

    Hannah K Writes

    Likes to pet dogs and write science fiction

    react to story with heart
    Brave-E

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Ivan Novak, Tech Entrepreneur
    Published at Jul 23, 2023 by inovak #meet-the-writer
    Article Thumbnail
    Grow Mailing Lists on the HackerNoon App
    Published at Oct 30, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    E-ticarette Kullanıcı Erişilebilirliğini Odaklama, Yılın Startup'ları Adayı Meetanshi ile Röportaj
    Published at Nov 30, 2023 by ishivbhadrasinh #soty-2023
    Article Thumbnail
    Synthetic Audio is Now Available for 70,000+ HackerNoon Stories
    Published at Jul 17, 2022 by drone #hackernoon
    L O A D I N G
    . . . comments & more!