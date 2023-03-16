Yeniden Başlatılan Tanık: Bir İhanet ve Yapay Zeka Hikayesi
Çok uzun; Okumak"Kimseye öldüğünü söylemeyeceğiz" "Ona yapay zeka demeyi bırakın, ayrıca neden birileri bu konuda bir şey söylesin ki?" Diğerlerinin çekişen seslerini bastırmaya çalıştım; ben ve üç gemi arkadaşım onu USS Harbinger'ın dar koridorunda taşırken Milo'nun kana bulanmış kulağı ritmik bir şekilde bacağıma çarpıyordu. Ben de ona bakmamaya çalıştım. O, bu yeni modelin ilkiydi; saati 37,43 dolar olan, geriye kalan yaşanabilir ücretli işlerden biri olan işimizin kıyametinin habercisiydi.