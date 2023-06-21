Meta, Yeni Yapay Zeka Modeli ile Kusurlu Ellerin Geçmişte Kalmasını Umuyor
Çok uzun; OkumakMevcut yapay zeka sistemlerinden farklı olarak Meta'nın Image Joint Embedding Predictive Architecture (I-JEPA) adı verilen yapısı, dünya hakkında halihazırda bildiklerine dayanarak kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlandı. Mevcut modeller görüntü oluşturmaya yardımcı olmak için yakındaki pikselleri karşılaştırırken, Meta'nın I-JEPA'sı halihazırda dış dünyanın dahili bir modeliyle besleniyor ve daha sonra bunu ne üretmesi gerektiğini belirlemek için kullanıyor. Sonuç? Çok fazla, çok az veya inanılmayacak derecede birbirine bağlı parmaklara sahip insanlar üretmeye daha az eğilimli, üretken bir model.