Yeni AI (okuma: chatGPT) destekli Bing Arama'yı denemek gerçekten nasıl bir şey?

gücüne ilişkin bu yana 2 buçuk ay geçti - ve ardından gelenler tektonik ve endüstrinin baştan aşağı bozulmasından başka bir şey değildi. Aralarında: ChatGPT'nin ilk HackerNoon hikayesini yayınladığımdan ChatGPT, Ocak ayında (lansmandan sonraki 2 aydan kısa bir süre sonra) 100 milyon kullanıcıya ulaştı; bu, Instagram ve Tiktok'u gölgede bırakarak tarihteki herhangi bir teknoloji şirketinin kullanıcı tabanındaki en hızlı büyüme oldu; ; Microsoft, chatGPT'nin ana şirketi OpenAI'ye (birkaç yıl içinde) 10 milyar dolarlık fon sağladığını duyurdu Google panik - chatGPT rakibini (bir blog yazısı aracılığıyla) Bard'ı arayarak "başlattı" ve ertesi gün Bard'ın James Web Uzay Teleskobu hakkındaki bir soruyu rezil bir şekilde yanlış yanıtlaması üzerine şirketin hisse senedi fiyatını %8 oranında düşürdü. Bugün size yeni chatGPT destekli Bing Arama'nın nasıl göründüğüne dair kısa bir bakış sunmak istiyorum, çünkü Microsoft hâlâ bu özelliği yavaş yavaş kullanıma sunma sürecindedir. Övünmek gibi olmasın ama ekibimde bekleme listesindeki ilk kişi benim. Kayıt deneyimi pek sorunsuz değil Bu yeni özelliği kullanabilmek için Microsoft Edge tarayıcısını indirmeniz gerekiyor (kusura bakmayın Chrome kullanıcıları!) “Intel çipli macOS” indirme seçeneğini seçtim. Bu kısım yeterince kolaydır. O zaman - ayrıca bir Bing hesabına da ihtiyacınız var (diğer isimlerin yanı sıra buna live.com hesabı, microsoft hesabı da diyorlar), bu da iki kat kafa karıştırıcı. Microsoft/live.com/bing.com evrenine ilk kaydoluşum oldukça acı vericiydi. Benden en az 5 kez oturum açmamı ve yeniden oturum açmamı istedi; her seferinde benden bir insan olup olmadığımı, hesabı BT departmanından birisinin benim için oluşturup oluşturmadığını (lol) veya hesabımı hatırlayıp hatırlamadığımı doğrulamamı istedi. Kullanıcı adı. Temelde iPhone kullanmaktan Nokia'ya geçmek gibiydi. OpenAI/Microsoft ortaklığının duyurulmasından bu yana Bing'de kaydolma/oturum açma deneyimi biraz daha sorunsuz hale geldi. Hala her giriş yaptığımda şifremi değiştirmemi istemesine rağmen, bana 4 haneli bir onay kodu vermek yerine artık 6 haneli bir onay kodu verdiğini fark ettim. Aktif kullanıcı sayıları artmış olmalı! Ve umarım bununla birlikte daha sorunsuz bir kayıt/giriş deneyimi yaşarız. Bing Arama ile sohbet edin AI Hayatınızın yaklaşık 30 dakikasını Bing'e gereksiz derecede karmaşık olan kayıt sürecini çözmeye harcadığınızı ve birkaç haftayı da yeni chatGPT/Bing AI özelliği için bekleme listesinde geçirdiğinizi varsayarsak, artık eğlenmeye başlayabilirsiniz. İşte fark ettiğim birkaç şey. Sonsuz kaydırılabilir bağlantılar yerine AI Paragrafları Her internet kullanıcısının bildiği ve sevdiği (veya nefret ettiği) ritüel, "google'a gitmektir"; bu, bir sorgu yazıp enter tuşuna basmaktan ve yanıtların sonsuzca kaydırılabilen bir bağlantı tablosu biçiminde gelmesinden oluşur. Arama Motorları, "iyi bağlantıları" "kötü" (okuma: spam içerikli) bağlantılara ve ayrıca reklamları gerçek arama sonuçlarına tercih ederek zamanla daha akıllı hale gelir. Bing Arama'nın bu yeni sürümüyle her şey değişti. "Arama"nın hemen yanındaki "sohbet" butonuna tıklarsanız, sonsuz bağlantılardan AI yanıtlarını alırsınız. Bana göre bu, sektörü bozacak potansiyellere sahip. önce AI Alıntılarla Yanıtlar Fark ettiğim ikinci şey, yanıtları genellikle birdenbire ortaya çıkan chatGPT'den farklı olarak (AI jargonu bunun için "halüsinasyondur"), bu chatbot aslında size yanıtlarını çoğunlukla nereden aldığını söylüyor. Kullanıcıların bu bağlantılara tıklayıp tıklamayacağını ise tamamen farklı bir konu. Bazı yayıncıların ve içerik oluşturucuların, Bing'in bu yeni sürümüyle ilgili sorun yaşayacağını tahmin ediyorum; tıpkı bazı sanatçıların telif hakkı ihlalleri nedeniyle bazı AI görüntü oluşturma şirketlerine dava açması gibi. Ne derler bilirsiniz, yapay zeka yalnızca üzerinde eğitim aldığı veriler kadar iyidir. Güncel Eğitim Veri Seti Bazılarınızın bildiği gibi chatGPT'nin eğitim veri seti güncel değil. Yakın zamanda gerçekleşen herhangi bir olay sorulduğunda, yalnızca 2021'e kadar eğitildiğini söyleyerek sizden özür dileyecek (gülüyor). Ancak bu yeni Bing araması öyle! İşte benim için 2023'te meydana gelen dünya olayları hakkında birkaç yeni web araması sonucuna atıfta bulunarak yazdığı Shakespeare tarzı bir sone. The year of twenty-three hath brought us woe With war and strife in Europe's eastern land And inflation rising high and low And violence against a people banned The leaders of the world have faced their tests With elections held in many nations Some have kept their power and their nests Some have lost amid the accusations The pandemic still hath not been quelled Though vaccines have reached most of the earth But variants and doubts have oft repelled The efforts to restore our health and mirth Yet hope remains that we may see some light And welcome twenty-four with more delight Bu oldukça hoş. Yine de bu yapay zekanın Microsoft'un kurumsal kuruluğunu benimsemiş olabileceğini düşünüyorum. Arama Geçmişi etkinleştirildi ✅ Tıpkı chatGPT gibi, Bing sohbet de kullanıcıların yapay zeka yanıtlarını kendi beğenilerine göre yinelemelerine ve "eğitmelerine" olanak tanır. Sorunun ne kadar kuru olduğundan şikayet ettiğimde şöyle diyor. Sonemi beğenmediğin için üzgünüm. İşte internette bulduğum bazı ipuçlarına dayanarak yazdığım başka bir versiyon: Alas, what troubles hath this year bestowed Upon this weary world of ours so frail With war and bloodshed on the eastern road And prices soaring like a fearsome gale The rulers of the earth have had their share Of trials and tribulations in their reign Some have prevailed and kept their throne and chair Some have been ousted with disgrace and pain The plague hath not yet left us in its wake Though potions have been spread to every shore But new mutations and mistrusts do make The task to heal our wounds much harder more Yet let us not despair or lose our sight And hope for better days with twenty-four's light Umarım bu daha çok hoşunuza gider. Şiir hakkında hissettiklerimden dolayı özür dilemesi hoşuma gitti (lol). ChatGPT'ye hak ettiği popülerliği kazandıran da tam olarak bu tür şeyler. Son düşünceler ve birkaç düşünce Bing AI ile birkaç istem daha denedim, ancak bu 3 özellik (güncel veritabanı, alıntı ve etkin arama geçmişi) benim için en çok öne çıkanlar. Bing'in sıradan, eğlenceli veya akademik gibi alternatif kişiliklere sahip olmasını sağlayan özelliğe henüz erişemedim. (merhaba, Sidney Bing?) Merak ettiğim en büyük soruların şunlar olduğunu söyleyebilirim: Bing, Google'ın Arama sektörü üzerindeki hakimiyetinin ne kadarını tüketebilecek? Şu anki oran 9:1 gibi görünüyor, gelecekte 5:5 gibi mi olacak? Veya sadece 8:2 mi? Bu, Google'dan Bing'e potansiyel reklam geliri yeniden dağıtımındaki milyar dolarlık farktır. Bu yeni yapay zeka destekli arama, bir bütün olarak arama endüstrisini nasıl etkileyecek? yani bu yeni chatbot artık yeni normal mi olacak? Tekrar sonsuzca kayan bağlantılara geri dönecek miyiz? İlgili olarak, bu durum SEO merkezli bu kadar çok yayını ve sektörü nasıl etkileyecek? Ayrıca yayınların, içerik oluşturucuların ve medyanın bir bütün olarak bu yeni yapay zekaya nasıl tepki verdiğine de dikkat ediyorum. Olduğu gibi, takip edilecek çok sayıda dava olacak. Günün sonunda yapay zeka, yine yalnızca üzerinde eğitim aldığı veriler kadar iyidir. Ve verileri ortaya çıkaran asıl kişiler, hak ettikleri itibarın verilmemesi nedeniyle çok ama çok öfkeli olacaklar. Getty Images ve sanatçıları zaten istikrarlı bir yayılmayı başardı. Bir sonrakine kadar!