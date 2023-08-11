Yeni Özellikler: Onlar Her Şeydir, Biz Sadece Ken'iz
Çok uzun; OkumakSon birkaç aydır geliştiricilerimiz HackerNoon'u deneyimleme şeklinizi değiştirecek çığır açan yeni özellikler geliştirmekle meşgul. Daha büyük geliştirmelerimizden bazıları hala kuluçka aşamasında olsa da, neler bekleyebileceğinize dair bazı ilginç spoilerlar için okumaya devam edebilirsiniz.
Diğer yandan, Yılın Startup'ları bazı ezici rakamlar gösteriyor, etiketleri bulmayı kolaylaştıracak yeni bir Teknoloji Kategorileri sayfası, resmi bir HackerNoon web sitesi oluşturucusu ve içerik yönetimi yazılımı ve Teknoloji Şirketleri Sayfasının yeniden tasarımı var!