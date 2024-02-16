Yazılarınızı HackerNoon Uygulamasına Taşıyın

HackerNoon mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi!
Eklenen pek çok yeni özellik arasından özellikle bir tanesinin sizi heyecanlandıracağını düşünüyoruz: uygulamada sunulan yazma özelliği! Artık elinizde bir dizüstü bilgisayar olmadan bile nerede olursanız olun yazabilirsiniz! Size nasıl yapılacağını gösterelim!
Uygulamada oluşturulan taslaklar web sürümünde de açılabilir ve düzenlenebilir.
Uygulamanın yazar kontrol panelinde, bazı taslakların başlık görselinin üstünde "yayınlandı" etiketinin bulunduğunu da fark edeceksiniz; bu, bu taslağın artık bir taslak değil, yayınlanmış bir hikaye olduğu ve yaptığınız herhangi bir değişikliğin bu yazıya yansıtılacağı anlamına gelir. canlı versiyon.
Ve bu kadar! Uygulama tarafından oluşturulan hikayelerinizi okumayı sabırsızlıkla bekliyoruz!!!