Bir Başlatma Paneli Olarak Anlatı: Yaratıcı Yönetmenler, Humane'nin Yapay Zeka Pinini Benzeri Teknoloji Girişimlerini Nasıl İlerletir?

Toplum olarak her zaman iyi bir hikayeye ilgi duyduk. Antik mitlerden günümüzün gişe rekorları kıran filmlerine kadar anlatının gücü, büyüleme, ilham verme ve dönüştürme yeteneğine sahiptir. Oyunun adının inovasyon olduğu teknoloji dünyasında hikaye anlatımı, en çok konuşulan startup'ların arkasındaki gizli silah haline geldi. Peki ya bu yeni çağın beklenmedik kahramanları? Yaratıcı direktörlerden başkası değil, reklam ajansı simyacıları, geleceği yeniden yazma şansı için storyboard'larını takas eden teknoloji kurucularına dönüştü.





Hikaye anlatma becerisi ve dramatik yetenekle donanmış bu eski reklam ajansı yıldızları, bir sonraki büyük şeyi başlatma şansı için Cannes Lions'larını takas ediyor. Ancak Humane'in AI Pin'i gibi projelerin heyecanı doruğa ulaştığında şu soruyu sormakta fayda var: Bu vizyonerler teknoloji dünyasında devrim mi yaratıyor yoksa sadece masal mı uyduruyorlar?





Örneğin Humane'nin AI Pinini alın. Eski Apple kreatif direktörleri Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından hayal edilen bu küçük cihaz, ekransız, yapay zeka destekli bir gelecek vaadiyle büyük ses getirdi. Ama gerçekçi olalım; herkesi konuşturan sadece teknoloji değil. Hikaye bu. Teknolojinin nefes almak kadar doğal bir şekilde hayatımıza entegre olduğu bir dünya vizyonu. Bu, yatırımcıların çek defterlerine ulaşmasını sağlayan, medyanın manşet için bağırmasını ve milyonlarca fon sağlamasını sağlayan türden bir anlatıdır.





Ve Humane bu yeni dünya düzeninde yalnız olmaktan çok uzaktır. Elizabeth Holmes ve Theranos'un yükselişine ve düşüşüne bakın. Elbette, devrim niteliğindeki kan testi teknolojisi hiçbir zaman tam anlamıyla hayata geçirilmedi, ama eğer Holmes harika bir hikaye uyduramadıysa kahretsin. Steve Jobs tarzı balıkçı yaka kazakları ve bozulma vaatleriyle Silikon Vadisi'ni avucunun içine aldı. Peki ya Adam Neumann ve WeWork? Adam, "dünyanın bilincini yükseltecek" (ve şirketin değerlemesini 47 milyar dolara çıkaracak) bir işyeri devriminin resmini çizerek eşi benzeri olmayan bir vizyonu satabilirdi.





Ancak hikayelerin şöyle bir özelliği var; onlar ancak üzerine inşa edildikleri gerçeklik kadar iyidirler. Perde açıldığında ve büyücünün sadece duman makinesi olan bir adam olduğu ortaya çıktığında işler hızla çirkinleşebilir. Theranos hayalini veya WeWork heyecanını benimseyen insanlara sorun. Hikâyenin özüyle eşleşmemesi yalnızca hayal kırıklığı yaratmaz, aynı zamanda felakettir.





Üstelik hikaye anlatımı sadece abartıdan ibaret değil. Sorumlu bir şekilde kullanıldığında eğitim ve ilham için güçlü bir araç olabilir. Steve Jobs iPhone'u tanıttığında yalnızca bir ürün satmadı; bunun hayatımızı nasıl değiştireceğine dair bir resim çizdi. Bu anlatı yankı uyandırdı çünkü gerçek, devrim niteliğinde bir ürüne dayanıyordu.





Peki, teknoloji vizyonerine dönüşen yaratıcı direktörler için buradan alınacak ders nedir? Anlatıyı bir başlangıç noktası olarak kullanmanın riskleri de var: Büyük bir öykü anlatma gücü, büyük bir sorumluluk getirir. İlgi çekici bir anlatı oluşturma yeteneği bir hediyedir, ancak akıllıca kullanılması gereken bir şeydir.





Oyunu gerçekten değiştiren en iyi hikayeler, gerçek bir şeye dayanan hikayelerdir. Somut bir şey. Sadece hayal gücünü harekete geçirmekle kalmayıp aynı zamanda verdiği sözleri yerine getiren bir şey. Bu, teknoloji dünyasındaki yaratıcı direktörlerin yürümesi gereken ince bir ip.





Humane'nin AI Pinine gelince? Bu heyecana ulaşıp ulaşamayacağını yalnızca zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var ki, teknoloji girişimlerinin vahşi batısında, hikaye anlatıcıları kasabanın yeni şerifleridir. Bizi daha parlak bir geleceğe, daha bağlantılı bir dünyaya, her şeyin mümkün olduğu bir gerçekliğe inandırabilecek olanlar onlar. Ve çoğu zaman kontrolden çıkıyormuş gibi hissedilen bir dünyada bu oldukça güçlü bir şey.





Ancak bu anlatıların gelişmesini izlerken, her hikayenin mutlu sonla bitmediğini hatırlamak bize düşüyor. Her yeni hikayeye sağlıklı dozda merak ve içten bir şüphecilikle yaklaşmalıyız. Çünkü sonuçta en ilgi çekici hikaye her zaman en doğru hikaye olmayabilir ama her şeyi değiştiren hikaye olabilir.