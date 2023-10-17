Yaratıcı ve CEO David Smooke ile Dijital Söylem ve HackerNoon'un Geleceği





David Smooke , bir meta veri deposu avatarı olarak Web 2.5 (kısa film) .





Bugün HackerNoon'un Kurucusu ve CEO'su David Smooke ile görüşme ayrıcalığına sahibiz. David, Doğu Yakası'ndan Batı Yakası'na ve şimdi de Colorado'ya uzanan benzersiz bir yolculukla, teknoloji meraklıları için gelişen bir merkez haline gelen bir platformun başında bulunuyor. David'in HackerNoon hakkındaki görüşlerini, platform vizyonunu ve teknoloji dünyasından kaliteli içeriğin koruyucusu olma yolundaki yolculuğunu derinlemesine inceleyeceğiz.

David, Doğu Yakası'nda büyümekten bahsetmiştin. Çocukluğunuz ve aileniz ilgi alanlarınızı ve tutkularınızı nasıl şekillendirdi ve sonunda sizi teknoloji ve girişimcilik dünyasına yönlendirdi?

İki harika ebeveyne sahip olacak kadar şanslıydım. Bu artı bir miktar doğal zeka, bana kendi işimi yapma güvenini verdi. Okulda matematikte çok başarılıydım, hatta matematik SAT sınavlarında mükemmel bir puan alıyordum ve İngilizce konusunda zorluk çekiyordum; okuma SAT sınavlarımda mükemmelden birkaç yüz puan daha az alıyordum. Yaşlandıkça matematiğe daha az, kelimelere daha çok önem verdiğimi öğrendim.

Çocukken, bir girişimci ve lider olarak geleceğinize işaret eden herhangi bir özellik veya ilgi alanı sergilediniz mi?

8. sınıf İngilizce dersinde ödevimiz gramer kitabından birçok sayfayı kopyalamaktı ve ben ilk yazıcı tarayıcıma yeni ulaşmıştım. Dilbilgisi kitabını taradım, sayfaların çıktısını aldım ve bunları kendi defterime ve bir arkadaşımın not defterine yapıştırdım. Öğretmen teknolojinin bu kullanımını takdir etmedi, hoş karşılamadı veya ödüllendirmedi.

Doğu Yakası'ndaki deneyimleriniz ve yetiştirilme tarzınız Batı Yakası'ndan nasıl farklıydı ve her ortam kişisel gelişiminize ve hayata bakış açınıza nasıl katkıda bulundu?

Doğu kıyısında kardan çok buz var, sanırım bu beni katılaştırdı ama mevsimsel çeşitlilikle büyümeyi her zaman takdir etmişimdir. Kaliforniya'ya gitmek için üniversite bursu almak o zamanlar bir hayalin gerçekleşmesiydi. Artık Colorado'da gerçek bir dört mevsim yaşamayı seviyorum.

Pek çok girişimci, çocukluklarındaki limonata tezgahları veya küçük işletmeler gibi erken girişimcilik girişimlerini takdir eder. Girişimci ruhunuzu ateşleyen böyle deneyimleriniz oldu mu?

Başarısız bir genç eBay gömlek satıcısıydım. İyi durumdaki yüksek fiyatlı markaları bulmak için ikinci el mağazalarına gittim. E-ticaretin işe yaraması için ne kadar lojistik, listeleme, mesaj, sevkıyat ve sadece çalışma gerektiğini hafife aldım.

Çocukluğunuz boyunca takip ettiğiniz, problem çözme ve yaratıcılığa yaklaşımınız üzerinde kalıcı etkisi olan herhangi bir hobiniz veya ders dışı aktiviteniz var mıydı?

Eskiden oldukça rekabetçi bir kayak yarışçısıydım ve her zaman tutarlı bir basketbol oyuncusu ve yürüyüşçü oldum. Yürüyerek sabrı öğrendim. Tek yapmanız gereken yürümeye devam etmek, ön plandaki düşünceleri uygulamaktır; sonra zihninizin arka kısmı daha zor sorunlarınızı çözecek veya en azından ilerleme kaydedecektir. Basketbol beni takım arkadaşlarımı nasıl daha iyi hale getirebileceğimi düşünmeye zorluyor ve kayak yarışı bana nasıl zamanında gelip hızlı gideceğimi öğretti.

Yetiştirilme tarzınızın ve çocukluk deneyimlerinizin, HackerNoon'un CEO'su olarak liderlik tarzınızı ve karar alma sürecinizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Evde sıkı sıkıya bağlı bir ailede ve okulda daha küçük sınıf mevcutlarıyla yetiştirildiğim için, küçük takımlardan en iyi şekilde yararlanma eğilimindeyim. Joey Diaz'ın şu alıntısını seviyorum: 'Bana üç kötü orospu çocuğu verin, bir ülkeyi ele geçirebilirim. Küçük bir ekiple şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri konusunda şeffaf kalmak daha kolaydır. Oyunda söz sahibi olan ve sonuçları kendilerinden daha büyük önemseyen insanlarla çalışmayı seviyorum .

Platformu oluştururken ve ölçeklendirirken karşılaştığınız en önemli kişisel zorluklar nelerdi ve bunların üstesinden nasıl geldiniz?

Geriye dönüp baktığımızda bunu 8+ yıl boyunca her gün yapmak zor. Bazı günler çocuklar hasta, bazı günler siz yorgunsunuz ve girişimci olmak çoğu zaman sadece çalışmaya devam etmeyi gerektirir.

Ekibin HackerNoon misyonuyla uyumunu nasıl sağlıyorsunuz ve bu ekibin bir parçası olmak kişisel gelişiminizi nasıl etkiledi?

Menfaatlerin uyumlu hale getirilmesi açısından, şu anda yalnızca kariyer sayfamızdan işe alım yapıyoruz ve her potansiyel işe alımda öncelikle yarı zamanlı bir sözleşme yapılıyor; uzun vadede birlikte çalışmanın iyi bir uyum olduğunu karşılıklı olarak onaylamak için. Ekibimiz tam zamanlı 18 kişiden oluşuyor ve bu bizim büyüklüğümüzdeki bir topluluğu yönetecek çok fazla kişi değil: 1 binin üzerinde hissedar, 3 binin üzerinde müşteri, 45 binin üzerinde katkıda bulunan yazar ve 4 milyonun üzerinde aylık okuyucu. Harika ekibimizden neyin inşa edileceği, nasıl satılacağı, ne zaman uzun vadeli düşünülmesi gerektiği ve bu yeşil bloğun neden büyüyeceği hakkında çok şey öğrendim.

HackerNoon'un geniş bilgi havuzundan seçim yapmak ve bunlardan öğrenmek, hayat boyu öğrenen biri olarak teknoloji endüstrisi ve kişisel gelişim anlayışınızı nasıl şekillendirdi?

Bir HackerNoon hikayesi aracılığıyla Bitcoin hakkında bilgi sahibi oldum ve elimde birkaç Bitcoin var, bu da faydalı oldu. Her gün editoryal sıraya göz atacağım, HackerNoon'a katkıda bulunan favorilerimden bazılarını düzenleyip yayınlayacağım. Son zamanlarda, bundan sonra ne okuyacağımı nasıl belirleyeceğim konusunda daha çok düşünüyorum ve üzerinde çalışıyorum. Size doğru zamanda ulaşan bir hikaye gibisi yoktur.

Hissedarlarla ilişkileri yönetmek, bir girişimci ve CEO olarak kişisel gelişiminizi nasıl etkiledi?

Biz, birkaç yıl boyunca önyükleme yapan, daha sonra Arweave gibi teknoloji şirketlerinin özsermaye kitle fonlaması ve stratejik turlarıyla fon sağlanan bir yayıncılık platformuyuz. 1.300'den fazla hissedara oldukça sağlam mektuplar gönderiyoruz. Bunların kısaltılmış versiyonlarını resmi Öğlen Durumu hesabımızda yayınlıyoruz. Her biri işin kapsamlı bir yansımasını zorlar. Linh Dao Smooke'un en büyük hissedarı olarak öncelikle kendi standartlarımıza ulaşmak ve onları aşmak için çalışıyoruz. İnternetin HackerNoon'da bulunduğu inancını çok takdir ediyorum. Tamamen anonim bir şirket olarak kaldık.

Platformun teknoloji topluluğu içindeki hızlı genişlemesine ve popülerliğine hangi temel stratejileri veya kararları atfediyorsunuz?

Oturduğum yerden bakıldığında bu, hızlı bir genişlemeden ziyade döngüde iki adım ileri bir adım geri gibiydi. Ama teşekkürler 🙂 Gelirimizi 6 yıl üst üste artırdık, 5 yılda ise ikiye katladık. Bu, sürekli olarak 2 kat büyüyen bir işletme olduğumuz, ancak hiçbir zaman bir gecede 10 kat veya 100 kat hızlı bir başarı elde edemediğimiz anlamına gelir. Doldurduğumuz daha büyük ihtiyaçlar açısından blog yazmak çok yalnızlık verici olabilir. Ekranın diğer tarafında hikayelerin düzenlenmesine ve dağıtılmasına yardımcı olmak isteyen birisinin olduğunu bilmek, dünyada dolaşan orijinal bir düşünce arasındaki fark anlamına gelebilir.

HackerNoon'u diğer teknoloji yayınlarından ayıran şey nedir ve büyümesi ve başarısı için gelecek planlarınız nelerdir?

Sosyal medya ile geleneksel medya arasında yaşıyoruz. Sosyal ağ platformları gibi, herkesi orijinal görüşler yazmaya davet ediyoruz; bir hesap oluşturmak veya bir hikaye göndermek için 'gazeteci' kimliğine gerek yok. Ancak sosyal medyadan farklı olarak ve geleneksel gazeteciliğe daha çok benzeyen, her bir hikaye, editörlerimizden biri tarafından düzenleniyor ve yalnızca en kaliteli hikayeler ana sayfada yer alıyor, 13 dile çevriliyor ve haber bültenlerimizde yer alıyor. Dağıtım motorumuz yarım milyondan fazla sosyal medya takipçisi ve yarım milyondan fazla e-posta adresinden oluşuyor. Ayrıca HackerNoon.com'u destekleyen özel İçerik Yönetim Sisteminden (CMS), Yılın Startup'ları ve Noonies Oylama yazılımımıza ve HackerNoon editöründeki çeşitli AI entegrasyonlarımıza kadar teknolojimizin çoğunu kendimiz geliştiriyoruz. Gelecekteki büyüme planımız harcadığımızdan daha fazla para kazanmaktır. Artık yeterli altyapıyı oluşturduk ve uzun yıllar boyunca kârlılığa ulaşabileceğimizi (ve başardığımızı) kanıtladık.

Potansiyel çatışmaları nasıl yönetirsiniz ve HackerNoon'un çeşitlilik içeren küresel topluluğundaki tüm katkıda bulunanlar ve okuyucular için olumlu ve kapsayıcı bir ortamı nasıl sürdürürsünüz?

Deneriz. Herkesin her şeyi olması imkansızdır. Dokümantasyona büyük yatırım yapıyoruz. HackerNoon Yardımı ve Düzenleme Protokolü aracılığıyla, gelen hemen hemen her soruyu (çoğunlukla İletişim formumuz aracılığıyla, ancak ara sıra sosyal medya aracılığıyla da) bir açıklama, yararlı bir ipucu veya açıklamayla yanıtlayabiliriz. Örneğin, en sık sorulan sorulardan biri bir hikayenin neden reddedildiğiydi ve bu da bu Yardım Dokümanını faydalı kılıyor. Ayrıca seçilmiş öykülerde 8'e kadar farklı çeviriye izin vererek ve her öykü için bir ses dosyası oluşturarak okuyucularımızın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çevrilen öykülerin ayrıca kendi ana sayfaları ( bunun gibi), kendi haber bültenleri ve çok yakında podcast yayınları da olacak.

Müşteri olarak 2.000'den fazla teknoloji şirketiyle nasıl güçlü ilişkiler kurduğunuz ve sürdürdüğünüze ve bunların platformun büyümesine nasıl katkıda bulunduklarına dair içgörülerinizi paylaşabilir misiniz?

Aslında şu ana kadar 4000'e yakın işletmeye hizmet vermeyi başardık 🙂 İşletmelerin HackerNoon çalışanlarına ulaşmasının en yaygın nedeni, şirketlerinin HackerNoon'da adından söz ettirmesidir. Büyük müşterilerimizin çoğu, tek bir blog yazısı yayınlama isteğiyle başladı. Zamanla, daha fazla yayınlama rutininin parçası haline geldik ve reklam paketlerimizin çoğunu, bu Startups Özel paketi veya bu İşletme Bloglama için Deneme Kredisi formu gibi, satın alma düğmeleriyle halka açık yerlere taşıdık. En büyük gelir kaynaklarımızdan biri yazı yarışmalarıdır ve ilk yazma yarışması, sadece reklam yapmak istemeyen, #merkezi olmayan internet tartışmasını teşvik etmek isteyen EverScale müşterisiyle işbirliği içinde tasarlandı. Böylece birlikte en iyi hikayeleri #merkezi olmayan internet etiketiyle ödüllendirecek bir plan hazırladık.

Aylık milyonlarca okuyucunuzla, potansiyel gizlilik ve veri güvenliği endişelerini nasıl ele alarak kullanıcı bilgilerinin yeterince korunmasını sağlıyorsunuz?

Trafiğimizin çoğunluğu önbelleğe alınmış hikaye sayfalarında olduğundan, biz bir banka gibi değiliz. Ancak tüm paketlerimizi ve bağımlılıklarımızı elimizden geldiğince güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu zorlu bir iş gibi gelebilir ancak sürdürülebilir büyüme için bakım genellikle genişleme kadar önemlidir. Google, DevOps için harika bir iş ortağıdır; basit gizlilik politikamıza bağlı kalıyoruz ve küçük bir hata ödül programımız var. Sonuçta insanların başkalarının sorunlarının istismar edilmesindense kendi sorunlarının çözülmesini tercih edeceğini düşünüyorum.

David, "Web 3 gerçekten gelecek mi, yoksa kısa sürede para kazanmak isteyen insanlar için geçici bir trend mi?" sloganını taşıyan yakında yayınlanacak belgeseliniz. büyüleyici geliyor. Bize bu projenin ardındaki ilham hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz ve sizi Web 3 konusunu ve teknoloji ortamı üzerindeki potansiyel etkisini keşfetmeye neyin motive ettiğini anlatabilir misiniz?

15.000'den fazla Web3 metin öyküsü yayınladık ve internetin birkaç kez yeniden kurulduğundan ve yeniden kurulacağından oldukça eminim. Ekibimizin özünde herkes belgelendirir. Şirket olarak yeni formları denemek ve gelişmek doğaldır. Bakalım nasıl olacak!

İnsanlar HackerNoon hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilir ve sizinle nasıl bağlantı kurabilir?





Ayrıca “ Dijital Söylem Teknolojisi Simyacısının Geleceğini Şekillendirmek: David Smooke ” olarak da yayınlandı