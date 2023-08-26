Yapay Zeka için Eleştirel Düşünme: Dost musunuz, Düşman mısınız?
Çok uzun; OkumakDijitalleşme, öğrencilerin çabalarına çoğunlukla engellenmeden devam etmelerini sağladı. Bu temelde, teknolojinin eğitimde giderek daha fazla benimsenmesini tamamen tarafsız veya olumlu bir gelişme olarak sunmak kolaydır. Ancak bu hızlı dönüşüm konusunda çekinceler bulunabilir. Gelişmiş üretken yapay zeka araçlarının gelişmesiyle birlikte, görevlerin sonunda öğrenciler yerine makinelere atanması tehlikesi var. Bu, bireyin malzemeyi tüketime uygun şekilde yapılandırma yeteneğini etkileyecektir.