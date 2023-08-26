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    Yapay Zeka için Eleştirel Düşünme: Dost musunuz, Düşman mısınız?ile@meadhbhh
    1,011 okumalar

    Yapay Zeka için Eleştirel Düşünme: Dost musunuz, Düşman mısınız?

    2023/08/26
    4m
    ile @meadhbhh 1,011 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Dijitalleşme, öğrencilerin çabalarına çoğunlukla engellenmeden devam etmelerini sağladı. Bu temelde, teknolojinin eğitimde giderek daha fazla benimsenmesini tamamen tarafsız veya olumlu bir gelişme olarak sunmak kolaydır. Ancak bu hızlı dönüşüm konusunda çekinceler bulunabilir. Gelişmiş üretken yapay zeka araçlarının gelişmesiyle birlikte, görevlerin sonunda öğrenciler yerine makinelere atanması tehlikesi var. Bu, bireyin malzemeyi tüketime uygun şekilde yapılandırma yeteneğini etkileyecektir.
    featured image - Yapay Zeka için Eleştirel Düşünme: Dost musunuz, Düşman mısınız?
    machine-learning #ai #future-of-ai #education
    Meadhbh Healy HackerNoon profile picture

    @meadhbhh

    Meadhbh Healy

    Enjoys coding and AI but also enjoys not thinking about them

    Credibility

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