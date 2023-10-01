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    Yapay Zeka Yönetişimi ile Siber Güvenliği Uzlaştırmaile@shashankyadav

    Yapay Zeka Yönetişimi ile Siber Güvenliği Uzlaştırma

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    Çok uzun; Okumak

    Yapay zeka güvenliği ve yönetişimi alanında metapolitikalar genellikle ikinci planda kalıyor ve gelişen tehdit ortamının yeterince ele alınmamasına neden oluyor. Çok paydaşlılığı ve yukarıdan aşağıya yaklaşımları harmanlayan çok taraflı işbirliği, önemli bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bu makale, yalnızca sonuçlardan ziyade yapay zeka sistemlerini yönlendiren süreçleri ve politikaları korumak için gerekli olan zorlukları, politikaları ve potansiyel reformları ele alıyor.
    featured image - Yapay Zeka Yönetişimi ile Siber Güvenliği Uzlaştırma
    Reconsciling AI Governance and Cyber Security Standards via HackerNoon AI Image Generator
    machine-learning #ai-governance #cybersecurity
    Shashank Yadav HackerNoon profile picture

    @shashankyadav

    Shashank Yadav

    ¯\_(ツ)_/¯

    Credibility

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