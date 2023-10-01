Yapay Zeka Yönetişimi ile Siber Güvenliği Uzlaştırma
Çok uzun; OkumakYapay zeka güvenliği ve yönetişimi alanında metapolitikalar genellikle ikinci planda kalıyor ve gelişen tehdit ortamının yeterince ele alınmamasına neden oluyor. Çok paydaşlılığı ve yukarıdan aşağıya yaklaşımları harmanlayan çok taraflı işbirliği, önemli bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bu makale, yalnızca sonuçlardan ziyade yapay zeka sistemlerini yönlendiren süreçleri ve politikaları korumak için gerekli olan zorlukları, politikaları ve potansiyel reformları ele alıyor.