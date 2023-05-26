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    Yapay Zeka ve Kripto Buluştuğunda Ne Olur?ile@danielmcglynn
    792 okumalar

    Yapay Zeka ve Kripto Buluştuğunda Ne Olur?

    2023/05/26
    6m
    ile @danielmcglynn 792 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Bunu 30.000 feetlik düşünme şekli, yapay zekanın dijital bolluğu temsil ettiğidir. Kripto dijital kıtlığı temsil ederken. Başka bir açıdan bakıldığında yapay zeka, oldukça merkezi sistemleri (dil modellerinden aktarılan bilgiler) temsil eder. Bazı açılardan bu konsolidasyona benziyor. Öte yandan kripto, tamamı bireysel kullanıcılar tarafından tutulan özel anahtarlar tarafından kontrol edilen, tamamen dijital ademi merkeziyetçilik veya izinsiz erişim ve değişmezlik temellerine dayalı dağıtılmış ağlar geliştirme idealini temsil eder. Bu daha çok parçalanmaya benziyor.
    featured image - Yapay Zeka ve Kripto Buluştuğunda Ne Olur?
    web3 #crypto #defi #future-of-ai #ai
    Daniel McGlynn HackerNoon profile picture

    @danielmcglynn

    Daniel McGlynn

    I write about crypto, DeFi, and web3.

    Credibility

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