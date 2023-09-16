Robotik, Yüksek Lisans: Yapay Zeka Sohbet Robotları ve Biyonikler için Bilinci, Duyarlılığı Keşfetmek
Çok uzun; OkumakBilinç, 'mavi gökyüzünü görmek, kuşların cıvıltısını duymak, acıyı hissetmek, aşık olmak' gibi varoluş halleri veya öznel deneyimlerle tanımlanır. Ancak bilinç yalnızca bir anlık öznel bir deneyim midir, yoksa bilinç bir birey için olası tüm öznel deneyimlerden mi ibarettir?
Eğer birkaç olası öznel deneyim varsa, o zaman bilinçte farklı bölünmeler veya birikimler olabilir mi? Ayrıca öznel deneyim, öznel deneyimlerin bu birkaç düzenli örneği mi olmalı?